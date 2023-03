Le catalogue de Netflix varie selon les pays. En ce sens, certains contenus ne sont pas disponibles en France. Pour contourner ces restrictions, de nombreux utilisateurs se tournent vers un VPN. Cependant, toutes les solutions ne sont pas adaptées pour débloquer le service SVOD. Dans ce guide, nous allons vous présenter les meilleurs VPN pour Netflix et vous aider à choisir celui qui conviendra le mieux à vos besoins.

Netflix est incontestablement l’un des services de streaming les plus populaires au monde, avec des millions d’utilisateurs connectés chaque jour. Toutefois, suivant les restrictions géographiques, tous les contenus ne sont pas disponibles au même moment en France et à l’étranger. D’où l’intérêt d’un VPN pour Netflix. En effet, cette solution vous permettra de contourner toutes les restrictions géographiques pour accéder à la totalité des catalogues de la plateforme SVOD. À condition bien évidemment de choisir le bon service. Suivez notre guide.

NordVPN

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPsec, NordLynx (basé sur le protocole WireGuard)

Fonctionnalités de sécurité : Cryptage AES-256 bits, double VPN, CyberSec, protection contre les fuites DNS et IPv6

Dispositifs compatibles : Windows, Mac, Android, iOS, Linux, routeurs, extensions de navigateur pour Chrome et Firefox

NordVPN est l’un des VPN les plus fiables et les plus populaires pour débloquer Netflix en toute sécurité. Il est doté de plus de 5 5000 serveurs répartis dans plus de 60 pays, ce qui en fait l’un des plus grands réseaux de serveurs VPN.

En termes de sécurité, ce VPN pour streaming est également très respecté grâce à son cryptage AES 256 bits, son kill switch et son double VPN. Il offre également une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois avant de vous engager.

NordVPN offre une sécurité robuste et fiable

Un grand nombre de serveurs dans différents pays

Une interface utilisateur simple et facile à naviguer

Certaines fonctionnalités nécessitent un support technique.

De rares problèmes de vitesses sur certains serveurs distants,



Surfshark

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPSec et Shadowsocks

Fonctionnalités de sécurité : Cryptage AES-256 bits, Kill Switch, Protection contre les fuites DNS, IPv6 et WebRTC

Dispositifs compatibles : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, Fire TV, Xbox, PlayStation et routeurs

Surfshark est un autre VPN à ne surtout pas négliger. Il dispose de plus de 1700 serveurs dans plus de 60 pays, ce qui signifie que vous avez un large éventail d’options pour débloquer Netflix en toute simplicité.

De plus, la solution se veut très sécurisée avec une politique de non-logs stricte, un cryptage AES 256 bits et un Kill switch automatique. Elle offre également une option d’abonnement illimité, ce qui signifie que vous pouvez utiliser le VPN sur autant d’appareils que vous le souhaitez.

Une politique de non-journalisation des données garantissant la sécurité des utilisateurs

Des fonctionnalités avancées

Possibilité de connexion simultanée sur un nombre illimité d’appareils

Le service n’a pas encore été auditée par des tiers

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les applications compatibles.

Cyberghost

Caractéristiques techniques Chiffrement de données : AES 256-bit

Fonctionnalités de sécurité : OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, IKEv2

Connexions simultanées : jusqu’à 7 appareils

Cyberghost est un fournisseur de VPN connu pour sa capacité à contourner les restrictions géographiques et regarder les nouveautés films et séries de tous les pays où Netflix est disponible. De fait, ce VPN dispose d’un grand réseau de serveurs distant situés dans différents pays. De plus, la solution utilise des protocoles de cryptage de pointe pour assurer la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs.

En utilisant Cyberghost, vous pouvez ainsi non seulement accéder à Netflix, mais également bénéficier d’une expérience de streaming de haute qualité sans tamponnement, des vitesses rapides et une sécurité inégalée.

Une grande variété de serveurs dans de nombreux pays

Une politique stricte de non-enregistrement

Une myriade de fonctionnalités de sécurité

Des temps de chargement plus longs et une expérience en ligne légèrement diminuée.

Un support client limité, avec un service d’assistance par email relativement lent

PureVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de tunneling disponibles : OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP, IKEv2

Cryptage des données : AES 256 bits

Connexions simultanées : jusqu’à 10 appareils

PureVPN est un fournisseur de service VPN largement connu pour ses nombreuses fonctionnalités avancées et ses vitesses de connexion ultra-stable. En ce qui concerne Netflix, PureVPN est parfaitement optimisé pour accéder à Netflix USA. Vous pouvez ainsi accéder à tout le contenu du service disponible aux États-Unis, y compris les films et les séries exclusives.

