Grâce à la magie du Bluetooth, les casques audio n’ont désormais plus besoin de fils pour fonctionner. Le casque audio sans fil délivre un son de grande qualité, et dispose à présent d’une autonomie conséquente. Pour faire votre choix, vous pouvez vous référer à notre comparatif des casques audio sans fil.

Tout a été décrypté pour que vous trouviez le casque audio sans fil adapté à votre besoin et votre budget. De la qualité sonore à la connectivité en passant par le confort bien sûr. Le prix n’est pas non plus à négliger, même s’il est possible d’obtenir des casques sans fil abordable et de bonne qualité. Ce qui fera augmenter le prix d’achat sera les fonctionnalités supplémentaires, comme la réduction de bruit, la possibilité de passer des appels ou bien même la fiabilité dans le long terme.

Le choix d’un casque audio sans fil ne s’effectue pas à la légère, sous peine de se retrouver avec un appareil médiocre payé à prix d’or. L’argument du sans-fil ne suffit pas, à lui seul, à justifier un achat. Pour bien choisir votre casque, profitez de notre comparatif détaillé !

Sony WH-1000XM4 : meilleur casque sans fil

Avec sa gamme WH-1000XM, Sony a révolutionné la réduction de bruit sur les casques audio, et cette quatrième génération ne déroge pas à la règle. Néanmoins, il faut signaler que ce modèle n’est pas à proprement dit parfait. En effet, les appels téléphoniques se sont pas toujours optimaux dans des environnements bruyants.

Malgré tout, cela reste un inconvénient mineur face à ce que l’appareil propose. Et les points positifs sont nombreux. Ainsi, la réduction de bruit active de la marque japonaise est encore inégalée à ce jour. De fait, la technologie s’améliore par rapport à celle utilisée sur le WH-1000XM3, également dans comparatif.

À cela, il faut aussi ajouter un design confortable, essentiel si l’on veut garder ces écouteurs pendant de longues heures aux oreilles. Mieux, une connexion Bluetooth multipoints permet de se connecter simultanément à deux appareils. Par exemple, vous pourrez écouter un album sur votre ordinateur, puis prendre un appel de votre smartphone, l’appareil basculant automatiquement le flux audio quand vous décrochez.

Au final, ce casque sans fil de Sony offre un équilibre parfait entre fonctionnalités, ergonomie et son, le meilleur disponible actuellement.

Prix : 380 euros

: 380 euros Suppression de bruit : Oui

: Oui Autonomie : 30 h

: 30 h Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »92508″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bose Noise Cancelling Headphone 700 : second meilleur casque sans fil



Il était difficile de faire mieux que le Quiet Comfort 35 II paru en 2016. Et pourtant. Bose revient sur le devant de la scène en proposant tout simplement le meilleur casque du moment. Bose a fait le choix d’équiper son nouveau bébé de commandes tactiles, qui permettent de gérer la prise d’appels, le volume, la lecture et la navigation entre les différentes pistes audio. Seuls trois boutons sont encore présents dont un permettant de déclencher l’assistant vocal. Car oui, le Headphone 700 peut être contrôlé à la voix, soit avec l’Assistant de Google soit avec Alexa d’Amazon.

La réduction de bruit du casque audio sans fil Bose est purement exceptionnelle. Bose reste le meilleur constructeur dans ce domaine. Cette fois, 11 niveaux de réductions de bruit sont paramétrables pour une réduction personnalisée. La réduction de bruit peut être désactivée à tout moment pour entendre votre entourage “IRL”. Les 8 micros présents sur la casque permettent converser en restant audible pour votre interlocuteur. La qualité du son est encore meilleure que sur le Quiet Comfort 35 II. Le Headphone 700 est aussi plus agréable à porter grâce au serre-tête en inox.

Finalement, seul l’autonomie, de seulement 20 heures, ainsi que le prix peuvent représenter un frein à l’achat du casque. Le modèle est commercialisé à 400€. C’est cher, très cher. Toutefois, la qualité est au rendez-vous. Bose place la barre encore plus haut avec le Noise Cancelling Headphone 700.

Prix : 400€

400€ Suppression audio : Oui

Oui Autonomie : 20 heures

20 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83293″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bose QuietComfort 35 II : casque audio sans fil haut de gamme



Le Bose QuietComfort 35 II propose toute la qualité sonore et matérielle de Bose. Grâce à sa technologie d’isolation sonore incomparable, il surpasse tous les autres casques dans cette gamme de prix, le tout dans un format sans fil. Il reprend les codes de la version précédente avec une qualité sonore supérieure. La suppression de bruit est quant à elle toujours excellente. Un petit ajout fait plaisir, l’arrivé de Google Assistant en un bouton.

Un peu onéreux, ce casque est néanmoins une référence sur le marché. Niveau autonomie elle est légèrement inférieur au QuietComfort 35 premier du nom. Il tient tout de même une vingtaine d’heures au moins.

Prix : 380€

380€ Suppression audio : Oui

Oui Autonomie : 20 heures

20 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »76613″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sennheiser Momentum Wireless : seconod meilleur casque sans fil haut de gamme



Le Momentum Wireless de Sennheiser est une autre référence, mais légèrement inférieur au Bose QuietComfort 35 II. Il est difficile de départager ces deux appareils. À titre de comparaison il est identique à la version filaire du Momentum et conserve sa qualité audio malgré le Bluetooth. Le réducteur de bruit est relativement proche de celui de Bose avec une isolation totale des sons environnants.

