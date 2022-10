Xiaomi confirme le lancement mondial du Smart Band 7 Pro

C’est lors de son événement spécial tenu à Munich que Xiaomi a confirmé le lancement mondial de son Smart Band 7 Pro.

La nouvelle fait suite au lancement initial de l’hybride smartwatch et tracker de fitness de Xiaomi en Chine en juillet. L’appareil a ensuite débarqué en Europe le 4 octobre pour 99 euros.

Les particularités du Xiaomi Smart Band 7 Pro

Cet appareil arbore un écran AMOLED de 1,64 pouces, de 326 ppi et de 280 x 456 pixels. Cette version Pro de plus grand format a une résolution supérieure à celle de la Band 7 standard et son écran de 192 x 490 pixels. La Band Pro a cependant conservé l’écran toujours allumé de son frère moins cher.

Cette Smartwatch de Xiaomi dispose aussi d’un GNSS (Global Navigation Satellite System) intégré et d’une résistance à l’eau de 5ATM. En plus de cela, cet appareil possède aussi 117 modes d’exercices, de nombreuses fonctionnalités de surveillance de la santé. Il en est ainsi du suivi du sommeil, les estimations de VO2 Max.

Une batterie de 235 mAh soutient cet hybride pour lui offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie en utilisation normale. Cette autonomie ne sera que d’environ six jours en utilisation plus intensive. Ses particularités en font un bracelet connecté intéressant. D’autant plus qu’un glissement de doigt sur l’écran permet de naviguer entre les options. Cet hybride est en effet particulièrement intuitif.

Disponibilité du bracelet connecté

Le boîtier de la Smart Band 7 Pro se décline en deux couleurs : or rose et noir. Vous aurez aussi droit à huit couleurs de bracelets, qui semblent tous être en silicone. Notez que du 04 au 10 octobre, le coût de ce Xiaomi Band 7 est réduit de 20 % pour tout achat sur le site de mi.com.