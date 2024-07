Un hoverboard, aussi appelé planche à équilibrage automatique, constitue un moyen de transport novateur, accessible et amusant. Toutefois, face au nombre impressionnant de produits disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire son choix.

On trouve des hoverboards de toutes les tailles, de toutes les formes, pour tous les prix, et les fonctionnalités proposées varient d'un modèle à l'autre. Il faut aussi prendre en compte les lois en vigueur, les risques et les dangers. En bref, choisir « le meilleur hoverboard » peut s'avérer très compliqué.

Pour remédier à ce problème, nous vous proposons un comparatif des meilleurs hoverboards ainsi qu'un guide d'achat pour vous permettre de choisir le modèle qui vous convient. Après la lecture de ce dossier complet, vous pourrez sélectionner votre hoverboard en pleine connaissance du marché.

Cool&Fun Tout-terrain, le meilleur hoverboard de 2024 A la fois fin, petit et léger, le Cool&Fun Tout-terrain est un hoverboard très facile à transporter. Sa capacité maximale est de 100 kilos. Il convient donc aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Malgré ses dimensions réduites, il offre une bonne portée et une vitesse très correcte. Son moteur silencieux de 350 watts délivre une vitesse maximale de près de 13 km/h. Sa batterie LG 36V quant à elle offre une autonomie de près d'une heure. Il est donc possible de l'utiliser pour se déplacer à une distance près de 13 kilomètres en une seule charge. Avec une vitesse modérée, il est possible de l'utiliser pendant 2 ou 3 heures entre deux charges. La recharge s'effectue rapidement. De plus, un compartiment prévu à cet effet permet de changer facilement la batterie. Pratique pour les longues excursions. On apprécie aussi la présence d'un mode entraînement permettant d'apprendre à l'utiliser avant de passer en mode avancé. Un écran LED et un indicateur d'autonomie LED sont également de la partie. Une technologie d'équilibrage automatique garantit la stabilité du véhicule. Le principal défaut de cet hoverboard est qu'il n'est pas adapté aux terrains difficiles à cause de ses petites roues de 6,5 pouces. Pour se déplacer dans la boue, dans l'herbe, sur le sable ou sur un terrain cabossé, il n'est donc pas adapté. Il n'est pas non plus résistant à l'eau. Quoi qu'il en soit, les qualités de cet appareil dépassent ses défauts. Polyvalent et adapté au plus grand nombre, facile à prendre en main, cet hoverboard est à nos yeux le meilleur de 2018 pour toutes ces raisons. Caractéristique techniques Normes : UL 2272

Vitesse maximale : 13 km/h

Autonomie : 1 heure

Taille des roues : 6,5 pouces

Dimensions : 24,5x9x8,75 pouces

Fonctionnalités spéciales : écran LED, mode entraînement

Wegoboard 4×4 Nano Bluetooth, le meilleur hoverboard hybride gyropode Le Wegoboard 4×4 Nano Bluetooth est un hoverboard tout-terrain performant conçu pour les utilisateurs exigeants. Doté de roues de 8,5 pouces, il offre une excellente stabilité et peut affronter divers types de terrains, y compris la boue, le gravier et les surfaces inégales. Ce modèle est équipé de deux moteurs puissants et d'une batterie offrant une autonomie de 20 km, avec une vitesse maximale de 20 km/h. Le 4×4 Nano Bluetooth intègre des haut-parleurs Bluetooth, permettant aux utilisateurs d'écouter de la musique en déplacement. Son poids de 12 kg le rend robuste tout en restant maniable. De plus, il supporte une charge maximale de 125 kg, convenant ainsi aux enfants et aux adultes. Les phares à LED ajoutent non seulement une touche esthétique, mais aussi une sécurité supplémentaire pour les déplacements nocturnes. Ce hoverboard est également équipé de systèmes de sécurité avancés, tels que la protection des moteurs et le contrôle de température, garantissant une utilisation sûre et prolongée. Caractéristique techniques Normes : IPX6