Ce casque excelle en termes de qualité sonore et de réduction de bruit, malgré un prix aussi cher. Mais le coût est justifié au vu des atouts de ce casque.

Prix : 350€

350€ Suppression de bruit : Oui

Oui Autonomie : 20 heures

20 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »51241″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Plantronics BackBeat Pro 2 : meilleur casque sans fil pour le rapport qualité/prix



Le Plantronics BackBeat Pro 2 est l’un des meilleurs casques Bluetooth au niveau qualité prix. Sa petite taille lui permet d’être rangé partout. Niveau audio le casque subit une amélioration significative comparée à la version 1. Un son impeccable pour un format qui se pose sur l’oreille, mais qui reste néanmoins très confortable.

Pour environ 150 euros de moins que le casque Bose ou Sennheiser il n’offre pas les mêmes performances, mais reste comparable surtout à son prix.

Prix : 200 €

200 € Suppression de bruit : « Réduction de bruit » Oui

« Réduction de bruit » Oui Autonomie : 32 heures

32 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »76615″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bowers and Wilkins PX7 : casque sans fil avec réduction de bruit efficace



Comme avec le PX, Bowers and Wilkins livre un casque audio sans fil imparfait avec le PX7. Du côté des bonnes nouvelles, on ne peut que saluer une technologie de réduction de bruit parfaite. De plus, fidèle à son habitude, la marque a soigné son appareil avec un design confortable et une fabrication d’excellente facture.

À cela s’ajoute des capteurs de ports plutôt fiables qui arrêtent/reprend automatiquement la musique quand on enlève/remet son casque. De plus, même avec une connexion Bluetooth multipoint, on apprécie de retrouver une option filaire (via prise mini-jack ou port USB).

Malgré tout, certains points laissent à désirer, notamment au niveau du son. Si les audiophiles seront agréablement surpris de la richesse des aigus, ils n’aimeront pas forcément l’omniprésence des graves, pas toujours justes. L’ensemble produit un son peu fidèle. La situation empire quand on utilise l’appareil pour répondre aux appels de son smartphone, de surcroît sans l’aide d’un assistant vocal. En tout, si vous souhaitez simplement vous isoler du monde le temps d’un album, le Bowers and Wilkins PX7 est le casque audio sans fil pour vous. Ceux qui ont une oreille plus délicate trouveront mieux ailleurs, surtout au vu du prix demandé.

Prix : 399 €

Suppression de bruit : Oui

: Oui Autonomie : 30 heures

: 30 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][vc_column_text]

Sennheiser PXC 550-II : casque audio sans fil au design premium discret



Ce casque audio sans fil se démarque par le fait qu’il ne se fait pas remarquer à première vue. En effet, si le Sennheiser PXC 550-II est beau, il est plutôt discret, laissant ses finitions exceptionnelles se découvrir d’elles-mêmes. La marque s’adresse donc ici en premier lieu à un public mature.

Pour ce qui est de l’audio, le modèle produit un son équilibré, même s’il peine parfois avec les aigus. La qualité des appels téléphoniques est irréprochable. De fait, ceci rend particulièrement agréable la communication avec les assistants vocaux (Google, Alexa et Siri).

Étrangement, la réduction de bruit laisse toujours un peu de sons ambiants passer. Le résultat n’est pas rébarbatif, mais si vous souhaitez totalement vous déconnecter de votre environnement, passez votre chemin.

Prix : 350 €

Suppression de bruit : Oui

: Oui Autonomie : 30 heures

: 30 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][vc_column_text]

Jabra Move Wireless : La sélection budget



Pour un prix très abordable, ce casque Bluetooth délivre une qualité sonore très correcte. Sa taille est un atout, car il est très léger et s’oublie rapidement. En revanche il se pose sur les oreilles et peut devenir inconfortable après plusieurs heures d’écoutes en continu. Le son est globalement épuré et se diffuse bien avec une bonne représentation dans l’espace. Le gros défaut de ce casque est sa qualité sonore en Bluetooth. Elle est fortement dégradée et ne possède pas de fonction Wifi.

Les amateurs de basses puissantes apprécieront particulièrement ce modèle. Pour un prix très abordable, il remplit beaucoup de critères d’un bon casque audio sans fil.

Prix : 100€

100€ Suppression de bruit : Non

Non Autonomie : 8 heures

8 heures Compatibilité : iOS et Android

>Lire le test du Jabra Move Wireless

[/vc_column_text][vc_column_text]

JBL Live 650 BTNC : le meilleur casque audio sans fil JBL

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »70731″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Sur le marché des casques audio sans fil, JBl est un acteur de poids pour la concurrence. La marque le prouve encore une fois avec le JBL Live 650 BTNC. JBL propose un casque avec un son de très bonne facture grâce à ses deux haut-parleurs de 40 mm. Les aigües sont claires et les basses, bien gérées, sont percutantes. Ce n’est pas le meilleur son du marché et la réduction de bruit n’est pas à la hauteur de celles des casques Bose, mais le JBL Live 650 BTNC compense avec d’autres qualités.

Déjà son autonomie, qui permet au casque audio sans fil JBL de tenir environ 30 heures consécutives. La recharge du casque se fait également très rapidement. En plus, l’appareil propose un confort incroyable qui vous fera presque oublier que vous le portez. Disponible à seulement 170€, le casque audio sans fil JBL est clairement une très bonne affaire.

