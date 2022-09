in Apple Watch , Comparatifs [Comparatif] Meilleure Apple Watch : avis, prix et laquelle choisir - septembre 2022

Toutefois, avant de pouvoir procéder à cette fonction, vous devez vous assurer que vous utilisez la version bêta des développeurs. Une fois dessus, l’iPhone se configure selon les paramètres suivants : dans « Settings », sélectionnez “Face ID & Password”. L’option « Déverrouillez avec Apple Watch » s’affiche, et vous devez mettre l’interrupteur de la montre en position verte ON.

Enfin, déverrouiller son iPhone nécessitera d’avoir sa montre au poignet. La première fois, iPhone demandera un code d’accès, celui de votre smartwatch. Mais pour toutes les tentatives suivantes, la reconnaissance faciale malgré le masque se fera sans encombres, accompagnée d’une courte vibration au niveau de la montre." } }] }

1) Apple Watch série 7 : la meilleure montre connectée avec un écran plus grand

À première vue, la série 7 ne semble pas différente des modèles précédents. Elle conserve un boîtier rectangulaire aux coins arrondis, un bouton latéral et un bouton Digital Crown/Home. Cependant, elle se distingue par un boîtier légèrement plus grand et des bords beaucoup plus étroits que les autres modèles. Ces caractéristiques permettent d’obtenir une surface d’écran beaucoup plus grande.

Équipée de la dernière génération du système d’exploitation de la smartwatch d’Apple, watchOS 8, elle offre une foule de nouvelles fonctionnalités. Notamment la prise en charge des touches numériques de la maison, le suivi de la respiration pendant la nuit, des options de suivi de l’entraînement. Elle comporte également de nouveaux outils de pleine conscience, une application Photos repensée, et bien plus encore.

Les améliorations de la septième génération rendent cette smartwatch déjà exceptionnelle plus pratique pour les tâches quotidiennes. En particulier la lecture et la réponse aux messages texte, la vérification de l’heure à poignet baissé

Fiche technique

Résolution 396 x 484 pixels

Taille d’écran 1,6 pouce

Mémoire interne 32 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Verte, Bleue, Rouge, Midnight (noir avec un fond bleu profond), Starlight (un mélange d’argent et d’or)

Prix 429 euros.

Points Positifs

Écran plus grand que les modèles précédents

Chargement plus rapide

Points Négatifs

Aucune mise à jour majeure des fonctionnalités

L’autonomie d’une journée reste la même

2) APPLE WATCH SERIES 6 : LA MEILLEURE MONTRE CONNECTÉE DE LA MARQUE

L’Apple Watch Series 6 ne représente pas seulement la meilleure montre connectée de la marque. En fait, elle fait partie des meilleures smartwatchs du marché. Cette smartwatch permet de surveiller le taux d’oxygène dans le sang.

En outre, la Series 6 dispose d’un altimètre permettant à l’utilisateur de déterminer son niveau d’activité. D’ailleurs, le fait de surveiller ces caractéristiques offre la possibilité de déceler tout problème de santé potentiel, comme l’apnée du sommeil, l’asthme et les maladies cardiaques.

Sans oublier sa vitesse exceptionnelle grâce à la nouvelle puce S6. En effet, le Series 6 est 20% plus rapide que le Series 5, tandis que la luminosité de son écran a été augmentée de 2,5 fois et que l’autonomie peut désormais atteindre 18 heures.

Fiche technique

Résolution 448 x 368 pixels

Taille d’écran 1,78 pouce

Mémoire interne 32 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Or, Rouge, Bleu

Prix 429 euros

Points Positifs

Affichage plus lumineux

Design élégan

Points Négatifs

3) APPLE WATCH SE : LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Même à un prix réduit, l’Apple Watch SE reste une montre connectée performante. Elle offre presque toutes les fonctionnalités indispensables, comme le suivi de la condition physique, le suivi de la santé en général, la commodité, etc. Néanmoins, elle ne dispose pas de l’affichage permanent, du capteur d’oxygène dans le sang et de l’ECG.

