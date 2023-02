Quand la distance est trop longue pour marcher, mais trop courte pour conduire, il vous faut la meilleure trottinette électrique pliable. Il peut se ranger facilement tout en offrant la possibilité de se déplacer aisément.

Comment s’assurer de ne pas faire un mauvais choix lors de l’achat de la trottinette électrique ? Cette question mérite réflexion. En fait, la toile regorge de nombreux modèles de tous les styles, prix et poids…! On peut très facilement se tromper au moment de l’achat. Voilà pourquoi on vous propose ce top des meilleures trottinettes électriques pliables afin de vous aider à dénicher celui qui correspond à vos attentes.

SEGWAY NINEBOT G30E II MAX : la meilleure trottinette électrique pliable longue portée

Prix au lancement : 699€

Segway a enrichi sa collection avec le lancement de la MAX G30E II. Dotée d’un cadre pliable, cette trottinette électrique a été spécialement conçue pour offrir aux conducteurs la meilleure expérience de conduite.

Idéal pour les longues randonnées, le MAX G30E II s’équipe de pneus de 10 pouces sans chambre à air et d’une batterie d’une autonomie de 65 km. Elle peut rouler à une vitesse maximale légale de 25 km/h. En outre, cette trottinette électrique dispose d’un tableau de bord à LED, et offre 4 modes de vitesse, un logiciel de gestion et même un régulateur de vitesse.

La MAX G30E II peut franchir une pente de 20°, ce qui semble idéal pour une utilisation dans les villes au terrain mixte. Classée IPX5, elle résiste aux éclaboussures et aux pluies légères. Et, bien que ce ne soit pas exactement la plus légère, cet E scooter est facile à plier et à ranger.

Et, contrairement aux autres scooters électriques noirs, celui-ci est proposé dans une combinaison chic de gris foncé et de jaune.

XIAOMI 3 LITE : une trottinette électrique pour les déplacements travail-domicile

Prix au lancement : 429€

Vous rêvez de vous déplacer aisément, mais avec style ? Alors, adoptez la Xiaomi 3 Lite. Cette trottinette a été pensée dans une approche pratique et minimaliste. Chaque élément qui la compose est fonctionnel. Notamment un puissant moteur et un mécanisme de pliage simple.

En effet, la Xiaomi 3 Lite se distingue par ses performances exceptionnelles en termes de vitesse, d’autonomie et de puissance. Elle atteint 25 km/h et peut parcourir une vingtaine de kilomètres en une seule charge. Cela en fait la meilleure trottinette électrique pliable pour se rendre au travail ou à l’entraînement.

Par ailleurs, son moteur puissant de 300 watts le rend capable de gravir les pentes pouvant atteindre 14 %. Vous ne risquez donc pas de vous retrouver à mi-chemin d’une colline.

Une amélioration a été apportée à cet E scooter par rapport au Mi Essential de Xiaomi. En effet, cet engin comprend un guidon de 10 mm et un écran lumineux intégré. Pour vous assurer une vitesse constante, cette trottinette bénéficie d’un cadre en aluminium.

XIAOMI MI PRO 2 : une trottinette électrique pliable haut de gamme

Prix au lancement : 599€

La Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est le modèle « haut de gamme » de la série Mi Scooter. Elle a exactement la même structure et donc aussi les mêmes propriétés et imperfections que la première Scooter Pro. Ce qui le distingue des Mi Scooter Pro et Pro 2, c’est le feu avant, qui a doublé sa puissance… passant de 1 à 2 W.

Son moteur de 300 W permet de rouler à un angle maximal de 20°. On bénéficie d’une vitesse de pointe de 25 km/h, ce qui correspond à la norme pour les scooters électriques, d’une autonomie de 45 km et d’un poids de 14,2 kg.

La Mi Pro 2 dispose d’une nouvelle génération de pneus de 8,5 pouces. Nous avons trouvé les performances impressionnantes, même si nous préférons les types plus larges de 10 pouces que l’on trouve sur les trottinettes concurrentes.

La Xiaomi Mi Pro 2 dispose également de la meilleure connectivité d’applications que nous ayons vue.

NINEBOT F40I : une trottinette électrique pliable dotée de feux clignotants

Prix au lancement : 649€

La NINEBOT F40i est l’une des meilleures trottinettes électriques pour les navetteurs. Polyvalente, elle répond aux besoins de presque toutes les catégories. Tout cela pour dire que si elle ne se distingue pas dans un domaine particulier, elle ne lésine pas non plus sur les caractéristiques.

