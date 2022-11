F1 direct gratuit : Comment regarder les GP en streaming ?

Le gratin de la F1 mondial est une nouvelle fois réuni pour décrocher le titre de champion du monde. Si vous cherchez à trouver une chaîne TV pour regarder la F1 direct gratuit, découvrez nos meilleures astuces.

Le championnat du monde de Formule 1 représente l’un des événements sportifs les plus visionnés dans le monde. En France, sa diffusion se fait exclusivement sur Canal+, disponible sur abonnement à partir de 34,99 euros/mois. Toutefois, il est possible de suivre l’intégralité de l’évènement sans payer le moindre centime sur des sites de chaînes d’autres pays comme la Suisse ou encore l’Autriche.

Où regarder la F1 direct gratuit pour la saison 2022 ?

En France, seul Canal+ est autorisé à diffuser la F1 en direct et en HD. Le groupe français vous permet également d’accéder à toutes les séances d’essais libres, les qualifications, la course Sprint et bien sûr le Grand Prix avec les commentaires en français. Pour les amateurs de courses automobiles, Canal+ reste ainsi la solution idéale pour regarder le F1 en streaming et en temps réel. En contrepartie, il faudra souscrire à un abonnement de 20€ par mois pour profiter de l’intégralité du championnat de Formule 1.

Toutefois, si vous souhaitez visionner les compétitions de formules 1 sans avoir recours à des programmes payants, certains sites de streaming étranger vous proposent leurs services. C’est notamment le cas de la chaîne RTBF (https://www.rtbf.be/auvio/) qui diffuse toute la saison de F1 en streaming légal et avec les commentaires français. En outre, la chaîne diffuse les essais, les qualifications ainsi que les courses.

Les autres chaînes gratuites qui diffuseront le championnat F1 2022

Mis à part la Belgique, la Suisse et l’Autriche vous permettent également de regarder la saison de Formule 1 en direct sur une chaîne TV gratuite.

Il s’agit notamment de la chaîne Suisse RTS (rts.ch/f1), la chaîne autrichienne ORF (https://tv.orf.at/) et ServusTV (https://www.servustv.com/sport/).

RTS

Si l’Hexagone a décidé de ne pas gâter les amateurs de Formule 1, ce n’est pas le cas de nos pays voisins où vous pouvez suivre la compétition internationale en direct et gratuitement sur les chaînes nationales RTS.

Il s’agit de l’équivalent suisse de TF1. A la seule différence que cette chaîne gratuite est bien plus généreuse puisqu’elle vous permet d’accéder à tous les moments forts du championnat.

Notons que cette chaîne TV légale suisse diffuse d’autres disciplines comme la MotoGP, les matchs de Ligue des Champions et très prochainement la coupe du monde.

ORF et ServusTV

Comme la chaîne suisse, les deux chaînes autrichiennes ORF et ServusTV disposent également des droits de diffusion de la F1 2022. Ainsi, les résidents de l’Autriche et toutes les personnes qui disposent d’une adresse IP autrichienne pourront regarder la Formule 1 en streaming HD.

Bon à savoir :

A l’instar de la RTBF, ces trois chaînes vous permettent à la fois de regarder toute la saison en direct et d’accéder aux essais libres ainsi qu’aux qualifications. En revanche, les commentaires ne sont pas en français.

Utiliser un VPN pour accéder aux contenus géo-restreints

Regarder la F1 direct gratuit n’est pas toujours une sinécure. Dans la plupart du temps, non seulement les chaînes disposant des droits sont payantes, mais les contenus diffusés sont généralement limités. Entre autres, en France, TF1 ne prévoit de diffuser que 4 grands prix de la saison 2022, dont ceux de la France et de Monaco.

Dans les faits, si vous ne souhaitez louper aucune course, il faudra accéder aux chaînes étrangères qui diffusent en streaming l’intégralité de la F1. Comme c’est le cas de la RTS en Suisse qui offre la F1 en streaming gratuitement toute la saison ou encore ORF et ServusTV en Autriche. Mais le problème, c’est que vous n’aurez pas la possibilité de profiter de la F1 direct gratuit si vous êtes en France.

En effet, ces plateformes sont géo-restreintes. Autrement dit, elles ne sont disponibles que pour les résidents ou les personnes qui ont une adresse IP qui les localise virtuellement dans le territoire. D’où l’intérêt d’un VPN.

De fait, comme vous le savez certainement déjà, les réseaux privés virtuels vous permettent de contourner les restrictions géographiques imposées par certains sites et services en ligne. Il s’agit à ce jour de la méthode la plus simple et sans aucun doute la plus accessible pour regarder le F1 direct gratuit sur les sites de streaming étranger.

