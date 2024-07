Retour en force : La smartwatch Seiko de 1984 fait son grand comeback !

On peut penser que l'ère des montres connectées a commencé avec Apple. Toutefois, ce n'est pas le cas. En 1984, Seiko a déjà lancé une smartwatch.

Il s'agit de la montre connectée UC-2000. Ce petit bijou de technologie pouvait déjà être combiné à un autre appareil à l'époque. Et actuellement, cet objet rétro est redevenu très tendance.

La smartwatch de 1984 de Seiko, une montre connectée originale à l'époque

L'UC-2000 semble à la pointe de la technologie pour son époque, et absolument antique aujourd'hui. Cette montre connectée équipée d'un processeur 4 bits, de 2 kilo octets de RAM et de 6 kilo octets de ROM était un objet prodigieux.

L'affichage se faisait via un simple écran LCD de 10×4 caractères dans un format rectangulaire, avec quatre boutons en bas. Le UC-2000 est doté d'un bracelet métallique, d'une façade en aluminium gris et de boutons gris/orange.

Malheureusement, il était un peu encombrant, mais il faisait très bien son travail. Il est doté d'un écran matriciel à blocs dont la résolution totale était de 50×28. Mais, présenté comme un « processeur d'informations personnelles », il était destiné à être utilisé avec la station d'accueil UC-2100.

De plus, cette montre connectée avait un clavier QWERTY physique complet qui interagissait avec l'UC-2000 lorsque les deux étaient combinés. Vous pouviez également opter pour l'UC-2200, qui disposait non seulement d'un clavier, mais aussi d'une imprimante thermique. Oh, et des packs de ROM pour Microsoft Basic, des jeux ou un traducteur anglais-japonais.

Que pouvait-on faire avec cet appareil ?

La smartwatch de Seiko de 1984 avait des fonctions de montre de base. Bien entendu, comme c'est une tocante électronique, elle donnait l'heure, servait de chronomètre et d'alarme, bien sûr. Mais vous pouviez également l'utiliser pour stocker deux mémos de 1 000 caractères chacun. Il était aussi possible de planifier des rendez-vous et effectuer des calculs de base.

La seule chose qui manquait à cette montre connectée, c'est la connectivité. Elle ne pouvait pas se connecter à l'internet, ni extraire des données de l'éther par radio ou par toute autre méthode. Selon les critères d'aujourd'hui, elle ne serait pas vraiment une smartwatch. Mais pour pouvoir l'employer maintenant, il faut y apporter quelques modifications.

Les raisons pour lesquels cet appareil était populaire

Seiko l'a commercialisé pour les personnes qui possédaient déjà un ordinateur. Puisque les personnes ne pouvaient pas emporter leur ordinateur avec aux à l'époque, cet appareil pouvait être le mini-ordinateur idéal pour la journée. Lorsqu'on est en déplacement, il est agréable de pouvoir compter dessus.

Cet appareil pouvait déjà se connecter et transmettre des données à votre ordinateur personnel. Il s'était bien vendu pendant les premiers mois. Mais deux ans plus tard, l'UC-2000 était déjà dans le bac des bonnes affaires, avec des ensembles complets montre + station d'accueil vendus pour un tiers de son prix d'origine.