Prix : 170€

170€ Suppression de bruit : Non

Non Autonomie : 30 heures

30 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83290″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Linkwitz Noise Cancelling : Le choix des consommateurs

Avec son système de pliage ergonomique, son grand haut-parleur et son design solide en métal, il est le casque le plus prisé sur Amazon. Noté 5/5 et recommander par le site ce casque en métal et cuire est très robuste, surtout que tous les avis sont élogieux à son sujet. Il possède des grands coussinets comparables à des casques plus chers. Les haut-parleurs peuvent totalement tourner.

La batterie de 300 mAh tient environ huit heures et niveau chargement il faudra patienter trois heures. La connexion sans fil est Bluetooth 4.0 et permet une meilleure retranscription du son dans le casque.

Prix : 90€

90€ Suppression du bruit : Oui

Oui Autonomie : 8 heures

8 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »70732″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Beats Solo 3 Wireless : Le prix du nom

On ne présente plus la marque Beats by Dre qui a su s’imposer sur le marché des casques audio avec ses modèles très forts en basses. Applaudis par certains, moqués par d’autres, ils restent incontournables dans le paysage du matériel audio. Ce modèle est le dernier sorti de la marque en termes de technologie sans fil, et reste de très bonne facture malgré son manque d’isolation sonore.

Son autonomie est très grande, estimée à plus de 40 heures en utilisation. Le casque reste utilisable même si la batterie meurt, il suffit juste de brancher le câble, à l’ancienne. Niveau design il est proposé en beaucoup de couleurs, mais ne révolutionne pas les anciennes versions du Beats Solo.

Prix : 99€

99€ Suppression de bruit : Non

Non Autonomie : 40 heures

40 heures Compatibilité : iOS et Android

>Lire le test du Beats Solo 3

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »70734″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Astro A50 : Le casque des pro gamers

Si vous êtes plutôt du genre à rester chez vous pour perfectionner votre gameplay plutôt que de crapahuter à l’extérieur, le Astro A50 est fait pour vous. Tout dans ce casque est fait pour plaire aux amateurs de jeux vidéo : le réglage du son est très ergonomique, le micro d’une excellente qualité et les commandes sont intuitives. Mais surtout un casque gamer sans fil de cette qualité ça se souligne.

Il est un peu cher mais en vaut la peine pour ce qu’il offre niveau performance. L’installation peut être un peu fastidieuse sur console, mais une fois paramétré plus besoin de s’en occuper. En le posant sur sa base il se recharge ce qui permet qu’il soit toujours avec la batterie remplie.

Prix : 299€

299€ Suppression de bruit : Non

Non Autonomie : 15 heures

15 heures Compatibilité : iOS et Android

>Lire le test du Astro A50

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »70735″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Logitech G533 : le casque audio sans fil pour gamer au meilleur rapport qualité-prix

Les casques audio sans fil pour gamer ont souvent tendance à avoir des prix peu engageants. C’est tout l’inverse du Logitech G533. Celui-ci corrige les principaux défauts de son aîné, son prix élevé et son ergonomie médiocre.

Le Logitech 533 possède des mousses très épaisses au niveau de l’arceau et des écouteurs. Contrairement au Logitech G933, le G533 fait très simple dans son logiciel mais aussi dans son design, très épuré. La qualité du son est très satisfaisante bien que ce dernier soit un poil trop clair.

L’autonomie d’une quinzaine d’heures du casque audio sans fil pour gamer est également très correcte. Le défaut le plus significatif du casque est son isolation passive moyenne. Le Logitech G533 demeure un excellent modèle au rapport qualité-prix imbattable pour les gamers.

Prix : 79€

79€ Suppression de bruit : Non

Non Autonomie : 15 heures

15 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84014″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Skullcandy Crusher Wireless : Le plus puissant

Skullcandy fait partie de ces marques qui ont su se démarquer avec des produits connectés toujours intéressants. Entre la Barricade, une enceinte entièrement étanche, et le Crusher, ce casque à retour haptique permettant de « ressentir » les basses, ils ne manquent pas d’idées. Cette version sans fil du Crusher se connecte très facilement et produit un son équilibré et plutôt agréable à écouter.

Le rapport qualité-prix est très bon, surtout pour un casque haptique. Son autonomie est elle aussi très compétitive. Bref le Crusher Wireless est un excellent casque, mais attention : il peut vite fatiguer.

Prix : 149€

149€ Suppression du bruit : Non

Non Autonomie : 40 heures

40 heures Compatibilité : iOS et Android

>Lire le test du Skullcandy Crusher Wireless

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »65482″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Master & Dynamic MW60 : La référence haut de gamme

Constitué d’un cuir fin, de composants d’acier, et doté d’antennes en aluminium pour une portée maximale, le MW60 est un véritable bijou pour les audiophiles. Ce casque couvre une très large fréquence, ses pilotes audio sont excellents, et sa batterie dure 16 heures.

Il embarque un son riche et détaillé avec une excellente connectivité. Dans cette gamme de prix, ce casque est pour les audiophiles qui veulent se déplacer de leur logement. Si le casque n’a plus de batterie vous pourrez toujours utiliser le câble jack. Mais vous perdrez certaines fonctionnalités comme le kit mains libre.

