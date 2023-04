Top des meilleurs vélos de ville électriques pour femme

Avec une offre apparemment infinie de vélos de ville électriques pour femme sur le marché, par où commencer ? Nous sommes partis explorer les modèles féminins qui sont non seulement agréables à conduire, mais aussi fiables et aux meilleurs rapports qualité-prix.

Vous cherchez un vélo électrique de ville pour femme ? En plus d’être incroyablement amusants, ils sont parfaits pour une grande variété d’utilisations. Que ce soit pour circuler dans les rues de la ville ou pour se rendre au travail, découvrez les modèles qui vont transformer votre expérience de conduite.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES CityZen Note : 9,7/10 Découvrir NCM Munich Note : 9,5/10 Découvrir E-ST 100 Note : 9,2/10 Découvrir

CityZen : un vélo électrique confortable et élégant pour les femmes

Caractéristiques techniques Moteur sans balais : 250 Watts

Autonomie : 60 km

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : Pneu 700C

Poids : 24 kg

Son confort inégalé rend ce vélo électrique idéal pour accompagner les femmes dans leurs différentes courses en ville. En effet, le CityZen facilite la pratique du vélo grâce à son design ergonomique, ses pneus larges et son moteur électrique de 250W. Ce dernier permet de rouler à une allure de 25 km/h maximum. Il donne l’impression de glisser sur les collines et les longues distances. En outre, sa batterie couvre une distance de 60 km.

Les femmes cyclistes apprécieront ce vélo de ville électrique pour leurs déplacements quotidiens en ville. Le style classique du cadre et le choix des couleurs attireront également de nombreux compliments. Son tube offre la possibilité d’attacher un antivol afin de bloquer la roue arrière lors d’un stationnement. En outre, ce guidon convient à un panier de 12L. Grâce aux sièges rembourrés, au cadre en gradins et à la position assise droite, les cyclistes peuvent rouler confortablement.

Confortable

Assistance fluide

Poids lourd

Durée de charge 5 h

NCM Munich : un vélo de ville électrique au design très féminin

Caractéristiques techniques Moteur : 250 Watts

Autonomie : 90 km

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : Schwalbe Marathon

Poids : 27 kg

Le NCM Munich trouve sa place dans ce comparatif de vélo électrique pour femme en raison de son style hors du commun. À la fois moderne et pratique, il séduit par son allure élégante et dynamique. Il se distingue par sa structure en col de cygne. Cette conception de cadre facilite l’enfilage et le retrait. En plus, les caractéristiques telles que la chaîne recouverte et les engrenages du moyeu signifient que vous n’aurez pas à vous soucier d’avoir de l’huile sur vos vêtements.

En outre, les irrégularités de la route étant compensées par la fourche suspendue et la tige de selle, l’expérience de conduite se révèle toujours fluide et agréable. La grande batterie située sur le porte-bagages offre une autonomie de 90 km. En outre, le moteur de 250W permet d’atteindre une vitesse de 25 km/h grâce à 6 niveaux d’assistance. Par ailleurs, ce vélo s’équipe de feux intégrés (avant et arrière) pour rouler dans des conditions de faible luminosité.

Une finition soignée

Style féminin

Assistance électrique peu fluide

Faible intensité de l’éclairage

E-ST 100 : le parfait compromis entre performance et prix

Caractéristiques techniques Moteur sans balais : 250 Watts

Autonomie : 2h 15mn

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : Rockrider all terrain light

Poids : 21,7 kg

Il existe de nombreuses options de vélos de ville électriques pour femmes sur le marché, mais l’E-ST 100 est l’une des meilleures. Il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme abordable. Bien qu’il soit proposé à 1000 euros, il dispose d’une puissance et d’une durabilité suffisantes pour vous emmener là où vous le souhaitez.

Ce vélo électrique comprend un moteur de 250W et une large gamme de vitesses, ce qui vous permet d’affronter facilement les collines et les vents contraires. Il se caractérise aussi par une autonomie de 2h.

Son cadre permet d’y monter et d’en descendre facilement, tandis que sa selle et son guidon sont confortables. Contrairement à de nombreux vélos électriques à taille unique, il existe en trois tailles différentes pour s’adapter à un large éventail de femmes.