Pliable, cette trottinette électrique peut être transportée facilement et dispose d’une autonomie modérée. Les pneus de 10 pouces créent une conduite souple et vous permettront de gravir des collines jusqu’à une pente de 20°. Le mode marche se révèle également utile pour vous permettre d’emmener la trottinette avec vous lorsque vous montez dans un train ou que vous vous rendez au bureau.

La plupart des E-scooters sont conçues comme une option de transport respectueuse de l’environnement, mais le Segway Ninebot Kickscooter l’amène à un autre niveau. L’une de nos caractéristiques préférées est le système de freinage régénératif, qui recharge un peu la batterie chaque fois que vous appuyez sur les freins. Côté sécurité, elle comporte un profil d’éclairage complet incluant des clignotants avant et arrière.

Scooter électrique Slide : une trottinette électrique avec un meilleur rapport poids/performance/confort

Prix au lancement : 569,00 €

Grâce à sa conception ultra-pliable, la trottinette électrique Slide est la solution idéale pour ceux qui doivent emprunter les transports en commun. Avec un poids de 14 kg, elle est suffisamment légère pour monter les escaliers sur le chemin du retour. Par ailleurs, cette trottinette électrique pliable intègre un moteur puissant lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Son autonomie de 30 km en fait un bon choix pour les petits citadins.

Cet E scooter Slide est équipé des garde-boues, pour protéger les roues, d’un phare lumineux et d’un réflecteur arrière intégré. Ces éléments sont utiles lorsque vous rentrez chez vous la nuit ou pendant les mois d’hiver.

Le seul inconvénient de cette version est peut-être ses petites roues en caoutchouc dur. Toutefois grâce aux suspensions avant, sa conduite se révèle confortable, agréable et douce.

Wegoboard 4Flex : une trottinette électrique qui se plie en 4

Prix au lancement : 629,00 €

Choisir la meilleure trottinette électrique pliable n’est pas vraiment facile. Non seulement parce qu’il existe un grand nombre d’options intéressantes, mais aussi parce que la plupart d’entre elles présentent des caractéristiques et des capacités similaires. Mais la polyvalence de la 4Flex est assez surprenante. En effet, cette trottinette allie praticité et légèreté en se pliant sur elle-même en 4 très facilement.

Lorsqu’elle est pliée, ses dimensions compactes en font une trottinette électrique pliable ultra légère à glisser dans un sac à dos. Ainsi, si vous êtes à la recherche d’un engin assez pratique pour vous accompagner en ville, la 4Flex est certainement la meilleure option pour vous.

Toutefois, il faut souligner que son format pliable ne l’empêche pas d’offrir des performances exceptionnelles en déplacement. En effet, elle dispose d’une motorisation très puissante qui lui permet de rouler à 25 km/heure.

Runway Plus : une trottinette électrique puissante

Prix au lancement : 699,00 €

La Runway Plus trône fièrement au sommet de la gamme des trottinettes électriques Runway. Elle bénéficie de nombreuses optimisations, d’un design épuré, de roues plus grandes et d’une batterie plus puissante.

Sa motorisation et son revêtement de couleur rouge corail lui confèrent un design original et élégant. Il suffit de presser sur un bouton pour la mettre en marche et gérer ses différentes options. Par ailleurs, son plateau arrondi et spacieux assure un meilleur confort.

Cette trottinette électrique est équipée d’une batterie puissante, amovible et légère, qui permet de parcourir jusqu’à 35 km. Elle héberge également un moteur d’une puissance de 700W pour escalader des pentes raides. Il est aussi possible de choisir entre les 3 modes de conduite qui vous conviennent.

Pour couronner le tout, cette trottinette bénéficie d’un petit écran pour visualiser les diverses informations en rapport avec l’appareil. Ses roues 10 pouces constituent un avantage majeur pour amortir les vibrations, permettant ainsi une conduite plus agréable.

MegaWheels S10 : une trottinette électrique pliant à moins de 300€

Promo -6% M MEGAWHEELS Trottinette Electrique 5000mAh, Scooter Electrique Vitesse Jusqu’à 25km/h Autonomie de 12KM avec Pneu de 8,0 Pouces pour Ados et Adulte, ... 【Conduite ultra stable】La trot...

