Que ce soit pendant une activité sportive, dans la rue ou tout simplement dans votre lit, nous passons tous du temps avec des écouteurs dans les oreilles. Pour ceux qui pestent quand ceux-ci s’emmêlent dans la poche ou qui les arrachent en quittant précipitamment leur ordinateur, les écouteurs sans fil peuvent apparaître comme la meilleure solution.

Les écouteurs connectés bénéficient d’une liberté de mouvement tout en gardant une qualité sonore plus que convenable. La rédaction vous présente son guide afin de vous y retrouver dans le monde des écouteurs sans fil.

Différentes marques profitent des nouvelles technologies et de la connexion Bluetooth pour proposer plusieurs gammes d’écouteurs sans fil. Plus besoin de s’empêtrer dans vos câbles ou même chercher votre prise Jack. Vous pourrez désormais opter pour des petits earbuds qui changeront votre rapport avec la musique. De nombreuses marques ont conquis le marché des écouteurs connectés. En première ligne on retrouve bien sur les AirPods d’Apple qui domine le secteur aujourd’hui. C’est pour cette raison que les écouteurs sans fil sont tous comparés avec leur concurrent Apple.

Dans ce comparatif nous ne parlons que d’écouteurs « True Wireless », c’est-à-dire qu’ils sont totalement autonomes. Ils n’ont pas besoin d’une connexion entre les deux écouteurs. Ce sont les plus jolies esthétiquement, discrets et surtout pratiques.

Comment bien choisir ses écouteurs sans fil : comparatif

Bien évidemment le prix est un élément décisif pour choisir des écouteurs sans fils. Cependant, d’autres facteurs sont évidemment à prendre en considération pour ne pas être déçu lors de l’utilisation. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de comparer l’autonomie, la qualité sonore, le design, le confort et la facilité d’utilisation de chaque paire d’écouteurs sans fil. Nous vous informerons aussi sur le type de connexion utilisé, la compatibilité smartphone et différents autres éléments pertinent pour vous aider à choisir les meilleurs écouteurs sans fil selon vos besoins réel et l’utilisation que vous souhaiterez en faire.

Apple AirPods Pro : meilleurs écouteurs sans fil pour fans d’Apple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »2/6″][vc_single_image image= »71395″ img_size= »full » onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1519146698134{margin-bottom: 20px !important;} » link= »http://t.priice.net/?account=36607923&country=fr&tracker=al&url=https://www.amazon.fr/b/ref=sr_aj?node=339910011&ajr=0″][vc_single_image image= »70548″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1517408038910{margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/comparatif-thermostat-connecte/ »][vc_single_image image= »29219″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1450091702448{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/le-comparatif-montres-connectees/ »][vc_single_image image= »70549″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1517407999699{margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/choisir-alarme-connectee/ »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2= »TOP DES ÉCOUTEURS SANS FIL » txt_align= »center » shape= »square » style= »custom » add_icon= »top » i_icon_fontawesome= »fa fa-music » i_css_animation= »none » i_on_border= »true » custom_text= »#45bbe5″][/vc_cta][vc_tta_accordion color= »white » c_align= »center » c_icon= » » active_section= »1″ collapsible_all= »true »][vc_tta_section title= »Voir le top » tab_id= »1495030750587-7eb8f1d7-a7fe »][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Apple AirPods Pro : meilleurs écouteurs sans fil pour fans d'Apple

Comparés aux AirPods originaux, cette nouvelle paire d’écouteurs Apple offre un meilleur maintien et, surtout, une réduction de bruit active. Cependant, avec un prix de 279 euros, ils restent assez chers. Ainsi, ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix devront scrowler un peu plus bas dans ce comparatif.

Par contre, les fans d’Apple qui en ont les moyens trouveront leur compte avec ce modèle spécifiquement conçu pour l’écosystème de la marque à la pomme. De fait, si les AirPods Pro sont compatibles avec Android, il faudra les connecter à iOS pour profiter de toutes leurs fonctionnalités.

En plus de cela, le son est excellent et la technologie de réduction de bruit est efficace. De plus, un mode Transparence permet de ne pas totalement se déconnecter de son environnement.

Mieux, Apple a annoncé que ses écouteurs sans fil AirPods Pro offrent désormais un son spatialisé et sont compatible avec Dolby Atmos. Enfin, chaque paire pourra automatiquement basculer entre les différents appareils Apple de l’utilisateur, en fonction de ce qu’il écoute. Un très bon investissement donc si l’on a les moyens et si l’on aime Apple.

Prix : 279 €

279 € Autonomie : 4,5 + 20h avec le boîtier de recharge

4,5 + 20h avec le boîtier de recharge Compatibilité : Android et iOS

Apple AirPods : La référence des écouteurs sans fil

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »92550″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Deux marques ont permis de développer le marché des écouteurs sans fil, Apple et Samsung. Aujourd’hui le leader dans ce domaine est Apple avec les fameux AirPods. Ils reprennent le design de la version filaire en intégrant à l’intérieur une batterie ainsi qu’un émetteur / récepteur Bluetooth. L’atout principal d’Apple est d’avoir créé un dispositif ultra simple à appairer avec son iPhone, Mac, iWatch ou iPad. Pas de manipulation à faire les écouteurs se connectent presque tout seul. L’écouteur sans fil Apple se jumèle très facilement.

L’autonomie est elle aussi au-dessus de la moyenne avec ses 5h estimées. Comme tout produit Apple, le design est réussi avec son boîtier qui permet de les recharger. De façon générale les AirPods sont très discrets et reste très confortable même sur une longue période (limité à 5h bien sûr). Le boîtier est composé d’une batterie capable de faire tenir les écouteurs jusqu’à 24h au total.

Prix : 179 €

179 € Autonomie : 5h + 24h avec le boîtier

5h + 24h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Beats PowerBeats Pro : les meilleures basses pour un son percutant

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71153″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Beats PowerBeats Pro : les meilleures basses pour un son percutant

Pour séduire les consommateurs, les PowerBeats allient les fonctionnalités des AirPods d’Apple à un son plus riche. Cette édition Pro ne déroge pas à la règle. Et contrairement aux écouteurs sans fil estampillés Steve Jobs, les Beats offrent une meilleure autonomie.

De plus, ils tombent moins souvent des oreilles, les rendant idéals pour faire du sport. Seul inconvénient de ces PowerBeats Pro, le boîtier de recharge est beaucoup trop encombrant. Mais pour profiter de tous ses avantages, il s’agit d’une bien petite concession.

