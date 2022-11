Coflix : voici l’URL pour accéder au site

Coflix est une plateforme de streaming qui permet de télécharger des contenus multimédia sans dépenser un seul centime. Vous pourrez y trouver une pléiade de films, séries, animes, documentaires, musiques et jeux vidéo.

Actuellement, l’audience des plateformes de streaming ne cesse d’augmenter. Cela s’explique par l’ajout de contenus récents, diversifiés et variés dans leurs catalogues. Des films en passant par les documentaires et les logiciels, Coflix met à la disposition des internautes un large répertoire multimédia. Néanmoins, le site est régulièrement obligé de changer d’adresse pour faire face aux interdictions des autorités de régulation des droits de propriété.

Coflix : l’un des sites de streaming les plus en vogue

Lancée en 2020, Coflix se classe actuellement parmi les plateformes de streaming les plus populaires auprès des internautes. Il faut dire qu’en seulement deux ans d’existence, ce service a su enrichir son catalogue avec les nouveautés en matière de films, animes, documentaires et séries. Ajoutez à cela les programmes classiques et cultes.

De plus, tous les contenus sur la plateforme sont disponibles en VF ou en VOSTFR. L’une des raisons d’ailleurs pour lesquelles Coflix est très apprécié dans l’Hexagone. Elle figure aujourd’hui parmi les sites de streaming les plus appréciés du grand public.

Enfin, il ne faut pas oublier que la plateforme est entièrement gratuite. Ainsi, elle offre la possibilité de visionner toutes les émissions du moment sans dépenser le moindre centime. En revanche, comme Coflix n’obéit pas aux règles, son adresse change fréquemment.

La véritable adresse de Coflix

Depuis son lancement, le site ne cesse de changer d’adresse. Après avoir pris l’URL Coflix.fun et ensuite Coflix.fr, la plateforme est aujourd’hui accessible à l’adresse https://coflix.tv/.

Sachez que les URL précédemment mentionnées ne sont plus opérationnelles. Si vous parvenez tout de même à accéder à ces adresses en les saisissant dans votre barre de recherche, prenez garde ! Il s’agit probablement d’un site clone. Indiquez vos informations personnelles sur ces sites peuvent vous exposer à des risques de piratages et de cyberattaques.

Si Coflix est aujourd’hui très populaire, c’est aussi parce que ce site est très simple d’utilisation. Toutefois, pour pouvoir naviguer librement sur la plateforme, vous devez désactiver votre bloqueur de publicité. À partir de là, vous pourrez visionner toutes les vidéos sans aucune limite.

Il est à noter que vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site en cliquant sur le champ « s’inscrire ». Par la suite, il vous suffit de remplir le formulaire avec les informations demandées. Sachez toutefois que vous pouvez visionner tous les films, les animes ou les séries gratuitement même sans inscription.

Coflix est-il légal ?

Bien que la plateforme mette à votre disposition les dernières exclusivités et nouveautés de manière gratuite et sans condition, il faut savoir que cette dernière n’est pas conforme à la loi en vigueur. En effet, le site enfreint les droits d’auteur des contenus multimédias.

Les internautes qui ont connaissance de cette information et qui continuent de télécharger ou de visionner des vidéos sur des plateformes similaires sont également dans l’illégalité.

C’est la raison pour laquelle, l’utilisation d’un VPN est fortement recommandée lorsque vous naviguez sur ce type de site. Plusieurs fournisseurs de réseaux privés virtuels proposent des formules gratuites.

Toutefois, si vous souhaitez profiter de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité avancées, il faudra mettre la main à la poche. Bien évidemment, certains services vous permettent de profiter de plusieurs de jours périodes d’essai pour que vous puissiez tester par vous-mêmes le service le plus efficace. C’est notamment le cas de NordVPN qui vous propose un essai gratuit de 30 jours, sans engagement et sans condition.

Les alternatives légales à Coflix

Sachez qu’il existe une multitude de sites de streaming légaux disponibles sur le marché. Selon vos préférences, vous pouvez opter pour les plateformes telles que :

Netflix : le site propose une grande diversité de contenus multimédias pour quelques euros par mois. De plus, il diffuse des programmes inédits de ses propres studios. Netflix est donc l’alternative idéale pour celles et ceux qui souhaitent visionner du contenu original ;

Crunchyroll : la plateforme s’adresse principalement au fan d’animation japonaise puisqu’elle se spécialise dans ce type de programme ;

Funimation : tout comme Crunchyroll, le site propose des animes en VF et en Vostfr.

Amazon Prime Video : figurant parmi les plateformes de streaming les plus utilisées au monde, la plateforme met à votre disposition un panel de films, séries, animations et documentaires en tout genre dans son catalogue ;

Disney Plus : animations, films, séries et OAV, le site propose un large éventail de programmes issus des grosses franchises (Disney, Pixar, Marvel et Star Wars), mais aussi des pépites moins connues qui sauront répondre aux besoins des familles, mais aussi des cinéphiles et des sérivores.

Toutefois, sachez que certains de ces sites ne sont disponibles que dans quelques pays. Pour pouvoir accéder aux services de ces plateformes géobloquées, il faudra encore une fois recourir à l’usage d’un VPN.