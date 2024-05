Le skateboard électrique représente aujourd'hui une manière plus efficace et écologique de rouler sur le bitume avec style. Raison pour laquelle nous avons rassemblé ici une liste des meilleurs modèles à ce jour.

Le skateboard, cette simple planche à quatre roues a marqué la vie des jeunes de tous âges partout dans le monde. Aujourd'hui, les évolutions technologiques ont permis la création de modèles motorisés, adaptés aux jeunes comme aux adultes. Aussi, découvrez ici le skateboard électrique pour adulte qui vous est adapté.

Elwing Nimbus : l'agilité urbaine redéfinie en skateboard électrique On aime Grande maniabilité

Modèle robuste On aime moins Autonomie assez faible

Télécommande molette complexe Elwing - Skateboard Électrique Modulable - Powerkit Nimbus - Homologué (25km/h) - Conçu en France 493.33 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le skateboard électrique Elwing Nimbus est un modèle qui parle à tous, se montrant particulièrement accessible. Souple et léger, il ne pèse que 4,9 kg, vous permettant de le transporter sans problème dans les lieux de transport. Cela n'en fait pas moins un modèle solide, bien au contraire. En effet, la planche à roulettes résiste à la fois à l'eau et aux poussières. En termes de capacités, elle peut atteindre les 32 km/h, de quoi vous donner d'excellents moments. Le contrôle à travers la télécommande peut paraître complexe, mais une fois bien maîtrisé, ce skateboard deviendra votre meilleur partenaire. Si vous voulez débuter avec un modèle robuste et fiable, l'Elwing Nimbus est fait pour vous. Caractéristique techniques Marque : Elwing

Poids : 4,9 kg

Vitesse maximale : 36 km/h

Autonomie : 15 km

Teamgee H20T : performance et durabilité en skateboard électrique tout-terrain On aime Bonne autonomie

Modèle très maniable On aime moins Assez lourde

Petite taille Teamgee H20T Skateboard électrique 965mm Longboard avec télécommande sans Fil Bluetooth Pneus en Caoutchouc Roues pour Adolescents et Adultes, 42KPH T Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Si pour vous le skateboard, c'est avant tout une question de vitesse, alors le Teamgee H20T est le modèle parfait. Doté d'une vitesse maximale de 26 km/h, il s'agit aujourd'hui de l'un des skateboards électriques les plus performants sur le marché. La raison à cela ? Une excellente autonomie maximale de 35 km qui la rend d'autant plus intéressante, même si le moteur ne tient pas longtemps au maximum de ses capacités. Adaptée pour la plupart des terrains, cette planche parle avant tout aux professionnels qui veulent améliorer leur expérience de conduite. Enfin, la télécommande de contrôle offre une gestion minutieuse et confortable de la planche. Caractéristique techniques Marque : Teamgee

Poids : 8,16 kg

Vitesse maximale : 26 km/h

Autonomie : 35 km selon utilisation

Caroma H2B-02Pro : skateboard électrique haute performance pour le passionné moderne On aime Vitesse élevée

Excellente composition On aime moins Contrôle assez complexe

Énergivore Caroma Skateboard Electrique avec télécommande, 350W/900W Hub-Motor Longboard Electrique pour Adultes Adolescents, (20km/h)/(45km/h) Vitesse maximale, Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites La vitesse est un des éléments à prioriser lorsque l'on choisit un skateboard électrique. Le modèle Caroma H2B-02Pro l'a très bien compris et vous propose ainsi l'une des meilleures performances sur le marché. Avec son moteur de 900W, il est capable d'atteindre les 45 km/h en utilisant le mode rapide. Si vous trouvez l'autonomie un peu trop juste, le temps de charge extrêmement réduit de 2 heures en fait un modèle très pratique. En plus de ces résultats, le Caroma H2B-02Pro est très robuste, composé de plusieurs couches de bambou, d'érables et de polyuréthane. Caractéristique techniques Marque : Caroma

Poids : 8 kg

Vitesse maximale : 45 Km/h

Autonomie : 25 km

Linky : le skateboard électrique ultra-pliable pour les voyageurs urbains On aime Portabilité

Temps de charge rapide On aime moins Autonomie limitée

Capacité de montée Linky Le skateboard électrique ultra-pliable pour les voyageurs urbains Voir l'offre Le skateboard Linky peut se plier en seulement quelques secondes, le rendant extrêmement compact. Il dispose d'un moteur de 150 watts. Cela lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. A part cela, ce skateboard offre une autonomie respectable de 15 km. Cela couvre la plupart des trajets urbains. Le Linky intègre un éclairage LED sous le deck pour une meilleure visibilité nocturne. Caractéristiques techniques Marque : Linky

Poids : 4,9 kg

Vitesse maximale : 30 km/h

Autonomie: 15 km

Yuneec E-GO 2 : l'excellence en termes de performance et de style On aime Bonne autonomie

Confort de conduite On aime moins Poids

Temps de recharge Yuneec E-GO 2 L'excellence en termes de performance et de style Voir l'offre Le Yuneec E-GO 2 est conçu pour les utilisateurs qui cherchent un équilibre entre efficacité et esthétique. Ce modèle est équipé d'un moteur de 400 watts. Il procure une conduite fluide et stable, même à sa vitesse maximale de 20 km/h. Le skateboard arbore une batterie disposant d'une autonomie impressionnante de 30 km. Son deck est fabriqué à partir d'un composite durable et flexible. Il absorbe sans problème les irrégularités de la route, rendant le trajet plus confortable. Caractéristiques techniques Marque : Yuneec