Prix : 250 euros

: 250 euros Autonomie : 9 h (27 h avec le boîtier)

: 9 h (27 h avec le boîtier) Compatibilité : iOS et Android

AirDots : des écouteurs bluetooth 5.0 à prix cassé

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »85163″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Malgré le nom, il ne s’agit définitivement pas d’écouteurs imaginés par Apple ou liés d’une quelconque façon aux Airpods. Xiaomi joue la carte de la similitude pour lancer ses équipements. Leur point fort est sans nul doute le prix vraiment cassé et surtout l’usage du Bluetooth 5.0.

Ces écouteurs intra viennent avec des petits embouts en silicone et communiquent en bluetooth 5.0. Selon les premières informations, on trouverait aussi le support des appels ou l’assistant vocal du smartphone… La qualité sonore s’annonce prometteuse et le risque de coupure du son limité.

Attention toutefois, pour l’instant, ils sont disponibles seulement en Chine où ils ont été lancés le 11 novembre. Il faudra sans doute patienter un peu pour les avoir arriver dans l’hexagone.

Prix : 26 euros

26 euros Autonomie : 4 h + 8 heures avec la base

4 h + 8 heures avec la base Compatibilité : Android

Xiaomi Haylou GT1 : le meilleur rapport qualité/prix du marché ?

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »78033″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Le chinois Xiaomi fait souvent rimer qualité avec petit prix. Encore une fois, le constructeur est fidèle à ses valeurs. Les écouteurs sans fil Xiaomi Haylou GT1 présentent sûrement le meilleur rapport qualité/prix du marché actuellement.

Les écouteurs sans fil Xiaomi ont beaucoup d’arguments à faire valoir. Même si le design de la boîte est assez sommaire. L’important n’est pas là. Les Haylou GT1 proposent une qualité de son exceptionnelle pour leur prix. Le son est clair et les basses sont très bien gérées. Dans un environnement bruyant, nul besoin de pousser le son au maximum pour profiter de sa musique : l’isolation est excellente. Il est très agréable de porter les écouteurs de Xiaomi étant donné leur légèreté.

Vous pourrez profiter de votre musique environ 5 heures avant de devoir recharger les écouteurs. La charge s’effectue en une bonne heure et demie. Enfin, notez que les commandes tactiles des écouteurs répondent bien malgré une toute petite latence. A seulement 25 euros, les écouteurs sans fil Xiaomi représentent une excellente affaire.

Prix : 25 euros

25 euros Autonomie : 5 h + 12 heures avec la base

5 h + 12 heures avec la base Compatibilité : Android et iOS

Jabra Elite active 65T : un excellent modèle pour les sportifs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83508″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

C’est une copie presque identique aux Elite 65t. Cependant, Jabra a mis le paquet sur les petits aspects qui posaient problème jusque-là. Cela se joue notamment du côté de la résistance à la transpiration (IP56), un meilleur maintien et même un petit accéléromètre pour renforcer l’intérêt de l’activité sportive sur l’application. Honnêtement, cela n’est pas très précis, mais il faut y voir un bonus agréable pour les sportifs qui ne sont pas en quête de la performance.

Du côté du son, du design, de l’ergonomie ou encore du confort, c’est du très bon matériel qui devrait convaincre les plus difficiles. Sans doute un modèle incontournable aujourd’hui.

Prix : 178 euros

178 euros Autonomie : 5 heures

5 heures Compatibilité : Android et iOS (même si non optimisé)

Sennheiser Momentum True Wireless 2 : retour du haut de gamme des écouteurs sans fil

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »78036″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Pour la deuxième édition de ses écouteurs sans fil premium Momentum True Wireless, la vénérable marque Sennheiser n’a pas lésiné sur les moyens. Cela commence par le design qui a bénéficié des finitions très soignées et d’une conception bien réfléchie. Ainsi, la paire tiennent confortablement aux oreilles. De plus, on dispose d’un bel assortiment de commandes tactiles, entièrement personnalisables.

Néanmoins, c’est bien sur l’audio que Sennheiser se fait remarquer. Pour commencer, le son est riche avec des basses bien percutantes équilibrées par de douces aiguës. Pour concurrencer les AirPods Pro, cette deuxième édition peut compter sur la réduction de bruit active. Toutefois, la technologie reste limitée. Enfin, si l’autonomie réelle de 5h est loin des 7h annoncées, elle reste acceptable, surtout avec les 2 charges supplémentaires embarquées par le boîtier.

Prix : 299 €

: 299 € Autonomie : 7h annoncée sur une seule charge

: 7h annoncée sur une seule charge Compatibilité : Android et iOS

JBL Reflect Flow : excellents écouteurs sans fil pour les sportifs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »90514″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

D’emblée, les JBL Reflect Flow offre un profil audio équilibré, restituant fidèlement les sons. Vous pourrez donc profiter pleinement de l’univers sonore de vos morceaux favoris. Cela dit, il faudra se contenter du smartphone pour ajuster le volume puisque ce modèle ne dispose pas de commandes dédiée. Idem si l’on veut revenir sur morceau. Pour en finir sur les points négatifs de l’appareil, les appels sont de qualité acceptable, mais on aura parfois du mal à entendre son interlocuteur dans un environnement bruyant.

Toutefois, ces petits défauts resteront acceptables si l’on veut des écouteurs sans fil pour faire du sport en écoutant de la musique. Dans ce cas de figure, les JBL Reflect Flow n’ont quasiment aucun équivalent. En effets, ils offrent un confort accru et restent fermement accrochés aux oreilles. À cela, il faudra ajouter une autonomie plus qu’excellente de 10h. Ces deux dernières caractéristiques seront particulièrement utiles si l’on veut s’exercer en toute liberté.

Prix : 149 €

: 149 € Autonomie : 10h annoncée

: 10h annoncée Compatibilité : Android et iOS

Divacore AntiPods : écouteurs sans fil avec le meilleur rapport qualité-prix

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »90515″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Avec comme nom AntiPods, tout est dit sur sa cible. Ce sont les concurrents directs des AirPods avec un prix très inférieur. Ces écouteurs possèdent deux atouts de taille, leur autonomie de plus de 7h et un prix accessible. La marque française Divacore a souhaité créer des écouteurs ultras compacts qui ne se voient presque pas. Ils ont réussi fournir plus d’autonomie dans un format plus petit. Bien sûr un sacrifice a dû être fait pour arriver à une telle prouesse. Un seul bouton est présent sur chaque écouteur pour contrôler la musique. C’est peu, mais suffisant en prenant l’habitude de ne pas se tromper entre les fonctions.

