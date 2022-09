Tado° V3 : meilleur thermostat connecté pour les non technophiles

Avec ce modèle, Tado propose un thermostat connecté facile à utiliser qui bénéficie d’un design blanc simpliste. Pour ce faire, il suffit d’installer le budget internet inclus dans son kit de démarrage.

L’appareil est compatible de façon native avec la quasi-totalité des assistants vocaux et plateformes domotiques. Ainsi, que vous utilisez Apple HomeKit, Google Assistant ou encore Amazon Alexa chez vous, ce thermostat connecté V3+ de Tado pourra s’intégrer à vos routines. Il peut être utilisé seul ou avec des vannes de radiateur supplémentaires pour un contrôle de zone.

Cependant, nous devons admettre que l’appli manque de convivialité par rapport à l’appli Evohome. Elle ne dispose pas non plus de fonctionnalités d’auto-apprentissage. Par ailleurs, il est possible de se procurer une tête de thermostat pour le fixer sur un radiateur connecté électrique afin de le gérer.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 104 x 104 x 19 mm

Capteurs : capteurs de température, humidité intérieure, lumière ambiante

Contrôle de zone : oui

Connectivité : via le Tado Internet Bridge connecté au routeur via le port Ethernet

Points forts

Design blanc élégant

Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et HomeKit

Points faibles

L’application difficile à utiliser

Aucune capacité d’auto-apprentissage

Drayton Wiser : le meilleur thermostat connecté multizone

Vous aimez l’idée d’un contrôle du chauffage par zone, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Alors le Drayton Wiser mérite d’être considéré. Ce thermostat connecté offre la possibilité de régler la température, dans chaque zone, grâce à des vannes de radiateur électriques.

Ce thermostat connecté bénéficie également d’une fonction de détection d’ouverture de fenêtre. Cette caractéristique permet de mettre fin au gaspillage d’énergie en éteignant la chaudière s’il détecte qu’une fenêtre a été ouverte et fonctionne avec Alexa et Google Assistant.

Cependant, ce n’est pas le plus élégant des thermostats du marché, et il n’y a aucun moyen de voir la température de la pièce depuis le thermostat du radiateur lui-même.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 76 x 76 x 25 mm

Capteurs : température, humidité, fenêtre ouverte

Contrôle de zone : oui

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Points forts

Thermostat connecté Multizone

Simplicité d’utilisation

Points faibles

Faible signal émis par le boîtier de contrôle n

La température n’est pas visible depuis les thermostats des radiateurs.

Thermostat Somfy : le meilleur thermostat connecté polyvalent

Un nom connu dans le domaine de la domotique, Somfy propose son thermostat connecté filaire. Ce dernier offre des fonctionnalités bien classiques telles que la programmation, le contrôle à distance ou la géolocalisation.

Par ailleurs, cette solution facilite la gestion du radiateur électrique connecté. Compatible avec l’électricité, le gaz, le fioul, le bois et les pompes à chaleur, le thermostat connecté Somfy offre un meilleur contrôle de la température dans la maison. Il comprend un capteur d’humidité, une fonction de géolocalisation, calcule l’inertie et l’isolation de la maison. En revanche, il fait l’impasse sur certains détecteurs, comme le détecteur de présence ou encore, l’affichage en continu des températures actuelles, ce qui est plus surprenant.

En outre, il détecte les fenêtres ouvertes et surtout devrait aider à mieux contrôler la consommation d’énergie. L’appareil est compatible avec Alexa et Google Assistant pour le contrôler par la voix. Enfin, il peut être associé au box Tahoma pour créer des scénarios d’ouverture des volets Somfy ou autres.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 102 x 90 x 35mm

Capteurs : température, humidité, fenêtre ouverte

Contrôle de zone : oui

Connectivité : Wi-Fi

Points forts

Une application performante

Contrôle de la température grâce à la géolocalisation.

Points faibles

Le thermostat n’affiche pas la température

Absence de capteur de présence

Nest Thermostat : le meilleur thermostat connecté premium

Le thermostat Nest est le meilleur appareil connecté pour contrôler la chaleur ambiante d’une maison. Il présente un look premium avec une forme arrondie. Mais ce modèle s’avère être aussi pratique qu’esthétique.

Il peut notamment être réglé via ses boutons sur le côté ou via l’application Google Home. Ce thermostat connecté Nest offre une configuration facile via cette appli. Notez également qu’il est compatible avec Alexa. Il permet donc une commande vocale, ce qui se révèle pratique au quotidien.

Ainsi, vous pouvez le régler n’importe où depuis votre appareil afin d’avoir la température idéale tout en économisant le plus d’énergie. Il comprend des fonctions intéressantes comme un détecteur de mouvement ou un détecteur de lumière ambiante et d’humidité.

