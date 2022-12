Test NordVPN : Que vaut la solution de sécurité panaméenne ?

NordVPN est la référence dans le domaine des réseaux privés virtuels notamment grâce à ses 10 années d’expérience et ses 14 millions d’utilisateurs qui lui font chaque jour confiance. Par ailleurs, ce fournisseur fait énormément parler de lui dans l’Hexagone en permettant à ses abonnés d’accéder aux contenus exclusifs des autres pays grâce à une adresse IP locale tout en préservant leur anonymat et leur confidentialité. Mais, NordVPN est-il vraiment à la hauteur ? Pourquoi choisir ce fournisseur ? Nos réponses dans ce test.

En France, votre FAI, mais aussi la majorité des sites que vous visitez peuvent suivre vos faits et gestes sur la toile. Entres autres, ils ont la possibilité de collecter vos données personnelles pour vous proposer des publicités ciblées ou des contenus en lien avec vos intentions de recherche.

Par ailleurs, même si l’Hexagone figure permet à ses citoyens de naviguer librement sur Internet, il n’empêche qu’il compte parmi les pays où les droits de diffusion sont les plus exigeants. Ainsi, les restrictions géographiques peuvent poser problèmes. De fait, avec une adresse IP française, vous ne pourrez pas accéder aux contenus géolocalisés des plateformes SVOD comme Netflix, Disney +, Hulu ou encore Amazon Prime. Pour toutes ces raisons, il est vivement conseillé d’utiliser un VPN de qualité.

Si vous êtes à la recherche d’un VPN performant, pratique et simple d’utilisation, NordVPN est la solution qu’il vous faut. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur ce fournisseur de service VPN .

Présentation de NordVPN

Lancé en 2012, NordVPN est l’un des fournisseurs de service VPN les plus connus du marché. Il faut dire que le prestataire ne lésine pas sur les moyens lorsqu’il s’agit de faire sa promotion. C’est en partie grâce à ses moults publicités et ses nombreux ambassadeurs que ce service s’est taillé une réputation d’incontournable. À cela s’ajoute bien sûr son infrastructure performante qui en fait une solution de choix pour assurer sa protection en ligne.

D’ailleurs, NordVPN vous garantit une sécurité la plus totale et une flexibilité optimale. Et cela, tout au long de votre navigation sur Internet. Pour ce faire, le VPN conserve vos données et votre adresse IP à l’abri des regards indiscrets. En outre, cette solution propose une connexion cryptée AES-256 niveau militaire qui permet de chiffrer les données envoyées et reçues par votre appareil. Ainsi, même si ces dernières venaient à tomber entre les mains d’un hacker ou de toute personne malveillante, elles seraient tout simplement illisibles.

NordVPN offre également la possibilité d’accéder à l’ensemble des plateformes Web et des services qui pourraient ne pas être disponibles en France en raison des restrictions géographiques imposées par le diffuseur. Cette prouesse est rendue possible en vous permettant de profiter d’une adresse IP local dans le pays du serveur de votre choix.

NordVPN : interface et ergonomie

En France comme à l’international, la notoriété de NordVPN n’est désormais plus à refaire. Il faut dire que la cybersécurité n’a jamais aussi importante qu’en cette ère où nous sommes de plus en plus connectés. De nombreux internautes se sont ainsi rendu compte de l’importance de maintenir leur confidentialité une fois en ligne. Raison pour laquelle l’utilisation d’un VPN gratuit ou payant est rentré dans les mœurs. Et si NordVPN est devenu la solution privilégiée de nombreux internautes et mobinautes, c’est parce qu’il a une pléiade d’atouts à revendre.

Entre autres, si vous avez choisi ce VPN pour votre sécurité, son interface minimaliste et facile à manipuler vous permettra de profiter d’une expérience d’utilisation optimale. D’autant plus que le fournisseur a mis un point d’honneur à garder le même design sur la version desktop et application mobile pour garantir une prise en main agréable quel que soit l’appareil que vous utilisez. Ainsi, vous retrouverez non seulement la même interface graphique, mais aussi des options identiques. Notons par ailleurs, qu’il s’agit de l’une des versions mobiles les plus complètes du marché.

En termes d’utilisation, il suffit de cliquer sur le bouton de connexion pour être protégé. Le logiciel sélectionne automatiquement le serveur le plus proche de chez vous. Bien évidemment, vous avez la possibilité de changer de serveur manuellement en cliquant sur le lieu de votre choix ou en utilisant la barre de recherche.

Zoom sur les fonctionnalités de NordVPN

NordVPN se distingue grâce à ses fonctionnalités riches et bien pensées :

Vie privée et confidentialité

Comme NordVPN est surtout dédié à votre sécurité et confidentialité une fois connecté sur le Web, la solution vous permet de dissimuler votre adresse IP réel en vous permettant de choisir une localisation virtuelle. En recourant à NordVPN, vous pouvez ainsi vous connecter à de nombreux sites Internet et d’autres services sur le Web en étant sûr de profiter d’un anonymat la plus totale

Par ailleurs, en plus de masquer votre adresse IP, NordVPN fait passer votre trafic Internet par un tunnel sécurisé pour crypter vos données et les garder à l’abri des personnes malveillantes ou des organismes gouvernementaux. De plus, comme le groupe est sous la juridiction du Panama, il vous fait profiter d’une politique zéro-log. De ce fait, l’entreprise ne conserve aucune information sur votre activité. D’après le fournisseur, NordVPN ne garde que le nombre d’utilisateurs ainsi que la durée de la dernière session. Enfin, le VPN ne vend pas les informations personnelles de ses abonnés à des publicitaires.