Vitesse maximale : 18 km/h

Autonomie : batterie 18650mAh (20 à 35 kilomètres de portée), soit entre 1h et 1h30 à vitesse maximale

Taille des roues : 10 pouces

Dimensions : 59.5×54,8 cm

Poids : 12,80 kilos

Capacité : 100 kilos Fonctionnalités spéciales : emplacement caméra, contrôle à distance (Bluetooth)

RCB Hoverboard Tout-terrain : l'hoverboard le plus rapide Avec une vitesse de 24 km/h, le RCB Hoverboard Tout-terraincompte parmi les hoverboards les plus rapides disponibles sur le marché. Nous vous recommandons donc d'être extrêmement prudent en l'utilisant. D'autant que, de par son design atypique (une seule roue), il est très difficile à utiliser malgré sa technologie d'équilibrage automatique. De par sa légéreté, il est très facile à transporter et se révèle également très solide grâce à sa composition métallique. Les principaux défauts de cet appareil sont son prix très élevé et sa faible autonomie. A pleine vitesse, le hoverboard tombera en panne de batterie après seulement 6,5 kilomètres parcourus. Heureusement, sa batterie peut être rechargée en moins d'une heure. Il est donc préférable de l'utiliser pour s'amuser en ville ou dans un parc et non pour se déplacer. Caractéristique techniques Vitesse maximale : 24 km/h

Autonomie : 15 minutes

Dimensions : 76x23x29 cm

Poids : 10 kilos

Prix : 1437 euros

Wegoboard Original : le meilleur hoverboard tout terrain Le Wegoboard Hummer 2.0 4×4 Bluetooth est capable de circuler sur n'importe quel terrain. Certifié UL 2272 et équipé d'une batterie LG également certifié UL, il est aussi très sûr. Cette batterie vous permettra de voyager 16 kilomètres à pleine vitesse en une seule charge. Le moteur de 800 W permet en effet de naviguer à une vitesse de 16 kilomètres / heure. Solide et étanche, il est le hoverboard sportif par excellence, surtout avec ses grosses roues de 8,5 pouces. Il peut prendre des pentes avec une inclinaison maximale de 20 degrés. Par ailleurs, cette planche embarque des phares LED pour davantage de visibilité. Une application compagnon pour smartphone permet de surveiller l'autonomie restante, la vitesse, la distance parcourue et bien plus encore. Notons la présence d'un haut-parleur Bluetooth. L'application permet aussi d'ajuster la vitesse, la sensibilité du volant et d'autres paramètres. Plusieurs modes sont proposés, dont un mode d'entraînement. Ce hoverboard est un excellent choix pour les utilisateurs avancés. Cependant, son prix élevé est un facteur qui peut s'avérer dissuasif. Caractéristique techniques Normes : UL 2272, IPX4

Vitesse maximale : 16 km/h

Autonomie : 1 heure

Taille des roues : 8,5 pouces

Poids : 14,5 kilos

Capacité : 120 kilos

Fonctionnalités spéciales : haut-parleurs Bluetooth, application mobile, plusieurs modes

WegoBoard Bumper : le tout terrain compact Quand on observe le WegoBoard Bumper, ce qui frappe, c'est son design pour le moins étonnant. Avec ses toutes petites roues de 6,5 pouces, ses pédales tout droit sorties de Transformers et de jantes inspirées de BMW, le tout terrain a vraiment un look unique. Force est de constater que malgré le côté déroutant, c'est une vraie réussite. Le Bumper est facile à transporter et peut même convenir aux enfants. Sa résistance à l'eau grâce à la Norme IP56 est également un très bel atout. Malgré ce format compacte, les performances du Bumper sont solides. Il peut atteindre les 20 km/h grâce à ses deux moteurs de 350 Watts. Le tout terrain peut supporter un poids de 125 kilos maximum. Le Bumper vous laissera profiter de lui pendant 20 kilomètres en musique grâce à ses hauts parleurs, avant de devoir passer par la case recharge. Celle-ci s'effectue en un peu moins de 3 heures pour une charge complète. Enfin, le tout terrain a l'avantage d'être disponible en cinq couleurs et surtout, d'avoir un excellent rapport qualité/prix. Commercialisé à un peu moins de 600€, vous pouvez trouver le WegoBoard Bumper à 250€ de moins actuellement. Caractéristique techniques Marque : WegoBoard

