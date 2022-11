Top 10 des meilleurs vélo électriques sur Intersport 

Pour faire face aux mastodontes du vélo électrique en France, Intersport propose une gamme adaptée aux besoins de tous au meilleur prix. Ce top permet de s’y retrouver parmi l’offre de cette enseigne.

Intersport fait partie des acteurs incontournables du marché du vélo électrique en France. Cette marque française compte une large gamme de modèles allant du vélo urbain au VTT en passant par le vélo pliant. Vous voulez faire une balade à vélo en toute sérénité ? Des trajets classiques urbains ou des virées plus sportives ? Retrouvez ici le meilleur vélo électrique d’Intersport.

Nakamura E-City LTD Noir : le meilleur vélo de ville électrique adulte d’Intersport

Proposé à 999,99 euros sur Intersport, le E-CITY LTD arbore un style néo-rétro tout en présentant les caractéristiques d’un vélo électrique. Il possède un cadre en acier à accès profond facilitant l’enjambement, et une fourche en acier. Sa batterie puissante de 36v se situe au centre de ce vélo électrique pour une répartition optimale du poids. Et s’ajoute un moteur développant un couple de 45Nm.

Par ailleurs, ce vélo bénéficie d’une selle en gel très ergonomique, des pneus à double densité ainsi qu’une poignée offrant une prise en main confortable. Par ailleurs, l’E CITY LTD s’équipe d’un phare LED fixe, d’un indicateur de vitesse à 5 niveaux, d’un garde-boue, d’une sonnette et d’une béquille. Sans oublier que ce modèle peut être équipé d’un antivol intégré au cadre.

Decathlon présente une alternative intéressante à ce modèle : l’ELOPS 120E, vendu 799 euros. Ce vélo électrique urbain au design agréable dispose d’un moteur de 250 W qui délivre un couple de 35 Nm.

E-Summit 740 : le meilleur vélo électrique d’Intersport pour une utilisation sportive

L’E-Summit 740W est un vélo électrique adapté aux besoins spécifiques des cyclistes avertis recherchant un modèle réactif. Délivrant un couple de 80 Nm, son moteur NAKA E-POWER MAX, permet de gravir les pentes les plus abruptes. De plus, son cadre en aluminium abrite une batterie de 460 Wh, qui lui confère un look élégant et un meilleur aérodynamisme. Le modèle E-SUMMIT 740W offre 4 niveaux d’assistance qui peuvent être contrôlés via son écran TFT.

Pour profiter d’une balade confortable, une fourche Boost de 130 mm permet de surmonter les obstacles afin de parcourir différents types de pistes. De même, le dérailleur arrière 9V assure un changement de vitesse dynamique et fluide. Quant aux freins à disque, ils permettent un freinage plus puissant et précis. Pour un meilleur confort de conduite, ce vélo électrique d’Intersport bénéficie d’une application spéciale appelée NAKA E-POWER.

L’E-ST 520 est une alternative à ce modèle. Ce VTT a une allure dynamique et permet de grimper la montagne grâce à un moteur central puissant (70 Nm).

E-SUMMIT SUV : un vélo électrique pour vos randonnées entre amis ou en famille

Le vélo électrique E-SUMMIT SUV allie les caractéristiques des vélos urbains et celles des VTT. Sa conception dynamique ainsi que ses équipements de pointe garantissent des performances exceptionnelles et un grand confort.

Ce vélo électrique intègre un moteur de 100 Nm, qui permet de s’aventurer sur des terrains impossibles. Sa batterie de 460 Wh offre une autonomie exceptionnelle de 91 km en mode Eco. Elle est intégrée au cadre en aluminium pour un style élégant. Son porte-bagages de 40 kg permet de transporter facilement tout ce dont vous avez besoin.

Grâce à une fourche à suspension, les irrégularités des routes et des sentiers sont amorties. Pour terminer, la présence d’un écran couleur permet de vérifier rapidement quel est le mode d’assistance activé pour optimiser la durée de la batterie.

