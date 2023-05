Avec la flambée des prix de l’essence, il est temps de passer à l’électrique. Si vous envisagez d’abandonner le moteur à combustion interne, optez pour le meilleur maxi-scooter électrique.

D’ailleurs, le terme « meilleur » reste très subjectif et peut faire l’objet d’affirmations assez douteuses. En outre, certains acteurs ont prétendu offrir le meilleur scooter électrique, mais une fois mis au banc d’essai, la performance de ces véhicules n’a pas été à la hauteur des espérances. Plutôt que de désigner un seul champion, nous avons dressé un top 7 des meilleurs maxi-scooters électriques disponibles sur le marché. Vous pouvez ainsi faire votre choix en toute connaissance de cause.

Pink Fly : le meilleur maxi scooter électrique made in France

Caractéristiques techniques Marque : Pink Mobility

Type : 125 cm3

Puissance moteur : 10 kW

Autonomie : 150 km

Poids : 197 kg

Pink Mobility est une entreprise 100% française qui a conçu des scooters électriques pour particuliers et professionnels. Fort de son succès, l’entreprise a donc décidé d’investir le segment équivalent 125 cc en présentant la Pink Fly. Avec les performances annoncées et son autonomie de 130 km en mode éco, c’est normal qu’il figure au sommet de notre classement.

Ce maxi scooter électrique convient aux déplacements pendulaires quotidiens, mais peut également affronter les grands axes sans craindre de tomber en panne sèche. Grâce à son moteur électrique QS Motor de 10 kW (22 kW en pointe) logé dans la roue arrière, le Pink Fly peut rouler jusqu’à 130 km/h.

L’une des bonnes surprises du Pink Fly concerne sa capacité de charge. Sous la selle, en effet, il est possible de loger un casque intégrable ou modulable ainsi qu’un petit sac à dos, malgré sa batterie non amovible. De plus, Pink Mobility propose au choix un dossier de selle ou un Top Case, ce dernier pouvant accueillir jusqu’à 40 l.

Look unique

Scooter performant

Temps de charge encore trop long

Application compagnon médiocre

Rider 9000NG : un maxi scooter électrique performant

Caractéristiques techniques Marque : Rider

Type : 125 cm3

Puissance moteur : 8000 W

Autonomie : 200 km

Poids : 144 kg

Rider, l’une des marques les plus établies en Europe, propose un maxi scooter électrique plutôt convaincant avec le 9000 NG. Comparé à ses concurrents, il se caractérise par différents avantages.

En effet, ce maxi scooter électrique est à la fois puissant et confortable. Il embarque un moteur d’une puissance nominale de 8 000 watts et de 18 000 watts en phénoménale. Bien que les scooters électriques requièrent un entretien constant, leurs moteurs ne demandent qu’un minimum d’entretien. Le fabricant recommande de réviser le moteur après 2 000 heures d’utilisation.

Par ailleurs, malgré une puissance importante, il faut préciser que cette catégorie est accessible avec un permis B. Quant à sa batterie, elle couvre une distance de 200 kilomètres. Cette donnée dépend cependant de différentes conditions comme le mode de conduite, température et type de terrain.

Maxi scooter confortable

18 000 W

Batterie non amovible

Sarkcyber HC10 : maxi-scooter électrique sportif

Caractéristiques techniques Marque : Sarkcyber

Type : 125 cm3

Puissance moteur : 4000 W

Autonomie : 180 km

Poids : 190 kg

La première chose à remarquer à propos du HC10 concerne son style sportif de maxi-scooter électrique. En effet, il s’équipe de toutes les caractéristiques d’un scooter électrique. Notamment un grand compartiment sous la selle et un port USB pour recharger vos gadgets pendant vos déplacements.

Ce maxi scooter électrique comprend également un grand écran couleur TFT de 7 pouces. En plus de ces caractéristiques de base, le Sarkcyber propose des performances impressionnantes. Il est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de pointe de 18 kilowatts, soit environ 24 chevaux.

Pour gérer la durée de vie de la batterie, le HC10 dispose d’un système intelligent de charge et de surveillance de la batterie. Ce dernier optimise les performances pour offrir une meilleure autonomie en fonction des modes de conduite sélectionnés. Ainsi, Sarkcyber annonce jusqu’à 180 kilomètres avec une seule charge. Le HC10 est également limité à une vitesse maximale de 125 km/h.

Sa modernité

Son moteur puissant

Prix élevé

Ray 7.7 : un maxi-scooter électrique à la pointe des technologies

Caractéristiques techniques Marque : Ray

Type : 125 cm3

Puissance moteur : 10.7 kW

Autonomie : 150 km

Poids : 165 kg

Le Ray 7.7 fait partie des meilleurs maxi scooter électriques du marché en Europe. Sans essayer d’égaler les prouesses de ses concurrents, ce scooter dispose en effet d’une fiche technique tout à fait correcte.

Ce maxi scooter électrique fait appel à une motorisation de 10,7 kW et à une batterie de grande capacité de 7,7 kWh. Il revendique ainsi une autonomie maximale de 110 km à 100 km/h. Pour augmenter cette autonomie, le fabricant précise que la vitesse de 80 km/h permet de parcourir 130 km.

Cet équivalent 125 cm3 dispose d’un écran de 5 pouces permettant de sélectionner l’un des 3 modes de conduite. Aussi, ce maxi scooter électrique comprend un éclairage LED, un espace de stockage pour accueillir un casque.

Performances satisfaisantes

Autonomie correcte

Freinage trop faible

Horwin SK1: un maxi scooter électrique équivalent 50cc

Caractéristiques techniques Marque : Horwin

Type : 50 cm3

Puissance moteur : 2000 W

Autonomie : 110 km

Poids : 115 kg

Le marché européen des maxi scooters électriques est très concurrentiel. Voilà pourquoi Horwin a annoncé qu’il élargissait sa gamme avec un nouveau scooter électrique, baptisé SK1. Il s’agit d’un maxi scooter électrique agile et pratique qui privilégie la fonction plutôt que le design.

