Casque de protection : un accessoire skateboard électrique pour votre sécurité

RAYMOND - Casque Trottinette Electrique Adulte, Casque vélo Adulte - Taille S (53/55cm) - Casque Multi-Sport, Son Utilisation est vivement recommandé

Il est important de porter un casque de protection surtout si vous vous déplacez souvent en ville. Dans ce contexte, le modèle multi-sport (53/55cm) convient parfaitement à divers sports de glisse. Sa coque robuste en ABS noir et ses 11 aérations assurent confort et protection. Ce casque est certifié EN1078. De ce fait, il est prouvé qu'il garantit une couverture crânienne étendue. De plus, il offre de nombreuses fonctionnalités comme la mentonnière réglable et la molette arrière ajustable.

Caractéristique techniques