Poids : 6,3 kg

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie: jusqu'à 30 km

WowGo Knight : synonyme de puissance et de rapport qualité-prix On aime Vitesse élevée

Puissance On aime moins Coût initial élevé

Limitation de distance WowGo Knight Synonyme de puissance et de rapport qualité-prix Voir l'offre Le WowGo Knight est équipé de deux moteurs de 500 watts chacun. Cela lui permet de monter des pentes avec une inclinaison allant jusqu'à 30% sans perdre en efficacité. Sa vitesse maximale est de 38 km/h. C'est particulièrement impressionnant pour un skateboard électrique dans cette gamme de prix. La batterie assure une autonomie de jusqu'à 30 km. Son deck est réalisé en bambou et fibre de verre. Cela lui confère une bonne résistance et une certaine flexibilité. Caractéristiques techniques Marque : WowGo

Poids : 7,8 kg

Vitesse maximale : 38 km/h

Autonomie: jusqu'à 30 km

Inboard M1 : Skateboard électrique alliant haute technologie et design innovant On aime Conception élégante

Bonne vitesse On aime moins Autonomie limitée

Prix initial élevé Inboard M1 Skateboard électrique alliant haute technologie et design innovant Voir l'offre Les moteurs du Inboard M1 sont directement intégrés dans ses roues. Cela rend ce skateboard silencieux et efficient, tout en minimisant la perte d'énergie. Il dispose d'une vitesse de pointe de 35 km/h, ce qui est excellent pour les déplacements rapides en ville. L'inboard M1 a une autonomie de 16 km, adaptée pour les trajets quotidiens de courte à moyenne distance. Son deck est composé de bois composite renforcé, garantissant à la fois robustesse et élégance. Caractéristiques techniques Marque : Inboard

Poids : 6,8 kg

Vitesse maximale : 35 km/h

Autonomie: 16 km

FAQ

Différences entre un skateboard classique et un modèle électrique

Comme son nom l'indique, un skateboard électrique est un modèle qui fonctionne à l'électricité ?

Plus précisément, ils disposent de moteurs et de batteries qui sont alimentés, permettant à l'appareil de se mouvoir sans que l'utilisation ne doive faire des efforts physiques. En général, le moteur se trouve à l'arrière avec les roues tandis que les batteries, souvent amovibles, sont fixées à l'avant.

La différence principale entre les modèles classiques et les modèles électriques se trouve au niveau de cette composition et ajout. Il arrive toutefois que certains skates électriques disposent de fonctionnalités ou d'outils spécifiques censés améliorer l'expérience de conduite.

Pourquoi choisir un skateboard électrique ?

La première raison pour utiliser un skateboard électrique, c'est au niveau des performances accrues.

En effet, grâce à l'aide de moteurs intégrés, ces modèles peuvent aisément aller à plus de 20km/h, ce qui représente une expérience plus intéressante pour les amateurs de vitesse. La fonctionnalité électrique vous permettra également de vous déplacer sans faire de grands efforts, du moment que la batterie tienne. D'ailleurs, la possibilité d'alterner entre utilisation manuelle et électrique est un avantage considérable, vous demandant certes un petit temps d'adaptation, mais qui se révèle pratique.

Il est important de savoir que les skateboards électriques sont pensés pour être transportables. Aussi, la majorité d'entre eux disposent d'équipements ou poignées qui vous permettent de les porter facilement. À cela s'ajoutent d'innombrables gadgets à mesure que des modèles récents sortent.

Enfin, ce type d'appareil constitue une réelle alternative pour se déplacer en ville tout en réduisant les impacts environnementaux. Qui dit électriques, dit également moyens plus écologiques et consommation plus responsable. Utiliser cet appareil, c'est contribuer à la protection de l'environnement tout en profitant d'une technologie intéressante.

Il n'y a pas de secret, le choix du modèle adéquat se fait en prenant en compte différents critères importants.

Le premier concerne la vitesse, bien que cela dépende de vos besoins. Pour une utilisation en ville, il n'est pas nécessaire de chercher des planches allant à plus de 25 km/h. En effet, les réglementations au niveau de la vitesse des véhicules ne vous permettent pas de dépasser cette limite. En revanche, c'est un autre cas, si vous voulez vous déplacer hors de la ville ou pour d'autres activités.

Le second critère essentiel est l'autonomie. Plus elle est élevée et plus vous serez capable de profiter plus longtemps de votre appareil. Prenez toutefois en compte que la taille de la batterie peut considérablement varier, impactant sur le poids du skateboard.

Le troisième critère se rapporte à l'ensemble des fonctionnalités disponibles. C'est simple, chaque modèle possède un petit truc en plus. À vous d'analyser les spécificités et de voir lequel choisir selon vos besoins.

Y a-t-il des réglementations spécifiques pour les skateboards électriques ?

Oui, il existe différentes règles spécifiques à ce type d'appareil, notamment au niveau l'utilisateur.

Ainsi, pour pouvoir en utiliser, il faut obligatoirement avoir plus de 12 ans. Au niveau de l'utilisation, la vitesse maximale est limitée à 25 km/h en ville. Il faut impérativement que la planche dispose de phares à l'avant et à l'arrière. Une utilisation nocturne nécessite le port de gilet de haute visibilité ou autres vêtements qui permettent une reconnaissance de nuit.

Enfin, il est important de toujours vérifier à ce que votre modèle ou celui que vous prévoyez d'acheter soit conforme à ces différentes réglementations. Cela permet ainsi de minimiser les risques et vous permet d'en profiter en toute sécurité.