Prix : 480€

480€ Suppression du bruit : Non

Non Autonomie : 15 heures

15 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »51260″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sony MDR-1000X : Le meilleur rapport qualité / Prix

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Le casque de Sony est un sérieux concurrent du Bose QuietComfort 35, pour un prix plus abordable. Il possède une réduction de bruit active très efficace. Elle vous permettra d’être au calme même dans les endroits les plus bruyants. Pour ce qui est du confort, il est excellent avec un arceau en métal qui le maintien bien sur la tête. Les coussinets sont bien molletonnés et souples pour un confort optimal. Le design est très sobre et surtout petit pour faciliter le transport.

Le casque audio sans fil intègre une fonction très intéressante « Quick Attention ». Elle s’active en touchant avec la main l’oreillette droite pour désactiver la réduction de bruit, couper la musique et activer les micros. Le but est de pouvoir entendre une personne qui nous parle en un seul geste sans avoir à retirer son casque à chaque fois. Enfin pour ce qui est du son il est très bon avec un son chaleureux et des basses claires.

Prix : 299 €

299 € Suppression du bruit : Oui

Oui Autonomie : 20 heures

20 heures Compatibilité : iOS et Android

> Lire le test du Sony WH1000XM3[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71237″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Parrot Zik 3 : Le plus beau des casques sans fil

Ce qui marque dans ce casque c’est son design simple et futuriste. Avec son revêtement en similicuir avec motif croco, il ne passe pas inaperçu. Au niveau des fonctionnalités c’est un bon casque premium avec une réduction de bruit active plutôt efficace. Il peut se recharger sans fil avec un chargeur Qi non inclus. Sa batterie tient 8h en mode Bluetooth et 18h avec les fonctions sans fil désactivées. La batterie est d’ailleurs amovible ce qui un atout de taille aujourd’hui.

Le confort est tout aussi soigné avec des coussinets à mémoire de forme qui ne deviennent jamais inconfortables. Le Parrot Zik 3 coupe le son du casque lorsqu’il est retiré pour ne pas laisser la musique tourner alors qu’il est posé.

Prix : 350 €

350 € Suppression du bruit : Oui

Oui Autonomie : 8 heures

8 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71238″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Marshall Major III : beau et efficace

Le casque audio sans fil Marshall Major III est comme son nom l’indique, la troisième version de la gamme Major. Marshall ne s’est pas contenté du statut quo sur son casque audio sans fil. Le confort et l’ergonomie déjà satisfaisants des précédents casques sont ici encore améliorés. Toutefois, les coussinets à mémoire de forme provoquent une légère gêne au bout de quelques heures.

Au niveau du son, le casque se montre puissant et propose une qualité très satisfaisante. L’autonomie de 25 heures devrait combler la majorité des utilisateurs. Son prix est aussi très attractif, un argument de poids.

Prix : 100 €

100 € Suppression du bruit : Non

Non Autonomie : 25 heures

25 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84015″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sony WH-1000X M3 : réduction de bruit parfaite et assistant vocal intégré

C’est le casque audio sans fil que nous portons en ce moment sur la tête. Un test est prévu avant la fin du mois d’avril 2019. Concrètement, Le Sony WH-1000XM3 fait mieux que la série MDR du même constructeur. Le son chaleureux, l’autonomie augmentée de 10 heures et une réduction active adaptative sans faille en font une alternative toute trouvée au Bose QuietComfort 35 II.

En plus de vous offrir un silence appréciable, ce produit se dote d’une compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa. Ainsi, vous pouvez lancer à la voix votre musique, prendre des appels, programmer des rappels, et bien plus encore. Pour notre part, nous lui trouvons un seul défaut : des basses un poil trop prononcées qui traînent en fin de note. Pour le reste, c’est du tout bon.

Prix : 379€

379€ Suppression de bruit : Oui

Oui Autonomie : 30 heures

30 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81354″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Audio Technica ATH-M50xBT : audiophile, mais Bluetooth

L’Audio Technica ATH-M50x est bien connu des audiophiles, des adeptes de la MAO et autres bêtes de studio. Il s’agit simplement de la meilleure alternative au Beyerdynamic DT 770 Pro. Toujours pas convaincu ? La version Bluetooth reprend tous les avantages de la version filaire avec une largeur de scène incroyable, une précision chirurgicale et des basses qui sonnent juste, sans trop en faire.

Ajoutez à cela un confort appréciable, une solidité à toute épreuve (on peut dormir avec un ATH M sans risque de le casser, nous l’avons vérifié), et une autonomie de 40 heures. On regrettera cependant l’absence d’une connexion multipoint. Il s’agit à n’en point douter du casque audio sans fil le plus audiophile de cette sélection. Notre préférence à nous.

Prix : 199 euros

199 euros Suppression de bruit : Non

Non Autonomie : 40 heures

40 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81355″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Focal Listen Wireless : une bonne option pour les petites têtes

Le son Focal, c’est quelque chose ! Le fabricant français s’est évidemment mis au casque audio sans fil. Le Focal Listen Wireless prouve qu’il a réussi sa transition vers le sans-fil. En effet, ce produit reproduit pratiquement à l’identique les qualités du Listen tout en étant totalement nomade.

