Kit de conversion de skateboard électrique : notre top 7

Si vous voulez plus de vitesse et d'intensité avec votre planche, vous avez la possibilité de la transformer en superbe skateboard électrique à travers un kit de conversion simple et rapide. Ici, il est question de vous présenter des modèles de kit faciles à utiliser et accessibles à tous.

Transformer sa planche à roulettes classique en skateboard électrique performant est désormais possible avec un kit de conversion. Ce dernier vous permet en quelques minutes de rendre votre appareil plus rapide et plus performant. Suivez cet article pour trouver les modèles les plus intéressants

Mellow Drive : pour une expérience au top On aime Vitesse au top

Simple à utiliser On aime moins Autonomie assez faible

Prix élevé Mellow Drive Le kit de conversion le plus pratique Voir l'offre Certainement le kit de conversion de skateboard électrique le plus simple et fonctionnel, le Mellow Drive domine le podium. Sa grande simplicité n'est pas son seul atout, loin de là. En effet, ce kit profite de composantes de qualités, à commencer par de grandes roues en polyuréthane, se prêtant parfaitement à toutes les routes. De plus, ce kit dispose d'un double moteur Hub de 2000W, capable de vous propulser à plus de 40 km/h. Résistant à l'eau, vous pouvez parfaitement l'utiliser sur les routes humides sans problème. Pour le mettre en place, rien de plus simple. Il vous suffit de l'installer sous la planche et le fixer à travers ses vis. Il ne vous restera plus qu'à l'allumer et en profiter. La télécommande de contrôle est réactive, vous permettant de contrôler minutieusement la vitesse et le freinage. Si vous cherchez un kit complet, mais très simple à utiliser, vous avez ici l'outil parfait. Caractéristiques techniques Marque : Mellow

Poids : 3,9 kg

Tension : 25V

Difficulté de conversion : Simple

Prix : 599 €

L-faster Truck : idéal pour les voyageurs On aime Puissance impressionnante

Adapté aux voyages On aime moins Assez lourd

Destiné aux professionnels L-faster Kit de Conversion de Planche à roulettes de Montagne avec Un Support de Moteur Plus Solide pour Camion Hors Route avec Moteur 190KV N63 (Driv 269.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Si vous pensez qu'un kit de conversion de skateboard électrique vous limitera à des petites balades en ville, détrompez-vous. Avec le modèle Truck de L-Faster, à vous les escapades en montagnes ou sur les routes plus irrégulières. Ce kit profite d'un excellent système à double moteur Brushless de 1650 W. Cela vous permet de profiter d'une vitesse maximale de 40 km/h.Malgré son poids assez important, il reste parfaitement maniable. Ses roues massives vous permettent de dominer tous les types de routes possibles. Au niveau de l'assemblage, cela se fait rapidement avec en plaçant le système de sous la planche et de consolider le tout. Il faut cependant savoir que ce kit parle principalement aux professionnels de la glisse. Au niveau de la planche, un skateboard légèrement courbé vers le haut pour chaque côté permet de profiter de toutes ses capacités. Caractéristique techniques Marque : L-Faster

Poids : 6,5 kg

Tension : 36V

Difficulté de conversion : Simple

Prix : 269-405 €

E-Tech 200W : simple et efficace On aime Modèle polyvalent

Très léger On aime moins Roues assez petites

Performances limitées 215.26 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Si vous pensez qu'un kit de conversion de skateboard électrique vous limitera à des petites balades en ville, détrompez-vous. Le kit de conversion E-Tech 200W vous permet d'aller plus vite en ville, se prêtant parfaitement à une conduite en zone urbaine. En effet, avec son moteur Mini Hub, il vous permet d'atteindre la vitesse maximale de 25km/h, soit la norme pour la conduite en ville. À noter toutefois que ces performances vous permettront tout de même de faire quelques balades hors de la ville sans trop surmener l'appareil.Le plus intéressant avec ce kit, c'est sa grande légèreté. Avec un poids de 1,5 kg, il ne constitue en aucun cas une gêne lors de la conduite et n'affecte pas la vitesse maximale déployée. Un atout considérable pour ceux qui recherchent la sensation de vitesse. L'assemblage peut paraître assez complexe pour les débutants, mais il suffit de connecter les fils de chaque roue au support principal et de fixer le tout à la planche. Le contrôle est agréable, malgré la taille assez réduite des roues. Caractéristique techniques Marque : E-Tech

Poids : 1,5 kg

Tension : 24V

Difficulté de conversion : Moyenne

Prix : 215 €

FATOX Kit : pour les balades en villes On aime Excellente portée de la télécommande

