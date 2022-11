Top des meilleurs scooters électriques 125 cc

Vous êtes à la recherche du meilleur scooter électrique 125 cc disponible sur le marché ? Pour vous permettre de gagner plus de temps, découvrez les modèles les plus prisés du public en 2022.

Avec la flambée des cours de l’essence, les bouchons et les encouragements à choisir un moyen de transport respectueux de l’environnement, les scooters électriques deviennent très populaires. Cependant, il existe différents modèles qui pourraient être adaptés aux besoins spécifiques de certains utilisateurs. Pour ceux qui recherchent un scooter électrique plus rapide nécessitant la détention d’un permis B, il existe une catégorie « plus légère » de 125 cc.

Rider 5000W : le scooter électrique 125 cc de référence en 2022

© Go2Roues

Si vous voulez rouler à l’électricité, autant le faire avec style. Mais cela signifie-t-il que vous devez renoncer à la puissance ou à l’aspect pratique ? Pas forcément. C’est précisément le cas avec ce Rider 5000, l’équivalent d’un vrai 125 cc. Ce modèle ressemble à une Vespa rappelant les années 50 et 60, notamment dans sa livrée beige, avec une belle selle marron.

Sous le capot se trouve un moteur de 5000W, d’où son nom, alimenté par une batterie lithium-ion de 3,6 kWh, 52 Ah. En double usage urbain, le Rider 5000 offre 80 kilomètres d’autonomie, avant de tomber dans un mode réduit/lent, avec une accélération très lente, même s’il est toujours capable de 35 km/h. Ce scooter électrique 125 délivre 6,8 ch, une puissance à peine comparable à celle du moteur thermique.

La selle est confortable et les deux amortisseurs font un excellent travail, même sur les pavés. Ce modèle électrique est le meilleur en termes de confort. Le passager bénéficie de repose-pieds amovibles et de poignées bien placées et faciles à saisir, même avec des gants épais.

Silence S01 : pour une expérience de conduite optimal

© Go2Roues

Plutôt que d’adopter l’esthétique épurée d’une Vespa, le S01 suit un langage de conception plus contemporain avec des graphiques audacieux. Sa batterie de 5,6 kWh offre une capacité presque double de celle de ses rivaux Vespa. La batterie comporte une séquence personnalisée de cellules cylindriques fabriquées en interne. Elle utilise également un système de gestion de batterie personnalisé.

Ce scooter électrique s’équipe d’un moteur Bosch de 7 kW qui offre des performances équivalentes à celles d’un moteur à essence de 125 cm3, sans émissions polluantes.. Il bénéficie d’une vitesse de pointe de 62 mph et une autonomie officielle de 130 kilomètres, bien que cela dépende de l’un des trois modes de conduite. Les freins à disques de 260 mm à l’avant et 240 mm à l’arrière sont de haute qualité et interconnectés. Vous devez pousser le levier droit pour bénéficier des avantages du freinage régénératif.

Le prix de la Silence S01 rivalise avec celui des modèles à essence plus conventionnels. Comme elle est entièrement électrique, elle n’est pas soumise à la taxe annuelle d’accise sur les véhicules.

Silence S01 Plus : le scooter électrique puissant de la famille Silence S01

© Go2Roues

Silence a ajouté une nouvelle variante phare à sa gamme de scooters électriques avec le lancement du nouveau Silence S01 Plus. Ce dernier est basé sur la finition du scooter électrique Silence S01 Connected et offre des performances équivalentes à celles d’une moto de 125 cc. Il s’agit d’une alternative élégante et pratique aux moteurs à combustion, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Le S01+ ajoute un style sportif supplémentaire, pour ceux qui veulent que leur Silence se démarque de la foule. Il jouit d’une puissance de 5,6 kW et 7,5 kW, disponible avec un mode « Sport », ainsi qu’un mode « push to pass » qui permet d’augmenter la vitesse pour faciliter les dépassements. Il offre une accélération de 0 à 30 mph en 3,9 secondes, avec une vitesse maximale limitée à 62 mph.

Pour compléter son offre haut de gamme, la Silence S01+ jouit d’une suspension réglable, des disques de frein ventilés Galfer et quelques détails esthétiques. Elle présente une texture de siège contrastée, des détails rouges et une peinture gris anthracite.