Comme d’habitude, le rendu sonore fidèle, la puissance et la simplicité d’utilisation sont au rendez-vous. De plus, l’autonomie recommandée de 20 heures peut en réalité grimpée jusqu’à 24 heures. En revanche, oubliez-le pour prendre vos appels. Le micro embarqué n’est clairement pas adapté. Attention, il ne s’adapte pas à toutes les têtes. Un équipement idéal pour les petits visages.

Prix : 150 euros

: 150 euros Suppression de bruit : Non

: Non Autonomie : 20 heures

: 20 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81356″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bang&Olufsen BeoPlay H8 : le casque audio sans fil stylé

Amateur d’objet racé, le BeoPlay H8 est fait pour vous. Sa construction en cuir et en aluminium en fait un casque à la fois confortable et beau à regarder. De plus, cela le rend solide, un bon point pour un produit que l’on porte tous les jours. Bang&Olufsen dispose d’une signature sonore reconnaissable. Le son précis et rond ne manque pas de force. L’isolation renforcée par une réduction de bruit active en fait un allié de choix dans les transports en commun.

Malgré le temps qui passe, le luxueux H8 reste un peu cher. Il faut débourser au minimum 300 euros pour se le procurer. En revanche, les amateurs de bon son et de design ne seront pas déçus avec un casque connecté reconnaissable entre mille.

Prix : 305 euros

305 euros Suppression de bruit : Oui

Oui Autonomie : 14 heures

14 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81357″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

UA Sport Wireless Train : la collaboration entre JBL et Under Armour accouche d’un excellent casque audio sans fil sport

Lorsque l’un des meilleurs constructeurs de casque audio sans fil collabore avec l’un des meilleurs équipementiers sportifs, le résultat est forcément de qualité. Le Sport Wireless Train est actuellement le meilleur casque audio sans fil sport du marché. Le UA Sport Wireless Train est équipé de revêtements brevetés permettant de rester au frais et d’éliminer la transpiration. Les coussinets sont légers et laissent respirer les oreilles. Un matériau antidérapant permet aussi d’assurer le maintien durant les activités sportives. La technologie TalkThru permet de baisser le son de la musique et active des réducteurs de bruit pour pouvoir parler via les trois microphones intégrés.

L’autonomie du UA Sport Wireless Train est un peu décevante, seulement 15 heures. Au moins, l’appareil a pour lui de charger rapidement. Le savoir-faire de JBL permet au casque de bénéficier d’un son de qualité. Le casque audio sans fil sport des deux fabricants reste tout de même un peu cher, environ 190€.

Prix : 200 euros

200 euros Suppression de bruit : Oui

Oui Autonomie : 15 heures

15 heures Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83292″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bose On-ear wireless : un casque sans fil Bose pour les petites oreilles

Vous n’avez pas de grosses oreilles et les casques imposants vous rebutent ? Alors le Bose On-ear Wireless est fait pour vous. Presque aussi confortable qu’un QC35, ce casque sans fil Bose offre un rendu axé sur les basses. Malheureusement, il souffre de distorsion.

Cela ne plaira pas à tout le monde, mais son autonomie dépasse les espérances du constructeur. L’on bénéficie généralement de plus de 20 heures d’écoute. Autre point positif, il propose un traitement sonore permettant de mieux vous entendre quand on vous appelle. Le plus gros défaut ? Son prix. L’on paie principalement pour la marque et sa signature.

Prix : 190 euros

Suppression de bruit : Non

Autonomie : 15 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »82331″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless : un bon casque sans fil Sennheiser

Ce casque audio sans fil Sennheiser s’adresse aux personnes ayant un budget moyen pour un dispositif embarquant de la réduction de bruit active. Robuste et léger, il est idéal pour les transports. L’ANC efficace vous permet de travailler dans le silence.

En revanche, cette fonction étouffe un peu la qualité sonore. Malheureusement, il ne s’adapte pas toutes les têtes. L’arceau un peu fin fait parfois un peu mal à la tête après une longue session d’écoute.

Prix : 149 euros

Suppression de bruit : Oui

Autonomie : 19 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »82333″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Jabra Elite 85H : un challenger efficace face à Bose et Sony

Pourquoi viser le haut du panier quand on peut s’attaquer à l’excellence. C’est sûrement la philosophie des ingénieurs de Jabra avec ce produit. L’Elite 85H s’attaque directement au QC II, au Headphones 700 de Bose et au WH1000XM3. Ce casque sans fil audio à arceau pliable profite de fonctionnalités avancées. Réduction de bruit active, son précis et percutant, application, accessoires, connexions multipoints, très bon kit main libre (Jabra oblige), autonomie d’au moins 36 heures…

Le Jabra Elite 85H pêche finalement par un léger manque de confort de précision dans les réglages du son et du Bluetooth. Clairement, le nouveau venu a tout pour séduire le plus grand nombre.

Prix : 299 euros

Suppression de bruit : Oui

Autonomie : 36 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83580″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Microsoft Surface Headphones : un premier essai convaincant

Personne, vraiment, n’attendait Microsoft sur le segment du casque audio sans fil nomade. Pourtant, la firme de Redmond se lance dans l’aventure et propose le Surface Headphones. Celui-ci dispose d’une qualité audio satisfaisante, de contrôles tactiles, d’une réduction de bruit active efficace grâce à huit microphones, et d’un confort indéniable. L’assistant vocal Cortana est également de la partie.

