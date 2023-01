Que ce soit pour se faire une virée entre amis ou pour se rendre au travail, les vélos à assistance électrique (VAE) rendent les déplacements plus faciles. Découvrez dans notre top, le meilleur VAE qui correspond à vos besoins.

Aujourd’hui, il existe de nombreux modèles de vélos à assistance électrique, incluant des VTT et des VTC, à des prix qui vont de 800 à plusieurs milliers d’euros. Les vélos à assistance électrique se distinguent par leur vitesse maximale de 25 km par heure. Ici, le moteur se contente d’assister l’utilisateur. Les VAE permettent de franchir des montées abruptes. De fait, fini les arrivées en sueur au bureau ou les efforts fournis contre le vent. De plus, la batterie peut assurer une autonomie plus que suffisante pour les parcours urbains.

Vous manquez de temps ? Découvrez notre top 3 Elops 500 – un vélo à assistance électrique pour les routes vallonnées Legend siena – un vélo pliant à assistance électrique Windee – un gravel à assistance électrique.

Elops 500 : un vélo à assistance électrique pour les routes vallonnées

Prix : 1649 euros

Vous êtes à la recherche d’un vélo à assistance électrique puissant qui pourra booster vos déplacements ? L’Elops 500 VAE de Decathlon allie praticité et puissance. Son moteur coupleux garantit un grand confort de pédalage. En effet, développant un couple de 45Nm, ce VAE peut vous faire gravir des côtes impossibles à surmonter sur un modèle classique.

La position des pédales offrant une inclinaison de 60° environ est un parfait compromis permettant de réaliser de bonnes performances tout en étant bien dans sa peau. La puissance de ce vélo combiné aux composants de l’assistance électrique permettent de gagner du temps et de l’autonomie pour circuler aisément en toutes circonstances. En effet, ce vélo à assistance électrique se classe également parmi les plus performants en termes d’autonomie. Vous pourrez faire de longues promenades sans risque de se perdre à des kilomètres du lieu de départ

Profitant d’une cadre haut et de roues réfléchissantes, l’Elops 500 fait partie des options les plus dynamiques du marché.

Legend siena : un vélo pliant à assistance électrique

Prix : 1 899€

Siena, le vélo à assistance électrique de Legend, est un modèle pliable. Il concilie performance, ergonomie et confort dans une structure en aluminium très résistante. Pour cela, il bénéficie d’une assise ergonomique, d’un dérailleur 7 vitesses signé Shimano, des freins à disques hydrauliques assurant un freinage progressif et rapide. Cette structure est montée sur des roues 24″ à pneus « full suspension ». Ces roues de dimension intermédiaire permettent de circuler confortablement sans pour autant perdre les caractéristiques d’un vélo pliant.

Pour contrôler ce vélo électrique, il suffit d’utiliser MAHLE Smartbike. Pour ce faire, il faut se connecter à l’APP My Smartbike par Bluetooth et consulter en temps réel les différentes informations : distance, vitesse, batterie, etc.

Aussi, ce VAE intègre un moteur brushless à l’arrière. Léger et robuste, il permet de vous assister à une vitesse de 25 km/h, grâce à son couple moteur élevé de 40 Nm. Vous pouvez choisir entre 4 niveaux d’assistance en fonction de vos besoins.

Le Legend Siena conjugue le meilleur des modèles pliables avec le look vintage et classique

Windee : un gravel à assistance électrique

Prix : 4 500€

L’e-road Windee est un vélo à assistance électrique pour traverser les terrains vallonnés plus facilement. Confort, polyvalence, dynamisme et légèreté sont les caractéristiques principales de ce gravel électrique. Fabriqués en carbone, son cadre et sa fourche absorbent les aspérités des pistes accidentées. Doté d’un moteur à assistance électrique Fazua Evation, ce vélo tire profit d’une capacité de 250 W déployant un couple important de 60 Nm. Ce bloc amovible vous permet de transformer ce gravel en un vélo de route électrique puissante.

En ce qui concerne les freins et la transmission, ce VAE fait appel à la gamme GRX de Shimano. Par ailleurs, ses jantes en aluminium permettent d’accueillir des pneus plus larges tout en réduisant les flexions dans les virages serrés.

