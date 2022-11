Top 10 des meilleures trottinettes électriques sur Decathlon

Découvrez parmi les sélections ci-dessous la meilleure trottinette électrique offrant un bon rapport qualité/prix disponible sur Decathlon. En fait, ces scooters électriques constituent des solutions économiques pour se déplacer facilement en ville tout en étant agréables à conduire.

Que ce soit pour faire de petites courses en ville ou pour se rendre au travail, la trottinette électrique est une alternative aux voitures. Cependant, trouver le meilleur modèle peut être un peu difficile, car il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Pour vous aider, nous avons sélectionné les 10 meilleures trottinettes électriques vendues sur Décathlon.

Xiaomi Pro 2 : la trottinette électrique performante chez Decathlon

Acheter la Xiaomi Pro 2

Successeur de la Xiaomi M365 Pro, la Xiaomi Pro 2 rivalise avec des modèles beaucoup plus puissants de la marque. Ce modèle présente de nombreuses caractéristiques identiques à celles de son prédécesseur. Notamment la puissance du moteur (300W), la capacité et l’autonomie de la batterie (474 Wh, 45 km), la vitesse maximale (25 km/h). Leur apparence est presque identique, mais la trottinette électrique Pro 2 intègre quelques changements qui en font la meilleure trottinette électrique vendue sur décathlon.

En interne, son système KERS a été amélioré et est plus efficace qu’auparavant. Ses pneus résistent mieux aux dérapages et aux crevaisons – jusqu’à trois fois plus, apparemment.

La Pro 2 dispose d’un puissant phare à LED, ainsi que d’un feu de freinage arrière qui peut être allumé en permanence via une application smartphone. Pour le mettre en conformité avec la nouvelle législation européenne, celui-ci intègre également des réflecteurs avant, latéraux et arrière pour une meilleure visibilité.

Cet e-scooter est suffisamment large pour que l’utilisateur ne ressente aucun problème à conduire le scooter. De plus, le deck dispose d’une surface antidérapante qui le rend très confortable. Cela évite que le deck ne glisse lors de la conduite sur des routes cahoteuses.

Prix : 649 €

XIAOMI MI 3 : la meilleure trottinette électrique Décathlon destinée à améliorer votre conduite

Acheter la Xiaomi Mi 3

À première vue, le design de la XIAOMI MI 3 est similaire à celui de la génération précédente. Cependant, la marque utilise une couleur d’accentuation bleue pour celle-ci au lieu de son orange emblématique. Xiaomi Mi 3 représente la meilleure solution pour ceux qui recherchent une trottinette électrique urbaine sur décathlon.

Elle utilise un moteur de 300W avec une puissance maximale de 600 W. Elle dispose d’une batterie de 275 Wh qui peut parcourir 30 km avec une personne de 75 kg. Sans oublier que cette batterie a une protection contre les courts-circuits, une protection contre les surintensités.

En outre, la Mi Scooter 3 possède d’excellentes caractéristiques de sécurité. Il y a des réflecteurs sur tous les côtés de la trottinette, ainsi qu’un phare avant et un feu arrière éclairés. Il y a deux freins : le frein avant eABS et le frein à disque arrière. Le frein à disque arrière a deux plaquettes, ce qui prolonge la durée de vie du frein et améliore les performances de freinage.

L’expérience de conduite est douce. Les pneus de 8,5 pouces absorbent bien les chocs et offrent une conduite confortable.

Prix : 529 €

WISPEED T850 V2 : le choix idéal pour les déplacements urbains

Acheter la WISPEED T850 V2

La plupart des scooters électriques obligent les conducteurs à faire des compromis. En fait, qui dit scooter léger dit généralement batterie plus petite, ce qui se traduit par des vitesses plus lentes et des distances de déplacement plus courtes.

Le WISPEED T850 V2 constitue un scooter plutôt compact. Il s’équipe d’une batterie de 5,2 Ah et d’un moteur de 250W. Ainsi, il profite d’une autonomie de 25 km/h en mode 1 et d’une vitesse constante de 20 km. Bien sûr, ses pneus tout-terrain de 8,5 pouces rendent la conduite agréable. Même si vous devez emprunter des routes moins bien goudronnées. La WISPEED T850 V2 a un design simple et épuré. Il comprend un écran LCD suffisamment lumineux pour être vu en plein soleil, un phare et un klaxon électrique.

Grâce à sa conception ultra-pliable, c’est la meilleure trottinette électrique Decathlon pour ceux qui doivent se déplacer dans les transports publics. En fait, vous pouvez également la transporter comme une valise lorsque vous ne la conduisez pas.

La trottinette électrique dispose également d’une application iOS et Android qui se connecte via Bluetooth. Cette application vous permet de modifier certains paramètres, d’allumer et d’éteindre les lumières et d’éteindre la trottinette.