Prix bas

Cadre compatible avec différents accessoires

Pas de suspension arrière

RIVERSIDE 100 E : idéal pour les expériences les plus excitantes

Caractéristiques techniques Moteur sans balais : 250 Watts

Autonomie : 70 km

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : CST PIKA

Poids : 22,2 kg

Parmi les vélos électriques de ville adaptés aux femmes, on trouve le Riverside 100 E. De couleur verte, il a toute la nostalgie d’un modèle au design traditionnel, mais avec des caractéristiques modernes. Il utilise le système électrique de la même marque et appartient, une fois de plus, au segment le plus sportif du marché. Il bénéficie d’un moteur coupleux et de freins à disques. Par ailleurs, son moteur couplé fournit une assistance basée sur la cadence de pédalage, grâce à un capteur de cadence.

En outre, le RS 100E est équipé d’une batterie qui semble occuper la majeure partie de la longueur du tube diagonal, mais qui n’a qu’une capacité assez standard de 380 Wh.

Ce VTC électrique dispose d’un écran LED rétro-éclairé qui garantit une bonne lisibilité de jour comme de nuit. Placé à côté de la poignée gauche, cet écran permet de choisir facilement entre les 3 modes d’assistance.

Couple moteur élevé

Autonomie routière satisfaisante.

Faible absorption des chocs

Mauvaise adhérence sur sol mouillé

ELOPS 920 E : un vélo de ville électrique connecté

Caractéristiques techniques Moteur sans balais : 250 Watts

Autonomie : 50 km

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : Gum Wall 60 TPI

Poids : 26 kg

Le Elops 920 E Connect est le grand frère de l’Elops 120E. Ce vélo électrique a été conçu pour une utilisation en ville, pour des trajets quotidiens de type vélotaf. Son moteur de 250W offre la possibilité de rouler à 25 km/h au maximum.

Quant à l’autonomie, il peut tenir jusqu’à 50 km. Seul petit bémol, ce modèle manque de confort. En fait, ses suspensions manquent d’efficacité tandis que sa selle se révèle dure. Sa conduite sur des distances plus longues risque d’être désagréable. En outre, il faudra éviter les pistes accidentées pour ne pas subir des secousses intempestives dans tous les sens.

Un vélo « connecté » fait partie des vélos dotés de super-pouvoirs. Il permet de bénéficier de plusieurs fonctions qu’un VAE non connecté ne peut pas offrir. Proposé à 1500€ et sur Decathlon, il faut aussi noter que ce vélo de ville électrique connecté est cher compte tenu de son manque de confort.

VAE connecté

Bonnes performances

Manque de confort

Pas pliable

CityBike : Un vélo de ville électrique pliable

Caractéristiques techniques Moteur sans balais : 250 Watts

Autonomie : 50 km

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : NC

Poids : 23 kg

Ce vélo de ville électrique pour les femmes est un excellent choix si vous êtes limité en espace de stockage ou si vous souhaitez emmener votre vélo dans le train ou dans une voiture. La conception astucieuse de son cadre lui permet de se plier dans des dimensions extrêmement réduites, ce qui est idéal dans les villes. La partie principale du cadre affleure le sol, ce qui signifie que l’arrêt aux feux de circulation se fait toujours en toute sécurité. Il existe différentes hauteurs de guidon et de selle.

Ne pesant que 23 kg, il se transporte très facilement pour l’emmener n’importe où. Sa motorisation de 250W lui permet de rouler à 25 km/h. Sa batterie lui assure 50 km d’autonomie. Vous pouvez la doubler avec une deuxième batterie, étant donné que celle-ci est amovible et qu’elle peut être remplacée.

Excellente autonomie pour un vélo pliant

Vélo léger

Assez lourd pour un vélo pliant

Vivi Vélo 26 : un vélo de ville électrique facile à manier

Caractéristiques techniques Moteur sans balais : 250 Watts

Autonomie : 40 à 80 km

Siège : réglable en hauteur

Type de pneus : NC

Poids : 22 kg

Si la plupart de vos déplacements s’effectuent sur des routes et des chemins plus plats, cette machine élégante vaut certainement la peine d’être examinée. En effet, ce vélo électrique offre une expérience de conduite vraiment agréable.

Il a la particularité d’être très léger pour un vélo de ville électrique. En effet, il pèse à peu près le même poids qu’un vélo de montagne standard – ce qui le rend très facile à manœuvrer.

Ce vélo électrique se compose d’un moteur plus puissant et d’une batterie interchangeable de longue durée. L’autonomie varie entre 40 et 80 km en mode assisté.