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : 20 kilomètres

Taille des roues : 6,5 pouces

Poids : 10 kilos

Capacité : 125 kilos

Evercross Phantom : le plus grand des hoverboards Le Evercross Phantom est un hoverboard qui se distingue par ses dimensions. Ses roues de 10 pouces contribuent à lui conférer un look agressif, au même titre que ses finitions noir mat. Un revêtement sur les roues protège le hoverboard des rayures et des chocs. Ces roues permettent de circuler sur tous types de terrains. Le design est travaillé dans les moindres détails pour garantir l'adhérence de l'utilisateur en toutes circonstances. Toutefois, malgré ses dimensions imposantes et sa solidité, le Phantom ne pèse que 13 kilos. Le défaut de cet hoverboard est son manque de puissance. Ses moteurs de 300 watts délivrent une vitesse maximale de 12 km/h. En revanche, avec ses deux batteries Samsung, l'autonomie de 1h30 est très satisfaisante et permet de parcourir 17 kilomètres en une seule charge. Notons la présence de haut-parleurs Bluetooth, et de lampes LED à l'avant et à l'arrière. On retrouve aussi une application mobile compagnon permettant à la fois de contrôler l'appareil et de surveiller son activité. Caractéristique techniques Marque : Evercross

Vitesse maximale : 12 km/h

Autonomie : 1 heure

Taille des roues : 10 pouces

Poids : 13 kilos

Fonctionnalités spéciales : haut-parleurs Bluetooth, LED, application mobile

Sisigad HY-A18 : un hoverboard pour les enfants Avec son moteur de 500 Watts, et sa batterie de 2400 mAh, le Hoverdrive Prime se destine avant tout aux enfants. Bien qu'il supporte 99 kilogrammes, les adolescents seront ravis de s'amuser avec ce système de glisse urbaine. Ses roues de 6,5 pouces assurent une bonne stabilité. Il est également plus léger que la moyenne. On regrettera une autonomie légère et une vitesse maximum basse. Ce deuxième facteur s'avère pourtant rassurant pour les parents. Caractéristique techniques Marque : Hoverdrive

Vitesse maximale : 12 km/h

Autonomie : 10 km

Dimensions : 59x19x18 cm

Poids : 9,8 kilos

Prix : 149 euros

GUIDE D'ACHAT DES HOVERBOARDS

Les hoverboards sont très à la mode depuis 2015. Dans toutes les grandes villes du monde, on peut voir des personnes déambuler sur ces véhicules modernes. Découvrez ce qu'est un hoverboard, les conditions pour en utiliser un, et les critères à prendre en compte pour choisir le modèle qui vous convient.

Qui est l'inventeur de l'hoverboard ?

Cet accessoire apparaît dans le cinéma de science-fiction, pour la première fois dans Retour vers le Futur II. Le concept de départ imagine une sorte de skateboard sans roue et volant. On le doit sûrement aux designers de Mattel, dont la marque apparaît dans le film.

Par la suite, plusieurs universités et chercheurs ont tenté d'imiter cet objet fictif, dans un but d'apprentissage ludique. En 2015, Lexus, une filiale de Toyota présente un prototype utilisant la supraconductivité. Cela demande donc d'équiper la zone de vol de puissants aimants. Le 23 décembre 2015, Arca Space Corporation annonce la commercialisation de l'Arcaboard, le premier hoverboard fonctionnel. 36 ventilateurs permettent de supporter un poids de 110 kilogrammes.

