L'impression 3D est devenue un véritable phénomène que tout le monde peut essayer aujourd'hui. En 2020, ce n'est plus de la science-fiction d'imprimer de chez soi un objet pour par exemple réparer son réfrigérateur. L'impression 3D est présente tout autour de nous et même dans des domaines où l'on ne l'attend pas.

Aujourd'hui, cette technologie est utilisée par les entreprises de toutes sortes. Dans le domaine spatial, cette innovation fait entrevoir des possibilités impossibles il y a quelques années, comme imprimer en 3D une pièce de rechange en métal en quelques heures. Dans le domaine gastronomique, les applications sont nombreuses, avec l'impression d'une pizza comestible par exemple.

Les imprimantes ont tellement évolué qu'il est possible de les rendre utiles et surtout rentable dans nos vies quotidiennes. En revanche, il vous faudra quelques connaissances de base, même si on retrouve dans le Top quelques imprimantes pour débutant.

Le Top est le guide d'achat compare la totalité des paramètres à prendre en compte avant l'achat d'une imprimante 3D. Son prix sera probablement le facteur le plus intéressant. C'est pourquoi elles sont triées de la moins chère à la plus chère. Mais le prix n'est pas gage de qualité : la précision, la taille d'impression, le nombre de têtes d'impression ou même la présence d'un plateau chauffant sont autant de paramètres à prendre en compte.

La meilleure imprimante 3D 2020 adaptée à vos besoins

Choisir la meilleure imprimante adaptée à vos besoins est tout d'abord bien connaître ses besoins. Pour cela, vous devrez évaluer le degré de précision que vous souhaitez pour les pièces que vous voulez imprimer. Cette précision est exprimée en microns. Vous devez aussi songer à la taille des pièces que vous désirez imprimer et donc la taille du plateau de l'imprimante 3D dont vous aurez besoin.

Le nombre de buses vous indique le nombre de matériaux que vous pouvez imprimer simultanément. Vous devrez aussi savoir si vous aurez besoin d'un plateau chauffant ou pas et si celui-ci peut être incliné pour atteindre des endroits difficilement accessibles. Par ailleurs, vous devrez prendre en considération le type de matériaux pouvant être imprimés et si l'imprimante 3D peut aussi utiliser la technologie de jet d'encres de couleur.

Les autres paramètres à prendre en compte pour bien choisir son imprimante 3D

Le prix enfin est sans nul doute le facteur déterminant qui vous aidera à choisir au mieux la meilleure imprimante selon votre budget. Certains autres éléments peuvent aussi être pris en considération comme par exemple s'il existe une communauté importante autour de cette imprimante 3D, s'il existe une prise USB, la rapidité d'impression, l'émission ou pas de mauvaises odeurs, si l'ABS est pris en compte, si l'imprimante dispose d'un écran de contrôle, la qualité de l'impression, s'il y a une caméra de contrôle ou bien encore si l'imprimante est facile à utiliser ou nécessite un certain apprentissage.

Creality CR-10 : l'imprimante 3D parfaite pour débuter La Creality CR-10 fait partie de ces produits parfaits pour se lancer dans le monde des imprimantes 3D. Elle profite tout d'abord d'un prix assez abordable (environ 350 euros) au vu de ses capacités. Avec une précision de 100 microns, on peut parler d'une belle performance pour une imprimante 3D dans cette gamme de prix. On peut être également surpris par la large taille de construction (300 x 300 x 400 mm) qui demande d'habitude près de 200 euros d'investissements supplémentaires. Enfin, tous les matériaux les plus utilisés fonctionnent avec la Creality CR-10, c'est à dire ABS, PLA, TPU… La présence d'un adaptateur USB pour imprimer directement du contenu est un dernier bon point pour ce produit. Caractéristique techniques Précision : 100 microns

Taille de plateau: 300 x 300 x 400 mm

Nombre de buses : 1

Plateau chauffant : Oui

Ecran de contrôle : Oui

Matériaux : Tous

Da Vinci Junior : la meilleure imprimante 3D des enfants Elle est idéale pour commencer dans l'univers de l'impression 3D pour un prix raisonnable. Cette imprimante 3D est totalement autonome grâce à un logiciel très simple. Pour ce qui est de la sécurité, la Da Vinci Junior est fermée pour éviter de se blesser avec le plastique brûlant. Le logiciel fourni est très intuitif avec des fonctions comme le changement de température ou la calibration pour obtenir une impression 3D parfaite. On peut dire que la Da Vinci Junior est un véritable laboratoire. Elle permet aux moins expérimentés de tester cette technologie sans se ruiner. Sans compter qu'avec une précision de 100 microns elle permet de créer des objets en 3D avec un excellent rendus. Il faudra en revanche utiliser les bobines de filament de la marque Da Vinci pour qu'elle fonctionne. Caractéristique techniques Précision : 100 microns

