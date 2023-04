Le meilleur babyphone vidéo offre bien plus que des images et du son visant à surveiller le bébé. Il permet d’assurer son bien-être. On vous présente la liste des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

La technologie a permis de révolutionner la surveillance du bébé pendant que vous vous occupez des corvées domestiques. Le babyphone vidéo permet, non seulement d’entendre ses revendications, mais également de voir ce qu’il fait en temps réel. Afin d’optimiser son utilisation, il convient de bien choisir le modèle adapté à votre bébé et à votre maison. Le choix peut toutefois devenir un véritable parcours du combattant face à cette pléthore de modèles sur le marché. Pour vous aider dans ce périple, on vous présente les meilleurs modèles avec leurs caractéristiques techniques.

KAWA Babyphone Video Camera : le meilleur babyphone vidéo avec berceuses

Caractéristiques techniques Résolution : 720p

Taille de l’écran : 5 pouces

Vision nocturne : Oui

Capteur de température : Oui

L’écran large de 5 pouces de ce babyphone permet aux parents d’avoir un œil sur le bébé à tout moment. La caméra dispose d’un objectif grand angle de 110° et peut s’incliner jusqu’à 67°. La rotation de 350° offre une vue plus large de la pièce. De plus, la vision nocturne s’active automatiquement lorsque celle-ci est sombre.

En outre, vous pouvez instaurer un seuil pour la température ambiante au-delà duquel le babyphone émet une alerte. Cela vous aidera à préserver le confort du bébé notamment lorsqu’il dort. En plus, vous pouvez utiliser ses 6 berceuses pour offrir un bon sommeil à votre bébé.

Audio bidirectionnel

6 berceuses disponibles

L’intensité du son reste forte même au niveau le plus bas

Ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi

Hubble Connected Nursery View Premium Twin : deux caméras pour le prix d’un

Caractéristiques techniques Résolution : 1080p

Taille de l’écran : 5 pouces

Vision nocturne : Oui

Capteur de température : Oui

Parler directement avec votre enfant dans son berceau pendant que vous faites la cuisine via la fonction de conversation bidirectionnelle de ce babyphone vidéo de Hubble. Cela permet d’apaiser ses pleurs jusqu’à ce que vous lui teniez dans vos bras. Vous pouvez aussi utiliser les berceuses pré-chargées dans le babyphone pour offrir au bébé de beaux rêves.

Le visionnage des vidéos est aussi facile car son large écran LCD de 5 pouces se divise en deux pour afficher les images capturées par chaque caméra. Ce qui permet de surveiller deux enfants en même temps. Ce modèle ne nécessite pas de connexion Wi-Fi, mais peut être aussi efficace jusqu’à 300 mètres.

Commande vocale

Ecran large

Portée limitée

Absence de veilleuse

Owlet Monitor Duo Smart Sock 3 : le modèle idéal pour surveiller le bien-être du bébé

Caractéristiques techniques Résolution : HD

Taille de l’écran : 3,5 pouces

Vision nocturne : Oui

Capteur de température : Oui

Outre l’image en HD grand angle 130°, ce babyphone d’Owlet dispose d’une vision nocturne. Son capteur de température vous permet de connaître la température ambiante de la pièce où se trouve votre bébé. Vous pouvez toutefois compléter la surveillance de son bien-être à l’aide de la chaussette Owlet Smart Sock. Celle-ci embarque un oxymètre intégré et peut capter la fréquence cardiaque.

Avec l’audio bidirectionnel, communiquez à tout moment avec votre petit bout-de-chou. En même temps, regardez en direct ce qui se passe dans sa chambre en vidéo HD. Après, passez en arrière-plan et continuez vos tâches sur votre smartphone. Ce modèle prend en charge les systèmes iOS et Android.

Autonomie jusqu’à 16 heures

Capteur de niveau d’oxygène et pouls

Uniquement en espagnol

Cher

Motorola Nursery PIP1610 HD : le meilleur babyphone vidéo connecté Wi-Fi

Caractéristiques techniques Résolution : 1080p

Taille de l’écran : 5 pouces

Vision nocturne : Oui

Capteur de température : Non

Le modèle Nursery PIP1610 HD de Motorola permet de voir et d’entendre votre bébé depuis son unité-parents de 5 pouces ou à l’aide de votre smartphone ou tablette. La portée de l’unité-parent jusqu’à 300 mètres s’étend tandis que celle de l’application compagnon est illimitée. Alors si vous projetez une utilisation depuis n’importe quel endroit, autant télécharger l’application Motorola Nursery sur votre mobile.

