Le marché des bracelets connectés est en constante évolution. Avec tant d’options disponibles, choisir le meilleur bracelet connecté peut sembler être un défi de taille.

Les critères de comparaison peuvent varier en fonction de vos besoins : la durée de vie de la batterie, la précision des capteurs de fitness, le suivi du sommeil, la qualité de l’écran et les fonctionnalités de connectivité. Dans cet article, nous allons examiner les caractéristiques clés des meilleurs bracelets connectés actuellement disponibles pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Fitbit Charge 5 : le meilleur bracelet connecté actuellement

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 128 x 72 pixels par pouce carré

Taille d’écran : 1,4 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 36.7 x 22.7 x 11.2 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 7 jours

Le Fitbit Charge 5 est un tracker de fitness de dernière génération. Il possède des fonctionnalités exceptionnelles qu’on retrouve habituellement sur des appareils plus coûteux, telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque ECG.

Son écran tactile couleur lumineux est une amélioration considérable par rapport à son prédécesseur, le Charge 4. En outre, il s’allume toujours et est facile à lire, même en plein soleil. Le « Score de préparation quotidien » de Fitbit vous permet de mesurer votre préparation pour une séance d’entraînement intense en fonction de différents paramètres, tels que la fatigue, la variabilité de la fréquence cardiaque et le sommeil récent.

Si vous recherchez un tracker de fitness élégant, facile à utiliser et abordable, le Charge 5 est un excellent choix. De plus, avec toutes ses fonctionnalités impressionnantes, le Charge 5 est le choix parfait pour les amateurs de fitness et les sportifs en général.

Un écran lumineux avec l’always on display disponible

La présence du capteur ECG

L’absence de boutons

Pas de compatibilité Spotify

Fitbit Luxe : le meilleur bracelet connecté pour être stylé

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 124 x 206 pixels

Taille d’écran : 0.74 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 36.3 x 17.2 x 10 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 5 jours

Le Fitbit Luxe est le meilleur tracker de fitness grâce à ses outils de suivi de santé exceptionnels, son design élégant et l’efficacité de l’application Fitbit. Il suit l’activité quotidienne, le sommeil, le rythme cardiaque, la respiration et les entraînements.

La précision de suivi du rythme cardiaque est équivalente à celle de montres de course coûteuses. L’écran AMOLED couleur présente les données avec un design en acier inoxydable et un choix de bracelet en silicone doux ou en acier inoxydable doré.

Le Luxe est confortable à porter toute la journée et la nuit. Le Luxe n’a pas de GPS embarqué, mais vous pouvez le connecter à votre téléphone pour suivre votre activité. Le Fitbit Charge 5 serait un meilleur choix si le GPS est crucial.

Un magnifique écran AMOLED

Des capteurs santé d’une grande pertinence

L’absence de Fitbit Pay

Un manque de connectivité

Fitbit Inspire 3 : le meilleur bracelet connecté en termes de rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 124 x 208 pixels

Taille d’écran : 124 x 208 pixels

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 39.32 x 18.6 x 11.7 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 10 jours

Le Fitbit Inspire 3 est le meilleur traqueur de fitness en termes de rapport qualité/prix car il offre les fonctionnalités de base, telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi précis des séances d’entraînement et l’enregistrement des phases de sommeil.

Bien qu’il ne dispose pas d’un GPS intégré, il peut se connecter à celui de votre téléphone. De plus, la communauté Fitbit est très motivante, vous pouvez ainsi participer à des défis pour vous surpasser entre amis, collègues ou même étrangers.

Pour 100 €, le traqueur de fitness propose une autonomie de 10 jours, un écran AMOLED éclatant et trois bracelets de couleurs différentes. En outre, il est confortable à porter 24h/24 pour un suivi de votre santé sans faille. Si vous cherchez un traqueur de fitness abordable, l’Inspire 3 est un excellent choix.

Le meilleur bracelet en termes de rapport qualité/prix

Un suivi du sommeil très pertinent

Un écran contraignant

L’absence de paiement sans contact

Amazfit Band 5 : le meilleur bracelet connecté pour les coureurs

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 126 x 294 pixels

Taille d’écran : 1,1 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 47.2 x 18.5 x 12.4 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 15 jours

L’Amazfit Band 5 est un tracker de fitness à partir de 50 € qui promet de nombreuses fonctionnalités haut de gamme que l’on trouve dans les smartwatches de cette année, mais à une fraction du prix. Il offre une lecture de l’oxygène dans le sang (SpO2), une surveillance du stress, des alertes de fréquence cardiaque élevée, Amazon Alexa intégré, un suivi du sommeil et plusieurs autres outils que l’on retrouve dans des offres haut de gamme.

Lors de nos tests, le suivi du fitness et du sommeil de l’Amazfit Band 5 était bon, sans être excellent, mais respectable pour le prix bas tout en offrant plus que d’autres trackers de son prix. Mieux encore, la batterie de 15 jours nous a permis de ne pas nous soucier de la recharge tout le temps.

Des applications intuitives

La présence de nombreuses fonctionnalités

L’absence de capteurs GPS

Alexa est uniquement disponible en anglais

Honor Band 5 : le meilleur bracelet connecté pour les plus actifs

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 240 x 120 pixels

Taille d’écran : 1,04 pouce

Type d’écran : OLED

Dimensions : 43 x 17.2 x 11.5 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

L’Honor Band 5 est l’un des trackers d’activité les moins chers que l’on puisse acheter, et il offre tout de même une gamme impressionnante de fonctionnalités pour surveiller votre santé et votre bien-être au quotidien.