En revanche, ce panneau tactile réagit lentement, il faut passer par un equalizer pour en tirer le meilleur parti, et l’autonomie de 15 heures fait pâle figure face à la concurrence. Si vous êtes particulièrement attaché à l’écosystème Windows, le casque semble un bon candidat si vous le trouvez sous la barre des 300 euros.

Prix : 379 euros

Suppression de bruit : Oui

Autonomie : 15 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83581″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

SkullCandy Riff Wireless : pour les amoureux des basses peu fortunés

Skullcandy renouvelle sa gamme de produits d’entrée de gamme. A cette occasion, elle présente le Riff Wireless, un casque Bluetooth simple qui mise sur des fonctionnalités pratiques pour écouter de la musique, un confort efficace et le contrôle son assistant vocal. Malheureusement, on ne peut pas le brancher en filaire et son autonomie de 15 heures environ ne le destine pas aux plus audiophiles d’entre vous. En revanche, l’amoureux de basse en aura pour son argent.

Prix : 49,99 euros

Suppression de bruit : Non

Autonomie : 15 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83582″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sony WH-XB900N Extra Bass : Le WH-100 XM3 pour les amoureux des basses

Vous aimez beaucoup le WH-1000 XM3, mais il ne fournit pas assez de basses pour vous ? Sony a présenté en juillet 2019 le WH-XB900N. Il reprend dans les grandes lignes les fonctionnalités de son grand frère en étant plus abordable. L’enregistrement, son sans fil, la faible distorsion sont ses principales qualités. En revanche, la réduction de bruit s’avère peu efficace, le pavé tactile peu sensible n’a pas été modifié, tandis qu’il faudra égaliser le rendu pour en profiter au maximum. Vendu au départ 250 euros, il devient très intéressant sous la barre des 200 euros.

Prix : 199,99 euros

Suppression de bruit : Oui

Autonomie : 30 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84392″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sennheiser Momentum Wireless 3 : une version modernisée

La troisième version de ce produit revient sur le devant de la scène. Après une présentation à l’IFA, le Momentum Wireless est disponible en magasin. Il propose un très bon rendu, une belle stéréophonie, un confort irrémédiable et une réduction de bruit active de qualité. Conçu pour concurrencer les casques audio sans fil Sony et Bose, il propose une compatibilité avec Google Assistant et Siri. Ici, pas de pavé tactile rébarbatif, mais de boutons bien agencés. Son principal défaut réside dans son autonomie. Avec moins de 20 heures en sans fil, le casque audio déçoit par rapport au Bose QC 35 II qui tient plus de 25 heures.

Prix : 399,99 euros

Suppression de bruit : Oui

Autonomie : 17 heures

Compatibilité : iOS et Android

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »84393″ img_size= » » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Comment fonctionne un casque audio sans fil ?

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1559142246684{margin-bottom: 15px !important;} »]

A première vue, il y a peu de différences entre casque sans fil et filaire. En revanche, l’absence d’un cordon change la manière de retranscrire le son. Avec une transmission par onde radio, la qualité du signal n’est pas la même qu’un dispositif dit analogique. Suivant le type de connectivité utilisé, le constructeur doit installer des codecs adaptés au transmetteur. Par exemple, Qualcomm développe les formats aptX et aptX HD qui, comme les codecs des barres de son doivent assurer une meilleure qualité du son et une connectivité sans faille.

D’autre part, le système ne repose plus sur une alimentation passive, mais sur une batterie. Auparavant les constructeurs utilisaient des piles, maintenant ils intègrent des cellules Lithium Ion. L’ensemble des critères à prendre compte sont détaillés dans les lignes qui suivent

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1474048418809{margin-bottom: 20px !important;} »]

Comment choisir un casque audio sans fil ?

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1562138826628{margin-bottom: 15px !important;} »]

Longtemps décriés à cause de leur mauvaise qualité sonore ou de l’instabilité du signal, les casques audio sans fil traînent une mauvaise réputation. Cependant, aujourd’hui, les technologies Bluetooth, Infrarouge ou RF n’ont presque plus rien à envier aux connexions filaires.

Ces casques sans fil améliorent grandement le confort de l’utilisateur. Plus besoin de s’encombrer d’un câble ayant tendance à s’emmêler ou à se coincer dans la poche. Désormais, il suffit de mettre le casque sans fil sur ses oreilles, et en avant la musique !

Où acheter son casque audio sans fil ?

Il est souvent compliqué de savoir où trouver son casque audio sans fil. De nombreuses plateformes vendent ce type de produits. Certains préféreront passer par les revendeurs comme Amazon, Darty, Fnac ou Boulanger. Cela se comprend, ces acteurs proposent généralement les meilleurs prix. C’est notamment le cas d’Amazon. Pour autant, il faut savoir ce que l’on veut avant d’arriver.

A contrario des VPC un peu plus spécialisés comme LDLC, Sonovente ou Thomann proposent davantage d’informations techniques et parfois des liens vers des tests. En revanche, les prix sont généralement plus élevés. Sauf en cas de ristourne : on peut y trouver des affaires intéressantes.