Mise à part la vision nocturne, la caméra peut aussi être pivotée et tournée en fonction de l’angle via lequel vous souhaitez surveiller le bébé. La résolution HD 1080p permet de zoomer les images tout en préservant leur qualité. En outre, vous êtes libre de lui parler à distance grâce à la technologie de communication bidirectionnelle.

Application compagnon à portée illimitée

Support pour montage mural inclus

D’autres modèles sont disponibles à un prix moins cher

L’application souffre d’une latence

Infant Optics Dxr-8 : le meilleur babyphone vidéo non Wi-Fi

Caractéristiques techniques Résolution : 480p

Taille de l’écran : 3,5 pouces

Vision nocturne : NA

Capteur de température : Oui

Avec ce babyphone non-Wi-Fi sans fil, vous vous sentez serein et toujours près de votre bébé. Certes, la résolution d’images est limitée à 480p ; ce qui est loin d’être au top. Toutefois, sa caméra permet d’avoir une vue panoramique. Vous pouvez également l’incliner et la zoomer sans trop abîmer la qualité des images.

Le détecteur de température vous permet de savoir à tout moment la température ambiante dans la chambre du bébé. Idéal pour surveiller des jumeaux ou même des triplets, ce modèle peut accueillir jusqu’à 4 caméras compatibles.

Son mode économie d’énergie vous permet de l’utiliser jusqu’à 10 heures. L’autonomie est réduite à 6 heures si l’écran reste allumé. Enfin, l’audio bidirectionnel permet de parler avec le bébé et l’écouter.

Détecteur de température

Jusqu’à 4 caméras compatibles en même temps

En anglais uniquement

Taille de l’écran réduit

Philips Avent Babyphone connecté : le meilleur modèle haut de gamme

Caractéristiques techniques Résolution : 1080p

Taille de l’écran : 4,3 pouces

Vision nocturne : Oui

Capteur de température : Suivi dernières 24 heures

Comme la plupart des produits de puériculture de la marque, ce babyphone de Philips Avent fournit de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Tout d’abord, l’application Baby Monitor+ permet de rester connecté avec votre bébé peu importe l’endroit où vous vous trouvez. Si vous optez pour l’unité-parents, vous pouvez vous déplacer jusqu’à une distance de 400 mètres de la caméra.

La résolution Full HD avec zoom numérique se conjugue avec la vision nocturne pour compléter la surveillance. Avec l’écran de 4,3 pouces de l’unité-parents, vous pouvez obtenir des images à haute résolution pendant 12 heures. Pendant tout ce temps, vous pouvez parler directement avec le bébé via la fonction « répondre à bébé ».

Portée illimitée de l’application compagnon

Résolution Full HD

Cher

Des bugs au niveau de l’application compagnon

HelloBaby HB65 : le meilleur babyphone vidéo abordable

Caractéristiques techniques Résolution : 720p

Taille de l’écran : 3,2 pouces

Vision nocturne : NA

Capteur de température : Oui

Ce modèle offre le meilleur moyen d’optimiser l’utilisation d’un babyphone vidéo. Aussi, vous pouvez désactiver la vidéo en direct sauf en cas de besoin. Cela est possible avec le Hellobaby HB65. Ce qui vous offre une autonomie de 12 heures sans vidéo et 6 heures lorsque la vidéo en direct est activée.

Vous pouvez, par exemple, activer VOX uniquement quand bébé dort. Ainsi, l’alerte se déclenche automatiquement s’il pleure ou s’il se réveille. A part cela, vous pouvez activer son minuteur pour bien organiser le bien-être du choupinet (repas, changement de couche, etc.). Le Hellobaby HB65 peut également détecter la température ambiante de la pièce où se trouve le bébé. Il vous alerte si la température est passée en dehors de la plage normale.

Prix abordable

Bonne qualité d’images

Autonomie réduite si vidéo activée

Connexion Bluetooth 2,4 GHz uniquement

FAQ sur le babyphone vidéo

Que signifie la portée d’un babyphone vidéo ?

Différents critères entrent en compte au moment où vous choisissez un babyphone vidéo pour surveiller le bébé. D’abord, il y a la technologie de connectivité. Celle-ci est en relation étroite avec la portée du babyphone. En effet, un large champ d’action signifie que vous êtes libre de faire ce que vous faites tout en gardant un œil sur le bébé.

