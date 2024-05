NordVPN : un outil gratuit riche en fonctionnalité

On aime Sécurité accrue

Débit de connexion élevée On aime moins Abonnement cher

Certains serveurs sont plus lents

NordVPN revendique un total de 14 millions de membres et affiche une croissance constante depuis quelques années. Ce logiciel, qui connaît une forte notoriété auprès des Français devance largement tout autre fournisseur VPN. En fait, il se compose de plusieurs caractéristiques et présente un remarquable ratio prix/prestation. Il compte une gamme complète de mécanismes de sécurité et gère une architecture constituée de 6 300 serveurs.

Pour augmenter le niveau de sécurité, la solution mise sur le chiffrement de données AES 256 bits. En outre, elle utilise différents serveurs, notamment ceux de type dualVPN, obfusqués. Enfin, elle propose des systèmes de protection contre les fuites de données DNS et Wi-Fi. De plus, NordVPN profite de son propre protocole, NordLynx, qui rend les navigations à Internet plus fiables Plus encore, ce service se révèle être l'un des VPN gratuits de référence pour accéder à des streamings.

En effet, cet outil intègre une technologie SmartPlay autorisant un visionnage des contenus géobloqués. Avec son système de garantie de remboursement, les clients peuvent tester NordVPN pendant 30 jours sans engagement.

Caractéristiques techniques