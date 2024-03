Comparatif de la meilleure montre GPS

A l'heure actuelle, il est intéressant de posséder une montre connectée. Mais n'importe quel modèle pourrait ne pas faire l'affaire. C'est pourquoi, de nombreuses personnes se tournent vers des smartwatch comportant un bon système de localisation. Comment choisir la meilleure montre GPS ? Voici les modèles phares du moment.

Parmi cette liste, vous trouverez des montres connectées de différentes marques. Elles sont vendues à différents prix. Mais rassurez-vous, cette sélection ne comporte que les meilleurs appareils actuellement disponibles sur le marché.

Suunto Vertical Titanium Solar, la meilleure de toutes les montres GPS

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 x 49 x 13,6 mm

Ecran : 1,4 »pouce 280 x 280 pixels

Poids : 74 g

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : 30 jours sur batterie et 60 en mode solaire

Si vous êtes un amateur de sports de montagne et un athlète, la marque finlandaise Suunto a sorti la Vertical en 2 versions. Un modèle de base en acier inoxydable et un modèle en titane avec recharge solaire. Vous pouvez choisir parmi une variété de bracelets en silicone colorés à ouverture rapide et il est compatible avec les bracelets de montre standard de 22 mm.

C'est l'une des montres GPS les plus impressionnantes sur le marché. C'est le choix à faire pour ceux qui ont besoin d'un compagnon de navigation capable de supporter de sérieux abus. Et elle peut bien s'adapter aux conditions hivernales comme estivales extrêmes. Sa batterie est endurante. Et son prix, bien qu'élevé, est raisonnable par rapport à la concurrence.

Très résistante et fonctionnelle par tous les temps

Excellente autonomie de batterie

Prix élevé

Design massif pour petits poignets

Coros Vertix 2, une excellente montre pour vos itinéraires de navigation

Caractéristiques techniques Dimensions : 50.3 x 50.3 x 15.7mm

Ecran : saphir 1,4″ et lunette en titane 280 x 280 pixels 64 couleurs

Poids : 89g Avec bracelet en silicone et 72g Avec bracelet en nylon

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : 43 jours d'autonomie en utilisation quotidienne /127 heures en mode full GPS

Ensuite, comme les montres de course GPS modernes sont devenues remarquablement précises, il est intéressant de prendre la Coros Vertix 2 en considération. Avec une batterie d'une durée étonnante de 140 heures, c'est un petit titan. Vous pouvez même prolonger son autonomie en échantillonnant votre géolocalisation moins fréquemment et obtenir jusqu'à 240 heures d'utilisation.

Avec très peu de points de traçage réellement erronés pour les grands randonneurs. L'utilisation par Coros de la double fréquence est très pratique. Cela consiste à examiner deux signaux radio différents envoyés par un satellite. Ils sont alors filtrés quand ils rebondissent sur un arbre ou un grand bâtiment. Mais, le résultat attendu est un tracé qui suit votre itinéraire réel de beaucoup plus près que les montres dépourvues de cette fonctionnalité.

Montre GPS de haute précision

Supporte toutes les conditions météorologiques

Design massif

Prix élevé

Garmin Instinct 2 Solar GPS, une référence pour les athlètes

Caractéristiques techniques Dimensions : 45 x 45 x 14,50 mm

Ecran : Affichage double-fenêtre personnalisable ; 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) 176 x 176 pixels

Poids : 53 g

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu'à 28 jours sur batterie /illimité grâce au verre solaire, en mode GPS jusqu'à 30 heures/48 heures grâce au verre solaire

En 3ème position, on a L'Instinct 2 Solar de Garmin, car c'est un outil de suivi de niveau militaire qui est conçu pour les excursions longues et sérieuses en plein air. Cette montre connectée est étanche jusqu'à 100 m. Elle résiste aux chocs thermiques et possède un écran résistant aux rayures et un boîtier en polymère renforcé.

Au-delà de cette construction robuste, il s'agit également d'un outil de course polyvalent. Ses excellentes fonctions de sécurité vous garantissent de rester sur le droit chemin. Et comme une Apple Watch, elle peut détecter si vous êtes victime d'un incident. Pourvue du partage de la localisation en direct, c'est la smartwatch GPS idéale pour la course tout-terrain et les explorations. Avec ses 53 g, elle est plus légère et moins encombrante qu'une Fenix. Et malgré le fait que son écran soit plus petit, les statistiques restent parfaitement lisibles en déplacement.