Avec un design plus agressif, le Moma Bikes 26 Pro forme une meilleure alternative à ce modèle. Celui-ci vous accompagnera lors de vos aventures.

Le E-FIT 150 : un vélo électrique performant

Le E-Fit 150 fait partie des vélos de montagne électriques destinés aux adultes. Ce vélo se compose d’une batterie partiellement intégrée au cadre, et d’une fourche à suspension. Sa batterie a une capacité de 36 V. Un moteur de 60 Nm de couple se trouve dans le hub arrière. Le E-FIT 150 offre une assistance électrique à plusieurs niveaux, rendant ce vélo à la fois performant et confortable.

Il est possible de personnaliser le vélo en fonction des besoins. De plus, il dispose d’une transmission à 7 vitesses, d’un écran OLED de petite taille ainsi que des éclairages LED. Ses freins en V assurent un freinage efficace. Ses roues de 28 pouces offrent la possibilité de passer sans contraintes les obstacles.

Si vous cherchez une alternative à ce vélo électrique d’Intersport, le E-ST 500 noir de Decathlon est un meilleur choix. Son moteur développe un couple de 42 Nm et sa batterie délivre 420 Wh, une transmission à 9 vitesses.

E City 110 : un vélo électrique au design élégant

Toujours dans le modèle urbain et d’entrée de gamme, le E-city 110 de Nakamura se distingue par son cadre en aluminium blanc. Ce vélo électrique bénéficie d’un design très élégant. Bien qu’il s’équipe d’un moteur 250W, sa particularité tient au fait qu’il exploite 60 Nm de couple. Par ailleurs, il dispose d’une batterie de 36V, logée à l’arrière, permettant une très bonne autonomie de 70 km.

De plus, le E-city 110 possède 4 niveaux d’assistance électrique et offre une vitesse optimale de 25 km/h. En outre, il permet de rouler confortablement et sans effort, malgré une assise plutôt rigide. Par ailleurs, ce modèle peut bénéficier du bonus vélo électrique.

Il est possible d’ajouter un porte-bébé. Toutefois, il n’est pas conseillé de prendre de quelconques risques avec un enfant. Une alternative à ce modèle est le vélo de ville électrique elops 900 e. Son autonomie permet de parcourir de 40 à 70 km.

Nakamura E-FLEX : le meilleur vélo électrique pliable d’Intersport

Très pratiques, les vélos électriques pliants constituent un moyen de transport durable et respectueux de l’environnement dans les zones urbaines. Compact et léger, il s’agit d’un excellent compromis pour les déplacements plus courts où vous avez souvent besoin de pédaler. Aussi, si vous disposez d’un espace de rangement restreint au bureau ou à la maison.

Conçu pour un usage quotidien en ville, l’E-FLEX est le modèle unique de vélo électrique pliable sur Intersport. Il comprend une batterie lithium-ion 36V placés dans son cadre ainsi qu’un moteur de 250 W produisant un couple de 45 Nm. Le cadre pliant en aluminium bénéficie d’une garantie à vie. Ce vélo comprend une potence et une poignée rotative pour ajuster les 6 vitesses, de même qu’un écran LED et d’un porte-bagages.

Dans le cas où vous êtes à la recherche d’une alternative à ce vélo électrique d’Intersport, le TILT 500 E est le meilleur compagnon pour vos déplacements. Il peut être rangé dans le coffre de votre voiture.

E-CLIFF LTD : le meilleur vélo électrique d’Intersport destiné aux amateurs de VTT

Le E-CLIFF LTD est destiné à ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les performances du VTT électrique. En fait, il comprend une fourche suspendue de 100 mm amortissant les irrégularités de la route. De plus, son écran LCD permet à l’utilisateur de suivre sa progression et de voir le mode d’assistance engagé. Il faut noter au passage que la gestion de ce mode d’assistance garantit une utilisation optimale de la batterie. D’ailleurs, avec une capacité de 375 Wh, sa batterie permet de parcourir jusqu’à 60 km.

