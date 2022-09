Eve Energy : la meilleure prise connectée à acheter

La prise connectée Eve Energy est la meilleure solution disponible sur le marché bien qu’elle ait un petit défaut. Elle est compatible avec HomeKit, mais ne fonctionne pas avec Alexa ou Google Assistant. Simple à utiliser, elle garde la trace de la consommation d’énergie des appareils qui y sont branchés de même que, si vous fournissez des détails spécifiques du fournisseur d’énergie, le coût total.

Pour 39.49 €, l’Eve Energy coûte cher par rapport aux autres appareils du marché. De plus, son design blanc semble simpliste, mais ne vous y trompez pas. Cet appareil propose de nombreuses fonctionnalités très pratiques, comme la possibilité de créer des programmes.

Cette prise se connecte via Bluetooth, ou la technologie Thread smart home – pour ceux qui disposent d’un HomePod Mini ou d’une Apple TV. Elle permet de contrôler l’appareil à distance. Il faut souligner que Thread offre une plus grande stabilité que le Wi-Fi et met fin à l’absence de réponse des appareils de maison intelligente.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS/Android

Prix : 39.49 €

Points forts

Excellente surveillance de l’énergie

Compatible avec HomeKit d’Apple

Points faibles

Aucun support pour Alexa ou Google Assistant

Chère par rapport au reste du marché.

Tapo P100 : prise connectée TP-Link au meilleur prix

TP-Link innove dans le secteur des prises connectées en étoffant son modèle Tapo avec la série P110. Cette version comprend une fonction « Absent », et surtout, un système de suivi des consommations énergétiques. Seul bémol, le recours à l’assistant vocal laisse à désirer en raison de l’absence de micro intégré.

Tapo P110 est équipé d’une fiche mâle E/F et d’une fiche femelle F. La fiche mâle permet de connecter l’appareil via deux ergots métalliques ou une broche cylindrique. Quant à la partie femelle, elle peut rivaliser avec la plupart des concurrents avec 16 A et ses 3680 W délivrés.

Cette prise connectée de TP-Link constitue une meilleure solution pour un prix très bas en ce moment. Facile à utiliser, elle peut être contrôlée à distance ainsi que par commande vocale. Elle est compatible avec Alexa et Google Home sans l’achat d’un hub supplémentaire. Vous pouvez configurer des horaires ou des minuteries pour allumer et éteindre vos appareils en fonction de votre mode de vie.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS/Android

Prix : à partir de 12 €

Points forts

Conception compacte

Facile à installer

Points faibles

Incompatible avec le système Smart Things de Samsung

Nécessite une application TP-link distincte pour la configuration

Konyks Priska Max Easy : une prise connectée Bluetooth et WiFi

La marque française Konyks a innové le secteur de la prise connectée avec Priska Max Easy. Si cet appareil n’est pas la moins chère de cette sélection, il reste certainement la plus complète. La Priska Max Easy se révèle être un appareil compact et simple à installer. Pour fonctionner, cette prise ne requiert pas de hub. Il suffit de télécharger l’application, de brancher la prise et de suivre l’installation depuis un smartphone.

Par ailleurs, cette prise connectée se connecte à un réseau WiFi et peut être contrôlée depuis un smartphone Android ou iOS, ou par la voix grâce aux assistants vocaux Alexa ou Google Home. L’application a été particulièrement bien réalisée avec de nombreuses fonctionnalités en particulier le suivi de la consommation électrique. A l’instar des solutions favorisant les économies d’énergie, cette dernière permet d’étudier les consommations sur plusieurs mois. Outre le WiFi 2,4 GHz, la mise en place du Bluetooth simplifie la configuration de la prise, ainsi que son pilotage lorsque le WiFi ne marche pas.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS/Android

Prix : à partir de 22 €

Points forts

Prise en charge des assistants vocaux

Application facile et fiable

Points faibles

Connectivité Wi-Fi de 2,4 GHz

Absence de Homekit

Amazon Smart Plug : pour les technophobes et les mordus d’Alexa

D’emblée, il faut le dire : l’Amazon Smart Plug n’est pas fait pour ceux qui préfèrent Google ou Apple. Mais si vous possédez une enceinte Écho ou tout autre produit de l’écosystème Amazon, cette prise connectée fera très certainement votre bonheur.

Pour commencer, elle s’installe très facilement. De fait, c’est la prise la plus facile à installer du marché. Ainsi, il suffit de la brancher à une prise de votre mur, et le programme Frustration-Free d’Amazon se charge de tout (si vous avez un produit Écho déjà en marche).

Pour ce qui est du reste, elle effectue tout ce qu’on peut attendre d’une prise connectée (utilisation programmable, commande vocale ou à distance, etc.). Par contre, tout se fera via Alexa.

Pour le volet technique, la prise supporte les voltages allant de 100 à 120V et un ampérage de 15A, du classique donc. Petite déception, l’objet n’affiche qu’une certification IP30 contre la poussière. Par conséquent, vous ne pourrez en aucun cas l’utiliser à l’extérieur ou dans une pièce humide. De plus, elle n’offre aucun outil de suivi de la consommation.