Ces écouteurs sont intra-auriculaires, ce qui leur procure une bonne tenue dans l’oreille et surtout une isolation plus importante des sons environnants. Même s’ils ne sont pas équipés de réduction de bruit.

Prix : 119 €

119 € Autonomie : 7h + 24h avec le boîtier

7h + 24h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Jabra Elite Sport : Les écouteurs sportifs et abordables

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71154″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Le constructeur Jabra est bien connu pour ses systèmes audio de qualité. Les Jabra Elite Sport n’y échappent pas et sont de bons écouteurs vraiment sans fil. Ils reprennent certains éléments des versions classiques de la gamme Elite. Ces écouteurs sont étanches et vous permettront de courir même par temps de pluie. Ils intègrent en plus un capteur de rythme cardiaque comme certaines paires d’écouteurs sportifs. Les Jabra Elite Sport sont un peu grands, mais cela permet une bonne qualité sonore pour profiter au maximum de ces entraînements.

Les écouteurs sont compatibles avec de nombreuses applications de sport tierces. Mais son plus gros point fort est son application ultra complète Jabra. Le boîtier peut les recharger jusqu’à deux fois grâce à la batterie intégrée au système. En parlant de batterie, l’autonomie est de plus de quatre heures en continu, ce qui est plus que convenable pour des écouteurs sportifs.

Prix : 199 €

199 € Autonomie : 4h + 8h avec le boîtier

4h + 8h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Jabra elite 65 T : Les écouteurs sportifs et abordables

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71158″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

De nombreux écouteurs sans fil ne possèdent pas de commandes pour le volume et le changement de pistes. Ce n’est pas le cas du Jabra elite 65 T. Il permet, entre autres, de déclencher votre assistant vocal (Siri, Google, …), très simplement, par la voix. Pour passer ses appels, il est important que le micro des écouteurs soit performant. Les Jabra elite 65 T possèdent quatre petits microphones qui assurent une voix limpide et claire à votre interlocuteur. Pour passer tranquillement ses appels, deux modes existent. Le mode antibruit, pour bloquer les sons indésirables, pratique quand on téléphone dans la rue. Ainsi que le mode « transparence » pour que la personne au bout du fil entende tout ce qui vous entoure.

Niveau autonomie, comptez 5h d’utilisation par charge. Ce qui reste bien en dessous de ce que propose la concurrence. À titre de comparaison, les Airpods d’Apple possèdent une autonomie record de 24 h d’utilisation. Niveau qualité sonore, le produit tient toutes ses promesses. Seul bémol, des basses un peu trop faibles.

Bang & Olufsen BeoPlay E8 : Le True Wireless pour profiter de la musique

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »72311″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Ces écouteurs sont destinés aux personnes souhaitant profiter pleinement de leur musique sans pour autant être encombrées de câbles. Comme tout produit Bang & Olufsen, les écouteurs sont de très bonne qualité avec une excellente finition moderne. Les drivers audio permettent une latence inaudible ce qui offre la possibilité de regarder une vidéo sans décalage. Ce n’est pas le cas de tous les écouteurs « True Wireless ».

Les BeoPlay E8 résiste aussi à l’eau ainsi qu’à la poussière pour sortir sans risquer de les endommager. Le réel point faible de ces écouteurs est son prix très élevé à presque 300 euros. C’est donc le prix de la qualité qui peut en effrayer certains.

Prix : 299 €

299 € Autonomie : 4h + 8h avec le boîtier

4h + 8h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Sony WF-1000X : Les écouteurs Bluetooth abordables pour audiophile

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71391″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Le point fort de ces écouteurs est leur qualité sonore bien au-dessus de la concurrence. Surtout que pour moins de 200 euros il est très compliqué de trouver une paire d’écouteurs à la hauteur de musique de haute qualité. Le confort est tout aussi bien soigné avec aucune sensation d’inconfort. Sans compter que le design est très raffiné et ira avec n’importe quel style. L’application fournit avec est très complète est permet de régler les moindres paramètres audio.

Celle-ci permet aussi de régler la réduction de bruit active. Un véritable plus dans des environnements bruyants. En revanche cela à un coup, celui de l’autonomie. Sony annonce 3h, mais ils tiennent plutôt 2h30 avec la réduction de bruit activé et quelques minutes de plus sans. Le boîtier contient aussi une batterie pour recharger les écouteurs à longueur de journée sans avoir à se brancher sur une prise. La centrale permettra de tenir approximativement 8h supplémentaire.

Prix : 200 €

200 € Autonomie : 3h + 8h avec le boîtier

3h + 8h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Philips Bass+ : Les écouteurs pour les basses

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71203″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Comme son nom l’indique, les Bass + sont destinés aux amateurs de basses puissantes. Grâce aux drivers de 8.2 mm, le son est très riche est puissant. Sur le côté des écouteurs se trouvent un bouton sur chacun. Il permet de régler différentes fonctions comme le volume sonore, le changement de piste ou mettre en pause. Il ne possède pas de réduction de bruit active, mais une réduction passive très efficace.

Pour ce qui est de la batterie, il peut tenir jusqu’à 6h en une seule charge. Ajouté à ça on retrouve le boîtier qui fait office de batterie avec 6h supplémentaire, soit une charge complète.

Prix : 129 €

129 € Autonomie : 6h + 6h avec le boîtier

6h + 6h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Motorola Stream : un excellent rapport qualité/prix

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71204″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Ces écouteurs sont les moins chers sur notre liste. Cela ne veut pas dire qu’ils sont de mauvaise qualité, bien au contraire. Les Motorola Stream font effectivement un sacrifice sur l’autonomie par exemple. Avec seulement 2h cela peut être réduit pour certains. Avec le boîtier on peut monter jusqu’à 6h. Son prix est donc justifié, surtout sur un marché où les écouteurs tournent plutôt à plus de 150 euros et non pas moins de 100 euros.

Ils sont aussi résistants à l’eau, une fonction très appréciée surtout avec ce tarif. Chaque écouteur possède aussi un bouton pour contrôler les différentes fonctionnalités de la musique.

Prix : 80 €

80 € Autonomie : 2h + 6h avec le boîtier

2h + 6h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Onkyo W800BT : La solution ultime pour audiophile

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71205″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Ces écouteurs regroupent la qualité d’un casque audio audiophile, avec l’absence de fil et la discrétion des écouteurs. Un mélange parfait qui fait de ces earbuds un choix privilégié pour les amoureux de la musique. Avec des haut-parleurs de 8,6mm, la puissance sonore est très grande. Les fréquences vont de 6Hz à 22kHz, soit une plage audio très grande surtout pour un format aussi réduit.