A la même période, plusieurs entreprises conçoivent des gyropodes sans guidon. L'entrepreneur Shane Chen prétend être à l'origine de l'invention avec son Hovertrax, mais les différents procès autour de la propriété intellectuelle et le projet du chinois Chic Robotics prouvent que l'objet existait depuis 2014.La désignation Hoverboard est finalement un détournement commercial du concept originel.

Quelle est la différence entre Hoverboard et un gyropode ?

S'ils utilisent tous les deux un moteur gyroscopique, ces deux produits sont différents. Basés sur la stabilité gyroscopique, ceux-ci permettent d'avancer à une vitesse constante en conservant son équilibre. Les véhicules se redressent d'eux-mêmes.

A la différence près qu'un gyropode dispose d'un guidon à l'instar des premiers segway. Un hoverboard se pilote uniquement en mettant son poids en avant et en bougeant les jambes.

Qu'est-ce qu'un Hoverboard ?

Définition

Au sens propre du terme, un hoverboard est une plateforme en lévitation. Son apparence est celle d'un skateboard, sans les roues. Ce terme vient du film Retour vers le Futur II, dans lequel le protagoniste Marty McFly découvre que les jeunes du futur se déplacent sur de tels engins.

Toutefois, dans le monde réel, le terme d'hoverboard a été repris pour désigner les scooters à équilibrage automatique. Ces planches dotées de deux roues sont alimentées à l'électricité. La planche est généralement séparée en deux parties pour assurer la stabilité de l'usager.

Ce dernier se met debout sur la plateforme, et se penche d'avant en arrière pour diriger le véhicule. En basculant sur un seul pied, il est aussi possible de tourner vers la droite ou la gauche.

Comment ça marche ?

Les hoverboards reposent sur plusieurs composants. Le gyroscope permet de déterminer la vitesse et l'équilibre de l'appareil. Les moteurs permettent de maintenir son équilibre et de le propulser. Les microprocesseurs servent à surveiller la direction de l'utilisateur afin de gérer la puissance des moteurs et la direction dans laquelle l'hoverboard se dirige. Enfin, les batteries au lithium alimentent le véhicule.

Origine

Quelles sont les conditions d'utilisation d'un hoverboard ?

Âge

Plusieurs conditions régissent l'utilisation d'un hoverboard. La législation varie d'un pays à l'autre, mais nous allons nous concentrer sur ce que dicte la loi française. Tout d'abord, en ce qui concerne l'âge minimum, la France interdit l'utilisation d'un hoverboard sur la voie publique avant 12 ans. Précisons que la plupart des constructeurs considèrent que l'âge minimum pour utiliser ce type de produits est de 8 ans.

Capacité

La capacité pondérale est également un critère important à prendre en compte. Les différents constructeurs indiquent un poids maximal pour leurs hoverboards. En règle générale, les hoverboards standards de 7 pouces peuvent porter un poids maximal de 100 kilos. Les personnes plus lourdes peuvent opter pour un hoverboard plus large.

Loi

La loi française pose plusieurs limites à l'utilisation des hoverboards. Il est tout d'abord interdit de rouler à plus de 10km/h sur les trottoirs. Il est aussi interdit de les utiliser sur les pistes cyclables. Par ailleurs, les régulations sur les batteries au lithium interdisent d'embarquer un hoverboard en avion.

Quel âge pour faire de l'hoverboard ?

Quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'un Hoverboard ?

Marque

Au commencement de la mode des hoverboards, de nombreux accidents d'explosions de batterie sont survenus. S'en sont suivies de nombreux procès contre les différents constructeurs. De nos jours, on compte trois principales marques réputées implantées en France : les Américains Razor et Evercross, et le chinois Ninebot/Segway.