Signés Rysel, le guidon et la selle assurent une position confortable lors de la conduite. Également pour renforcer la sécurité du cycliste, le gravel électrique comprend des phares avant

TILT 500 E : un vélo à assistance électrique pliable puissant

Prix : 800€

Généralement, le vélo à assistance électrique favorise les capacités de pédalage et permet de profiter de la promenade. Le TILT 500 de BTWIN constitue un VAE pour adultes. Pliant, il s’équipe d’un moteur sans balai de 250W offrant une liberté de mouvement considérable.

Composé d’un cadre en aluminium, ce vélo à assistance électrique intègre une batterie de 187 Wh. Amovible, cette dernière se recharge directement via le cadre, ou peut être retirée pour être chargée où que vous soyez.

Quant à sa portée, cette batterie couvre une distance de 35 km si vous engagez le mode éco. Cette portée est réduite à 25 km et 20 km en mode normal et sport. Il faut par ailleurs noter que ces chiffres sont susceptibles de changer en fonction des conditions réelles.

Sans oublier que ce vélo à assistance électrique pliable s’équipe d’un système de verrou pour pouvoir le transporter facilement

BEEQ C500: un VAE au meilleur rapport qualité/prix

BEEQ est une marque de vélos électriques destinés aux voyageurs urbains et à ceux qui veulent partir à l’aventure sur tous les terrains et dans toutes les conditions météorologiques. Le BEEQ C500 est propulsé par un moteur Shimano. Ce vélo à assistance électrique combine la polyvalence d’un modèle de trekking avec la capacité de rouler sur le même terrain qu’un vélo de gravier.

Il a été conçu pour une utilisation en toutes circonstances. Son couple de 40 Nm associé à une batterie d’une capacité de 418 WH garantit une assistance longue durée et fiable pour les déplacements en ville. Sa conception ergonomique vous permet de vous tenir droit.

Ce VAE utilise les systèmes électroniques éprouvés de Shimano Steps E5000. Son porte-bagages Atranvelo équipé du système AVS facilite la fixation des bagages, des sacs et des sacoches.

Rockrider E-ST 500 : un vélo à assistance électrique pour les sportifs

Prix : 1699 euros

Vous êtes un homme sportif, qui souhaite plus de puissance ? Le Rockrider E-ST 500 constitue une solution de choix. Équipé d’un moteur puissant développant un couple maximal de 50 Nm, ce vélo à assistance électrique permet de rouler à une vitesse maximale de 25 km/h. La combinaison des capteurs de couple et de cadence garantit une propulsion fluide et un démarrage en douceur.

Bénéficiant d’une batterie d’une capacité de 420 Wh, elle offre une autonomie exceptionnelle, plus que nécessaire pour faire un aller-retour à travers la ville. Ses roues larges, ses suspensions efficaces et sa maniabilité permettent de profiter d’une stabilité optimale dans la plupart des circonstances.

Ces spécificités accentuent son efficacité en ville. Disponible en 4 tailles différentes, ce VAE permet à chaque cycliste de trouver la bonne taille.

Le modèle urbain comprend des guidons bas assurant une position plus agressive, ce qui ne convient pas nécessairement à tous. De fait, si la conduite plus sportive n’est pas votre tasse de thé, ce vélo à assistance électrique n’est pas celui qu’il vous faut. Continuez votre lecture pour découvrir d’autre modèles idéal pour vos sorties en famille.

CityBike : le vélo à assistance électrique adapté aux femmes

Prix : 999,00 €

Le vélo à assistance électrique de Wegoboard, CityBike, est à la fois pratique et léger. Ce VAE est idéal pour toutes gentes féminines souhaitant se promener en ville. Compact, ce vélo de ville de WegoBoard peut se plier aisément. Avec ses 23 kg, il se transporte sans difficulté où que vous soyez. Il s’agit d’une solution idéale pour les femmes souhaitant combiner leurs sorties urbaines avec des moyens de transport en commun.

Grâce à son moteur à assistance électrique 250W, ce vélo pliant peut rouler à 25 km/h maximum. De plus, sa batterie assure une portée de jusqu’à 50 km. Celle-ci peut-être augmentée en y ajoutant une seconde batterie.