Présentée comme un modèle moderne et haut de gamme, la Silence S01+ ajoute la connectivité des téléphones portables Apple et Android, y compris l’intégration de Google Maps.

Rider NG : un scooter électrique équivalent 125 cm3 performant qu’un 400 cm3

© Go2Roues

Le Rider NG fait partie des maxi scooters électriques 125 cc haut de gamme. Il s’adapte aussi bien aux déplacements urbains que suburbains. Ce modèle se compose d’un moteur puissant de 8000 watts. Ce dernier procure une sensation très agréable ainsi qu’une reprise très efficace pour affronter les aléas liés à la circulation.

Bien que la puissance du moteur soit impressionnante, sa catégorie permet aux utilisateurs d’y accéder avec le permis B. Avec sa batterie de 8, 64 kWh le Rider NG affiche une autonomie de 200 kilomètres maximum. Celle-ci varie bien entendu en fonction du mode de conduite, des températures extérieures, des caractéristiques du terrain ou de la charge embarquée. Par exemple, une capacité de 10 kWh signifie deux fois plus que la batterie impressionnante du Silence S01.

Quant au siège, il est très confortable. Le Rider NG se conduit aisément même s’il semble « lourd » à première vue.

Ray 7.7 : un scooter électrique à la pointe de la technologie

© Go2Roues

Le Ray 7.7 est un nouveau venu sur le marché des scooters électriques en Europe. Si son design ne plaira pas à tout le monde, en raison de sa partie avant plutôt volumineuse, son principal argument est sa performance et son autonomie.

Le Ray 7.7 est propulsé par un moteur de 10,7 kW couplé à une énorme batterie de 7,7 kWh. Cela se traduit par une autonomie annoncée de 110 km à une vitesse constante de 100 km/h, ce qui est époustouflant. Si vous souhaitez augmenter l’autonomie, la société affirme que vous pouvez rouler à 80 km/h constants pour obtenir 130 km, ou réduire encore la vitesse à 50 km/h constants pour obtenir 160 km. Le moteur affiche également un couple élevé, offrant jusqu’à 60 Nm, ce qui suffit à le propulser jusqu’à une vitesse maximale de 125 km/h.

Ce scooter électrique 125 cc dispose d’un écran TFT de 5 pouces. Il bénéficie également de trois modes de conduite tout en offrant une assistance au stationnement. Il comprend un éclairage entièrement LED et d’un espace de rangement éclairé sous la selle, suffisamment grand pour contenir un casque de taille normale. Enfin, il est doté d’une alarme antivol qui alerte le propriétaire via l’application pour smartphone.

Pink Fly : un scooter électrique de 125 cm3 qui peut dépasser les 130 km/heure

© Go2Roues

Pink Mobility, cette marque française a ajouté à sa collection un grand scooter : le Pink Fly de Pink Mobility. Confortable et puissant, il s’agit là d’un scooter électrique 125 cm3 adapté à une utilisation aussi bien urbaine que campagnarde, sur les voies principales comme sur les voies rapides.

Incorporé à sa roue arrière, son moteur est doté d’une fonctionnalité de boost. Cette dernière se trouve sur la partie droite du guidon. Grâce à cette fonction, le Pink Fly offre un niveau de vitesse et de puissance plus élevé pendant une période de 20 secondes. En fait, en appuyant sur le bouton, on envoie instantanément 260 ampères au moteur. Cela peut être utilisé pour dépasser des véhicules.

Par ailleurs, la Pink Fly comporte une batterie de 72V. Celle-ci assure, en mode Eco, une autonomie de 150 km maximum contre 130 km pour le mode Confort ou 100 km pour le Sport. Les phares avant sont de type halogène, ceux de l’arrière sont à LED. Cependant, un éclairage complet à LED aurait été préférable.

Super Soco CPX : pour une utilisation urbaine

© Go2Roues

Le CPx est le modèle phare de la gamme de scooters électriques 125 cc de Supersoco. Le CPx a quelques caractéristiques intéressantes. Déployé dans sa couleur noire furtive, avec des rayures rouges, le CPx a l’air superbe. Avec un double phare à LED, des panneaux latéraux assortis et un cadre apparent, le style est moderne et attrayant.

Ce scooter offre également une bonne stabilité, avec une roue avant de 16 pouces et une roue arrière de 14 pouces. Ajoutez à cela un grand pare-brise fixe pour plus de commodité ainsi qu’une selle remarquablement rembourrée.