De plus, certains constructeurs s’orientent désormais vers l’Internet des Objets (IoT), afin de proposer des modèles dotés de fonctionnalités supplémentaires de suivi d’activité, de contrôle vocal ou même de coaching sportif. Découvrez les principaux critères à prendre en compte pour l’achat d’un casque audio sans fil :

1 – Qualité sonore

Les modèles les plus récents de casques sans fil proposent une qualité sonore comparable à celle des meilleurs casques filaires. Le Bluetooth reste encore trop limité pour proposer une telle qualité, mais d’autres protocoles n’ont plus à rougir face aux casques filaires. De plus, les constructeurs profitent des améliorations des concepteurs des puces et des codecs bluetooth. Elles peuvent maintenant reproduire un son haute fidélité.

Fréquence

Plus la plage de fréquences couverte par un casque est vaste, plus les sons retranscrits seront diversifiés. La fréquence se mesure en Hz et kHz. De manière générale, un casque audio sans fil à 20 kHz propose un son d’une excellente qualité. Certains fabricants proposent des bandes passantes allant de 5 Hz à 40 KHz. Il s’agit généralement d’un argument marketing. L’oreille humaine perçoit des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 KHz.

Pression acoustique

La pression acoustique se mesure en décibels. Plus elle est élevée, plus la qualité est bonne. Un bon casque propose une sensibilité supérieure à 100 décibels. L’isolation acoustique quant à elle évite la dispersion du son, et doit être en général d’environ -26 décibels.

Impédance

L’impédance est la résistance acoustique du casque. Elle se mesure en ohms. Les casques de salon peuvent atteindre plusieurs centaines de ohms, tandis que les casques de baladeur peuvent se contenter de 32 à 50 ohms.

Basses

La puissance et la qualité des basses dépend principalement de la matière des aimants. Un aimant en néodyme restitue mieux les basses, et délivre plus de puissance. Il y a également un ressenti particulier par rapport aux basses. Certains possesseurs d’un casque sans fil aiment les courbes en V : beaucoup de basses, peu de médium et beaucoup d’aigus. Certains préféreront une courbe aplanie pour un rendu homogène.

2 – Connectivité

Protocole

On dénombre 3 principaux protocoles pour les casques sans fil. Le Bluetooth, la fréquence radio, et l’infrarouge.

Portée

Certains modèles de casque nécessitent de rester à proximité de la source, mais d’autres fonctionnent même à travers plusieurs murs. Restez toutefois raisonnables en termes d’exigence, et soyez prudents vis à vis des portées annoncées par les constructeurs.

Usage spécifique

Il est important de choisir son casque audio en fonction de l’usage qu’on veut en faire. Chaque type de casque possède ses forces et ses faiblesses. Par exemple, un casque Bluetooth est idéal pour une écoute en mouvement, mais ne propose généralement pas la même qualité sonore qu’un casque conçu pour la maison. Pour regarder la télévision, un casque doté d’un dos fermé est optimal pour filtrer les bruits extérieurs et aussi pour empêcher le son du casque de gêner les personnes autour. Il faut également prendre en compte la taille du casque. Un grand casque qui recouvre l’oreille est optimal pour une immersion sonore maximale, tandis que des écouteurs sont plus pratiques en termes de mobilité.

Casque audio Sans fil pour TV

Le casque audio tv sans fil dépend généralement d’une base. Celle-ci prend le rôle d’un émetteur radiofréquence branchée sur la prise Jack 3,5 mm ou RCA du téléviseur. La technologie RF assure une portée de 100 mètres. Ainsi, l’utilisateur peut se déplacer sans perdre le fil de son programme et bénéficier d’une retranscription avec peu de latence. De même, il profite d’une construction fermée afin d’assurer une isolation de qualité.

Certains constructeurs adoptent de plus en plus la technologie Bluetooth dans leurs TVs. Malheureusement, l’on rencontre souvent des difficultés à se connecter, notamment sur les produits Samsung et LG. Puis, la plupart des casques Bluetooth ne sont pas adaptés au visionnage de contenus vidéo. Le son et l’image s’en retrouvent décalé. Par exemple, le Sony WH1000XM3 vous permet de regarder des films sans craindre une expérience altérée. Cependant, nous vous conseillons un casque audio tv sans fil spécialement prévu pour cet usage.

Casque sans fil Gamer : une technologie différente

Contrairement à un casque audio sans fil Bluetooth, un casque sans fil gamer utilise généralement une technologie propriétaire via un dongle USB. Il n’est donc pas possible de l’utiliser sans le fil sur un smartphone. Les constructeurs emploient généralement des protocoles comme les radiofréquences. La connexion la plus utilisée reste la bande 2,4 GHz, tout comme les casques audio sans fil pour TV. En termes de fonctionnalité, ils emploient peu la réduction de bruit active.

Les fabricants préfèrent utiliser des structures fermées. Ici on joue sur l’immersion avec des technologies comme la simulation 7.1. Ces casques sans fil gamer arborent un microphone. Ils assurent une prise de son de qualité lors de parties en ligne.

Certains modèles comme le Hyper X Cloud Flight possèdent un microphone amovible et différents accessoires afin de les rendre nomades. Seulement, cela se fera avec un fil et au détriment de la qualité du son. En effet, ces produits sont principalement étudiés pour jouer et regarder des films. Peu d’entre eux permettent d’écouter de la musique dans les meilleures conditions possible.

Compatibilité d’un casque audio sans fil

Certains modèles de casques sont conçus pour fonctionner avec des appareils spécifiques. Par exemples, les modèles destinés au jeu vidéo fonctionnent mieux avec certaines consoles, tandis que les casques Bluetooth sont optimisés pour des smartphones en particulier. Si votre appareil Bluetooth prend en charge aptX, mieux vaut choisir un casque Bluetooth compatible aptX. La qualité sonore sera meilleure. Pour les casques d’intérieur avec transmetteur, assurez-vous que votre télévision ou que votre ordinateur disposent des ports adéquats.