Onkyo a produit des écouteurs très confortables et faciles à mettre. Sur l’oreillette droite, il possède un micro pour passer des appels. Pour ce qui est de la batterie, elle est convenable avec 3h d’écoute en continu, ils se trouvent donc dans la moyenne. Le boîtier peut comme beaucoup recharger les écouteurs avec une batterie intégrée capable d’ajouter 15h d’autonomie.

Prix : 399 €

: 399 € Autonomie : 3h + 15h avec le boîtier

: 3h + 15h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Sol Republic Amps Air : Les plus petits écouteurs Bluetooth

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71206″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Les écouteurs de chez Sol Republic sont vraiment très petits est ne se voient pas. Le plus gros avantage est qu’ils possèdent une excellente tenue dans les oreilles. En plus de leur résistance à l’eau et la poussière ils pourront vous accompagner durant vos séances de sport. Ils comportent aussi des micros pour passer des appels sans utiliser directement son téléphone.

La qualité audio est un de ses points forts en plus de sa taille. Il peut tenir en charge complete jusqu’à 3h, ce qui le place dans la moyenne. Grâce à son boîtier contenant une batterie, son autonomie peut être prolongée de 45h. En plus de cela la centrale peut recharger un téléphone via un port USB.

Prix : 199 €

199 € Autonomie : 3h + 45h avec le boîtier

3h + 45h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Bose SoundSport Free : pour le confort

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71208″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Bose a déjà une réputation qui n’est plus à prouver du côté de la qualité sonore. Cependant, l’entreprise réussit aussi à se positionner très bien dans les écouteurs sans fil pour sport avec les écouteurs SoundSport Free. Ils sont certifiés IPX 4 (transpiration et pluie) et viennent avec trois paire d’embouts StayHear+. Indispensable pour assurer une très bonne qualité d’écoute. En intra-auriculaires, vous aurez vraiment du mal à trouver mieux. Bonus non négligeable, le son est vraiment bon, l’entreprise a réussi à ne pas faire de compromis. Vous pouvez aussi gérer les appels, l’écoute et les assistants personnels grâce à ces écouteurs sans fil Bose.

Prix :229 €

Autonomie :5 heures

Compatibilité :Android et iOS

Sony WF-SP700N : pour le plaisir de l’annulation de bruit

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »80073″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Pour l’amateur non averti, si on veut un équipement permettant l’annulation du bruit, il faut souvent aller vers un casque, un gros modèle afin de prendre soin du problème. Mais ces écouteurs de Sony n’ont pas du tout ce problème. Ils proposent une alternative qui reste relativement rare. En effet, les concepteurs n’y voyaient pas l’intérêt. Au début, le sans fil a surtout été pensé pour les sportifs. Or, dans un environnement urbain, ne pas entendre ce qui se passe autour de nous peut être problématique. Pour ceux qui le veulent toutefois, les WF-SP700N de Sony constituent une des propositions les plus séduisantes. Le manque de réglage du volume et l’autonomie un peu limitée peuvent constituer des freins toutefois.

Prix :140 €

Autonomie :3 heures

Compatibilité :Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »80075″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bose Quiet Control 30 : le roi du silence

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Les écouteurs sans fil Bose Quiet Control font partie des meilleurs en termes de réduction de bruit. Cette dernière présente en plus l’avantage d’être modulables.

La réduction de bruit est loin d’être la seule qualité des écouteurs sans fil Bose Quiet Control 30. Les écouteurs sont très confortables, la qualité sonore est très satisfaisante ainsi que l’autonomie. Le produit est également résistant à la transpiration et peut donc être utilisé pour le sport.

Seule ombre au tableau : la recharge assez longue des écouteurs (un peu plus d’une heure). On aurait aussi apprécié un prix un peu plus sympa. Les écouteurs sans fil Bose Quiet Control 30 restent quand même incontournable concernant la réduction de bruit.

Prix : 250 €

Autonomie : 10 heures

Compatibilité :Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84053″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Powerbeats 3 : d’excellents écouteurs sans fil de sport

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Le marché des écouteurs sans fil de sport est très concurrentiel. Les écouteurs sans fil Powerbeats 3, grâce à leurs nombreuses qualités et évidemment le nom de sa marque, ont tout pour se placer parmi les meilleurs d’entre eux.

Les Powerbeats 3 offrent un excellent maintien pendant l’effort. Ils sont légers, agréables à porter et en plus de cela ont un design très plaisant. Les écouteurs sont aussi résistants à l’eau et à la transpiration. Le son, très bon et très puissant, vous permet de profiter de votre musique même dans le bruit environnant.

L’autonomie de 10 heures permet de ne pas s’inquiéter de la charge de son appareil. La fonction Fast Fuel permet de récupérer 1 heure de charge en seulement 5 minutes, une très bonne idée. On regrettera seulement le prix des écouteurs sans fil Powerbeats 3, tout de même assez élevé.

Prix : 190 €

Autonomie : 10 heures

Compatibilité :Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84055″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

JBL Free X : les écouteurs polyvalents

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Le savoir-faire de JBL sur le marché des solutions audio n’est plus à démontrer. Jusqu’alors, les écouteurs sans fil de la marque étaient malheureusement assez souvent médiocres. Les JBL Free X, eux, sont néanmoins d’une grande qualité.

Déjà, les écouteurs sans fil JBL sont fournis avec trois paires d’embouts, ce qui est loin d’être le cas de tous les produits du marché. Nous apprécierons également la très bonne tenue des intra Free X, même lors d’une séance de sport. L’ergonomie Confort Stay Secure Fit y est pour beaucoup. Cette dernière permet aussi de bloquer les bruits extérieurs et de profiter du très bon son des écouteurs.

On appréciera la très bonne autonomie du produit, qui peut tenir 4 heures avant de passer par la cage recharge. Une belle performance pour un produit de cette gamme de prix. Car oui, le principal argument des écouteurs sans fil JBL Free X est bien son excellent rapport qualité/prix. Pour une telle qualité, c’est une superbe opportunité.