Le service VPN offre en plus de nombreux avantages :

La connexion à des serveurs rapides et fiables dans le monde entier ;

Le cryptage de bout en bout pour une sécurité maximale de vos données ;

L’anonymat en ligne et l’accès à des sites web bloqués dans votre pays ;

L’assistance technique disponible 24/7.

Vaste réseau de serveurs couvrant plus de 140 pays

Fonctionnalités avancées

Assistance clientèle 24/7 avec un chat en direct

Des vitesses de téléchargement lentes sur certains serveurs.

plans tarifaires relativement chers par rapport à d’autres fournisseurs.

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256 bits

Nombre de serveurs : plus de 700

Dispositifs compatibles : Windows, macOS, iOS et Android

AtlasVPN est une solution VPN qui permet d’accéder à Internet en toute sécurité et en toute confidentialité. Il offre également la possibilité de contourner les restrictions géographiques, ce qui signifie que vous pouvez accéder à des services en ligne qui ne sont normalement pas disponibles dans votre pays.

En ce qui concerne Netflix, AtlasVPN vous permet d’accéder à la bibliothèque Netflix américaine.

Des protocoles de sécurité avancés

Une interface utilisateur conviviale pour une utilisation facile, même pour les débutants.

Le nombre de serveurs est relativement faible par rapport aux autres VPN de premier plan.

Le service d’assistance n’est pas disponible 24 heures sur 24.

FAQ VPN pour Netflix

Pourquoi utiliser un VPN pour Netflix ?

Si l’utilisation d’un VPN pour Netflix est largement recommandé, c’est parce que cette solution vous permet de :

Accéder à un catalogue plus large : selon votre région géographique, Netflix ne propose pas le même contenu. En utilisant un VPN, vous pouvez simuler une connexion dans un autre pays et accéder à des contenus exclusifs ou des séries et des films disponibles avant leur sortie officielle dans votre pays.

Protéger votre vie privée : en se connectant à un serveur VPN, votre adresse IP réelle est remplacée par celle du serveur, vous protégeant ainsi des hackers, des entreprises de publicité en ligne et des agences gouvernementales qui pourraient éventuellement chercher à vous identifier.

Est-ce que passer via un VPN pour regarder Netflix est autorisé ?

En France et aux États-Unis, l’utilisation d’un VPN reste autorisée. En revanche, les lois peuvent varier dans d’autres pays comme la Chine, la Russie ou les Émirats Arabes Unis. Par conséquent, il est important de faire preuve de prudence lorsqu’on utilise un VPN dans ces pays.

Est-il possible d’utiliser un VPN gratuit ?

Oui, il est possible d’utiliser un VPN gratuit, mais ils peuvent souvent être moins fiables et offrir une bande passante limitée. De plus, la plupart des solutions gratuites peuvent collecter et vendre les données utilisateur à des tiers pour générer des revenus. Quant à l’utilisation d’un VPN gratuit pour Netflix, sachez que la plateforme a mis en place des mesures pour bloquer l’accès aux VPN. De ce fait, de nombreux VPN gratuits ne seront pas en mesure de contourner ces restrictions.

Proxy détecté sur Netflix : que faire ?

Si vous êtes confronté à un message indiquant que Netflix a détecté un proxy, cela signifie que votre adresse IP est identifiée comme étant celle d’un fournisseur VPN.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Utiliser un serveur différent dans un pays différent

Contacter votre fournisseur de VPN : certains fournisseurs proposent des adresses IP spéciales pour Netflix, qui ne sont pas détectées. Si cela est disponible, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous fournir cette adresse.

Un VPN permet-il d’accéder gratuitement à Netflix ?

Non, un VPN ne permet pas d’accéder gratuitement à Netflix. Vous devrez toujours payer votre abonnement. L’intérêt du VPN est simplement de vous donner accès à d’autres catalogues que ceux disponibles dans votre région.

Comment regarder Netflix sur un appareil qui ne prend pas en charge un VPN ?

Si vous souhaitez utiliser un VPN pour Netflix, mais que votre appareil ne permet pas l’installation de cette solution, vous devez rediriger le trafic internet de l’appareil via un routeur et configurer le VPN sur ce dernier. La marche à suivre dépend du firmware de votre routeur et il est possible que vous ayez besoin d’installer un nouveau firmware VPN-compatible tel que TomatoUSB ou DD-WRT. Vérifiez les instructions de configuration fournies par votre fournisseur.

Dans le cas où vous ne vous sentez pas à l’aise pour faire cette configuration, il est conseillé d’opter pour un routeur préconfiguré. Vous pouvez également transformer votre ordinateur portable en routeur virtuel avec support VPN qui fonctionne avec Mac ou Windows.