3 – Confort

Confort

Un bon casque audio doit être suffisamment serré pour rester en place, sans toutefois causer la douleur de l’usager. Les pads doivent enrober l’oreiller de façon moelleuse sans tenir trop chaud. De même, un casque léger vous préservera de la fatigue. La taille est également à prendre en compte.

Autonomie

Pour les plus nomades, l’autonomie est un critère essentiel. En moyenne, les casques sans fil récents peuvent tenir huit heures entre chaque recharge. Les plus performants offrent 40 heures.

Ergonomie

La qualité des contrôles, leur emplacement et leur facilité d’usage est un critère à prendre en compte. Un casque sans fil qui propose de mauvais contrôle sera bien évidemment délaissé par les acheteurs, même si sa signature sonore est appréciable.

4 – Caractéristiques techniques

Fiabilité

Bien souvent, les utilisateurs se plaignent qu’un casque audio ne fonctionne pas de façon constante ou tombe en panne après quelques semaines seulement. Même les meilleurs modèles ne sont pas à l’abri d’un dysfonctionnement. C’est pourquoi les garanties et les services clientèles sont également importants. Privilégiez les produits dont les arceaux sont en métal. De même, les coussinets en cuir tiennent bien le choc. Si les vôtres s’abîment, les fabricants ou les marques tiers proposent souvent des éléments de rechange sur Amazon.

Qualité d’appel



Pour les modèles Bluetooth qui prennent en charge les appels téléphoniques, l’utilisateur doit pouvoir entendre son interlocuteur distinctement et pouvoir être entendu. Beaucoup de modèles proposant une bonne qualité sonore pour la musique, mais déçoivent sur ce critère.

Réduction de bruit

Pour écouter la musique dans un endroit bruyant, la réduction sonore est une fonctionnalité appréciable. La plupart des casques sans fil ne proposent pas d’isolation active, mais les modèles qui englobent l’oreille permettent de réduire le bruit aux alentours efficacement. Très peu de produits sont performants en la matière. Un casque sans fil à retenir dans cette catégorie : le Bose Quiet Comfort 35 II.

Avec les offres florissantes sur internet, il est parfois difficile de mettre la main sur le bon casque audio bluetooth. Il faut dire que l’énorme diversité d’articles disponibles à l’achat ne rend pas les choses faciles. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de parcourir ce comparatif et guide d’achat de casques bluetooth les plus en vogue du moment via ce lien https://www.tackk.com/casque-audio-bluetooth.html, histoire d’étayer votre choix. Le comparatif se base particulièrement sur des classements internet et concerne les casques audio bluetooth JBL, Beats, Sennheiser, Marshall, Sony, Samsung, Philips… Bref, vous y trouverez les casques sans fil les plus tendances du moment. Bose en l’occurrence propose à destination des sportifs mélomanes ne pouvant envisager une séance de sport sans leur playlist favorie, des modèles intra-auriculaires à l’image du SoundSportFree. Une bien meilleure option en effet que les circum-auriculaires trop massifs ou les supra-auriculaires qui chauffent. Les fan du running et course à pied y trouveront certainement aussi leur compte avec des écouteurs qui ne glissent pas.

Ainsi, ce guide et comparatif vous offre l’occasion de vous assurer de l’intérêt et des éventuels inconvénients de chaque produit. Vous en apprendrez aussi un peu plus sur les critères à privilégier pour le choix d’un bon casque audio sans fil comme la qualité sonore ou la réduction du bruit etc…

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »51263″ img_size= »725×725″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1496139891355{margin-bottom: 20px !important;} » link= »http://t.priice.net/?account=36607923&country=fr&tracker=al&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss_1%3F__mk_fr_FR%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3Dcasque%2Baudio%2Bsans%2Bfil »][vc_single_image image= »29219″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1450090155777{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/le-comparatif-montres-connectees/ »][vc_single_image image= »70549″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1516889689975{margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/comparatif-alarme-connectee/ »][vc_single_image image= »25055″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1450112906485{margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/comparatif-bracelet-connecte/ »][vc_single_image image= »29025″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1450112980879{margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/comparatif-ampoule-connectee/ »][vc_single_image image= »70548″ img_size= »725×325″ onclick= »custom_link » img_link_target= »_blank » css= ».vc_custom_1516889766975{margin-bottom: 20px !important;} » link= »https://technplay.com/comparatif-thermostat-connecte/ »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2= »COMPARATIF DES CASQUES AUDIO SANS FIL » txt_align= »center » shape= »square » style= »custom » add_icon= »top » i_icon_fontawesome= »fa fa-sort-amount-asc » i_color= »custom » i_background_style= »rounded » i_background_color= »custom » css_animation= »bottom-to-top » i_on_border= »true » custom_background= »#eeeeee » i_custom_color= »#ffffff » i_custom_background_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1474048936320{background-color: #eeeeee !important;} »][/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1518530318894{margin-top: -35px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eeeeee !important;} »]

Nous mettons régulièrement à jour notre sélection des meilleurs casques audio sans fil. Retrouvez nos tests de casques audio dans notre rubrique dédiée.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

