COMPARATIF SMART TV

SAMSUNG UE32T4305 : la résolution HDTV en 32 pouces

La TV connectée UE32T4305 de la marque Samsung offre une définition HDTV. La résolution native est de 1366 x 768 pixels, ce qui n’est pas le cas de tous les modèles de cette taille. C’est sans doute ce qui en fait la seconde meilleure smart TV de 32 pouces.

Grâce au convertisseur UHD, les images sont transformées de manière à offrir la meilleure qualité possible. Par ailleurs, le niveau de détail et le contraste des images augmentent grâce aux technologies HDR, Ultra CLean View, Contrast Enhancer et PurColor. En d’autres termes, le noir et le blanc sont plus nuancés et les couleurs sont plus clairs.

En outre, la TV connectée Samsung UE32T4305 est compatible avec les assistants virtuels tels que Alexa, Google Assistant ou encore Bixby.

Elle comporte uniquement deux ports HDMI 2.0 et un port USB et est équipée de modestes hauts parleurs de 10 watts. Mais rappelons tout de même qu’il s’agit d’une TV connectée de 32 pouces avec une résolution HDTV. Comme toutes les TV connectées de Samsung, la UE32T4305 2020 est dotée d’un système d’exploitation Tizen. Il permet d’accéder à de multiples applications pour profiter des meilleurs contenus sur Netflix, YouTube, etc. en haute définition.

Prix : 259,01 €

Xiaomi Mi TV P1 43 : un smart TV très attrayant et compétitif

Le Xiaomi Mi TV P1 est un Smart TV LCD de 43 pouces avec écran HD. En termes de design et de style, il ne diffère pas de ses homologues, à savoir les modèles 32 et 55 pouces. Le panneau arrière est en métal, tandis que les couvercles des composants et des haut-parleurs sont en plastique. Le boîtier repose sur des pieds en plastique noir brillant.

Il dispose de 3 emplacements HDMI 2.0, chaque port pouvant fonctionner selon trois « modes », de 1.4 à 2.0 et 2.1. Ce dernier assure la compatibilité avec le 2.0 + eARC, mais ne garantit pas le fonctionnement réel en mode 2.1.

Par ailleurs, ce smart TV utilise une matrice LCD de type ADS. Ce dernier offre une bonne reproduction des couleurs sous tous les angles, mais au prix d’un contraste natif inférieur à celui des capteurs VA.

Le taux de contraste ANSI était de 1321:1, ce qui est un résultat relativement faible, bien que meilleur que les panneaux IPS avec un taux de contraste typique de 800:1.

En d’autres termes, les noirs et le contraste ne sont pas les principaux arguments de vente du téléviseur testé. Cela signifie que le Xiaomi Mi TV P1 43 LED convient généralement mieux à un visionnage de jour dans une pièce modérément lumineuse ou avec les lumières allumées.

Prix : à 299 euros