Construite selon des normes militaires

Excellente autonomie

Ecran monochrome et de petite taille

Prix relativement élevé

Apple Watch Ultra 2, le meilleur modèle pour les utilisateurs d'iPhones

Caractéristiques techniques Dimensions : Hauteur : 49 mm, Largeur : 44 mm, Épaisseur : 14,4 mm

Ecran : Retina OELD 3000 nits

Poids : 61,4 g (boîtier)

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : 36 heures en utilisation normale et 72 heures en mode économie d'énergie

Pour suivre, la seconde version de l'Apple Watch Ultra est le modèle le plus robuste et la montre GPS plus fiable pour les personnes qui possèdent un iPhone. Son étui est conçu pour protéger l'énorme écran AMOLED de 3000 nits contre les chocs, et il existe un large choix de bracelets adaptés à différentes activités.

Le système de localisation de cette smartwatch est l'un des meilleurs sur le marché. Il se verrouille incroyablement vite, même dans les agglomérations. Et si vous ne parvenez pas à établir une connexion, vous pouvez retrouver votre chemin en définissant des points de repère dans l'application Boussole. Vous pouvez également télécharger un grand nombre d'applications tierces comme Komoot, Strava et AllTrails qui vous permettent de trouver, de créer et de suivre des itinéraires GPS en toute simplicité.

Bon système de localisation d'origine

Possibilité de télécharger des applications de localisation avancées

Prix élevé

Ne peut être couplée qu'avec un Iphone

Garmin Forerunner 165, une nouveauté dotée d'un bon système de localisation

Caractéristiques techniques Dimensions : 43 x 43 x 11,6 mm

Ecran : 30,4 mm (1,2 po) de diamètre 390×390 pixels

Poids : 39 g

Etanchéité : Nager, 5 ATM

Autonomie : jusqu'à 11 jours mode économie d'énergie et jusqu'à 19 heures en mode GPS et GNSS activés

Dans ce classement, il serait également incongru d'exclure les produits récemment arrivés comme la Garmin Forerunner 165. Ce modèle est normalement considéré comme une montre de course. Sauf qu'elle comporte un GPS et une boussole. Elle intègre également la navigation par suivi d'itinéraire.

À l'inverse à la Vivoactive 5, Garmin a doté cet appareil d'un altimètre barométrique. Elle peut donc mesurer les dénivelés ainsi que le comptage du nombre d'étages gravis au cours d'une journée. Sa puce multi GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) est fiable, mais sans mode double fréquence. Sinon, elle rivalise avec les meilleurs traceurs du moment.

Montre GPS polyvalente

Prix abordable pour une Garmin

Disponible en peu de coloris

Montre considérée comme étant de milieu de gamme

Forerunner 265, certifiée meilleure montre GPS de chez Garmin

Caractéristiques techniques Dimensions : 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm)

Ecran : 32,5 mm (1,3″) de diamètre 416 x 416 pixels

Poids : 47 g

Etanchéité : Nager, 5 ATM

Autonomie : jusqu'à 13 jours en mode économie d'énergie et jusqu'à 20 heures mode GPS et GNSS activés

Puis, en remplacement des modèles 255 et 245, la Garmin Forerunner 265 est une très bonne montre de course possédant un GPS de haut niveau. Elle est dotée d'un écran net et coloré, suffisamment lumineux pour être utilisé lors de courses en extérieur par temps ensoleillé. C'est un appareil doté d'une très bonne autonomie allant jusqu'à 15 jours.

La Forerunner 265 est également très performante en termes de fonctionnalités. Elle dispose du suivi du sommeil et de modes de remise en forme. Vous pouvez voir l'état de votre entraînement, de votre préparation ainsi que vos performances. Mais ce qui est remarquable, c'est la connectivité du GPS qui ne perd jamais son signal lors des tests.

Surpasse la Garmin Forerunner 165 en termes de fonctionnalités

Meilleure lisibilité de l'écran

Prix relativement élevé

Disponible en peu de coloris

Garmin Enduro 2, un monstre d'endurance

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 51 x 15.6 (mm)

Ecran : 1.4” (35.56 mm) diamètre 280 x 280 pixels

Poids : 70 g (boîtier 64 g)

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : Plus de 34 jours en mode économie d'énergie et jusqu'à 110 heures en mode GPS activé

Enfin, la Garmin Enduro 2 a été conçue pour les coureurs de fond et les aventuriers des plaines. Si vous vous lancez dans une épreuve de plusieurs jours, l'énorme cellule solaire de cette montre connectée GPS vous sera d'un grand secours, car il n'est pas nécessaire de la recharger régulièrement. Même lorsque vous utilisez le suivi GPS pendant des heures, elle reste fonctionnelle.

