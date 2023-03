La meilleure enceinte Marshall vous permet d’améliorer votre expérience musicale.

Marshall est l’une des marques les plus légendaires dans le domaine musical. Cette dernière existe depuis plus de 50 ans. Au fil des ans, la marque a évolué technologiquement afin de perfectionner votre expérience musicale, tout en conservant son design rétro vintage.

Ces derniers temps, les enceintes Marshall sont de plus en plus populaires grâce à leurs performances. En plus, elles sont fabriquées avec la plus grande finesse et la plus grande habileté.

Côté conception, ces modèles sont conçus avec des couvercles en vinyle lisse et des boutons en laiton poli sur le panneau supérieur. Ainsi, les enceintes disposent d’un aspect esthétique unique. En plus, certains modèles sont portables et résistants à l’eau, ce qui les rend idéals pour une utilisation à l’extérieur.

Elles sont également livrées avec des tweeters et des subwoofers intégrés. Cela offre un son riche en basses, avec des aigus nets et des médiums bien détaillés.

Il existe actuellement de nombreuses enceintes Marshall sur le marché. Ce comparatif vous aide à déterminer le modèle le plus adapté à vos besoins ainsi que votre budget.

1) Marshall Stanmore II : la meilleure enceinte de la marque

Caractéristiques techniques Dimensions : 350 x 195 x 185 mm

Poids : 4,65 kg

Puissance : 75 Watts

Vous recherchez la meilleure enceinte Marshall ? Choisissez la Stanmore II. Elle offre un son de haute qualité dans un design vintage. En ce sens, il est possible de personnaliser le son via l’application Marshall ou via les commandes analogiques. Ainsi, les utilisateurs peuvent écouter de la musique en fonction de leurs préférences.

En outre, la Stanmore II comprend deux amplificateurs, dont un tweeter de classe D de 15 watts et un caisson de basses de classe D de 50 watts. Cela permet à cette enceinte Bluetooth d’offrir des aigus nets et des basses profondes. En outre, elle permet de monter le volume au maximum sans entendre de distorsion. Par conséquent, ce modèle convient parfaitement aux styles de musique riches en basses, comme l’EDM, le rock et la pop.

Le Stanmore II fonctionne avec Chromecast, Spotify Connect et AirPlay. En outre, il dispose de nombreuses options de connectivité polyvalentes, notamment Wi-Fi, Bluetooth et entrée audio RCA ou 3,5 mm.

Bonne qualité sonore

Riche en fonctionnalités

Latence Bluetooth élevée

Stéréo très étriquée

Promo -19% Marshall Stanmore II Haut-Parleur Bluetooth - Noir 369.00 € 299.00 € Voir l'offre

2) Marshall Emberton : une enceinte avec meilleure qualité sonore

Caractéristiques techniques Dimensions : 7.37 x 16 x 6.6 centimètres

Poids : 0,7 kg

Puissance : 60 Watts

La Emberton est une solide enceinte Bluetooth qui offre des performances sonores de haute définition. Elle a recours à la technologie True Stereophonic, une forme de transmission multidirectionnelle de Marshall. Vous pouvez ainsi profiter d’une qualité sonore absolue à 360 degrés, où que vous vous trouviez. Grâce à son autonomie de 20 heures, cette enceinte ne connaît aucune limite Pesant à peine 0,7 kg, il s’agit d’un haut-parleur à la fois léger et solide, dont la conception fait preuve d’une grande durabilité. Certifié IPX7, ce modèle peut être immergé dans un mètre d’eau pendant 30 minutes. Une grille métallique robuste et le symbole iconique Marshall ornent la façade de l’enceinte,

Cette enceinte Bluetooth Marshall dispose d’une application Bluetooth permettant de régler les paramètres sonores selon les préférences de l’utilisateur.

Son bien équilibré

Bluetooth 5.0

Pas d’anse

Sur secteur

Promo -20% Marshall Emberton Haut-Parleur Portatif - Noir 169.00 € 134.99 € Voir l'offre

3) Marshall Uxbridge : un style épuré et un son puissant

Caractéristiques techniques Dimensions : 128 x 168 x 123 mm

Poids : 1,39 kg

Puissance : 30 Watts

L’Uxbridge représente la dernière enceinte connectée à rejoindre la gamme Marshall. Ce modèle allie une touche d’élégance au charme rock ‘n’ roll. Il embrasse la nostalgie culturelle en intégrant des fonctionnalités intelligentes à son ampli classique.