Toutefois, nous regrettons que ce produit ne soit pas compatible avec la fonction « détection de température Google » qui automatise la régulation de la température dans une pièce. En somme, ce modèle reste de bonne qualité surtout pour son prix très attractif.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 84 x 31 mm

Capteurs : 10 capteurs de température, humidité intérieure, proximité, activité en champ proche, activité en champ lointain, lumière ambiante

Contrôle de zone : non

Connectivité : Wi-Fi, interconnexion sans fil, Bluetooth Low Energy

Points forts

Auto-apprentissage

Contrôle automatique du chauffage en fonction de votre localisation

Points faibles

Pas de contrôle de zone

Ne fonctionne pas avec HomeKit d’Apple.

Honeywell Lyric T6 : thermostat connecté avec le meilleur rapport qualité-prix

Le Honeywell Lyric T6 est un appareil de couleur sobre qui ne risque pas de se faire remarquer. De fait, il peut être placé simplement sur son boîtier récepteur ou être fixé au mur. En outre, son installation ne prend que 10 minutes environ. Il suffit de raccorder ce thermostat connecté à un radiateur électrique et de le connecter à votre réseau WiFi.

Ce thermostat connecté peut suivre vos déplacements grâce à la géolocalisation de votre smartphone. Dès que vous sortez, il réduit la température de votre logement pour éviter le gaspillage d’énergie. À l’inverse, il augmente automatiquement le chauffage lorsque vous vous rapprochez de la maison.

Sinon, vous pouvez toujours spécifier manuellement via l’application mobile de l’appareil les cycles de chauffage et de refroidissement que vous souhaitez. Mais ce qui rend le Honeywell Lyric T6 si exceptionnel, c’est sa compatibilité avec Apple Homekit, Amazon Alexa, Google Hom et IFTTT.

Une fois connecté, le thermostat se transforme en un outil de contrôle vocal formidable pour la gestion de la maison tout cela au meilleur prix.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 110 x 110 x 40 mm

Capteurs : capteurs de température, humidité intérieure

Contrôle de zone : oui

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Points forts

Intégration Alexa et Google Assistant

Simple d’utilisation

Point faible

La température n’est pas visible des thermostats de radiateur

Netatmo : un thermostat connecté hauts en couleur

Netatmo est une pépite française spécialisée dans le domaine de la high-tech. Elle propose de multiples objets connectés. Dans son catalogue, elle offre le meilleur thermostat connecté du secteur. Ce thermostat est compatible avec la plupart des chaudières à bois, à gaz et au fioul. Il peut être contrôlé à distance. Votre smartphone devient la télécommande du thermostat connecté Netatmo. Il permet une véritable programmation intelligente en prenant en compte l’isolation de votre maison et la température extérieure.

En plus d’un design élégant et d’un large choix de couleurs, sa particularité repose sur ses quatre choix de couleurs. En plus, le Netatmo offre une économie jusqu’à 37 % sur vos factures de chauffage. Son application dédiée est compatible avec les systèmes iOS, Android et Windows.

Il dispose également d’une fonction d’auto-entretien qui donne des alertes sur l’état de la batterie et sur toute anomalie dans le fonctionnement du radiateur électrique connecté. Netatmo possède également un programme d’installateurs certifiés au cas où vous ne souhaiteriez pas le faire.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 83 x 22 x 83 mm

Capteurs : capteurs de température, humidité intérieure

Contrôle de zone : oui

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Points forts

Facile à installer

Options d’extension

Points faibles

La programmation est un peu complexe

Le support d’Alexa doit être amélioré

Lire le guide d’installation du Netatmo

Ecobee : Le meilleur thermostat intelligent dans l’ensemble

Avec son boîtier en zinc et son écran tactile beaucoup plus grand, le thermostat connecté d’Ecobee est beaucoup plus beau que les générations précédentes. Au même titre que le thermostat Nest Learning, il est encore plus intelligent à l’intérieur. Il intègre désormais un capteur de qualité de l’air, ce qui vous permet de savoir si vous devez ouvrir une fenêtre ou allumer un ventilateur. L’immense écran vous permet également de consulter les prévisions météorologiques de la semaine.

Comme précédemment, la meilleure partie de l’Ecobee est ses capteurs à distance, qui vous permettent de gérer plus facilement la température de toute votre maison. L’Ecobee intègre également Alexa et, si vous avez un HomePod ou un HomePod mini, vous pouvez également parler à Siri par l’intermédiaire du thermostat. Le haut-parleur intégré n’est toujours pas génial pour écouter de la musique, mais c’est un moyen d’avoir un haut-parleur intelligent dans une pièce où vous ne voulez pas placer un Écho Dot.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 109x 26 mm

Capteurs : température, humidité, proximité, lumière ambiante

Contrôle de zone : non

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Points forts

Prise en charge complète d’Alexa

Capteurs à distance améliorés par rapport au modèle précédent

Points faibles