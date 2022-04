Netflix : les nouveautés à regarder en Mai 2022 sur la plateforme

Ce mois de mai va être marqué par de nombreuses nouveautés. En fait, cet espace de streaming prévoit de très bonnes surprises avec notamment le grand retour de plusieurs séries cultes.

Comme dit l’adage, en mai fait ce qu’il te plait, alors si l’envie vous prend de vous offrir une énorme session de binge watcher c’est votre droit, mais pensez toutefois à prendre un peu l’air. Car évidemment, une fois n’est pas coutume, ce mois-ci va être rythmé par de très nombreuses tentations pour les abonnés Netflix.

Pour les amateurs de binge-watching, le mois de mai 2022 va être riche en nouveautés. Notamment avec le volume 3 de LOVE, DEATH & ROBOTS et la première partie de la saison 4 de Stranger Things ? Découvrez les entrées du catalogue de la plateforme de streaming, qu’il s’agisse de films ou de séries.

Nouveautés sur Netflix : les meilleurs titres à regarder

Our Idiot Brother

Paul Rudd apporte beaucoup de charme à Our Idiot Brother, une comédie simple, mais agréable avec un excellent casting. Il incarne Ned, le frère idiot du titre, et s’introduit dans la vie de ses sœurs et commence à les perturber. Non pas que Ned soit mauvais ou qu’il cherche à causer des problèmes, mais il n’a pas beaucoup de chance. Ned sera-t-il la ruine de ses pauvres sœurs, ou apprendront-elles que leur frère n’est pas aussi bête qu’elles semblent le penser ?

Our Idiot Brother » sortira sur Netflix le 1er mai. Réalisé par Jesse Peretz et écrit par Evgenia Peretz et David Schisgall, ce film est aussi plein de tendresse que son héros. Paul Rudd a joué dans de nombreux films, mais celui-ci montre qu’il peut être aussi attachant qu’Amy Adams ou Mary Steenburgen.

Stranger Things

Netflix accueille la fameuse bande pour le premier épisode de la saison 4 et le diffuse le 27 mai. La bande-annonce officielle de la saison 4 de Stranger Things donne un aperçu de plusieurs aspects de la saison. Les vacances de printemps à Hawkins risquent d’être perturbées cette fois-ci, car des forces obscures envahissent la ville.

Eleven vit avec les Byers en Californie et a du mal à s’intégrer dans la vie normale d’une adolescente au lycée. Hopper a été captivé par les Russes qui mènent leurs propres expériences liées à l’Upside Down. Quant à Robert England, il ajoute une certaine gravité de film d’horreur à cette saison effrayante dans le rôle du mystérieux (et meurtrier) Victor Creel. La nouvelle saison jette de l’huile sur le feu, donnant plus de détails sur l’histoire, tout en présentant le complot de Max et un nouveau méchant redoutable.

Loin du Périph

La star de Lupine, Omar Sy, réapparaîtra sur Netflix le 6 mai dans la comédie d’action Loin du périph. Ce nouveau film est une suite de “De l’autre côté du périph”. Sy y tenait également le rôle principal.

Dans la suite, il revient dans le rôle d’Ousmane Diakité qui, avec François Monge (Laurent Lafitte), forme un duo d’agents très différents les uns des autres. Ce duo improbable est à nouveau réuni pour une nouvelle enquête qui les mène à travers la France. Ce qui semblait être une simple affaire de drogue se révèle être une affaire criminelle de grande envergure.

Senior Year

Senior Year est l’une des nouveautés originales Netflix qui met en vedette Rebel Wilson dans le rôle de Stéphanie Conway. En 2002, elle était la capitaine des pom-pom girls de son école et la reine du bal de fin d’année. Elle a fait une chute brutale du haut d’une pyramide de pom-pom girls, ce qui l’a plongée dans le coma. 20 ans plus tard, elle se réveille sous les traits d’une femme de 37 ans, complètement déconnectée de la culture pop moderne et de la technologie. Comme si cela ne suffisait pas, elle est également déterminée à retourner au lycée pour terminer sa dernière année.

Love, Death & Robots

Préparez-vous à des nouveautés, Love, Death & Robots est de retour pour le volume 3. Le nouvel épisode de la série animée d’anthologies débarque sur Netflix le 20 mai.

Le volume 3 continue d’explorer de nouveaux mondes étranges, grotesques et parfois magnifiques, allant de paysages bidimensionnels stylisés à des animations CGI d’un réalisme saisissant. Mais la série reviendra également à quelques destinations préférées des fans : le fameux trio du volume 1, « Three Robots », joue un rôle central dans cette bande-annonce. La bande-annonce contient également d’autres images des épisodes précédents, notamment des extraits de « The Drowned Giant » du volume 2 et de « Alternate Histories » du volume 1.

Nouveautés sur Netflix : liste complète

Transformers : the last Knight 1/05 échec et mort 1 /05

Avant toi 1 /05

Les gardiennes 1 /05

Our Idiot Brother 1 /05

Pachamama 1 /05

Trois mètres au-dessus du ciel – saison 3 4 /05

The Pentaverate – saison 1 5 /05

Clark – saison 1 (mini-série) 5 /05

Blood Sisters – saison 1 (mini-serie) 5/05

The Sound of Magic – saison 1 6 /05

Quarante ans et des surprises 6 /05

Theatre of Fear 7/05

Bunker : project 12 7 /05

The Amityville Theater 7/05

Conjuring the Dead 7/05

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War 9/05

Workin’Moms 10 /05

42 jours d’obscurité – saison 1 11/05

Le maître de l’évasion 11/05

Maverix – saison 1 12/05

Savage Beauty – saison 1 12/05

Senior Year 13/05

La défence Lincolm – saison 1 13/05

Neumatt – saison 1 13/05

Curse of the Witching Tree 14/ 05

Bellezonimo 14/05

Alalà 14/05

Detective Conan – saison 2 15/05

Vampire in the Garden – saison 1 16/05

The Game 16/ 05

The Future Diary – saison 2 16/05

Qui a tué Sara ? – saison 3 18 /05

Ghost in the Shell : SAC_2045 – saison 2 23 /05

Stranger Things – saison 4 (volume 1) 27 /05

Nouveautés sur Netflix : utiliser un VPN pour ne rien rater

Certes, Netflix constitue une plateforme de streaming internationale. Toutefois, ses différents catalogues ne sont pas accessibles dans la plupart des pays du monde. En effet, les abonnées aux États-Unis bénéficient d’une bibliothèque la plus riche à ce jour que ce soit au niveau des séries ou des films.

En outre, la version française du service Netflix n’est pas disponible à l’étranger, sauf s’il s’agit de films français originaux. Par conséquent, un grand nombre d’utilisateurs ont recours aux VPN pour continuer à regarder les émissions Netflix à tout moment et en tout lieu. La configuration par défaut de ces réseaux permet d’utiliser un canal et une IP fiable en France.