Le cadre géométrique en aluminium rend les vélos de ville électriques plus souples et plus stables pour les femmes. Son design à la mode satisfait les passionnées de sensations fortes et les cyclistes utilitaires. Il offre une qualité supérieure et une expérience de conduite exceptionnelle lors de l’ascension des montagnes ou des promenades le long de la côte.

Par rapport à 7 vitesses, la transmission professionnelle à 21 vitesses augmente les performances. Le bouton LED Meter vous permet de sélectionner la puissance de l’assistance électrique en fonction de vos besoins.

VTC électrique haut de gamme pour femmes

Riches en fonctionnalités

Une seule couleur disponible

FAQ

Quelle est la différence entre les vélos de ville électriques pour femmes et pour hommes ?

La conception du cadre du vélo constitue la principale différence entre les vélos de ville électriques pour hommes et ceux pour femmes. La plupart des modèles féminins ont un Cadre à enjambement bas ou en trapèze. Par contre, les modèles masculins ont généralement un cadre en croix. Le principal avantage d’un cadre enjambeur est sa faible hauteur, qui facilite grandement la montée et la descente du vélo.

Les cadres de vélos électriques pour femmes ont généralement une géométrie modifiée qui convient mieux à la taille des femmes. Quant aux composants, ils peuvent également varier pour les vélos électriques féminins, l’un des plus notables étant une selle spécifique pour les femmes. Les femmes ayant généralement des hanches plus larges, la selle d’une femme sera généralement plus large et plus courte que celle d’un homme. Le guidon peut être plus haut pour donner une position de conduite plus confortable et plus droite, et la potence peut être légèrement plus courte. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier les composants pour les adapter à votre morphologie. Certaines femmes sont très heureuses de rouler sur des vélos d’hommes et vice-versa.

Il existe de nombreux modèles et constructions de vélos électriques. Dans ce cas, voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d’un vélo électrique pour femmes :

La vitesse

Les vélos électriques s’équipent d’un système de moteur électronique avec assistance au pédalage, ce qui permet aux cyclistes de rouler plus vite. Le moteur qui alimente votre vélo électrique détermine en grande partie la vitesse à laquelle il peut rouler. Certains peuvent atteindre une vitesse d’environ 25km/h. Par conséquent, il est préférable de choisir un moteur qui peut répondre à vos besoins.

Espace de stockage

Étant donné que la plupart des femmes emportent des sacs ou des bagages supplémentaires lorsqu’elles sortent, il faut vérifier que le vélo électrique dispose d’un espace de stockage suffisant. De nombreux vélos électriques ont des paniers intégrés ou des fixations de panier à l’avant ou à l’arrière de leurs vélos. Lorsqu’ils sont utilisés pour transporter des produits d’épicerie et d’autres marchandises des magasins sur le chemin du bureau, ces paniers sont pratiques.

Autonomie et temps de recharge

La puissance de la batterie contrôle le temps qu’il faut pour que la batterie s’épuise, en plus d’accélérer le moteur. Même si vous pouvez toujours utiliser un vélo électrique comme un vélo ordinaire si la batterie est épuisée, il est toujours bon de connaître l’autonomie de votre vélo électrique afin de pouvoir choisir une batterie de manière appropriée.

Posture

Différentes formes de corps et préférences de conduite se retrouvent dans la conception des vélos. Obtenir un vélo électrique est préférable si vous avez besoin d’améliorer votre posture corporelle.

Comment rouler en toute sécurité ? Comme tous les usagers de la route, les cyclistes, et autres conducteurs de trottinettes ou scooters électriques doivent connaître et respecter le code de la route. De plus, il doivent porter les équipements adaptés pour une meilleure résistance au choc ainsi qu’une meilleure visibilité. Il vous faut : un casque ,

, un feu avant blanc ,

, un feu arrière rouge ,

, un avertisseur sonore d’une portée de 50 m,

d’une portée de 50 m, un éclairage passif via des équipements ou vêtements réfléchissants. Pour cela, nous recommandons les équipements de la marque Cosmo, comme le casque Fusion avec sa lumière intelligente, leur éclairage intelligent ainsi que leur sac à dos connecté avec éclairage passif. Pour tout achat sur le site de Cosmo, bénéficiez d’une remise de -5% avec le code promo TECH5.