Bien entendu, d'autres marques moins connues vendent également leurs appareils. L'important est de s'assurer que les hoverboards sont conformes aux normes UL européennes, permettant d'être sûr que le hoverboard soit solide et que sa batterie ne risque pas d'exploser.

Vitesse maximale

Les hoverboards les plus puissants peuvent atteindre une vitesse de plus de 20 kilomètres / heure. La plupart des modèles peuvent atteindre une vitesse comprise entre 12 et 16 kilomètres / heure. Toutefois, compte tenu des limitations en vigueur en France (interdiction de rouler à plus de 10 kilomètres / heure sur les trottoirs) mieux vaut opter pour un modèle offrant une vitesse comprise entre 8 et 10 kilomètres / heure si vous souhaitez rouler en ville.

Autonomie

L'autonomie d'un hoverboard dépend de la capacité de sa batterie, et détermine combien de temps vous pouvez l'utiliser avant de devoir le recharger. La plupart des modèles offrent assez d'autonomie pour des sessions d'une à deux heures, mais le poids de l'utilisateur et la vitesse de déplacement a un impact non négligeable. En général, un hoverboard à court d'énergie après 10 à 15 kilomètres parcourus.

Si vous souhaitez utiliser très fréquemment votre appareil, il faut aussi prendre en compte le temps de recharge de la batterie. En moyenne, une recharge prend trois heures, mais certaines batteries peuvent être rechargées en une heure ou moins.

Simplicité d'usage

Les hoverboards sont des véhicules relativement simples et intuitifs à utiliser. Toutefois, certains modèles sont équipés de capteurs plus sensibles, capables de mieux détecter les mouvements pour ajuster la vitesse et la direction avec précision. Ceci permet de garder l'équilibre plus facilement.

Taille des roues

Quelle taille pour un Hoverboard ?

La plupart des hoverboards sont équipés de roues plutôt petites, d'un diamètre d'environ 6,5 à 7 pouces. Ceci permet de réduire les dimensions de la planche et d'augmenter son efficience. Cette petite taille des roues ne pose pas vraiment de problèmes sur une surface plane, mais peut s'avérer dérangeante sur les surfaces inégales ou pour escalader le trottoir. Vous risquez fort de trébucher.

Pour un usage sportif, il est donc préférable d'opter pour des roues plus larges d'environ 8 à 10 pouces. Cette taille offre une meilleure stabilité sans toutefois augmenter trop considérablement la taille de la planche. Si vous cherchez un hoverboard pour des escapades sauvages, hors route, optez pour des roues de 10 pouces ou plus.

Poids

Si vous comptez emporter votre Hoverboard un peu partout avec vous, mieux vaut éviter d'opter pour un modèle trop lourd. Par ailleurs, la capacité du véhicule doit être prise en compte en fonction de votre propre poids.

Les fonctionnalités spéciales

En plus des fonctionnalités classiques, certains hoverboards proposent des fonctionnalités spéciales : lumières LED, réflécteurs, haut-parleurs Bluetooth, application compagnon pour smartphone… il peut être judicieux de prendre en considération ces options supplémentaires. Les lumières, notamment, peuvent augmenter votre sécurité en cas d'usage nocturne.

Prix

Quelle est le prix d'un hoverboard ?

Bien évidemment, le prix d'un Hoverboard est lui aussi très important. Il s'agit peut-être du critère le plus important à prendre en compte. On dénombre différentes gammes, allant du très abordable au très onéreux. Les hoverboards les plus chers proposent généralement davantage de puissance, une meilleure autonomie, et des fonctionnalités additionnelles que l'on ne retrouve pas sur les moins chers.

GRAND COMPARATIF DES HOVERBOARDS

Nous mettons régulièrement à jour notre sélection des meilleurs hoverboards. Retrouvez nos tests de hoverboards dans notre rubrique dédiée.

