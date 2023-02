Où acheter son vélo électrique ? Tout ce qu’il faut savoir

L’endroit où acheter un vélo électrique peut déterminer la qualité du vélo obtenu. En outre, la performance du service après-vente varie en fonction du vendeur.

Le marché des vélos électriques a connu une croissance importante ces derniers temps. Son essor étant si important qu’on estime les ventes à des millions d’euros par an. Compte tenu de cette floraison du secteur, de plus en plus de vendeurs s’engagent dans la commercialisation de ces véhicules écologiques. Face à cette multitude de vendeurs, les acheteurs peu avisés peuvent s’interroger sur les endroits où acheter le meilleur vélo électrique. Cet article fait un tour d’horizon sur ce sujet.

Pourquoi opter pour un vélo électrique ?

Les véhicules motorisés sont les principaux responsables de la dégradation de l’environnement. Voilà pourquoi la société se tourne davantage vers des moyens de transport moins polluants. Parmi ces éco-alternatives figure le vélo électrique. Avec son système à assistance, la pratique du vélo équipé de ce mécanisme est loin d’être fatigante.

Une autre raison d’acheter un vélo électrique est l’économie. En fait, ce deux-roues électrique ne coûte qu’environ 1 € par 1000 km, contre 1 € par km pour les voitures thermiques. Enfin, l’utilisation d’un VAE rime avec gain de temps. En empruntant les zones cyclables, plus besoin de perdre du temps dans les bouchons.

Bref, les avantages qu’offrent les vélos électriques sont légion. Toutefois, pour en tirer le meilleur parti, il faut savoir où acheter son vélo électrique. Sans plus tarder, en voici la réponse.

Où est-ce qu’il faut acheter le vélo électrique ?

Sur un site internet

Internet est l’un des endroits où on peut facilement se procurer un vélo électrique. En effet, sur le web, il y a de nombreux particuliers vendant des vélos à des prix avantageux. Par ailleurs, des sites spécialisés, comme Amazon, proposent un large éventail de VTT électrique qu’il soit d’occasion et neufs à la fois. On y trouve aussi des pièces détachées pour les deux-roues. Ces sites e-commerce offrent la possibilité d’acheter, mais le livre aussi chez soi.

Dans un grand magasin

Les supermarchés font partie des endroits où on peut acheter du VTT électrique. Elles ont la particularité d’offrir des articles à la portée de tous, peu importe le budget.

Mais par rapport au site internet, les grandes surfaces sont peu recommandées. En fait, les articles proposés sont la plupart du temps d’entrée de gamme. Il ne s’agit donc pas du meilleur endroit pour dénicher les accessoires destinés aux deux-roues.

En outre, les magasins n’offrent pas de SAV. En cas de souci, il faut se débrouiller soi-même. Toutefois, il s’agit d’un lieu idéal pour ceux qui recherchent un vélo électrique économique.

Auprès d’un vélociste

Connaissez-vous un vélociste ? Si oui, inutile de chercher plus loin pour trouver un endroit où acheter le meilleur vélo électrique. En effet, ce dernier connaît à la perfection tout ce qui concerne les vélos, quel que soit leur modèle ou leur type. Toutefois, il faut savoir qu’il existe 2 types de vélocistes : les professionnels et les amateurs.

En général, les professionnels sont agréés par les grandes marques. Ces vélocistes peuvent assurer un SAV étant donné qu’il dispose d’un mécanicien qualifié sur place. De fait, vous n’avez pas de difficulté à obtenir des pièces de rechange étant donné que ce revendeur servira de lien entre l’utilisateur et l’usine.

Quant aux amateurs, leurs activités consistent en la vente occasionnelle de VAE. Les articles proposés sont tous de marque différente, sans se soucier de leurs performances.

Acheter un vélo dans une enseigne de sport

Les enseignes de sport telles que Decathlon ou Intersport font partie des endroits privilégiés pour acheter un vélo électrique. En effet, dans notre top vélo Decathlon, vous pouvez constater que les modèles proposés dans ce magasin sont réputés comme étant de meilleure qualité. Certes, vous ne disposerez pas de beaucoup de choix. En revanche, en cas de panne, il y a de fortes chances que vous trouviez un intervenant capable de dépanner le vélo.

Top 3 des vélos électriques

Si vous aussi, vous vous souciez de l’environnement, découvrez le modèle adapté à vos besoins dans notre comparatif de vélos électriques.

Elops 500 : vélo de ville électrique pour les déplacements quotidiens

Prix : 1 649 euros

L’Elops 500 bénéficie d’un moteur 250 watts intégrés au moyeu. Ce moteur produit un couple de 45Nm, une puissance suffisante pour accompagner le cycliste. Il fournit un pédalage assisté à une vitesse maximale de 25 km/h. Jouissant d’un cadre haut, ce vélo électrique compte 3 niveaux de conduite.

Pour alimenter le vélo, une batterie de 504 Wh est intégrée au cadre. Cette capacité offre une autonomie qui peut aller jusqu’à 115 km. Pratique, ce vélo électrique intègre tous les éléments indispensables pour une promenade optimale.

Elops 920E Connect : un VAE connecté au look rétro

Prix : 1 900€

Ce VAE a été conçu pour permettre aux cyclistes de circuler en ville au quotidien. Disposant d’un moteur assez puissant de 250W, l’ Elops 920E Connect offre la possibilité de se déplacer à 25 km/h, en profitant d’un très bon équilibre. Quant à son autonomie, ce vélo urbain peut parcourir 50 km sous réserve que les conditions soient bonnes

Le seul inconvénient concerne le fait qu’il soit peu confortable. En effet, sa suspension n’est pas très efficace quant à sa selle, elle est un peu rigide. De fait, il ne s’agit pas d’un vélo électrique pour les longues promenades.

De même, les routes abruptes sont à éviter autant que possible pour se mettre à l’abri des chocs et des bosses. Pour 1 900€, le prix initial du vélo de ville semble plutôt élevé.

Moma bike E-bike 20 Pro : vélo électrique pliant performant

Prix : 1 299,99 euros

Le vélo électrique pliant est un excellent allié pour circuler en ville. Ce modèle est facile à ranger et à transporter.

Cet Ebike a un design urbain accompagné par des roues de 20 pouces. De plus, il est très bien équipé. Il comprend des feux de signalisation pour améliorer la visibilité, un garde-boue, une béquille et un porte-bagage. Celui-ci renforce le look vintage de l’E-bike 20Pro.

En ce qui concerne la batterie, le vélo électrique a choisi une cellule de 16.000 mAh disposée sous la selle, à l’arrière du vélo. Il s’agit d’un choix avisé se mariant parfaitement avec le cadre rendant l’ensemble discret.

Même si ce modèle bénéficie d’une importante batterie, l’E-bike 20 pèse seulement 18 kg. Son autonomie, quant à elle, avoisine les 80 km. Par ailleurs, le vélo exploite un moteur de 250W. Celui-ci satisfait pleinement les exigences des utilisateurs en leur proposant une puissance suffisante.

Outre Décathlon, Intersport compte parmi les principaux acteurs français sur le marché du vélo électrique. Il propose des modèles variés allant du vélo tout terrain au vélo de ville ou pliant. Notre top vélo électrique Intersport vous permet de trouver celui qui correspond.