Application : Non (uniquement via l’app Alexa)

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS et Android

Prix : 29.90 €

Points forts

Facilité d’utilisation

Grande compatibilité avec Alexa

Points faibles

Aucune compatibilité pour d’autres écosystèmes

Aucun suivi de la consommation

Philips Hue : la prise pour ceux qui ont déjà investi dans la marque

Plus connue pour ses ampoules connectées, la gamme Philips Hue possède également dans ses rangs une prise connectée. Son principal avantage est son intégration à la plateforme Hue, permettant d’y connecter n’importe quelle lampe qu’on a déjà à la maison.

Ainsi, cette dernière pourra bénéficier de toutes les fonctionnalités des lampes Hue par l’intermédiaire de ce petit accessoire. Entre autres, on pourra utiliser les commandes vocales avec Siri, Alexa ou Google Assistant.

De plus, on a la possibilité de l’associer à la plateforme Jeedom, où l’utilisateur peut mettre en place des scénarios d’utilisation avec différents appareils de marques différentes. Cette prise connectée est la meilleure alternative si l’on ne veut pas s’enfermer dans un seul écosystème.

Cependant, évitez cet appareil si vous voulez avoir un suivi de la consommation électrique.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS/Android

Prix : 29,99 €

Points forts

Intégration écosystème Hue

Google Assistant, Siri et Alexa

Point faible

Pas de suivi de la consommation

Philips Hue Prise Connectée 66.25 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Smart Wi-Fi Plug MSS310 : une prise connectée avec suivi de consommation d’énergie

Meross oriente la plupart de ses produits autour des besoins d’une maison connectée. À cet effet, sa prise connectée telle que la Smart Wi-Fi Plug MSS310 fait partie intégrante de ce contexte. Ce dispositif fournit 3680 W et une puissance de 16 A. Il peut être contrôlé via l’application dédiée Meross ou via un assistant vocal. Commercialisée aux alentours d’une vingtaine d’euros, cette prise connectée offre des fonctionnalités de pointe. En particulier la minuterie, le compte à rebours, le suivi des routines ou encore de la consommation énergétique.

La MSS310 jouit d’un boîtier en ABS ignifugé. Cette dernière est compatible avec la plupart des prises de courant françaises. Autre avantage : elle a deux entrées ce qui permet à son utilisateur de brancher la fiche dans les deux sens.

Il faut souligner que cette prise connectée de la marque Meross n’a pas besoin d’être connectée à un pont. En fait, elle fonctionne grâce à un routeur Wi-Fi standard, bien qu’elle ne prenne en charge que la bande 2,4 GHz. Une telle connectivité permet de contrôler à distance la prise.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS/Android

Prix : 19,99 €

Points forts

Possibilité de suivre la consommation énergétique.

Compatibilité avec la plupart des assistants vocaux.

Points faibles

Ne prend pas en charge la technologie HomeKit.

Application pas très intuitive.

WiZ Smart Plug : une prise connectée assez classique.



Cette prise connectée a été imaginée par Wiz. Elle rappelle le Philips Hue smartplug. Parmi ses principales caractéristiques, figure son petit prix, ses dimensions pas trop imposantes. En plus, cette prise est compatible avec un grand nombre de solutions tierces, notamment , Alexa, Google Assistant, Enki Smartthings et FTTT. Toutefois, les utilisateurs Apple ne bénéficient pas de Homekit.

Quant à l’application, qui rassemble les différents produits Wiz, y compris les LED, elle est très simple et pratique. Elle accomplit son rôle, mais elle manque de panache et ne propose pas assez d’options adaptées à la prise connectée. À titre d’exemple, il est impossible de mettre en place des scénarios plus avancés en fonction de la localisation de l’utilisateur.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Oui

Compatibilité : iOS/Android

Prix : 15 €

Points forts

Compatibilité avec de nombreuses applications tierces

Inutile d’établir une connexion passerelle

Points faibles

Absence de suivi de la consommation

Ne prend pas en charge HomeKit

Konyks Priska Mini : une version mini pour la prise française

Le fabricant français revient en 2019 avec une prise connectée dite miniature. La Priska Mini reprend la plupart des fonctionnalités de son aîné tout en proposant un format réduit. À l’instar de son aîné, elle permet de contrôler ses appareils avec un minuteur. De plus, l’on peut automatiser son utilisation suivant des scénarios simples : quitter la maison, retour à la maison, lever du soleil, etc. En la synchronisant avec d’autres équipements, l’on déclenche les appareils suivant la température extérieure ou encore l’humidité.

Contrairement à d’autres produits, elle ne demande aucun hub et se connecte directement à votre routeur WiFi. Là encore, l’on profite du contrôle vocal depuis Google Assistant et Amazon Alexa. Par ailleurs, elle est compatible avec certains raccourcis SIRI.

Application : Oui

Compatible Assistants vocaux : Google Assistant et Amazon Alexa

Compatibilité : iOS et Android

Prix : 22.90 €

Points forts

Mesure de la consommation électrique

Installation très simple

Points faibles