Prix : 100€

Autonomie : 4 heures + 20 heures

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84457″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Huawei FreeBuds pour ceux qui veulent un vrai main-libres

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Trop souvent, les écouteurs sans fils ne sont pas forcément les plus adaptés à l’heure de prendre des vrais appels. Répondre à vos parents ou à votre conjoint(e) ? Passe encore. En revanche, un appel professionnel, il faut mieux oublier et sortir votre smartphone. Cependant, avec les Freebuds de Huawei, c’est moins problématique. Ils utilisent quatre microphones pour être sûr que vous serez intelligibles pendant la conversation. Bien placé, ils permettent de créer une vraie ressemblance avec les AirPods d’Apple qui plaira à certains. C’est d’ailleurs l’ambition de Huawei avec ce modèle.

Surtout, ils ont aussi un meilleur maintien dans l’oreille grâce à l’embout en silicone. DE quoi en faire une alternative vraiment intéressante pour les sportifs qui craignent toujours de perdre leurs écouteurs sans fil. L’étanchéité IPX4 est un bonus non négligeable. Ils sont disponibles en noir et blanc. La qualité de son est aussi intéressante et vous permettra de vraiment profiter de la musique sans pleurer.

Prix :160 €

Autonomie :3H + 7H avec la base

Compatibilité :Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »80074″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

NoMad de Divacore les écouteurs sans-fil made in France

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

La marque lorraine revient avec des écouteurs intra-auriculaires au design revisité par rapport aux Antipods. Ils sont compacts, discrets et légers. On peut les emmener partout même lors d’une session sportive. Cependant, après une écoute longue durée, une petite gêne dans le bas de l’oreille peut commencer à se faire sentir. La boîte est elle, très pratique. Légère et petite, elle peut être emmenée partout très facilement. Face à la concurrence, leur autonomie est un peu faible. Comptez trois heures en moyenne et le boîtier peut monter quant à lui jusqu’à 15 heures.

Les NoMad possèdent une bonne qualité de son, rien a redire de ce côté-là. Les basses et les aiguës sont bien balancées. À moins de 100 euros, les écouteurs de Divacore possèdent donc un excellent rapport qualité / prix. Toutefois, pour 20 euros de plus vous pouvez vous procurer les NoMad+ qui possèdent une meilleure autonomie. Avec le boîtier, il est possible de faire jusqu’à 60 recharges.

Prix : 99 et 119 €

Autonomie : 3H + 15H pour le boîtier

Compatibilité : Android et iOS

Master & Dynamic MW07 des écouteurs sans-fil élégant

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »80261″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »JMWME1PWgj »][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Cette nouvelle marque étasunienne basée à New York se lance dans les écouteurs intra-auriculaires. Les MW07 sont très élégants que ce soit dans le design de la boîte ou des écouteurs. L’étui est en acier inoxydable tandis que les écouteurs sont disponibles en plusieurs couleurs : écaille de tortue, gris terrazzo, bleu acier ou noir mat. En plus d’être beau, ils sont très confortables.

Grâce à leurs cinq tailles d’embouts ainsi que deux tailles « d’ailes ajustées ». Cela permet que l’écouteur vienne parfaitement se placer dans le creux de l’oreille sans que cela soit désagréable. Niveau qualité sonore, les MW07 s’en sortent très bien. Les basses sont bien présentes et les médiums et les aiguës sont bien balancés. L‘autonomie reste le gros défaut de ces écouteurs. Comptez en moyenne trois heures d’utilisation. Ce qui reste un peu faible par rapport à certains concurrents.

Les nouveaux écouteurs de Master & Dynamic sont déjà disponibles au prix de 300 euros.

Prix : 300 €

Autonomie : 3H

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »80262″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »PYWKjzgLpz »][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Anker Soundcore Liberty Air : des écouteurs pas chers et de qualité

De plus en plus, les constructeurs d’écouteurs sans fil cherchent à commercialiser des produits au rapport qualité/prix attractif. Les écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Air font partie de cette catégorie.

L’entreprise chinoise propose des true wireless de très bonne qualité. Le produit est livré avec quatre paires d’embouts. Un point très appréciable. Les écouteurs très légers et au design proche des AirPods délivrent un son de très satisfaisant. L’autonomie de 5 heures permet de profiter un long moment des Liberty Air avant de devoir les recharger.

Vendus à moins de 100€, les écouteurs sans fil Anker Soundcore font clairement de leur rapport qualité/prix leur meilleur argument.

Prix : 95 €

Autonomie : 5h + 15h

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84458″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= » »][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Skullcandy Push les premiers true wireless de la marque

Skullcandy est bien connu dans le monde de l’audio. Il a décidé de se mettre à la page de ses concurrents et sort pour la première fois des écouteurs sans-fil, les Push. Skullcandy a fait le choix d’un design assez imposant. La boîte est petite et compacte, mais les écouteurs sont eux assez gros comparé à certains concurrents. Ils prennent une bonne partie de l’oreille. Ils sont néanmoins agréables à porter grâce à leur trois tailles d’embouts fournies. De plus, ils sont équipés d’un arc en caoutchouc pour augmenter leur confort et qu’ils se placent bien dans l’oreille. Les Push possèdent une excellente autonomie, une des meilleures sur le marché – peut-être la raison pour laquelle ils sont si gros.

En effet, ils peuvent être utilisé six heures d’affilés et le boîtier offre six heures de recharge supplémentaire ce qui les monte à 12 heures. Niveau son, la qualité reste tout à fait acceptable. Nous pouvons toutefois leur reprocher des basses un peu faibles.

Prix : 130 €

Autonomie : 3H

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »80269″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »KZ3qdG1mw8″][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Samsung Galaxy Buds : grosse autonomie mais dépendance à l’appli

Les remplaçants des Gear IconX se nomment les Galaxy Buds. Vendu avec les téléphones Samsung Galaxy S10, cet écouteur sans fil Samsung dit True Wireless fournissent un très bon confort. La marque coréenne fournit différents embouts afin de les adapter à vos oreilles. En termes sonores, le rendu proposé s’avère très précis et détaillé. On regrette un manque de basses et une sonorité trop portée sur le haut du spectre. Concernant l’autonomie, une seule charge fournie 6 à 7 heures d’autonomie.

Le boîtier compatible induction et USB C recharge les écouteurs sans fil en 1h30. Une fois cela fait, vous bénéficiez 9 heures d’écoute supplémentaire, soit 14 heures au total. Un très bon résultat. Le plus gros problème des Galaxy Buds reste la dépendance à l’application dédiée. N’oublions pas de rappeler la grande fonction de ces appareils : ils se désactivent quand l’un d’eux quitte l’oreille de son porteur. Ils relancent la musique automatiquement une fois qu’ils sont remis en place.