Côté confort, sa selle suspendue permet de profiter d’une conduite très agréable en toute situation. Cerise sur le gâteau, ce vélo électrique pliant est disponible à un prix raisonnable considérant sa qualité.

Biwbik : un vélo à assistance électrique élégant

Le Biwbik Mod Gante fait partie des vélos à assistance électrique les plus raffinés du marché. Proposé en 2 couleurs, il se distingue par son panier marron très esthétique. Les ailes avant et arrière, les poignées et la selle ont la même couleur que ce dernier.

Ce VAE est équipé de roues de 26 pouces à double paroi, un gage de résistance. De même, ce vélo a été conçu à partir de matériaux très solides, comme l’acier. Ainsi, vous aurez la certitude que ce vélo électrique vous accompagnera de nombreuses années.

Quant au système de transmission, il fait appel à un dérailleur 6 vitesses Shimano tandis que les freins avant et arrière sont de type V-Brake. Même si ces freins ne sont pas aussi puissants que ceux à disque, ils réagissent correctement à la demande.

À l’instar des autres vélos à assistance électrique de ce top, ce modèle dispose d’un moteur sans balais de 250 watts. Une batterie Lithium-Ion de 36V alimente ce moteur et le système d’éclairage. Quant à l’autonomie, elle est comprise entre 45 et 80 km.

biwbik Vélo électrique Mod. Gante Batterie Lithium ION 36V 12Ah (Gante Black HD) - Nouveau modèle avec freins à...

- Valide por le bonus VAE - CE...

- Dérailleur Shimano 6 vitesse...

- Système PAS (de pédalage ass... 999.00 € Voir l'offre

Prix : 999,00 €

Wegoboard Liberty : une alternative pour une promenade agréable et fluide

Prix : 1 349 euros

Vos jambes ne vous permettent plus de tenir, alors faites confiance à ce vélo à assistance électrique de Wegoboard pour vous accompagner. Vous allez tellement aimer le Liberty qu’il ne tardera pas à devenir le mode de déplacement préféré. Ce vélo se plie facilement, facilitant ainsi son rangement et son transport en temps voulu.

De plus, il bénéficie d’une batterie assez puissante pouvant rouler sur une distance de 35 km. En plus, ce modèle peut facilement franchir la barre des 25 km/h en raison de son moteur de 250W performant. Doté d’une selle bien confortable, et d’un éclairage puissant combiné à des freins à disques, ce VAE se veut être un modèle à la fois sûr et confortable. Grâce à son écran LCD, vous avez accès à différentes données : l’autonomie, la vitesse et le kilométrage. Avec une assistance électrique efficace, le Liberty permet de se déplacer de manière très fluide et agréable.

Eleglide Tankroll : un fatbike à assistance électrique puissant

L’Eleglide Tankroll débarque sur le marché accompagné de caractéristiques qui rendent le vélo adapté à la ville, et aux terrains difficiles et exigeants. Confortable et assez large, ce VAE combine un cadre robuste en aluminium et des pneus 26*4″ CST.

Le fabricant a mis en place un moteur de 250 W permettant de rouler à une allure de 25 km/h. Par ailleurs, cette vitesse maximale est bloquée par un logiciel. Après déverrouillage de ce dernier, il est possible d’atteindre les 32 km/h. En charge, le moteur délivre une puissance de 740 W pour un couple de 57 Nm.

Concernant l’autonomie, sa batterie de 10Ah permet de parcourir 70 km en mode assisté.

En complément, ce vélo à assistance électrique offre :

de freins à disques puissants

un système de suspension hydraulique avant

un siège ergonomique

un éclairage frontal lumineux puissant

un dérailleur 7 vitesses Shimano

un écran LCD 2,4 pouces.

Eleglide Vélo Électrique Tankroll , VTT Fat Bike Electrique pour Adulte Homme Femme, Batterie 10Ah, Moteur 250W, Shimano 7 Vitesses, Gros Pneu 26 * 4. ... Moteur puissant et super dista...

Vélo électrique Fat 26" x 4.0"...

Disques de frein doubles et su...

Affichage intelligent : Tankro... 1 249.99 € Voir l'offre

Prix : 1249 euros