Voici les étapes à suivre pour regarder RTBF, RTS, ORF et ServusTV en France :

1ʳᵉ étape :

Avant de pouvoir accéder aux chaînes étrangères, vous devez d’abord choisir votre solution VPN. Pour ce faire, il faudra opter pour une solution qui dispose de serveurs optimisés pour la chaîne à laquelle vous souhaitez accéder.

2ᵉ étape :

Lorsque vous avez souscrit et installé votre VPN, il faudra sélectionner la Belgique ou la Suisse pour bénéficier d’une adresse IP locale.

3ᵉ étape :

Une fois que vous êtes géolocalisé en Belgique ou en Suisse, vous pouvez aller directement sur la page du direct du site dédié pour regarder le grand prix sans blocage. Pensez à supprimer vos cookies et historiques de navigation pour que la mise à jour soit opérationnelle.

Calendrier des Grand prix de F1 à venir

Après le Grand Prix du Mexique 2022, le prochain GP sera celui du Brésil sur l’autodrome José Carlos Pace dans le quartier d’Interlagos situé à 16 km au sud de Sao Paulo. Le circuit a été ouvert en 1972 et tient son nom du célèbre pilote José Carlos Pace, mort tragiquement en 1977 dans un accident d’avion.

GP du Brésil

La diffusion du GP du Brésil est prévue pour le dimanche 13 novembre 2022 à 21h précise, en direct sur Canal+, RTBF et RTS.

Voici le calendrier exact de l’évènement :

Vendredi 11 novembre

16h30 à 17h30 pour premiers essais libres 1

20h00 à 21h00 pour les qualifications

Samedi 12 novembre

16h30 à 17h30 pour les deuxièmement essais Libres

20h30 à 21h00 pour le Sprint

Dimanche 13 novembre

19h00 à 21h00 pour la Course

GP d’Abu Dhabi

Après le Grand Prix du Brésil, la dernière manche du F1 se terminera sur le continent asiatique à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina dans l’après-midi. Pour l’histoire, ce circuit situé à 30 minutes d’Abu Dhabi a été construit en 2009 pour d’un milliard d’euros.

Voici le programme officiel :

Vendredi 18 novembre

11h00 à 12h00 essais libres 1

14:00 à 15:00 pour les essais libres 2

Samedi 19 novembre

12:00 à 13:00 essais libres 3

15:00 à 15:18 pour la première qualification

15:25 à 15:40 pour la deuxième qualification

15:48 à 16:00 pour la troisième qualification

Dimanche 20 novembre

Course finale.

Quel VPN choisir pour visionner la F1 direct gratuit

NordVPN figure aujourd’hui parmi les VPN les plus populaires et sans conteste les plus fiables du marché. Ce service vous permet à la fois de débloquer les contenus géo-restreints et de garder votre anonymat lors de votre navigation. Ainsi, avec ce service vous pouvez visionner le F1 en direct sur tous vos appareils : ordinateur, téléphone, tablette et même votre TV connectée.

De plus, le service offre une pluralité de fonctionnalités qui garantissent votre sécurité tout au long de votre navigation sur la toile. En outre, pour garantir votre confidentialité, NordVPN met à votre disposition les options de split tunneling, le Kill Switch ou encore l’obfuscation des serveurs.

Et ce n’est pas tout ! NordVPN vous propose un débit stable et constant qui vous assure une bonne fluidité de navigation. Ainsi, vous pourrez visionner vos émissions sans aucun risque de coupures. En clair, avec ce service, vous pourrez aussi bien regarder la F1 en HD, en 4K, voire en 8K.

Enfin, NordVPN vous permet de profiter d’une période d’essai de 30 jours, en faisant un des meilleurs VPN gratuits.

FAQ sur la F1 et le streaming

Où voir la F1 direct gratuit et légal ?

En France, Canal+ est le diffuseur officiel du championnat de Formule 1 pour la saison 2022. En revanche, elle ne propose pas de formule gratuite. Pour profiter de l’événement en temps réel, il faudra souscrire à un abonnement de 20€ par mois.

En revanche, si vous êtes en Belgique ou en Suisse, la compétition est accessible gratuitement sur les chaînes publiques.

Qui sont les pilotes stars de la saison 2022 ?

Comme à l’accoutumée, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont une nouvelle fois tirer leur épingle du jeu pour cette édition 2022. En effet, même si le septuple champion du monde a mené une saison difficile chez Mercedes, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs pilotes de cette saison. Dans tous les cas, l’avant-dernière manche du 13 novembre sera décisive pour ces deux pilotes.

Quelles sont les nouveautés pour la saison 2022 ?

2022 a été une année de nouveauté pour l’univers du Formule 1. Parmi les changements notables, on peut citer l’aileron avant qui a pris un tout autre design pour favoriser le flux d’air dans les perturbations aérodynamiques et les pneus 18 pouces signés Pirelli et les enjoliveurs qui apportent plus d’appui à la voiture. Sans oublier l’introduction du carburant E10 réputée pour être plus soucieuse de la planète.