Prix : 149 €

Autonomie : 7 H en une seule charge

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »82140″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »lb3k946Wzd« ][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Plantronics Backbeat Fit 3100 : sport, sport, sport

La société américaine Plantronics propose des produits intéressants notamment pour les entreprises et les sportifs. Les Plantronics BackBeat Fit 3100 s’adressent à la deuxième catégorie citée ici. Ils disposent de crochets en silicone pour les maintenir en place même lors d’un effort intense. Vous n’avez pas à craindre la transpiration avec la certification IP57. En revanche, ils accrochent rapidement la poussière et les cheveux.

Le confort dépend de vos oreilles. La qualité sonore varie également selon cet élément. On peut déplorer un certain manque de précision et surtout des décrochages de connexion. En revanche, l’application très complète affiche le niveau de batterie, facilite le paramétrage des commandes (activation du minuteur, du chronomètre, des playlists Spotify, etc.) et permet de gérer le guide utilisateur. Par ailleurs, il vous offre 5 heures d’autonomie avec une seule charge. Si vous pratiquez régulièrement une activité sportive, ces écouteurs sans fil aux défauts évidents pourront vous convaincre.

Prix : 149 €

Autonomie : 5 H en une seule charge

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »82147″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »RMmGoXPm4Q »][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Sennheiser Momentum True Wireless : anciens écouteurs sans fil haut de gamme

Avec Sennheiser, on s’attend à un produit de qualité. Les Momentum True Wireless ne dérogent pas à cette règle tacite. Le fabricant allemand propose ici des écouteurs sans fil dotés d’une signature équilibrée avec des basses de qualité. C’est rare sur un produit de ce type. Résistants aux projections d’eau, les Momentum True Wireless sont constitués de plastique et d’aluminium, ce qui les rend robustes. Ils offrent un confort très correct malgré leur taille imposante.

On remarque la jolie boîte de charge recouverte de tissu. Particulièrement stable, la connexion est bien meilleure que les commandes à base de tapes, pas très intuitives. Nous avons le même problème avec le casque Sony WH1000XM3. Heureusement on peut reconfigurer tout cela depuis l’application dédiée. On regrette surtout l’autonomie de 3h30 avec deux charges supplémentaires.

Prix : 299 €

Autonomie : 3H30 en seule charge

Compatibilité : Android et iOS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »82148″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »QBLEwkEmEZ« ][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Jabra Elite 75t : des écouteurs sans fil confortables à porter



Les Jabra Elite 75t vous surprendront par leur confort dès le moment où vous les placerez dans vos oreilles. Le secret ? Des écouteurs sans fil plus compacts que la moyenne. Toutefois, il faut noter l’absence d’une réduction de bruit active, Jabra ayant préféré une solution passive via un design intra auriculaire.

De plus, il faudra impérativement personnaliser les réglages audio, car; par défaut, les basses sont trop élevées. On regrette aussi l’absence du NFC qui aurait facilité l’appairage.

Toutefois, ces petites déconvenues se font vite oublier avec une application mobile dédiée bien fournie ainsi que la possibilité de faire appel à des assistants vocaux. Mais on appréciera surtout la belle autonomie de 7,5h sur une seule charge.

Prix : 199,99 €

199,99 € Autonomie : 7,5h + 28h avec le boîtier

7,5h + 28h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Huawei Freebuds 3 : les meilleurs écouteurs sans pour fans de Huawei



[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »86824″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »8x3N9KamY7″][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Si vous avez un smartphone Huawei tournant sous EMUI 10, les Freebuds 3 sont les meilleurs écouteurs sans fil que vous pourrez acheter. En effet, ils offrent une qualité de son exceptionnelle une fois appairés avec ces appareils.

À cela, il faudra ajouter la réduction de bruit active, mais aussi une autonomie plus que correcte de 4h. De plus, une fois les batteries à plat, la recharge sans fil et rapide seront là à votre rescousse. Enfin, les appels téléphoniques sont d’excellente qualité.

Malgré tout, les Freebuds 3 ne sont pas parfaits pour tout le monde, à commencer par ceux qui n’ont pas un smartphone aux configurations citées précédemment. En effet, ces personnes feront mieux de regarder ailleurs à moins de vouloir endurer un son de piètre qualité.

De plus, l’application mobile qui accompagne les écouteurs n’est pas la meilleure du marché, omettant certaines fonctionnalités essentielles comme un simple égaliseur. Enfin, on ne peut citer les Freebuds 3 sans mentionner leur extrême “similarité” avec les écouteurs sans fil d’Apple, les AirPods.

Cela dit, avec un prix plutôt abordable, ces écouteurs sont un véritable must pour tout fan de Huawei.

Prix : 179 €

179 € Autonomie : 4h + 20h avec le boîtier

4h + 20h avec le boîtier Compatibilité : Android et iOS

Samsung Galaxy Buds Plus : les écouteurs sans fil avancés à un prix raisonnable



[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »86825″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »JMWMjKDmgj »][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Ces écouteurs sans fil sont une amélioration du produit Galaxy Buds, avec une autonomie revue à la hausse, et un mode de bruit ambiant. Bien qu’ils possèdent plusieurs similarités sur le design, et qu’il est difficile de les distinguer au premier abord, Galaxy Buds Plus offre un meilleur confort.

En effet, d’un poids de 6,3 grammes, le gadget tient facilement dans l’oreille, sans craindre de glisser. Conçus pour tenir malgré la sueur, ces écouteurs sans fil sont légers et confortables, même après plusieurs heures d’utilisation.

Concernant les caractéristiques techniques, Galaxy Buds Plus dispose d’une qualité audio élevée. Grâce à deux transducteurs dans chaque écouteur, l’utilisateur distingue les sons graves et aigus. De plus, l’appareil délivre des basses puissantes, et propose une fluidité dans une variété de genres de musiques. Bien que les écouteurs sans fil ne proposent pas la fonction d’annulation active du bruit pendant l’écoute active de musique, ils peuvent le faire pendant un appel téléphonique. Ce qui reste justifié lorsqu’on prend connaissance du prix.

Prix : 123 euros

Compatibilité : iOS et Android

: iOS et Android Autonomie : 7h (22h avec le boitier)

Comment choisir ses écouteurs sans fil ?

