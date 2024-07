Le Prince William néglige les règles vitales de sécurité routière en trottinette électrique sans casque !

Les conducteurs de scooters et de trottinettes électriques ont été invités à respecter des règles de sécurité strictes après la diffusion d'une vidéo montrant le prince William ne portant pas de casque.

Selon les directives du ministère des transports, les conducteurs doivent porter un casque de vélo lorsqu'ils utilisent un véhicule électrique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation légale, le port d'un casque peut accroître la sécurité de l'utilisateur. Et il doit être de la bonne taille tout en étant bien attaché.

Les e-scooters au Royaume-Uni

Les scooters électriques sont devenus de plus en plus populaires au Royaume-Uni ces dernières années. Et de plus en plus d'autorités locales les exploitent. D'ailleurs, le ministère des transports a autorisé les essais d'e-scooters dans tout le Royaume-Uni jusqu'au 31 mai 2026. Le gouvernement estime même qu'une trentaine de programmes d'essai sont en place.

Les e-scooters de location sont dotés de dispositifs de sécurité spécifiques. Par exemple, ils sont limités à une vitesse de 12,5 miles par heure. Et leurs feux sont allumés en permanence pendant toute la durée de la location. Toutefois des écarts dans leur utilisation sont à éviter. Or, le Prince William en a commis un léger il y a quelques jours en allant en trottinette électrique.

Une mise en garde à l'intention des cyclistes

Les scooters et trottinettes électriques ne sont pas plus dangereux que n'importe quel autre véhicule électrique. S'ils sont utilisés dans le respect de la loi.

Or, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant le Prince William en train de faire de la trottinette électrique autour du château de Windsor sans casque, les cyclistes doivent prendre garde.

En effet, le prince William a été aperçu en train de se rendre en trottinette électrique vers le domaine royal. Cependant, sur cette vidéo, il ne porte pas de casque. Or, c'est une règle vitale de sécurité routière de se protéger la tête en chevauchant l'un de ces engins électriques.

Des mesures de sécurité à respecter

En réaction à cette vidéo, une organisation caritative a appelé les utilisateurs de scooters et de vélos électriques à faire preuve d'une plus grande prudence lorsqu'ils roulent. De plus, cette vidéo montrant le Prince William faisant de la trottinette électrique fut l'occasion pour Giuseppe Capanna, ingénieur en sécurité des produits chez Electrical Safety First de lancer des messages.

Par exemple, il a énoncé que vous soyez un membre de la famille royale ou un utilisateur régulier, il est essentiel de recharger votre scooter électrique en toute sécurité. De plus, il existe des pratiques que vous pouvez mettre en place pour vous assurer que vous profitez de votre appareil en toute sécurité. C'est pour votre sécurité et celle de votre famille.

Par exemple, il faut s'assurer d'utiliser un chargeur compatible pour que la batterie reçoive une tension correcte. Les chargeurs incompatibles risquent d'alimenter une batterie avec une tension incorrecte et de la rendre instable.

Enfin, l'expert a conseillé aux clients qui envisagent d'acheter un scooter électrique de toujours s'adresser à un détaillant de bonne réputation. Les Britanniques doivent éviter les vendeurs tiers sur les marchés en ligne et les « sources douteuses » pour s'assurer que le produit répond aux normes de sécurité.

