Le Huawei Band 9 : Un bracelet connecté à petit prix qui a tout d’un grand

Huawei vient de lancer son nouveau bracelet connecté, le Band 9, proposé à un prix attractif de 60 euros.

Après une année 2023 marquée par de nombreuses nouveautés dans l'univers des montres connectées, Huawei démarre 2024 sur les chapeaux de roue avec le lancement de son nouveau bracelet connecté, le Band 9. À seulement 60 euros, ce petit bijou de technologie se positionne comme un accessoire avantageux et polyvalent pour accompagner les sportifs comme les citadins au quotidien.

Un design minimaliste mais séduisant

Avec ses lignes épurées et son boîtier rectangulaire de 43x25x9 mm, le Huawei Band 9 adopte une allure moderne et élégante. Disponible en cinq coloris allant du classique noir au plus tendance rose poudré, ce bracelet saura s'accorder à tous les styles.

Certes, avec sa diagonale de 1,47 pouce, l'écran Amoled du Band 9 ne révolutionne pas le marché. Cependant, sa définition de 194×368 pixels et sa luminosité garantissent une excellente visibilité des données d'activité. Un bouton latéral facilite également la navigation à travers les différentes fonctionnalités.

La santé connectée à moindre coût

Ne vous y trompez pas, malgré son prix abordable, le Huawei Band 9 n'en reste pas moins un précieux allié pour votre forme. Il vous permettra de suivre en temps réel votre fréquence cardiaque ou votre taux d'oxygène dans le sang. Gyroscope et accéléromètre veilleront quant à eux à enregistrer vos déplacements avec précision.

Grâce à son endurance record, plus besoin de recharger votre Band 9 après chaque session de sport ! Huawei promet jusqu'à 14 jours d'autonomie, 9 jours en utilisation classique et 3 jours avec l'écran always-on. De quoi booster votre motivation sur la durée !

Si le Band 9 cumule déjà de nombreux atouts, l'absence de GPS intégré pourrait en refroidir quelques-uns. Pour un suivi précis de vos parcours et distances, il vous faudra impérativement rester connecté à votre smartphone. Un petit défaut vite oublié au regard de son excellent rapport qualité-prix ?