Une des fonctionnalités les plus utiles est le suivi du sommeil, qui non seulement surveille les étapes de votre sommeil tout au long de la nuit, comme le font de nombreux trackers d’activité, mais vous donne également des conseils pratiques pour maximiser votre temps de sommeil.

Le suivi des pas est presque identique à celui d’un dispositif Fitbit plus cher, et il y a des modes d’entraînement dédiés pour la marche, la course, le cyclisme, l’entraînement croisé, l’aviron et la natation. L’absence de GPS embarqué pour surveiller votre position lors des entraînements cardio en extérieur est le seul inconvénient.

Une autonomie exemplaire

Une interface intuitive et fonctionnelle

La mesure de la saturation en oxygène est imprécise

Le suivi GPS est uniquement disponible avec les produits de la marque et Apple

Xiaomi Mi Band 7 : le meilleur bracelet connecté pour les petits budgets

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 490 x 192 pixels

Taille d’écran : 1.62 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 46.5 x 20.7 x 12.2 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

Le Mi Band 7 est l’un des meilleurs traqueurs de fitness abordables disponibles, mais il reste le meilleur que nous avons testé. Ce qui le rend si génial, c’est qu’il contient des fonctionnalités que l’on ne trouve normalement que sur un traqueur de fitness deux ou trois fois plus cher, notamment la surveillance SpO2 et le suivi du stress.

De plus, notre test montre que bon nombre de ces fonctionnalités sont aussi précises que celles des wearables coûteux de Garmin et Fitbit. Cela inclut des fonctions de base comme le suivi des pas et le comptage des calories, et des fonctions plus avancées comme la surveillance de la fréquence cardiaque.

Le Mi Band 7 offre également une surveillance SpO2 en continu, une variété de modes d’entraînement, une interface facile à utiliser et une autonomie de la batterie impressionnante. Le Mi Band 7 reste une option solide même si ses fonctions intelligentes sont limitées. Surtout, pour ceux qui cherchent un moyen fiable et abordable pour se mettre en forme.

Xiaomi a également sorti une version plus avancée, le Mi Band 7 Pro, avec un écran AMOLED rectangulaire de 1,64 pouce, le GPS intégré et le support de paiement NFC.

Un écran Oled d’une qualité exemplaire

La précision du moniteur cardiaque

Des menus extrêmement longs

Des applications différentes avec des fonctions similaires

Whoop 4.0 : le meilleur bracelet connecté pour une souscription

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : N/A

Taille d’écran : N/A

Type d’écran : N/A

Dimensions : 38.1 x 25.4 x 12.7 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : N/A

Autonomie : 5 jours

Le Whoop 4.0 est un bracelet connecté de santé basé sur un abonnement qui se concentre sur la récupération et la fréquence cardiaque, plutôt que sur un GPS intégré ou un écran. Il fournit des informations détaillées sur des mesures telles que la température de la peau, qui peut indiquer une maladie, et les données de sommeil.

Ce tracker est populaire parmi les meilleurs athlètes et fournit une surveillance et des données de pointe. Cependant, il n’est pas idéal pour ceux qui recherchent un retour d’information en direct pendant l’entraînement. Le Whoop 4.0 a une place unique sur le marché et représente un excellent choix pour quiconque recherche des informations de santé améliorées.

Les capteurs sont d’une grande précision

Les bracelets sont facilement interchangeables

L’obligation d’avoir une souscription mensuelle

Pas d’écran, ni de GPS

FAQ

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir le meilleur bracelet connecté ?

Les critères à prendre en compte pour choisir le meilleur bracelet connecté sont nombreux. Tout d’abord, il est important de déterminer l’utilisation que vous souhaitez en faire. Ensuite, il est nécessaire de vérifier les fonctionnalités offertes par le bracelet, telles que le suivi de la condition physique, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et des calories brûlées.

Le design, la durée de vie de la batterie et la compatibilité avec votre smartphone sont également des critères importants. De plus, on recommande de lire les avis des utilisateurs et de comparer les prix pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.

Quel est le meilleur bracelet connecté pour le suivi de la condition physique et de la santé ?

Le meilleur bracelet connecté pour le suivi de la condition physique et de la santé dépend de vos besoins et préférences individuels. Cependant, certains des meilleurs bracelets connectés sur le marché actuel sont le Fitbit Charge 5, le Fitbit Luxe et Amazfit Band 5.

Ces bracelets connectés offrent une gamme de fonctionnalités, notamment le suivi de la condition physique, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et des calories brûlées. Ils offrent également des fonctionnalités avancées telles que le suivi de la respiration, le suivi de la récupération et des exercices de respiration guidée. On recommande de comparer les fonctionnalités et les prix pour trouver le meilleur bracelet connecté adapté à vos besoins.

Pour comparer les fonctionnalités et les prix des différents bracelets connectés sur le marché, il est recommandé de commencer par déterminer vos besoins et préférences spécifiques en matière de suivi de la condition physique et de la santé. Ensuite, il est important de rechercher les bracelets connectés qui offrent les fonctionnalités correspondantes, telles que le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, de l’activité physique et des calories brûlées.

Il est également recommandé de lire les avis des utilisateurs et de consulter les comparatifs de produits pour avoir une idée des fonctionnalités, de la qualité et du rapport qualité-prix des différents bracelets connectés. Enfin, il est important de prendre en compte le budget et les options de personnalisation pour trouver le bracelet connecté le mieux adapté à vos besoins.