L’Apple Watch SE ouvre rapidement les applications, prend les appels et effectue les paiements. Cependant, elle peut prendre un peu plus de temps pour charger certaines applications riches en données comme les actualités ou la météo.

Par conséquent, ce modèle peut être la meilleure option pour ceux qui cherchent leur première Apple Watch ou qui veulent passer de la série 3 à la série SE. En revanche, les propriétaires d’une Apple Watch série 4 ou d’une version ultérieure n’ont pas intérêt à la remplacer.

Fiche technique

Résolution 448 x 368 pixels

Taille d’écran 1,78 pouce

Mémoire interne 16 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Or

Prix 299 euros

Points Positifs

Excellent suivi de la condition physique

Rapide et fluide

Prix abordable

Points Négatifs

4) APPLE WATCH SERIES 5 : SECONDE MEILLEURE MONTRE CONNECTÉE POUR LES FONCTIONNALITÉS

Bien que l’Apple Watch Series 5 ne soit pas la montre la plus performante de la gamme, elle n’est pas sans mérites. Avec sa fonction Always-On, l’utilisateur peut obtenir l’affichage à pleine vitesse et à pleine luminosité lorsqu’il lève son poignet pour regarder l’écran. Par contre, cette luminosité s’estompe lorsqu’il baisse le poignet.

Cette version utilise une puce S5. Pourtant, il ne faut pas s’attendre à remarquer une grande différence avec la série 4. En fait, les changements se résument à l’ajout d’un contrôleur d’alimentation pour l’écran Always-On.

Dans le domaine de la santé, la principale nouveauté est la détection du bruit. En présence d’un environnement dépassant 90 décibels, une notification d’alerte sera émise pour protéger les oreilles.

Fiche technique

Résolution 448 x 368 pixels

Taille d’écran 1,78 pouce

Mémoire interne 32 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Blanc, Or

Prix 449 euros

Points Positifs

Affichage permanent

Design élégant

Riche en fonctionnalité

Points Négatifs

5) APPLE WATCH SERIES 3 : LA MONTRE CONNECTÉE LA PLUS ABORDABLE

L’Apple Watch Series 3 était autrefois la meilleure smartwatch du marché, avant de se faire détrôner par les Apple Watch 4, 5, 6 et 7, ainsi que par la SE. La Series 3 est légèrement plus grande avec un écran plus petit (42 mm ou 38 mm). Néanmoins, elle dispose toujours de la couronne numérique pour faciliter la navigation. Cette montre connectée est équipée par des anneaux d’activité. Ces derniers vous permettent de voir en un coup d’œil votre progression dans votre activité physique.

Comme il s’agit d’un ancien modèle de smartwatch, vous ne disposez pas des nouvelles fonctionnalités comme l’ECG, la détection de chute, etc. En plus, le processeur S3 est plus lent et plus terne par rapport aux versions ultérieures.

Une version LTE de la montre est également disponible, si vous avez besoin d’une montre capable de recevoir des messages ou des appels téléphoniques, même lorsque vous êtes loin de votre iPhone. Si vous avez besoin d’une smartwatch moins chère, mais que vous souhaitez acheter une Apple Watch, il s’agit d’une meilleure option.

Fiche technique

Résolution 390 × 390 pixels

Taille d’écran 1,65 pouce

Mémoire interne 8 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Blanc, Or

Prix 219 euros

Points Positifs

Prix abordable

Suivi de la condition physique

Points Négatifs

6) APPLE WATCH SERIES 4 : UNE MONTRE CONNECTÉE ENCORE PERFORMANTE

L’Apple Watch Series 4 a un design élégant. Son écran est 30 % plus large que celui de son prédécesseur. Avec la puce S4, l’Apple Watch Series 4 est deux fois plus rapide que la Series 3. Et son haut-parleur est 50 % plus fort, offrant une meilleure qualité audio pour les fonctions Siri et Walkie-Talkie.