Son capteur de pédalage combiné à un moteur puissant de 250 Watts placé dans la roue arrière permet de gravir toutes les pentes. Mais au cas où vous chercheriez une alternative à ce vélo électrique d’Intersport, l’E-st-100 est le meilleur compagnon pour vos déplacements. Il a été conçu pour des promenades sur des terrains accidentés afin de « vivre ou revivre les premières expériences de VTT », et ce en toute confiance grâce à son excellente autonomie.

E-CROSSOVER A CONNECT : le vélo électrique connecté au meilleur prix

Disponible sur Intersport à 1 799,99 €, l’E-CROSSOVER A CONNECT est un vélo électrique de nouvelle génération offrant un meilleur niveau de sécurité. En fait, la plus grande crainte des cyclistes est le vol. Pour cette raison, le E-CROSSOVER CONNECT comprend un système d’alarme, un capteur GPS afin de faciliter la localisation du vélo via un smartphone.

Reprenant le modèle E-CROSSOVER A, ce vélo électrique offre la possibilité d’escalader des sentiers pédestres avec confort. De plus, son assistance électrique assurée par un moteur E-POWER MID développant un couple de 80 Nm et une batterie de 460 Wh permet de profiter d’une autonomie allant jusqu’à 100Km.

En plus, le E-CROSSOVER CONNECT s’équipe d’un support magnétique pour les portables. Celui-ci transforme le smartphone en un véritable panneau d’affichage relié à l’application NAKA E-POWER. Outre Intersport, Decathlon propose un meilleur vélo électrique connecté : ELOPS 920. Vous n’avez plus besoin de surveiller votre vélo. Faites confiance à votre smartphone !

E-CITY 50 : vélo électrique à moins de 1000 euros

Ce vélo électrique ressemble plus ou moins au modèle E City Ltd avec un design revisité. Le E-CITY 50 se caractérise par un cadre bas en acier offrant une meilleure accessibilité. Sa selle, ses pneus ainsi que sa poignée de couleur marron confèrent à ce modèle un aspect rétro irréprochable rehaussé par un éclairage LED classique. De plus, le porte-bagages qui accueille la batterie est fixé au cadre pour une plus grande solidité. Jouissant d’un frein Vbrake et de pédales antidérapantes, le cycliste bénéficie ainsi d’une sécurité optimale.

Le moteur dans le moyeu délivre 250 W et 43 Nm de couple. La batterie, très bien intégrée sous le porte-bagages arrière, n’a pas été modifiée et délivre toujours une capacité de 375 Wh.

Sur ce Nakamura e bike, on retrouve quasiment les mêmes équipements que sur le Ltd. Seuls les niveaux d’assistance ont été revus et ne sont plus que 3 au lieu de 5 sur le précédent. Si vous cherchez une alternative plus écologique vous permettant d’éviter les bouchons et la cohue des transports en commun, optez pour le Moma bike 26.2.

E-summit 950 : meilleur VTT électrique sur Intersport

Vous utilisez régulièrement votre VTT ? Si oui, un modèle capable de résister aux chocs avec aisance et de surmonter tous les obstacles est indispensable. Dans ce cas, il faut se tourner vers le VTT Nakamura E-Summit 950.

Inspiré d’un VTT, tout en étant prêt pour le déplacement en ville, il s’agit du meilleur modèle à assistance électrique disponible sur Intersport. Il comporte 4 niveaux d’assistance qui peuvent être contrôlés via un écran couleur central. Son moteur coupleux s’alimente d’une batterie de 460 Wh. Quant à son dérailleur, il bénéficie d’un mécanisme qui retient la chape pour garder la chaîne bien tendue et prévenir tout déraillage.

Côté esthétique, les finitions sont bien réalisées et la combinaison du noir et jaune donne une touche luxueuse à ce modèle.

Par ailleurs, une alternative à ce modèle, l’Est 900 compense les lacunes qu’il présentait. Avec ce VTT électrique, les utilisateurs ne rencontrent aucune limite. Ils peuvent franchir toutes les épreuves avec un moteur central coupleux et une batterie de 500 Wh.