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »94326″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text][priice_widget id= »B084LJL7ZT »][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450100198400{margin-top: 20px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2= »GUIDE D’ACHAT DES ÉCOUTEURS SANS FIL » txt_align= »center » shape= »square » add_icon= »top » i_icon_fontawesome= »fa fa-book » i_on_border= »true »][/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row css= ».vc_custom_1449847830402{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;} »][vc_column width= »4/6″][vc_column_text css= ».vc_custom_1593107069342{margin-bottom: 20px !important;} »]

Comme on a pu le voir, les modèles sont nombreux. Reste à savoir comment en choisir un plutôt qu’un autre. En effet, la fourchette de prix est immense et les services proposés par les différents modèles sont très différents. Vous devrez faire attention à différentes caractéristiques :

Le design

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1521630395428{margin-bottom: 20px !important;} »]

Cela peut sembler être un détail, mais d’un modèle à un autre, les écouteurs peuvent changer entièrement de look. En plus de convenir ou non à vos goûts, cela peut poser plusieurs problèmes. Si les écouteurs sont intra-auriculaires, il faudra qu’ils s’adaptent à la morphologie de vos oreilles ou vous vous retrouverez vite avec des earbuds qui ne cessent de tomber ou de glisser.

Heureusement, les constructeurs redoublent d’ingéniosité pour mettre au point de nouveaux matériaux pour les rendre de plus en plus confortables : caoutchouc, silicone, mousse à mémoire de forme … les possibilités sont nombreuses pour éviter au maximum les expériences douloureuses. Par ailleurs, la taille des écouteurs est un facteur qui peut se révéler important. Si vous appréciez les écouteurs discrets, certains modèles vous rebuteront assez vite de par leur simple taille.

Les fonctionnalités

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1521630413921{margin-bottom: 20px !important;} »]

C’est le facteur principal qui déterminera votre choix : que voulez-vous faire avec vos écouteurs ? Écouter de la musique avec un son de bonne qualité ? Vous couper du monde dans les transports ou au bureau ? Faire du sport ? Selon vos envies, vous ne choisirez certainement pas la même paire. Si vous voulez un son de qualité, un modèle comme les BeoPlay E8 semble plus approprié. Ils ne proposent pas de fonctionnalités particulières, mais ont un son de très bonne qualité pour des écouteurs.

Pour pouvoir profiter de votre musique dans votre bulle, tournez-vous vers un produit disposant d’une bonne isolation, ce qui vous permettra de couvrir les bruits ambiants sans augmenter le volume pour autant et ainsi protéger vos tympans. Enfin, pour écouter de la musique lors d’une pratique sportive, il vous faudra un peu plus de fonctionnalités comme celles que proposent les Samsung Gear IconX 2018 : totale autonomie, surface tactile, résistance à la sueur et autres, afin d’être gêné le moins possible lors de votre entraînement.

Le son

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1558453857621{margin-bottom: 20px !important;} »]

Si vous achetez des écouteurs, c’est avant tout pour écouter de la musique, quelles que soient les conditions. La qualité du son reste donc un critère central dans le choix de la paire de vos rêves. Bien que les écouteurs souffrent d’une mauvaise réputation dans ce domaine comparé aux casques audio, certains modèles sortent du lot en proposant un son étonnamment profond et détaillé.

La membrane utilisée pour les earbuds étant bien plus petite que celle des casques, elles sont beaucoup plus réactives, ce qui peut être gage d’une bien meilleure définition du son tout en protégeant mieux vos oreilles. En effet, les dommages sur l’audition sont provoqués par la pression du son sur les tympans. Les écouteurs sont souvent dotés de petits trous à l’extérieur afin de laisser le son s’échapper et réduire la pression appliquée sur l’organe auditif, cela leur garantit d’être moins agressifs que les casques.

L’utilisation dans le cadre d’un sport

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1521632201938{margin-bottom: 20px !important;} »]

Ecouter de la musique pendant le sport est une source de motivation que beaucoup de sportifs utilisent pour rester concentré pendant l’effort. Quand on pratique une activité sportive, on bouge, beaucoup même. D’où l’importance de s’équiper d’écouteurs sans fil qui ne vous gênerons pas pendant l’effort. Plusieurs marques, comme Bose par exemple, font du sans-fil un argument de vente pour les sportifs. Si vous achetez des écouteurs dit « wireless » pour, justement jouer au foot, aller à la salle ou tout autre activités, nous vous recommandons de faire attentions à trois principaux critères.

Le premier, la batterie. En effet, rien de plus rageant que de ne plus avoir de musique à écouter pendant le sport car notre batterie de téléphone ou d’écouteurs est à plat. Le deuxième c’est l’ergonomie et le design du produit. Rien de plus désagréable que de faire du sport avec un équipement qui gène pendant l’effort ou qui ne vous plait pas visuellement. Enfin, si vous pratiquer une activité physique dans un lieu très bruyant, privilégiez des écouteurs sans fil équipés d’ANC, avec réduction de bruit.

Le confort

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1521632413212{margin-bottom: 20px !important;} »]

Ajouter un élément tel que le confort dans ce guide d’achat peut avoir l’air de faire doublon avec le design. En effet, le premier dépend clairement du second, mais il est tout de même important de s’y attarder. En effet, une bonne construction ne signifie pas forcément que le confort est présent. On peut se retrouver avec des écouteurs performants et dont la forme permet une pratique optimale, mais qui reste désagréable à porter.

Les oreilles sont une partie du corps très particulière tant elles diffèrent chez les uns et les autres. Il est ainsi tout à fait possible que des écouteurs adaptés à un grand nombre de personnes ne le soient pas pour vous. Ne vous fiez donc pas à 100% aux affirmations des uns et des autres concernant le confort. La forme, le poids, la matière… Tout doit être pris en compte, mais les réactions seront différentes pour chaque personne. Le seul réel moyen de savoir si l’utilisation d’un produit sera faite pour vous est donc de l’essayer.

Les embouts

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1572448746394{margin-bottom: 20px !important;} »]

On n’y pense pas souvent, mais les embouts sont des éléments primordiaux sur des écouteurs sans fil. Trop petits ou trop mous, ils n’offriront pas assez d’adhérence pour aux oreilles. Avant tout, cela aura un impact non seulement sur le confort : ils tomberont facilement.

De plus, cela laissera passer les bruits environnants, détériorant l’expérience sonore de l’utilisateur. D’ailleurs, cette mauvaise adhérence figure parmi les points négatifs des AirPods d’Apple.

Pour remédier à des embouts mal ajustés à la morphologie de ses oreilles, on peut toujours opter pour des embouts de rechange disponibles dans le commerce. Cependant, cette option reste limitée du fait de la nécessité d’utiliser un boîtier de recharge pour la plupart des modèles true wireless du marché. Or, ces boîtiers sont souvent inadaptés à des embouts autres que ceux avec lesquels la paire d’appareils a été livrée.