Prix : 369 €

XIAOMI 3 LITE : la meilleure trottinette électrique pour une mobilité douce

Acheter la Xiaomi 3 Lite

Depuis 2017, Xiaomi ne cesse d’améliorer ses modèles de trottinettes électriques. Avec la Xiaomi 3 Lite, la marque opte pour un cadre de 10 mm d’épaisseur, soit un modèle plus fin que la trottinette électrique MIJIA 1s qui a été lancée en 2020. La taille réduite du cadre offre à cette trottinette un centre de gravité plus bas et une meilleure stabilité.

En termes de design, Xiaomi Electric Scooter 3 Lite supprime le concept compliqué de l’avant pour créer une sensation visuelle minimaliste et légère. Dans le même temps, la lumière est abaissée pour « réduire la charge » sur l’avant. Le ratio de l’écran du groupe d’instruments est également augmenté et vous bénéficiez d’une expérience de contrôle de l’écran optimisée.

En outre, cette trottinette électrique présente une augmentation de 13 % de la capacité de montée, une vitesse de pointe de 25 km/h et une puissance de 250W. L’autonomie de cette trottinette électrique n’est que de 20 km, ce qui la rend la meilleure solution pour les trajets de proximité. En outre, le cache du moyeu avant est configuré pour ajouter des éléments rétro.

NINEBOT SEGWAY G30E II MAX : un modèle alliant sécurité et confort optimal

Acheter la Ninebot Segway G30E

Vendue à 799 € sur Décathlon, la Ninebot Max G30E II constitue la version améliorée de la Ninebot Max G30. Il s’équipe d’un moteur de 350W qui permet au scooter d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, ce qui est excellent pour cette catégorie de scooter électrique. L’e-scooter S2 est équipé d’une batterie 36V, 7,8Ah 270 Wh qui se charge complètement en 6 heures. Pleinement alimentée, la trottinette offre une autonomie impressionnante de 65 km à une vitesse maximale de 25 km/h. Et lorsque vous devez vous arrêter, les freins à disque mécaniques à l’arrière et la régénération électronique à l’avant travaillent ensemble pour arrêter le scooter.

Ses pneus pleins de 8’5 pouces anti-crevaison donnent au conducteur une certaine tranquillité d’esprit. Un système de suspension arrière à double ressort a été installé pour absorber certains des soubresauts des sentiers accidentés pour une meilleure qualité de conduite. Vous pouvez également rouler confortablement la nuit grâce au phare bas, aux feux de pont et à un feu de garde-boue arrière.

Cette trottinette électrique est l’un des modèles disponibles sur Decathlon qui dispose de nombreuses fonctionnalités pour profiter d’une meilleure expérience de conduite. Elle dispose d’un écran digital qui indique la vitesse, les kilomètres parcourus et l’état de la batterie.

Prix : 799 €

NINEBOT F40E : parfait compromis entre une autonomie décente et un poids raisonnable

Acheter la Ninebot F40E

Conçu dans un souci de confort et de sécurité, le Segway Ninebot F40E présente un design exceptionnel et robuste. Ce scooter électrique est doté de pneus de 10 pouces qui absorbent les chocs. Il dispose également d’un centre de gravité bas pour une conduite souple et stable.

Le F40E intègre une puissante batterie de 10,2 heures, qui atteint une charge complète en 6,5 heures environ. Combiné à son moteur de 350W, cette trottinette électrique permet de rouler à des vitesses allant jusqu’à 15 mph. Elle peut parcourir des distances allant jusqu’à 40 km selon les conditions de conduite.

La puissance du moteur permet également de gravir des pentes jusqu’à 20 degrés. Pesant 17,1 kg, le F40E peut être facilement plié en 2 étapes simples, ce qui facilite son transport et son rangement. Tandis que le port de charge est désormais plus facile d’accès.

Segway Ninebot F40E bénéficie d’un système de freinage régénératif innovant, qui convertit l’énergie requise lors du freinage en puissance. Par ailleurs, les 2 freins indépendants, les disques électroniques avant et arrière assurent un freinage plus sûr et plus rapide. Les feux avant, arrière et de freinage éclairés et les réflecteurs certifiés E-MARK à l’avant, sur les côtés et à l’arrière montrent que vous serez toujours vu en roulant, même dans des conditions de faible luminosité.

Prix : 649 €

UrbanGlide eCross PRO : la trottinette électrique au meilleur rapport prix/performances sur Décathlon

Acheter la UrbanGlide eCross PRO

Aujourd’hui, le marché des scooters électriques a tendance à exiger le meilleur prix pour les meilleures performances. C’est pourquoi l’UrbanGlide eCross PRO se positionne comme étant la meilleure trottinette électrique disponible sur Décathlon. Pour seulement 649,99 €, elle allie puissance, performance et commodité. L’UrbanGlide eCross PRO est équipé d’un moteur de 800W. Le moteur entraîne la trottinette à une vitesse maximale de 25Km/h, ce qui est excellent pour cette catégorie de trottinette électrique. L’accélération est bonne, atteignant 24 km/h en 6,2 secondes.