Sur le dessus de l’Uxbridge se trouvent le contrôle du volume et les bascules des basses et des aigus, le tout dans une magnifique finition cuivrée. Ces éléments comprennent également un bouton de lecture/pause et un bouton de coupure du micro. Tout le long de la base de l’Uxbridge se trouvent quatre LED semblables à celles d’un appareil Écho.

Sur le plan sonore, les basses résonnent avec une grande fluidité, sans noyer les aigus et les médiums. Le résultat obtenu est un son riche, qui remplit la pièce. En ce qui concerne la configuration, rien de plus simple. Il suffit d’installer l’application Marshall Voice et de se connecter à l’enceinte via Bluetooth.

Excellent son

Extrêmement élégant

Assistant Google vendu séparément

Marshall Uxbridge Bluetooth Haut-Parleur, Enceinte Connectée Avec Alexa - Noir (eu) 219.99 € Voir l'offre

4) Marshall Emberton : la meilleure enceinte Bluetooth

Caractéristiques techniques Dimensions : 160 x 68 x 76 m

Poids : 700 kg

Puissance : 122 dB

L’Emberton représente le dernier ajout à la gamme d’enceintes portables de Marshall. Pesant seulement 700 g, cette petite enceinte se tient parfaitement dans la paume des mains, ce qui en fait le modèle compact idéal à emporter avec soi. Ce dispositif offre une autonomie de 20 heures avec une seule charge. En outre, elle se recharge rapidement, puisque 20 minutes suffisent à lui donner 5 heures d’autonomie.

En outre, l’Emberton dispose d’une excellente puissance, sans pour autant compromettre la performance sonore. Le fait qu’elle puisse offrir une « qualité audio absolue à 360° » a également été souligné par la marque. Cette enceinte Marshall jouit également d’une longue durée de vie grâce à un indice de résistance à l’eau IPX7.

Pour le fabricant, l’arrivée du modèle Emberton au sein de la gamme Marshall a permis d’introduire un nouveau mode de fonctionnement. Ce système permet d’interagir avec ses enceintes portables.

Construction IPX7

Entrée USB-C pour la charge

Pas de microphone

Pas très performant quand le volume est élevé

Promo -20% Marshall Emberton Haut-Parleur Portatif - Noir 169.00 € 134.99 € Voir l'offre

5) Marshall Kilburn II : une enceinte au meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Dimensions : 16 x 14 x 24 centimètres

Poids : 2,5 kg

Puissance : 36 Watts

Pour ceux qui ont un budget serré, l’enceinte Bluetooth Kilburn II constitue le meilleur choix. Celle-ci offre une bonne qualité sonore, une bonne autonomie et un design sans fil à un prix abordable.

Dans ce contexte, la Marshall Kilburn II embarque une batterie qui offre 20 heures d’autonomie. En outre, elle peut produire un son multidirectionnel via la technologie de son stéréo Bluefin.

Kilburn II prend en charge le Bluetooth 5.0 aptX pour des contrôles musicaux sans fil dans une portée de 9 mètres. En ce qui concerne le design, cette enceinte Marshall présente un design élégant et robuste avec des grilles et des capuchons d’angle. Elle dispose également d’une sangle de transport pour une meilleure portabilité.

Prix abordable

Conception durable

Sonorité parfois perçante

Commandes élémentaires

Promo -16% Marshall Kilburn II Enceinte Portable Bluetooth Étanche IPX2 - Noir 269.00 € 224.68 € Voir l'offre

6) Marshall Acton : une enceinte avec le meilleur design

Caractéristiques techniques Dimensions : 15 x 26 x 16 centimètres

Poids : 2,85 kg

Puissance : 30 Watts

L’Acton se démarque des autres enceintes Marshall par son design. En effet, elle arbore un aspect massif avec le logo de la marque sur la grille frontale. Un panneau de contrôle classique se trouve également sur le dessus.

En dépit de sa taille compacte, elle réussit à émettre un son clair sans aucune distorsion ou presque. Pour éviter tout désordre dû aux câbles, il suffit de connecter cette enceinte avec un smartphone via la technologie Bluetooth. D’ailleurs, cette connexion s’avère être très stable. De plus, il n’y a aucune baisse de performance sonore lors de la lecture de la musique.