Une myriades de fonctionnalités avancées

NordVPN se distingue par plusieurs outils additionnels ultra-pratiques pour vous assurer un maximum de confidentialité. Entre autres, ce service propose la fonctionnalité Tor over VPN qui vous donne la possibilité d’accéder au réseau Tor pour surfer sur Internet en tout anonymat. D’ailleurs, vous devez savoir que NordVPN est l’un des rares fournisseurs à offrir une connexion en direct au réseau Tor. Ajoutez à cela la fonction Kill Switch qui permet de prévenir toutes les fuites de données confidentielles même pendant les déconnexions et reconnexions de votre VPN.

En outre, NordVPN vous propose une autre fonctionnalité appelée « Double VPN » ou « MultiHop ». Avec cette option supplémentaire, vous avez la possibilité de faire transiter votre connexion via deux serveurs VPN. En l’occurrence, vous pouvez vous connecter à des serveurs optimisés pour le P2P ou dissimuler le trafic dans un flux HTTP.

Retrouvez également l’outil CyberSec proposant une protection optimale contre les sites malveillants. Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir le coffre-fort chiffré NordLocker ainsi que le gestionnaire de mots de passe NordPass. Fusionnées, ces différentes fonctionnalités assurent une navigation sécurisée et confidentielle.

Un service VPN performant

De la même façon que les autres VPN, NordVPN va limiter la vitesse et les performances de votre connexion une fois activée. Toutefois, d’après les résultats de nos tests, l’impact de ce VPN sur la fluidité de votre navigation web sera minime comparé à d’autres solutions.

D’autant plus que NordVPN fait partie des meilleures offres du marché en matière de performances.

NordVPN et streaming vidéo

L’une des principales raisons pour lesquelles il est impératif de recourir à un VPN, c’est de pouvoir regarder des séries, des films ou des émissions en streaming sans aucune restriction. NordVPN vous permet d’accéder à l’intégralité des contenus de vos plateformes de streaming préférés quelle que soit votre situation géographique.

De plus, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, ce fournisseur de VPN pour streaming garantit un accès sans problème aux contenus géobloqués des pays de votre choix. De même par exemple pour regarder les courses de GP F1 gratuitement en direct. Pour ce faire, il suffit de se connecter à un serveur situé dans le pays concerné.

Les serveurs de NordVPN

Connaître la couverture est indispensable lors du choix d’un Virtual Private Network. En effet, c’est en fonction du nombre de pays couverts que les utilisateurs peuvent changer leur localisation sur le Web au gré de leurs envies. En ce qui concerne NordVPN, le VPN couvre 60 pays à travers le monde. Parmi les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe, l’Asie, l’Inde, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

En ce qui concerne leur nombre, NordVPN compte 5 230 serveurs actifs. Notons que tous les serveurs proposés par la solution sont dédiés.

Le tarif de NordVPN

NordVPN propose actuellement 3 forfaits dont le prix varie en fonction de la durée de l’engagement. Ainsi vous pourrez choisir entre :

Offre 1 mois : 10,16 €

Offre 12 mois : 50,15 € (4,18 €/mois, économiser 58 %)

Offre 24 mois : 67,15 € (2,80 €/mois, économiser 72 %)

Comme vous pouvez le voir, plus la durée de l’abonnement est longue, plus vous allez économiser quelques euros. Si vous faites bien le calcul, vous pouvez voir que la différence de prix est assez considérable entre une offre mensuelle et un abonnement sur deux ans. Avec la formule de 24 mois, vous pouvez profiter d’une protection performante et en temps réel à moins de 3€ par mois. Ce qui représente une économie de 72 % par rapport à l’abonnement mensuel.

En outre, si vous souhaitez ajouter des options NordLocker et NordPass, il faudra ajouter 4,40 €/mois pour chaque option. Bien que les tarifs de NordVPN soient plus élevés par rapport à d’autres solutions, il ne faut pas oublier que les performances et la qualité du service vaut largement son prix.

Notons par ailleurs, que NordVPN propose un essai gratuit de 30 jours sans engagement. Si pour une certaine raison vous n’êtes pas satisfait par votre abonnement, vous pouvez demander un remboursement.

Test NordVPN : verdict

NordVPN propose à ses abonnés un VPN de qualité et performant. Faisant partie des prestataires les plus populaires du marché, il offre l’un des services VPN les plus simples à utiliser. S’y ajoutent ses nombreux serveurs et ses fonctionnalités de sécurité avancées. Bien sûr, le service n’est pas exempt d’inconvénient. Son principal point faible reste son prix plus élevé que la moyenne.

Les points positifs

Facile d’utilisation

Option Tor over VPN

Un nombre important de serveurs et une excellente répartition géographique

Fonction MultiHop

Confidentialité et sécurité optimale

Les points négatifs

Quelques lenteurs de connexion lors de son utilisation

Un prix assez élevé comparé à ses concurrents