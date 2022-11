Quel moteur choisir ?

La puissance d’un vélo électrique désigne sa capacité à avancer de manière efficace. Puissance rime donc avec performance. Néanmoins, il conviendra de choisir cette puissance en fonction de vos besoins réels. Pourquoi acheter un modèle avec un moteur très puissant alors qu’on ne l’utilisera que pour se balader de temps en temps ?

Les moteurs sur les vélos électriques permettent de créer l’énergie qui va, par la suite, vous aider à faire avancer le vélo. Ils se différencient par leur technologie et leur puissance. Il est donc nécessaire de choisir un moteur adapté à vos besoins.

Les moteurs des vélos électriques se trouvent généralement entre 250 et 350 Watts. Avec ceux de 250 Watts, on trouvera majoritairement les vélos à assistance électriques qui ne dépassent pas les 25 km/h. Ceux de 350 Watts correspondent aux speedbikes, qui vont eux a une vitesse de 45 km/h.

Deux modèles de moteurs existent. Ils sont tous les deux performants, mais certains détails changent. Vous devrez donc choisir entre ces deux moteurs en fonction de vos besoins.

Les moteurs pédaliers

C’est aujourd’hui le modèle de moteur de plus prisé par les constructeurs. C’est, en effet, le plus complet et celui qui s’adapte le mieux aux différents types de vélos électriques. Il est néanmoins plus lourd et plus bruyant. De plus, il tire sur la chaîne du vélo, vous devrez donc la changer plus souvent. Il est à privilégier si vous êtes en recherche de puissance.

Les moteurs dans la roue avant ou arrière

Ce sont les moteurs les plus utilisés dans l’industrie. Simples et pas chers, ils permettent de changer de vitesse rapidement et facilement. Toutefois, étant donné que le moteur est situé sur la roue, elle sera, de ce fait, un peu plus compliquée à changer. Les moteurs dans les roues restent moins chers que le moteur pédalier. Les vélos à moins de 2000 euros en sont généralement équipés.

On distingue le moteur dans la roue avant, qui est le plus adapté aux utilisations quotidiennes. Il est plus léger, possède une meilleure adhérence et demande peu d’entretien. La plupart des vélos sont équipés de ce type de moteur.

Le moteur dans la roue arrière est lui à privilégier pour des utilisations plus sportives. Il est à éviter si vous voulez l’utiliser de manière citadine. En effet, il demande un entretien régulier et a un manque d’adhérence les jours de pluie. De plus, le moteur appuie sur le dérailleur, vous risquez d’avoir des complications à ce niveau-là.