La qualité de fabrication est extrêmement solide et la lunette en titane lui confère un aspect haut de gamme. Elle possède même une lampe de poche intégrée. Vous bénéficiez sinon de tous les outils d'entraînement avancés que vous êtes en droit d'attendre d'une montre de cet acabit. Ce qui fait que vous pouvez parfaitement suivre la prise de vos données en temps réel. Et la prise de vos paramètres de santé et leur variabilité peut être effectuée rapidement.

Très durable et fonctionnelle

Excellente autonomie même en mode GPS

Prix élevé

Design massif pour petits poignets

FAQ

Maintenant que nous vous avons présenté les modèles les plus populaires dans le domaine de la localisation, voici les raisons pour lesquelles il est véritablement utile de porter une montre connectée pourvue d'un bon GPS au poignet.

Outil pratique permettant de suivre vos activités sportives

Une montre connectée GPS est particulièrement appréciée par les amateurs de sport. Elle permet de suivre avec précision les activités. Par conséquent, que vous fassiez de la course à pied, du cyclisme, de la randonnée ou de la natation, votre montre est un fidèle compagnon.

Les données de localisation obtenues par le GPS permettent d'enregistrer le parcours, la distance, la vitesse, l'altitude, et d'autres métriques liées à l'activité physique.

Un dispositif permettant de toujours s'informer de votre condition physique

En plus du suivi des activités sportives, les montres connectées GPS offrent souvent des fonctionnalités de suivi de vos paramètres de santé et de bien-être. Elles mesurent la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, le niveau de stress, la VO2 max, et d'autres paramètres, fournissant ainsi une vue complète de l'état général concernant la condition physique d'une personne.

Un outil d'analyse de vos performances

Une fois que les données GPS sont collectées pendant les activités physiques, elles sont analysées par votre smartwatch. Cela permet d'améliorer les efforts que vous ferrez par la suite, d'où l'utilité de ce dispositif. Les utilisateurs peuvent évaluer leur progression, définir des objectifs basés sur des données réelles. Et à partir de cela, ils peuvent ajuster leurs programmes d'entraînement en conséquence.

Un appareil de navigation pour ne pas vous perdre

Ensuite, choisir la meilleure des montres GPS vous permettra d'explorer de nouveaux endroits. Un tel appareil peut servir de guide de navigation. Elle peut fournit des indications précises pour atteindre une destination. Sinon, cela peut vous aider à savoir où vous êtes. Que ce soit à pied, à vélo ou en voiture, les modèles les plus avancés cités ci-dessus proposent également des cartes intégrées pour une meilleure orientation.

Une montre connectée vous permettant d'être en sécurité en plein air

Pour suivre, comme il est important de se sentir en sécurité lors de toute sortie en plein, les personnes pratiquant des activités en extérieur comme la randonnée ou le trail seront définitivement heureus d'avoir une smartwatch GPS à leur poignet. Cette montre peut permettre de vous localiser facilement en cas d'urgence. Le porteur peut lui aussi envoyer un signal de détresse en se servant de ce dispositif. Si le réseau passe bien, la localisation se fait alors en temps réel, assurant le secours de la personne en danger si elle fait des activités isolées.

Une smartwatch pouvant vous faire faire une économie d'énergie

Certaines personnes choisissent également de se fier à l'usage des montres connectées GPS modernes, car elles sont conçues pour économiser de l'énergie en utilisant des technologies intelligentes. C'est notamment le cas des montres Garmin. Elles activent le GPS uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui prolonge l'autonomie de la batterie.

Vos Applications de Fitness à porter de main

Sinon, il est inutile de vous alarmer si vous croyez que les montres connectées GPS ne sont pas compatibles avec des applications de fitness populaires. C'est bel et bien le cas. Presque tous les modèles cités ci-dessus permettent aux utilisateurs de synchroniser leurs données avec ces applications existantes. Cela facilite ainsi la gestion globale de votre santé et de vos activités journalières.

Une montre GPS, un dispositif prodiguant également des notifications en temps réel

Enfin, les montres connectées pourvues d'un GPS sont à synchroniser d'office avec votre smartphone. Ce qui fait que vous pouvez recevoir nos notifications directement sur le petit écran de ces appareils. De cette manière, vous ne manquerez plus vos appels, messages ou alertes sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

En résumé, une montre connectée GPS offre une combinaison de fonctionnalités de suivi, de navigation, de sécurité et de connectivité. C'est un accessoire utile pour les personnes actives et soucieuses de leur bien-être physique. Et ce dispositif offre plusieurs avantages. Ce qui en fait un outil polyvalent pour diverses activités.