Roues solides On aime moins Vitesse peu élevée

Puissance globale limitée FATOX Kit de modification pour skateboard électrique, 30 km/h, double entraînement électrique, sans balais, kit de longboard avec télécommande, modifi 370.99 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le kit de conversion de skateboard électrique signé FATOX s'adresse aux personnes qui veulent se déplacer plus efficacement. Ainsi, avec un double moteur de 250W, vous profitez d'une vitesse de 15 km/h. Si ce n'est pas suffisant pour de longs déplacements, ce résultat est parfaitement adapté pour des aller-retour pratique en ville. Avec un temps de charge assez court de deux heures, vous pourrez l'utiliser plusieurs fois dans la journée.Léger, ce kit est également simple à monter, vous demandant d'insérer la batterie dans le système de support et de l'installer sous votre planche à roulettes. Pour vous guider, vous disposerez même d'un manuel d'utilisation simple et clair. Ce kit parle plus particulièrement aux débutants, ceux qui veulent s'initier au skateboard électrique, sans pour autant devoir acheter un modèle complet. Caractéristique techniques Marque : FATOX

Poids : 1,5 kg

Tension : 20V

Difficulté de conversion : Simple

Prix : 370 €

L-Faster Child : pour les plus jeunes On aime Simple à utiliser

Modèle solide On aime moins Performance limitée

Dédié aux enfants L-faster Électrique Skateboard Brushless Hub Moteur Kit Bricolage Enfant E-Board électrique 4 Roues Skateboard Dual Drive Conversion Kit avec télécomm 204.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Pour les plus jeunes qui souhaitent s'initier au skateboard électrique, ce kit de chez L-Faster est le moyen idéal pour bien commencer. Simple à assembler, le kit s'installe en quelques minutes sur n'importe quelle planche. Assez léger, il ne freine pas l'expérience de conduite et permet de se déplacer librement. Ses roues en polyuréthane conviennent parfaitement à une utilisation en zone urbaine. Au niveau des performances, cette planche profite d'un double moteur Brushless qui offre une vitesse de pointe de 22 km/h. Un résultat correct pour un skateboard pour enfant, et surtout pour une utilisation exclusivement en zone urbaine. En termes de contrôle, ce kit comprend une télécommande vous permettant de contrôler minutieusement l'accélération de la planche. Caractéristique techniques Marque : L-Faster

Poids : 6 kg

Tension : 20V

Difficulté de conversion : Simple

Prix : 204 €

FAQ

Qu'est-ce qu'un kit de conversion de skateboard électrique ?

Un kit de conversion de skateboard électrique est un ensemble de composants permettant de transformer un skateboard classique en skateboard électrique.

Ces kits incluent généralement un moteur, une batterie, une télécommande et les éléments de montage nécessaires. Ils offrent une alternative économique et personnalisable aux skateboards électriques préassemblés.

En effet, les kits vous proposent de vivre l'expérience des skateboards électriques sans forcément que vous ayez à dépenser des sommes importantes.

Le fonctionnement d'un kit de conversion de skateboard électrique repose sur l'intégration de moteurs électriques, généralement montés sur les essieux arrière du skateboard.

En premier lieu, il y a une batterie qui alimente les moteurs, ce qui permet aux roues de fonctionner. Ensuite, il y a la télécommande sans fil qui permet de contrôler la vitesse, la direction du skateboard et le freinage. Ainsi, en appuyant sur les boutons de la télécommande, l'utilisateur peut accélérer, freiner et parfois même changer de direction, selon les capacités du kit. Cela vous permet de changer de mode au besoin, allant du système électrique à l'utilisation habituelle.

Simple à utiliser, l'installation du kit de conversion ne prend que quelques minutes. Voilà pourquoi il s'agit d'une alternative intéressante pour les skateboards électriques.

Quelle est l'autonomie et la vitesse maximale possible d'un skateboard converti ?

L'autonomie d'un skateboard électrique après conversion dépend principalement de la capacité de la batterie et de l'efficacité des moteurs.

En général, la plupart des kits offrent une autonomie comprise entre 10 et 30 kilomètres par charge. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lorsqu'il est question de considérer l'autonomie d'une planche convertie. Il y a notamment le poids du rider, le terrain, ou encore le style de conduite, à savoir une utilisation poussée du moteur ou non.

Au niveau de la vitesse, la majorité des kits permettent d'atteindre des vitesses comprises entre 20 et 40 km/h. Certains kits haut de gamme peuvent même dépasser cette vitesse, atteignant jusqu'à 50 km/h ou plus.

Il est toujours important de vérifier les spécifications du kit avant l'achat et de toujours rouler prudemment, en portant les équipements de sécurité appropriés.

Quels sont les avantages d'un kit de conversion par rapport à un skateboard électrique pré assemblé?

Il est important de savoir que, au-delà du côté plus économique, les kits de conversions de skateboard électrique possèdent des avantages non négligeables comparés à des modèles de planches préconçues.

Il y a l'avantage de la personnalisation, étant donné que les kits vous offrent la possibilité de choisir les composants en fonction de ses besoins et préférences. Cette alternative est également plus flexible, vous permettant de transformer un modèle qui date en skateboard en quelques minutes.Les possibilités de mise à niveau sont également importantes, puisque vous avez la possibilité de remplacer les composants rapidement selon vos besoins.

