Shogun cartonne sur Disney Plus : voici 3 autres séries que vous aimerez aussi !

Voici d'autres séries comme Shogun que vous pourrez visionner en streaming en attendant la suite de la prochaine saison !

La série Shogun a connu un lancement record. Depuis sa première diffusion, elle a maintenu sa position en tête des classements sur Disney Plus. Avec des scores impressionnants sur Rotten Tomatoes (99% des critiques et 93% des téléspectateurs), cette série a marqué les esprits avec son cadre et son histoire uniques.

Cependant, en raison de la sortie d'épisodes de manière hebdomadaire, il y a un intervalle prolongé entre chaque nouvel épisode. En attendant la prochaine sortie, voici des séries comme Shogun que vous pourrez mettre sous les dents !

Séries comme Shogun : The Bear

Cette série se démarque comme une série dramatique exceptionnelle, bien qu'elle ne comporte aucune épée et aucun ours ! Avec des dialogues tranchants et des conflits captivants, la série a réussi à impressionner tant les critiques que les spectateurs. Elle a obtenu un score de 99% sur Rotten Tomatoes pour sa saison 2. Les scènes intenses et les récompenses obtenues font de cette série l'une des meilleures sur toutes les plateformes de streaming. Elle offre une expérience captivante si vous êtes à la recherche de séries comme Shogun !

Andor : un clin d'œil à Star Wars

Bien que se déroulant dans une galaxie lointaine, « Andor » offre une épopée épique centrée sur l'espion rebelle Cassian Andor de Star Wars. Avec une cote de 96% sur Rotten Tomatoes et des critiques élogieuses, la série est saluée comme une contribution majeure à l'univers de Star Wars. Des comparaisons avec des séries emblématiques telles que « The Wire » et « The Sopranos » témoignent de la qualité et de l'impact de « Andor », offrant une expérience sombre et captivante qui séduit les fans de la franchise.

Percy Jackson et les Olympiens pour les fans de mythologie grecque

« Percy Jackson et les Olympiens » fait partie des séries comme Shogun appréciée des petits comme des grands. Elle offre une grande épopée fantastique adaptée à un public familial, avec un score de 92% sur Rotten Tomatoes. La série suit les aventures périlleuses de Percy, menacé par des monstres terrifiants et des dieux en colère, offrant une expérience captivante et divertissante. Saluée comme une belle façon de passer du temps en famille, la série a déjà lancé une deuxième saison, démontrant son attrait durable et son succès auprès des téléspectateurs.