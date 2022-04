Amazon Prime Video : les nouveautés qu’il faut regarder en Mai 2022

Pour ce mois de mai 2022, Prime Video continue de proposer des nouveautés alléchantes qu’il ne faut surtout pas manquer. Que ce soit des programmes humoristiques, des super-héros ou des émissions originales inédites, retrouvez tous les contenus disponibles sur la plateforme pour les semaines à venir.

Comme les autres plateformes de streaming, il revient à Amazon Prime Video de dévoiler les nouveautés qui attendent leurs abonnés en mai. Parmi elles, on retrouve le long métrage Gold et le spin-off Bosch Legacy mais aussi un documentaire sportif qui s’intéresse de près à la légende du tennis Yannick Noah. En somme, tout le monde y trouvera son compte avec cette grande sélection.

Prime Video : présentation

Prime Video est un service de vidéo à la demande d’Amazon. Il fait partie des tops plateformes de streaming proposant plusieurs milliers d’heures de programmes audiovisuels à ses abonnées. Nombreux contenus sont disponibles à la location ou à l’achat.

L’abonnement à Amazon Prime coûte environ 49 € par an. À savoir que cette plateforme propose un mois gratuit pendant lequel il est possible de se désabonner à tout moment. En outre, il ne propose pas de version avec publicité. Les abonnés n’ont pas besoin de payer plus pour accéder à des programmes 4K ou lancer des émissions simultanées.

Cette plateforme de SVOD permet d’avoir accès aux programmes de streaming les plus populaires. Pour cela, il est toutefois nécessaire de payer un abonnement supplémentaire par mois. Il faut souligner que l’accès au service de streaming Amazon Prime Video peut se faire depuis différents appareils, notamment les smart TV, les ordinateurs, les smartphones et même les consoles.

Les nouveautés à ne pas manquer sur Prime Video

MR 73

Ce film policier a été réalisé par Olivier Marchal en collaboration avec Olivia Bonamy et Daniel Auteuil. Louis Schneider est l’un des meilleurs flics de Marseille. Après une tragédie personnelle et des expériences horribles sur le terrain, il part en vrille lorsqu’il doit enquêter sur un meurtrier en série. Relevé de ses fonctions, ce flic alcoolique joue le rôle d’un ange gardien auprès de Justine. Cette jeune femme a perdu ses parents 25 ans plus tôt. Ces derniers ont été tués par Charles Subra, un psychopathe qui était sur le point d’être relâché de prison. La jeune femme va devoir faire face à son passé.

Bosch : Legacy

Harry Bosch figure parmi les meilleures séries proposées sur Prime Video. Un détective retraité de la brigade criminelle, Harry Bosch, s’est reconverti en détective privé. Il s’efforce de résoudre des affaires sans disposer de toute l’autorité dont il jouissait dans son ancien travail. Après avoir été victime d’une tentative de meurtre, l’avocate Honey « Money » Chandler essaie de préserver sa confiance dans la justice. Quant à Maddie Bosch, elle se rend compte des opportunités et des challenges que représente le fait d’être une patrouilleuse débutante à Los Angeles.

Gold

Zac Efron a habitué ses fans à des rôles audacieux et Gold ne fait pas exception. Cette intrigue constitue un thriller très prometteur. Elle raconte comment deux hommes qui voyagent dans le désert découvrent la plus grande pépite d’or de tous les temps. Pendant que son partenaire part chercher les éléments nécessaires pour l’extraire, Zac Efron doit protéger l’endroit contre les voleurs. Il doit faire face à des conditions difficiles et aux chiens sauvages Vers les étoiles

Mettant en vedette J.K. Simmons et Sissy Spacek, cette série est un thriller de mystère. Ce dernier est agrémenté d’une touche de science-fiction où un homme et une femme vivant à la campagne découvrent, au fond de leur jardin, un portail vers une étrange planète. Si ce dernier donne envie, il est aussi la source de la venue d’un homme bien mystérieux. Qui est-ce ? La réponse est sur Prime Video à compter du 20 mai.

Yannick Noah : Le Sens De La Gagne

Pour terminer cette liste des nouveautés à ne pas manquer sur Prime Video, il faut noter l’arrivée du documentaire Le sens de la victoire consacré à Yannick Noah. Ce film documentaire tombe à pic étant donné qu’Amazon Prime Video fait partie des principales chaînes de diffusion du Tournoi Roland Garros. Cette plateforme va diffuser les qualifications à compter du 16 mai.

Prime Video : liste complète des nouveautés

Détective Conan — Saison 2 1 /05

New Amsterdam — Saisons 1 et 2 1 /05

Wonder Woman — Avec Gal Gadot 1 /05

Batman Begins 1 /05

Le Parrain 1 et 2 1 /05

Le Parrain, épilogue : la mort de Michael Corleone 1 /05

La cité de la peur — De Les Nuls 1 /05

MR73/Les Lyonais — D’Olivier Marchal 1 /05

The Conjuring : Les dossiers Warren 1 /05

Les Affranchis 1 /05

Comment tuer son boss ? — La saga 1 /05

Avant toi — Avec Emilia Clarke 1 /05

Waldo — Avec Mel Gibson 1 /05

Pop Redemption — Avec Jonathan Cohen 1 /05

Telle mère, telle fille — Avec Camille Cottin 1 /05

Collection Bertrand Blier — 12 films 1 /05

The Originals — L’intégrale 4/05

The Wilds — Saison 2 6/05

Bosch: Legacy 6/05

Les Gamins — Avec Alain Chabat 6/05

Gold – Avec Zac Efron 9/05

Collection Asghar Farhadi — 6 films 9/05

The Kids in the Hall — Saison 1 13/05

Lizzo’s Watch Out For Big Girls — Saison 1 13/05

Lovestruck High — Saison 1 16/05

Mademoiselle — De Park Chan-wook 16/05

Romulus — Saison 116/05

Bang Bang Baby — Saison 1 19/05

Vers les étoiles — Avec J.K. Simmons 20/05

Yannick Noah : Le sens de la gagne 20 /05

Emergency 27/05

Gianluca Vacchi – Mucho Mas 27/05

La French 30/05

Prime Video : pourquoi utiliser un VPN ?

Les réseaux privés virtuels ou VPN permettent une navigation libre et anonyme sur internet. Ils cryptent la connexion et masquent votre véritable adresse IP par la leur. Le recours à un réseau privé permet ainsi de bénéficier du service Amazon Prime Video et pallier les éventuels problèmes de contenus ou d’accessibilité. Il faut savoir en effet que le contenu proposé sur cette plateforme est différent suivant la zone géographique de connexion.

Par conséquent, opter pour un VPN permet à l’utilisateur de modifier sa position et de changer son adresse IP et ainsi accéder à de nouveaux programmes. C’est-à-dire que grâce à cette méthode, un utilisateur en France peut visualiser des contenus qui ne sont disponibles qu’en USA.