Design élégant

Basse percutante

Stéréo très étriquée

Latence Bluetooth élevée

Promo -20% Marshall Acton II Haut-Parleur Bluetooth - Noir 269.00 € 216.45 € Voir l'offre

7) Marshall Tufton : la meilleure enceinte à design compact

Caractéristiques techniques Dimensions : 22,9 x 16,3 x 35 centimètres

Poids : 4,9 kg

Puissance : 30 Watts

La Marshall Tufton ressemble à une version plus grande et plus résistante de la Stockwell II. Sa structure présente toutefois une patine en cuir grainé qui lui confère un aspect plus proche de celui d’un ampli. Elle mesure simplement 229 x 163 x 350 mm avec un poids de 4,9 kg.

De plus, elle dispose d’une sangle de transport inspirée de la guitare. Cette conception permet de transporter facilement l’enceinte partout.

Le Marshall Tufton dispose d’une batterie intégrée qui offre une autonomie d’environ 20 heures. Cette enceinte se révèle également beaucoup plus puissante par rapport à la Stockwell II. Elle comprend deux amplificateurs de 15 watts pour les haut-parleurs large bande et d’un amplificateur de 10 watts pour le tweeter. Le panneau arrière comporte une petite grille perforée qui recouvre le woofer de 40 watts à rétroaction.

Bien que cette enceinte Marshall soit solide et résistante, son classement IPX2 signifie que l’enceinte ne peut résister qu’à un léger jet d’eau, et qu’il ne faut surtout pas la mouiller.

Compacte

Ergonomique

Un peu agressif

Prix élevé

Urbanears Marshall Tufton Enceinte Bluetooth Portatif - Noir et Laiton 429.00 € Voir l'offre

8) Marshall Stockwell II : la meilleure enceinte polyvalente

Caractéristiques techniques Dimensions : 22,9 x 16,3 x 35 centimètres

Poids : 1,4 kg

Puissance : 20 Watts

Le Stockwell II fait partie des enceintes les plus polyvalentes de Marshall. Il s’agit d’une version améliorée du Stockwell original présenté ci-dessus. Elle offre ainsi d’excellentes performances sonores dans un design portable.

Dans ce contexte, le Marshall Stockwell II utilise la construction sonore stéréo de Blumlein pour une expérience sonore multidirectionnelle. Elle comporte trois amplificateurs de classe D qui alimentent le subwoofer, les tweeters avant et arrière.

En outre, l’enceinte Stockwell II bénéficie de la technologie Bluetooth 5.0 pour des performances musicales sans fil.

Polyvalent

Prix abordable

Légère résonance

Commandes très incomplètes

Promo -13% Marshall Stockwell II Enceinte Bluetooth Portatif - Noir et Laiton[Exclusif Amazon] 219.00 € 189.99 € Voir l'offre

FAQ

Qualité des enceintes

La décision d’acheter une enceinte se résume à une chose : sa qualité sonore. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la qualité sonore d’une enceinte Marshall. Notamment la puissance en watts, l’intensité sonore en décibels (dB), la taille des haut-parleurs, la réponse en fréquence et, bien sûr, le nombre de haut-parleurs.

Puissance en watts

Il s’agit simplement d’une mesure de la puissance que l’appareil émet par canal. La puissance en watts est directement liée à l’intensité sonore en décibels à un mètre. En moyenne, 15 à 20 watts suffisent à produire environ 80 décibels.

Taille des enceintes

Cet élément est également très important pour la qualité du son. Les haut-parleurs sont des transducteurs individuels qui convertissent les signaux électriques audio en son. La taille des haut-parleurs est généralement liée à la taille du haut-parleur lui-même.

Les enceintes portables ont souvent des haut-parleurs de 40 millimètres, mais certaines versions en utilisent de plus grands pour une projection puissante.

Réponse en fréquence

Mesurée en hertz, elle décrit la gamme de fréquences dans laquelle un haut-parleur peut reproduire le son. Si un haut-parleur a une réponse en fréquence de 100 à 20 000 hertz, par exemple, il fonctionne mieux à ces points tonaux. En général, plus la gamme est large, mieux c’est.