【Idéale pour les déplacements ...

【Le meilleur rapport endurance...

【Puissance nominale du moteur:... 319.99 € 299.99 € Voir l'offre

Prix au lancement : 299€

Le secteur des trottinettes électriques pliables tend à exiger le meilleur prix pour les meilleures performances. C’est pourquoi la MegaWheels S10 occupe une position unique en tant que scooter abordable offrant puissance, performance et commodité. De nombreux modèles bas de gamme sont peu fiables et peu sûrs.

Toutefois, la S2 permet de profiter d’une belle escalade avec son moteur de 350W qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km.

L’e-scooter S2 s’équipe d’une batterie de 5000mAh qui peut être entièrement chargée en 4 heures. Une fois chargée, elle assure une autonomie impressionnante de 22 km, à plein régime. Et lorsque vous devez vous arrêter, les freins à disques mécaniques arrière et la régénération électronique avant fonctionnent ensemble, rendant l’utilisation plus sûre.

Cette trottinette électrique roule sur des pneus pleins de 8 pouces qui n’offrent peut-être pas la conduite la plus confortable ? Cependant, ces derniers sont également anti-crevaison, ce qui donne au conducteur une certaine tranquillité d’esprit.

Wispeed T855 : un scooter électrique pliable et ludique

Promo -7% Wispeed T855 Trottinette électrique pliable pour adulte (Roues : 8,5 Pouces, Autonomie Max : 30 km, Batterie 7,8 Ah 36 V, Moteur 300W, IPX4, Frein dis ... Haute performance : L'évolutio...

Bouton Marche/Arrêt : appuyez ...

Batterie et freins : l'autonom...

Pliage ultra rapide : nos trot... 369.00 € 345.00 € Voir l'offre

Prix au lancement : 345 €

La Wispeed T855 est une trottinette exaltante. Sa légèreté permet de faire différentes figures sans effort, de se pencher et de tourner. Elle fait sourire tout le monde et c’est une bonne chose.

Bien que son apparence extrêmement basique ne gagne aucun point pour le style, il atteint un bon équilibre entre le prix et les fonctionnalités. Pour environ 345€, la T855 a une autonomie de 30 km. Le moteur de 300 W offre des performances exceptionnelles. L’e-scooter parcourt de 0 à 15 mph en 6 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 19 mph.

Pliable, il faut seulement 3 gestes pour le faire. Retirez le levier, inclinez la tige et verrouillez le crochet jusqu’à ce que vous entendiez le clic. Il suffit de 5 secondes pour ranger la Wispeed T855.

En plus de cela, la qualité de fabrication est excellente. Cette trottinette électrique est livrée avec de belles poignées adhérentes, des garde-boue solides, une béquille robuste qui pourrait être plus facile à déployer, mais remplit son objectif.

Beeper SPEED : la trottinette électrique urbaine par excellence

Promo -20% BEEPER - Trottinette Electrique 8 Pouces 350W Speed FX8-G2 (Speed 6Ah) 🛴 La COMPACTE 🛴 La trottinette...

🛴 Moteur HAUTE PERFORMANCE 350...

⚠️ ATTENTION ⚠️ conforme EDPM ...

🛴 ULTRA MANIABLE 🛴 Relativemen... 459.90 € 368.30 € Voir l'offre

Prix au lancement : 368, 30€

Facile à manœuvrer, confortable et rapide, cette trottinette électrique convient parfaitement à un usage quotidien et permet de se promener en toute tranquillité. Grâce à sa motorisation 350W BRUSHLESS, cette trottinette électrique pliable peut réaliser une performance maximale de 25 km/h, sachant que cette vitesse peut être réglée sur deux niveaux (6,25 km/h).

La BEEPER SPEED comporte tous les accessoires conformes à la réglementation européenne notamment des feux avant et arrière, un klaxon et des bandes réfléchissantes. Pesant 14,2 kg, cette trottinette électrique à faible rayon de braquage offre un grand confort de déplacement et une excellente prise en main, ce qui la rend idéale pour circuler en ville. Quant à l’autonomie, sa batterie, selon la version sélectionnée (13Ah, 10ah ou 6 Ah), permet de rouler sur une distance de 20 à 40 km par charge.