Fiche technique

Résolution 448 x 368 pixels

Taille d’écran 1,78 pouce

Mémoire interne 16 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Or, Rose

Prix 429 euros

Points Positifs

Grand écran

Design moderne et fin

Points Négatifs

7) APPLE WATCH SERIES 6 HERMES EDITION : LA MEILLEURE MONTRE CONNECTÉE POUR LE DESIGN

L’Hermès Edition est similaire à toutes les montres connectées Series S6, mais dans un design élégant. En effet, l’Hermès Édition possède de larges gammes de bracelets. Ces derniers sont tous fabriqués à la main.

Fiche technique

Résolution 448 x 368 pixels

Taille d’écran 1,78 pouce

Mémoire interne 32 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Or, Rouge, Bleu

Prix à partir de 1329 euros

Points Positifs

Design unique et élégant

Grande sélection de bracelets

Points Négatifs

Onéreuse

8) APPLE WATCH SERIES 6 EDITION NIKE+ : LE MEILLEUR PARTENAIRE DE COURSE

L’Edition Nike + et la Series 6 sont identiques en termes de performance. Néanmoins, l’Edition Nike + est livrée avec une application Nike + Run Club préinstallée.

De ce fait, l’Apple Watch Edition Nike dispose de toutes les fonctionnalités de suivis habituelles ainsi qu’une nouvelle course audio-guidée. L’application d’entraînement propose plus de 180 entraînements gratuits et des recommandations pour vous aider à fermer vos anneaux d’exercice.

Fiche technique

Résolution 448 x 368 pixels

Taille d’écran 1,78 pouce

Mémoire interne 32 Go

Autonomie de la batterie 18 h

Couleur Noir, Argent, Or, Rouge, Bleu

Prix à partir de 429 euros

Points Positifs

Cadrans Nike personnalisés

Design lumineux

Points Négatifs

Aucune fonction supplémentaire

Prix élevé

FAQ

Quelle Apple Watch choisir ? L’Apple Watch Series 6 est la version la plus complète de toutes les montres connectées disponibles. Néanmoins, elle coûte assez cher. Si vous voulez économiser de l’argent, vous pouvez opter entre l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 3. Apple Watch: Cellular ou pas ? L’utilisation d’une Apple Watch Cellular peut être avantageuse durant votre séance de fitness. Vous n’avez plus besoin d’apporter votre iPhone avec vous, mais vous continuez quand même de recevoir des notifications, vous pouvez également diffuser de la musique depuis votre poignet. Apple Watch: aluminium ou Acier ? Si vous voulez une Apple Watch moins chère, plus légère et moins susceptible de se rayer, l’Apple Watch en aluminium est la plus adaptée pour vous. Néanmoins, si vous aimez les designs de luxe et haut de gamme, préférez les modèles en acier inoxydable.

? Comment jumeler une Apple Watch ?

Pour appairer plusieurs Apple Watch, rien de plus simple, il faut enfiler la montre autour du poignet. Ensuite, il convient de choisir une taille de façon à ce qu’il soit bien ajusté au poignet.

Ensuite il faut attendre que le couplage soit affiché sur l’écran. Enfin, il faut appuyer sur le bouton Connecter. En outre, pour l’appariement de plusieurs Apple Watch voici les étapes à suivre :

Ouvrir au préalable sur l’iPhone l’application Apple Watch.

Appuyer sur « Ma montre », ensuite sur « Toutes les montres » qui se trouve au sommet de l’écran.

Appuyer Associer une autre montre, puis suivre les indications affichées à l’écran.

Apple Watch : 38 ou 42 mm

Chaque individu a une taille de poignet différente. La circonférence réelle de celui-ci est un facteur important à considérer.

Il faut savoir que les bracelets de l’Apple Watch 42 mm sont beaucoup plus longs que ceux de l’Apple Watch 38 mm. Ceux qui ont des poignées plus larges risquent de ne pas pouvoir porter l’Apple Watch 38 mm en toute sécurité. En revanche, ceux qui ont des poignets plus fins risquent de trouver l’Apple Watch 42 mm peu maniable.

Le 42 mm est un peu plus facile à lire et à contrôler au toucher. Il jouit d’un écran tactile plus grand par rapport à celui du 38 mm. La version 42 mm a une batterie qui est environ 20-25 % plus grande que celle de la version 38 mm.