Taille plateau : 150 × 150 × 150 mm

Nombre de buses : 1

Plateau chauffant : Non

Matériaux : PLA

Ender-5 PRO : l'une des meilleures imprimantes 3D de l'année La Creality Ender 5 est parue cette année. C'est sans conteste la meilleure imprimante 3D Ender. L'ensemble des défauts de la gamme Ender 3 est corrigé sur ce modèle, seule l'apparence du produit est similaire aux versions précédentes. La Creality Ender-5 allie facilité d'installation et d'utilisation à une très haute qualité d'impression. Il est également très simple de la personnaliser. L'imprimante n'est pas exempte de défauts, en témoigne le nivellement manuel du plateau magnétique, déjà présent sur le gamme Ender 3. Quoi qu'il en soit, la Creality Ender 5 demeure un excellent choix, surtout pour moins de 300€. Le modèle se place comme l'une des meilleures imprimantes 3D de l'année. Caractéristique techniques Précision : 50 microns

Taille plateau : 220 x 220 x 300 mm

Nombre de buses : 1

Plateau chauffant : Oui

Ecran de contrôle : Oui

Matériaux : PLA, ABS, autres plastiques

Elegoo Mars : meilleure imprimante 3D pour résine pas chère L'Elegoo Mars est une imprimante 3D pour résine abordable qui est tout aussi performante qu'un modèle professionnel. En plus de faire plus que correctement son travail, l'appareil est plutôt petit et ne prendra pas beaucoup de place sur votre espace de travail. De plus, son application mobile est intuitive. Les amateurs n'auront aucun mal à s'y retrouver, même si c'est leur première imprimante 3D. Ainsi, si l'impression 3D de la résine vous intéresse, essayez-là sur ce modèle. D'autant que la qualité des objets obtenus est incomparable avec celle des produits de la même gamme de prix. Caractéristique techniques Précision : 0,047 mm

Taille plateau : 115?6 x 65 x 150 mm

Nombre de buses : 1

Plateau chauffant : Non

Matériaux : résine

ZMoprh VX : l'imprimante tout-en-un La ZMorph VX est l'imprimante multifonctionnelle par excellence. Impression double excursion, découpe et marquage au laser, fraisage CNC : le modèle sait tout simplement tout faire. En plus, la machine est très robuste et possède un système en boucle fermée. La machine est adaptée à quasiment tous les professionnels, quels qu'ils soient. Evidemment, il faudra mettre le prix pour se procurer la bête, fournie avec cinq têtes interchangeables et deux plateaux. Compter environ 3800€ pour acquérir la machine. C'est très cher, mais largement rentabilisé par la qualité de la machine. Caractéristique techniques Précision : 50 microns

Taille plateau : 250 x 255 x 165 mm

Nombre de buses : 2

Plateau chauffant : Oui

Ecran de contrôle : Oui

Matériaux : Tous

Makerbot Replicator + : L'imprimante 3D des professionnels La Makerbot Replicator est clairement destinée au marché professionnel, de par son prix et ses caractéristiques ultras compétitifs. Sa fiabilité est l'un de ses atouts principaux. Elle est capable d'imprimer un objet en 3D avec une précision de 100 microns et une très grande rapidité. Avec sa tête d'impression, elle est capable d'imprimer tous les types de matériaux en filaments. Elle sera donc idéale pour des cabinets d'architecte, des bureaux d'études ou bien des écoles, etc. Elle se connecte en WIFI ou par Ethernet pour toujours rester connectée. Il est donc possible de la piloter à distance. La fonction de camera permet de suivre l'avancé de son impression 3D en temps réel de n'importe où. Caractéristique techniques Précision : 100 microns

Taille plateau : 295 x 195 x 165 mm

Nombre de buses : 1

Plateau chauffant : Oui

Matériaux : Tous plastiques

