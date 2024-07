Pourquoi personne ne parle de cette fonction pourboire de l’Apple Watch ?

Les Américains jonglent avec le sujet sensible des pourboires. Depuis quelques années, beaucoup hésitent à laisser une gratification tandis que d'autres insistent sur son importance pour les travailleurs.

Les experts suggèrent 15-20%, mais pour les moins doués en maths, cela peut devenir un casse-tête. La créatrice TikTok Koko (@spanishkodeine) vient à la rescousse avec une astuce ingénieuse sur l'Apple Watch.

Dans une vidéo ayant déjà récolté plus de 2,8 millions de vues, la créatrice TikTok Koko montre comment utiliser une fonctionnalité cachée pour calculer le montant du pourboire et aider les utilisateurs à le diviser. « J'ai une Apple Watch depuis des années… pourquoi je découvre ça seulement maintenant ? » écrit-elle en légende.

Koko ouvre la fonctionnalité calculatrice sur son Apple Watch et saisit le coût total de son addition. Elle indique ensuite le pourcentage de pourboire souhaité (20% dans son cas) puis appuie sur le bouton « tip » pour obtenir le montant. Elle entre ensuite le nombre de personnes partageant l'addition et la montre calcule combien chaque personne doit payer pour le pourboire.

Une révélation pour les utilisateurs

Cette fonctionnalité a stupéfié ses spectateurs, car la plupart ignoraient son existence. Bien que cette option soit disponible sur la montre, la calculatrice standard de l'iPhone ne la propose pas. Une série d'utilisateurs perplexes ont tagué leurs amis dans les commentaires pour faire connaître cette astuce.

« POURQUOI PERSONNE NE M'A DIT ÇA« , écrit l'utilisateur @emilyrobinson.fit. « Je vais emmener mon Apple Watch à l'école pour le cours de maths« , plaisante un autre utilisateur @.rebeccaortiz en taguant ses amis.

Plusieurs utilisateurs ont aussi exhorté Apple à ajouter cette fonctionnalité sur les iPhones. « Pourquoi ce n'est pas aussi sur l'application téléphone ? » écrit l'utilisateur @grover1994.

Fin des soucis liés aux pourboires ?

Ces dernières années, les phénomènes de « tipflation » (inflation des pourboires) et de « lassitude des pourboires » ont suscité de vifs débats. Face à la hausse générale des prix, l'augmentation des sollicitations de pourboires accentue la pression financière sur les consommateurs. De nombreux observateurs considèrent que les entreprises encouragent tacitement leurs clients à dépenser davantage par ce biais.

Dans une récente vidéo virale sur TikTok, Kristiahna Clark (@kristiahnaclark) a montré comment une machine Ziosk dans un restaurant lui a suggéré de laisser un pourboire de 20% qui n'était en réalité pas de 20%.

Dans sa vidéo, elle montre que son addition était de 33,30 dollars et la machine lui a proposé un pourboire de 8,95 dollars. Cependant, 20% de 33,30 dollars équivaut à 6,66 dollars, comme elle l'a souligné. « Ils essaient de nous arnaquer tous. Je n'aime pas ça« , dit-elle dans la vidéo.

Suspicion de tricherie

Alors que certains spectateurs ont suggéré que la machine calculait sur le montant initial et non sur l'addition réduite, d'autres ont suspecté une manœuvre douteuse de la part du restaurant. Dans des situations comme celle-ci, l'astuce partagée par Koko avec l'Apple Watch peut s'avérer très utile.

Cette découverte sur l'Apple Watch peut révolutionner la façon dont les pourboires sont calculés et partagés. Avec des consommateurs de plus en plus conscients des possibles arnaques, des outils comme celui-ci permettent de garantir des pourboires justes et équitables.

Si Apple intégrait cette fonctionnalité à l'iPhone, cela pourrait faciliter encore plus la vie de nombreux utilisateurs. En attendant, les propriétaires d'Apple Watch peuvent profiter de cette astuce ingénieuse pour éviter toute confusion lors du calcul des pourboires.