Entrées et sorties

La majorité des utilisateurs d’enceintes Marshall se connectent sans fil, soit via Bluetooth, soit via un réseau WiFi. Le Bluetooth offre une portée utile d’environ 10 mètres, tandis que la portée du WiFi varie selon le routeur et peut être beaucoup plus longue.

Pour ceux qui préfèrent l’expérience d’écoute câblée, il existe plusieurs options d’entrée de câble. Ces entrées comprennent des ports USB, des câbles RCA, des câbles de 3,5 millimètres et même des câbles optiques pour les lecteurs Blu-ray, CD et DVD.

Des sorties supplémentaires vous permettent également de connecter des subwoofers supplémentaires. Donc pour une extension du système, il est préférable d’opter pour des modèles avec des connexions redondantes.

Autonomie de la batterie

Marshall propose plusieurs enceintes de salon qui sont alimentées par une prise de courant, mais beaucoup fonctionnent avec des batteries lithium-ion. La marque a une norme approximative de 20 heures, certaines offrant 25 heures. Le chargement se fait souvent par micro USB ou câble USB. Cela signifie qu’elles peuvent être rechargées à partir d’un ordinateur portable, d’une banque d’alimentation ou d’un autre appareil mobile.

Quelle enceinte Marshall ai-je besoin pour une utilisation à l’extérieur ?

Si vous utilisez votre enceinte Marshall à l’extérieur, vous aurez besoin de plus de puissance pour que le son produit se projette bien à distance. Dans ce contexte, vous devez choisir un modèle qui dispose d’un volume sonore de plus de 88 décibels.

Où placer les enceintes Marshall ?

En positionnant correctement l’enceinte Marshall, la qualité du son sera bien meilleure. En règle générale, elles doivent être placées sur un support stable d’une hauteur de 60 à 120 cm. Il est également conseillé de maintenir l’arrière de l’enceinte à quelques centimètres d’un mur pour améliorer la performance des basses. Si la distance est trop faible, le son des médiums peut être brouillé.

Certains utilisateurs ont constaté que le fait de placer l’enceinte dans un coin ou un recoin peut également améliorer la qualité du son et la réponse des basses. En fait, cette position permet au son de se réfléchir sur les surfaces dures situées derrière l’enceinte et de renvoyer le signal vers l’avant. Cependant, il faut garder un certain espace autour de l’enceinte et ne pas l’enfermer complètement. Les pièces carrelées sont particulièrement efficaces pour réfléchir le son.

Pour que l’enceinte Marshall soit placée correctement, il faut former une sorte de cercle dont le point central est le spectateur. Il convient également de veiller à la bonne position de chaque dispositif afin de diffuser le son correctement dans la salle.

En outre, il convient de choisir un angle d’incidence sur le son. L’enceinte centrale doit être positionnée à proximité du téléviseur ou du projecteur. Quand celle du fond, elle doit être posée à côté du spectateur.

Que faire si la qualité sonore est médiocre ?

Si votre enceinte Marshall produit un son médiocre, vous devez tout d’abord vérifier le fichier audio que vous lisez. Il se peut que ce dernier ne dispose pas d’une résolution assez élevée pour produire la qualité sonore dont vous espérez.

Une enceinte Marshall en vaut-elle réellement la peine ?

Les enceintes Marshall ajoutent une touche esthétique à son emplacement. Certaines touches font de l’expérience Marshall un événement authentique et unique. Parmi eux figurent les poignées de transport inspirées des sangles de guitare et les commandes analogiques.

En outre, ces enceintes présentent deux aspects tout à fait remarquables à savoir leur apparence et leur son. En effet, chaque appareil offre un son puissant et profond constituant une qualité d’écoute bien différente de celle des enceintes plus modernes. Ces appareils ont un son similaire à celui d’une sonorisation et imitent davantage un son de concert avec des basses puissantes.

Associés à un look rétro étonnant, ils se présentent comme l’une des marques audio les plus attrayantes sur la toile. De plus, la gamme Marshall offre une valeur exceptionnelle pour chaque article disponible.

La seule amélioration que peuvent être apportées concerne la façon dont elle est contrôlée. Bien que le Bluetooth soit le moyen le plus populaire et le plus facile pour écouter de la musique, il conviendrait d’avoir une alternative WiFi multi-room qui peut prendre la forme d’une application. Cependant, la légende de la marque et la qualité sonore des produits compensent ce manque.