Lorsque vous utilisez un modèle qui n’intègre pas la connexion Wi-Fi, la portée est limitée à quelques centaines de mètres. De ce fait, vous ne pouvez pas faire les courses pendant qu’il dort. Toutefois, la connexion au réseau Wi-Fi implique que vous avez Internet chez vous. Par contre, les modèles qui prennent en charge une connexion Bluetooth ne nécessitent pas un abonnement à Internet.

Quid des fonctionnalités spécifiques du meilleur babyphone vidéo ?

Les principales fonctionnalités spécifiques sont notamment la vision nocturne et la détection de la température ambiante. La vision nocturne permet de voir le bébé quand la pièce où il dort est sombre. Cette technologie éclaircit les images capturées afin que vous puissiez voir ce qui se passe dans la pièce. La vision nocturne peut également accéder au réglage de la luminosité de l’écran.

Concernant la détection de la température ambiante, celle-ci vous alerte lorsque la température ambiante dans la chambre du bébé dépasse la normale. A part ces deux fonctionnalités, de nombreux autres modèles disposent d’autres fonctionnalités intéressantes telles que la détection du niveau d’oxygène et la fréquence cardiaque. Ce qui permet d’améliorer le bien-être de votre bout-de-chou tout au long de l’année.

Quel type d’alimentation choisir pour mon babyphone vidéo ?

Le babyphone vidéo est souvent alimenté par pile ou par batterie rechargeable. Les piles sont nettement plus pratiques car on peut facilement les changer pendant les déplacements. Cependant, vous devez vous munir de piles avant d’envisager tout déplacement.

En revanche, la batterie rechargeable peut tenir plus longtemps et vous pouvez l’utiliser jusqu’à ce qu’elle s’épuise. Dans notre comparatif, il y a des modèles fonctionnant avec une batterie rechargeable qui peut tenir plus de 10 heures.

Pourtant, il existe des modèles de babyphones vidéo fonctionnant uniquement sur secteur. Au niveau praticité, ceux-ci ne font pas vraiment l’affaire. Toutefois, vous pouvez les utiliser tous les jours à la maison sans problème.

Comment paramétrer un babyphone vidéo ?

Comme pour tout nouvel appareil, le babyphone vidéo peut être difficile à manipuler au début. Il ne doit pourtant pas y avoir de problème majeur si vous suivez bien les consignes dans le manuel utilisateur. On va néanmoins vous donner quelques astuces pour faciliter la tâche.

Tout d’abord, vous devez choisir le canal de réception. Après cela, il suffit d’orienter la caméra vers le champ de vision adapté pour bien cadrer les images. Attention ! Il faut veiller à ce que l’objectif ne soit pas perturbé par les rayons lumineux. Cela altère la qualité des images capturées.

Après l’orientation de la caméra, vous devez également régler le son. Ce dernier ne doit pas être trop fort au risque de perturber le bébé. Après cela, vous pouvez utiliser votre babyphone vidéo pour surveiller le bébé à longueur de journée.

Jusqu’à quel âge doit-on utiliser un babyphone vidéo ?

En vérité, il n’y a pas d’âge limite pour l’utilisation d’un babyphone vidéo. Ce gadget est d’autant plus efficace pour veiller sur votre enfant que pour assurer son bien-être.

En fait, il s’agit plutôt d’une question de principe. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, il a besoin de plus d’intimité. Du coup, vous devez envisager de laisser de côté le babyphone vidéo. Cela vous permet d’accorder plus de confiance à votre enfant.

Comment utiliser mon babyphone vidéo en toute sécurité ?

Pour pouvoir profiter de votre babyphone en toute sécurité, voici quelques conseils que vous devez suivre. Pour commencer, si vous utilisez un modèle filaire, vous devez cacher le cordon d’alimentation ou le tenir hors de la portée du bébé. Cela évite tout risque d’étranglement ou de court-circuit. Sachez aussi qu’il faut éviter de placer le moniteur sur le berceau, encore moins dedans afin de minimiser le risque d’accident.Ensuite, n’oubliez pas qu’il faut nettoyer le babyphone vidéo. Ce n’est pas difficile, il s’agit tout simplement de prendre un chiffon légèrement humidifié et nettoyer le moniteur avec. Vous pouvez aussi opter pour un chiffon antistatique. Évitez toutefois d’utiliser des solvants chimiques ou d’autres produits de nettoyage.