Ainsi, avant d’acheter des écouteurs sans fil, il faudra vous assurer que leurs embouts conviennent à vos oreilles. Certains fabricants proposent même des ear-fin. Ces petits accessoires viennent envelopper les earbuds pour augmenter leur adhérence. De la sorte, vous pourrez profiter pleinement de vos nouveaux objets connectés et de votre playlist.

L’autonomie

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1521634439044{margin-bottom: 20px !important;} »]

Si certains écouteurs connectés conservent un câble Jack, la plupart sont sans fils. Il faut alors se poser la question de l’autonomie. En effet, il serait dommage de ne pouvoir profiter de sa musique que pendant un temps limité. L’autonomie est un élément majeur à prendre en compte lors de l’achat, car elle est définie la période d’utilisation de votre produit. L’un des intérêts principaux des écouteurs sans fil est de ne pas s’encombrer avec des câbles, mais cela est inutile s’ils contiennent trop peu d’énergie.

On ne peut donc que conseiller de chercher avant tout des objets possédant soit une batterie conséquente, soit consommant peu d’énergie. Dans un cas comme dans l’autre, vous devriez obtenir une autonomie tout à fait respectable. Reste à voir à quel point vous comptez utiliser vos écouteurs connectés. S’il ne s’agit que de périodes ponctuelles, il vaut mieux vous concentrer sur les autres aspects présentés dans ce guide d’achat.

Le rapport qualité/prix

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1558453882422{margin-bottom: 20px !important;} »]

Le prix est bien sûr un facteur clé lors de tout achat de matériel. Vous pourrez trouver des écouteurs sans fil à moins de 20€ sur internet, mais il est évident qu’ils ne proposeront pas la même qualité que des modèles à plus de 200€. À vous de voir quel budget vous êtes prêts à investir pour l’achat de vos écouteurs, mais méfiez-vous des trop bonnes affaires ! Il s’agit de produits fragiles dont il vaut mieux connaître la provenance.

Il faut bien évidemment faire attention à ne pas se faire avoir, car un prix élevé n’est absolument pas synonyme de qualité. On trouve bien souvent des supports coûteux (incluant de l’or de l’argent…) mais dont la construction n’apporte rien de plus si ce n’est une différence esthétique. Si le design est important (comme nous l’expliquions plus haut), il ne doit pas provoquer une perte de qualité ou un coût bien trop élevé.

Écouteurs sans fil : Comment ça marche ?

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1593107096036{margin-bottom: 20px !important;} »]

Les écouteurs sans fils sont peu différents des casques sans fils dans leur fonctionnement. Au lieu de transmettre le son par le biais d’un cordon, on utilise la connexion Bluetooth. Cette technologie créée en 1994 a pris son essor avec les enceintes et les produits audio. Ce protocole dispose de deux capacités intéressantes : le débit de données et la portée. La fréquence 2,4 GHz permet d’obtenir un débit de 2 Mbit/s environ.

Cela suffit amplement pour transmettre des sons en bonne qualité. Ensuite, les fabricants utilisent des codecs conçus par des entreprises comme Qualcomm. Ceux-ci offrent un rendu supérieur et une stabilité de connexion.

Pour ce qui est de la portée, un écouteur sans fil tout comme un casque fonctionne dans un rayon théorique moyen de 50 mètres avec le téléphone. Souvent ce rayon d’action correspond environ à 30 mètres. Cependant, la norme Bluetooth 5.0 permet en théorie d’atteindre 350 mètres de distance.

Enfin, chaque écouteur dispose d’une petite batterie Lithium Ion alimentée par un chargeur à connecteur métallique. Les constructeurs fournissent ainsi des boîtes contenant elles-mêmes une batterie afin de prolonger la durée d’utilisation.

Comment jumeler deux écouteurs sans fil

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1560178784988{margin-bottom: 20px !important;} »]

Pour jumeler un écouteur sans fil avec son esclave, il convient de les allumer. Normalement, ils s’interconnectent au moment de les raccorder au téléphone. Pour ce faire, il faut activer le Bluetooth du téléphone, puis lancer une recherche et trouver le nom de votre produit et cliquer dessus. Si cela ne fonctionne pas ou si un écouteur sans fil ne fonctionne pas, il faut généralement les remettre dans leur boîte et enclencher le seul bouton pendant quelques secondes (5 à 10 secondes).

[FAQ] Écouteur sans fil

? Comment fonctionnent les écouteurs sans fil ?

Les écouteurs sans fil fonctionnent de la même façon que les casques Bluetooth. Ainsi, dès qu’ils sont connectés avec votre Smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, ces écouteurs fonctionnent automatiquement.

? Comment connecter des écouteurs sans fil ?

[/vc_column_text][vc_column_text]

Afin de connecter vos écouteurs sans fil, vous devez commencer par mettre les écouteurs en mode jumelage. Puis, ouvrez l’application paramètre de votre Smartphone. Sélectionnez Bluetooth puis appuyez sur « rechercher ». Enfin, sélectionnez le nom de vos écouteurs sans fil.

? Comment recharger des écouteurs sans fil ?

Les écouteurs sans fil sont livrés avec un boîtier de recharge. De ce fait, il suffit de mettre les écouteurs dans ce boîtier, et ils se rechargent automatiquement. Le boîtier de chargement est à son tour chargé à l’aide d’un câble USB.

? Casque ou écouteurs sans fil ?

Pour un mélomane, c’est souvent un choix difficile de choisir entre un casque et un écouteur sans fil. Les écouteurs sans fil sont une excellente option si vous êtes un voyageur ou si vous aimez le sport. Toutefois, vous pouvez opter pour les casques si vous voulez plus de confort et maintenir la qualité de l’écoute.

? Quelle marque pour ses écouteurs sans fil ?

De nombreux facteurs sont à prendre en compte si vous voulez acheter des écouteurs sans fil, à savoir : le prix, la qualité sonore, le design, le confort, etc. Les meilleures marques sur le marché sont : Apple, Sony, Marshall, Bose, JBL, Xiaomi, Jabra.

GRAND COMPARATIF DES ÉCOUTEURS SANS FIL

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1519144169871{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eeeeee !important;} »]

Nous mettons régulièrement à jour notre sélection des meilleures écouteurs sans fil. Retrouvez nos articles sur les écouteurs sans fil dans notre rubrique dédiée.

Allez-vous abandonner vos écouteurs filaires ? (0 = Pas du tout et 5 = Evidemment) - 10 10 Donnez votre avis sur les écouteurs sans fil User Rating: 2.48 ( 36 votes)

[/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »2/6″]