Par ailleurs, le CPX est bien équipé et se situe au même niveau que les scooters de même prix en termes de caractéristiques. Animé par un moteur de 4,8 kW, le CPx est le plus puissant de la gamme Super SOCO. Il vise le marché des scooters à essence de 125 cm3.

Super SOCO annonce un temps de charge de trois à quatre heures pour la batterie. L’autonomie annoncée est de 75 km avec une seule batterie.

Niu NQi GTS : le scooter électrique 125 cc le plus équipé

© Go2Roues

Niu, leader international dans le domaine des véhicules électriques, présente son équivalent 125 cc : le NQi GTS 2022. Ce modèle connaît un grand succès grâce à son design moderne, ses nombreuses fonctionnalités.

Le NIU NQi Sport a des courbes élégantes, un look futuriste, sans en faire trop. Le grand phare circulaire à l’avant affirme l’identité de la marque, alliant sobriété et modernité. Elle permet également à chacun d’affirmer son propre style, grâce au large choix de couleurs proposées, allant du classique noir et blanc, en passant par le gris et même le rouge.

Fait inhabituel pour un scooter électriqu, la NIU NQi Sport est équipée en série d’une connectivité 3G et d’un récepteur GPS. Malheureusement, ces puces ne sont pas utiles pour la conduite, car elles n’offrent pas de navigation en temps réel sur l’écran. Elles se contentent de localiser le scooter et de transmettre ces informations à votre smartphone, à l’aide de l’application NIU.

Le NIU NQi Sport est disponible en deux versions : une gamme standard et une gamme étendue, offrant respectivement 55 et 80 km d’autonomie. Le NQi GTS s’accompagne d’un moteur de 3 000 W permettant de jouir d’une excellente accélération.

Yadea C1S Pro : un scooter électrique moderne équivalent 125 cm3

© Go2Roues

Sur la route, le C1S Pro est un scooter bien équilibré pour tous. Son cadre fait preuve de solidité et ses suspensions fonctionnent bien, à tel point qu’en ville, même s’il a des roues de 12 pouces, il s’en sort avec aisance même sur les bosses.

La C1S Pro se distingue par son éclairage avant. En outre, il suffit donc de s’approcher de ce scooter avec les clés en poche pour qu’il démarre en tournant simplement un bouton. De plus, lorsque vous vous arrêtez et partez, le système antivol est activé.

Ce modèle est équipé de freins à disques à l’avant et à l’arrière, et d’une béquille latérale et centrale. Les batteries de 2, 9 kWh (72 V, 20 Ah), se rechargent assez rapidement en 3 heures environ, et offrent une bonne autonomie de 77 km. Il est possible de les recharger en les gardant installées dans le scooter ou de les détacher et de les recharger à la maison, mais il faut savoir qu’elles pèsent environ 20 kg chacune.

En ce qui concerne le moteur, Yadea a opté pour une solution sans balais de 6,0 kW. Ce moteur est installé latéralement dans le carter, où se trouve également la boîte de vitesses.

Pink Style Plus : un scooter électrique 125 cc au style rétro

© Go2Roues

Pink Mobility propose un scooter électrique équivalent 125 cc au look vintage. Le Pink Style Plus a éConçu pour un usage périurbain et urbain. Pour le conduire, il faut suivre une formation d’environ 7 heures et un permis B

Son moteur développe une puissance nominale de 3 000 watts et une puissance maximale de 6 000 watts. En ville, l’accélération est particulièrement puissante. Ce scooter offre notamment une vitesse de 85 km/h, permettant de se déplacer aisément sur les petites routes de campagne ou en banlieue.

Du fait que ce moteur est situé dans la roue arrière, le Style Plus ne comprend aucun système de transmission. Il n’a pas de chaîne ni de courroie. Son entretien reste par conséquent limité. De plus, il se révèle économique. Il faut compter 50 centimes aux cent en ce qui concerne le « carburant ».

En plus des 125 cm3, les fabricants proposent des modèles de scooters électriques plus innovants et plus économiques. Pour vous aider, vous trouverez ici les meilleurs scooters électriques disponibles, toutes versions confondues, allant du puissant modèle rétro au modèle équivalent 50 cc.