Le eCross PRO est équipé d’une batterie 48V 13Ah Lithium d’une capacité de 624 Wh qui peut être complètement chargée en 6 heures. Pleinement alimenté, le scooter offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 50 km, monté à plein régime. Et lorsque vous avez besoin de vous arrêter, les freins à disque mécaniques à l’arrière et la régénération électronique à l’avant travaillent ensemble pour l’arrêter immédiatement.

Grâce à ces roues de 10 pouces fixées sur 4 amortisseurs et à un plateau large, l’utilisateur peut affronter facilement tous les obstacles rencontrés. En outre, le guidon est réglable en hauteur pour s’adapter à tous les utilisateurs et à tous les styles de conduite.

Prix : 649,99 €

Ninebot Zing C8 : la trottinette électrique idéale pour les enfants

Acheter la Ninebot Zing C8

La série Zing est une trottinette électrique spécialement conçue pour les enfants de 6 ans et plus. Bien que la Zing C8 soit conçue comme un jouet et non pour voyager, Segway Ninebot n’a pas fait de compromis sur la qualité – au contraire, la sécurité était une priorité absolue. En conséquence, la vitesse maximale a été plafonnée à 16 km/h et la trottinette a une autonomie de 10 km.

Le Zing C8 ne pèse que 9 kg. La batterie est située dans le plancher, ce qui donne à cette trottinette un centre de gravité bas et la rend aussi facile à diriger que possible. Le Zing C8 est équipé d’un frein à main traditionnel qui contrôle la roue arrière. Les caractéristiques de sécurité supplémentaires comprennent une marche antidérapante et des roues antidérapantes.

Pour ceux qui débutent, le Zing C8 dispose d’un réglage SAFE qui limite la vitesse à 10 km/h. Ceux qui sont plus expérimentés peuvent utiliser le CRUISE CONTROL intelligent et le réglage TURBO permet de ne pas avoir à démarrer manuellement pour se déplacer. Le BMS (système de gestion de la batterie) veille à ce que toute la puissance de la batterie soit utilisée. Il évite les surchauffes, les courts-circuits, les surcharges et les décharges excessives. Le voyant de la batterie clignote en rouge lorsqu’il reste moins de 10 % de charge.

Prix : 199 €

GLOBBER E12 : une alternative au Ninebot Zing C8

Acheter la GLOBBER E12

Conçue pour les enfants dès l’âge de 8 ans, la GLOBBER E12 possède une méthode unique de freinage et d’accélération. Plutôt que d’utiliser des commandes manuelles, il dispose de deux boutons sur le pont de la trottinette. Appuyez sur le premier bouton, puis démarrez pour faire avancer la trottinette ; appuyez sur le deuxième bouton pour accélérer. Lorsqu’il est temps de s’arrêter, il suffit de retirer son pied du bouton arrière et d’appuyer sur le garde-boue. Même les enfants critiques ont trouvé cela très facile à comprendre. Toutefois, le petit pont ralentissait la trottinette chaque fois qu’elle bougeait les pieds.

La GLOBBER E12est plus légère que la plupart des autres trottinettes pour enfants et dispose d’un moteur de 150 watts monté sur le moyeu, ce qui devrait permettre une conduite silencieuse. Pour assurer une stabilité maximale, sa roue avant mesure 140 mm de diamètre contre 127 mm de diamètre pour la roue arrière. Elles sont réalisées en caoutchouc à structure alvéolée, permettant d’absorber les vibrations et les chocs.

Et, son autonomie est plus courte que celle des autres scooters. Il manque également de cloches et de lumières, et il n’y a pas de réflecteur sur le garde-boue arrière. Mais dans l’ensemble, c’est la meilleure trottinette électrique pour les enfants de décathlon.

Prix : 199 €

DUCATI PRO 3 : la trottinette électrique idéale pour un long trajet disponible sur Decathlon

Acheter la Ducati Pro 3

La Pro-3 représente la troisième itération de la gamme de mobilité électrique de Ducati. Elle s’appuie sur les différents aspects de ses prédécesseurs. Cette trottinette confirme l’esprit sportif de Ducati, produisant des performances impressionnantes en termes de vitesse de pointe, d’autonomie, de puissance et de capacités d’escalade. De plus, le Pro-3 est livré avec une foule d’autres caractéristiques. Y compris des pneus tubeless de 10 pouces, des freins à disque avant et arrière et un pont spacieux pour une expérience de conduite confortable et sûre.

Le Pro-III répond aux critères d’élégance, avec un design soigné et une finition noire brillante avec des accents rouges et blancs. Cette trottinette fera sans doute tourner les têtes, que vous alliez au travail ou que vous fassiez vos courses.

Le Ducati Pro 3 est extrêmement performant par rapport aux autres scooters électriques urbains d’entrée de gamme. Le scooter est équipé d’un moteur brushless de 350 W (puissance de crête de 515 W), offrant une accélération percutante avec une vitesse de pointe satisfaisante de 15,5 mph (25 km/h) en mode sport. Le 36 V complète le moteur, la batterie 13.0Ah, 468 Wh qui garantit une grande autonomie. Il couvre jusqu’à 50 km sur une seule charge et se recharge complètement en 9 heures.

Prix : 849 €