Le SK1 est équipé d’un éclairage LED et d’un tableau de bord digital LCD. Il dispose également d’un régulateur de vitesse intégré. Avec un poids de seulement 115 kg, il constitue une option abordable pour les nouveaux conducteurs.

Tout cela grâce à un moteur électrique d’une puissance de pointe de 3 kW et d’une puissance continue de 2 kW, soutenu par une batterie lithium-ion de 72V/36Ah. D’ailleurs, cette dernière lui permet d’atteindre une autonomie maximale de 110 km à une vitesse de 45 km/h.

Gabarit adulte

Autonomie réelle de 130 kilomètres

Absence de connectivité

Moteur pas très performant

Ebroh Strada 20th : maxi-scooters électriques bien équipés

Caractéristiques techniques Marque : Ebroh

Type : 125 cm3

Puissance moteur : 3000 W

Autonomie : 150 km pour le Ebroh Strada 10th 10K

Poids : NC

Ebroh élargit sa gamme avec l’Ebroh Strada 20th, un maxi scooter électrique accessible avec les permis A1 et B. Ce modèle à part entière se révèle plus confortable, plus spacieux et plus sûr par rapport aux modèles précédents.

L’Ebroh Strada 20th se décline en 2 versions. Notamment le XT et le 10K. Ils ont le même design, les mêmes carénages et les mêmes pièces de cycle. Cependant, leurs moteurs et leurs batteries sont différents. Son tableau de bord numérique permet aux utilisateurs de connaître la vitesse, la distance parcourue et l’état du système électrique. À noter qu’il dispose également d’un bouton marche arrière

Le Strada 20th XT convient surtout à une utilisation urbaine. Ce maxi scooter dispose d’un moteur intégré à la roue arrière. Il développe 3 000 watts de puissance. Il peut atteindre jusqu’à 90 km/h. Quant à sa batterie, elle a une capacité de 2,88 kWh. Un conducteur ne pesant que 80 kg roulant à 15° peut parcourir 70 km.

Maxi-scooters abordables

Équipement complet de série

Faible autonomie sur le XT

BMW CE 04 : le maxi-scooter électrique haut de gamme

Caractéristiques techniques Marque : BMW

Type : 125 cm3

Puissance moteur : 1500 W

Autonomie : 130 km

Poids : NC

BMW mérite des éloges pour avoir osé produire un scooter électrique aussi spectaculaire. Le CE 04 n’est pas seulement beau, il se révèle performant et offre une véritable concurrence au moteur à combustion. Le BMW CE 04 « A2 » bénéficie d’une motorisation de 15 kW en nominal, soit 20 chevaux. Ce maxi scooter électrique passe de 0 à 50 km/h en 2,6 secondes, et de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes.

BMW indique que son autonomie dépasse les 130 kilomètres. Mais en ville, la puissance du moteur et la capacité de la batterie vous permettent de franchir les 100 kilomètres.

Vous disposez ainsi de suffisamment d’espace pour accueillir deux passagers ou du matériel supplémentaire, ainsi que d’un grand compartiment de rangement qui facilite l’utilisation pratique au quotidien.

Valeur BMW

Finition soignée

Le confort n’est pas aussi élevé que celui de ses concurrents.

Guide d’achat de maxi scooter électrique

La demande de transports respectueux de l’environnement ne cesse de croître. Il en va de même pour les maxi-scooters électriques. Non seulement confortables, ils offrent aussi plus de puissance que leurs homologues fonctionnant aux combustibles fossiles. Comment faire votre choix ?

Budget

Pour tout achat important, vous devez d’abord déterminer combien vous êtes prêt à dépenser (pas nécessairement combien vous avez). Cela détermine votre gamme de prix et les scooters parmi lesquels vous pouvez choisir.

Quel modèle choisir ?

Il existe différents types de scooters, chacun ayant ses propres caractéristiques de conduite, son rapport poids/puissance et sa maniabilité. Le modèle idéal pour vous dépendra de votre style de conduite et des caractéristiques de la route que vous comptez emprunter.

Puissance et efficacité de la batterie

Il est important de pouvoir trouver un équilibre entre la puissance du moteur et l’efficacité de la batterie. Un scooter sous-alimenté dans une zone principalement formée de pentes peut vous coûter plus cher à long terme. En fait, vous sollicitez davantage le moteur, et un deux roues surpuissant peut ne pas être aussi efficace dans les arrêts et départs. Le choix dépend en fait de l’équilibre entre ces deux facteurs ainsi que du terrain auquel vous serez confronté.

Temps de recharge et bornes de recharge

Le temps nécessaire pour charger votre batterie à pleine capacité est tout aussi important que la distance parcourue par une charge. La proximité des bornes de recharge doit également être prise en compte. Vous ne voulez pas passer plus de temps à charger qu’à rouler. Les chargeurs diffèrent également les uns des autres. Certains chargeurs mettent 13 à 16 heures pour charger complètement une batterie, tandis que d’autres peuvent prendre aussi peu que 45 minutes.

Comment rouler en toute sécurité ? Comme tous les usagers de la route, les cyclistes, et autres conducteurs de trottinettes ou scooters électriques doivent connaître et respecter le code de la route. De plus, il doivent porter les équipements adaptés pour une meilleure résistance au choc ainsi qu’une meilleure visibilité. Il vous faut : un casque ,

, un feu avant blanc ,

, un feu arrière rouge ,

, un avertisseur sonore d’une portée de 50 m,

