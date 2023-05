Plan de ouf : cette trottinette électrique d’Intersport à moins de 230 € !

Une trottinette électrique bien conçue sous le seuil des 230 euros, voilà un bon plan assez exceptionnel pour être raté. En plus, il s’agit de l’excellent E-FLY, une trottinette électrique pliant noir aux caractéristiques remarquables.

En ce moment, Intersport propose de bons plans autour de la mobilité électrique, notamment avec l’E-FLY d’Oze, en promotion. Il s’agit d’une trottinette électrique pliable munie de tous les éléments nécessaires afin d’offrir à son utilisateur maniabilité et confort. Pour vous donner une idée bien précise de ce que cette trottinette électrique peut offrir, découvrez ci-après sa présentation.

E-FLY : un bon plan pour les trotteurs débutants

Le confort de l’E-FLY se remarque dès sa prise en main. En fait, pour une trottinette électrique qui coûte moins de 230 €, elle dispose d’une plateforme assez large permettant d’accueillir les pieds de son utilisateur. Ses pneus de 8 pouces assurent un déplacement agréable. De ce fait, vous ne risquez pas de sentir la route, quel que soit le type de chemin emprunté.

De plus, cet E-scooter se révèle très maniable. Elle intègre divers accessoires indispensables garantissant la sécurité de ses conducteurs, en particulier les trotteurs amateurs. Elle profite d’un système de freinage double permettant un arrêt instantané si besoin et ce peu importe la vitesse engagée.

Pour 229,99 € seulement, on peut dire que cette trottinette électrique constitue un bon plan à saisir pour ceux qui souhaitent découvrir les joies de ce type de mobilité.

Une puissance suffisante pour une utilisation quotidienne

Côté performance, il faut noter que l’E-FLY ne fait pas partie des trottinettes électriques les plus puissantes du secteur. Toutefois, elle semble être un bon choix pour les utilisateurs débutants.

En fait, elle ne dépasse pas les 25 km/h, comme stipulé par la législation européenne sur les scooters électriques. Toutefois, le moteur réserve une excellente surprise. Sa motorisation de 250 Watts en crête permet de circuler librement dans la ville. Plus encore, le système Gravity Control offre la possibilité de démarrer la trottinette par une simple poussée du pied. Il suffit ensuite d’appuyer sur le capteur d’accélération pour relancer le moteur.

Par ailleurs, cette trottinette embarque une batterie de 36 V assurant une autonomie totale de 15 km.

Pour 230 €, la trottinette électrique E-FLY offre la puissance nécessaire pour se déplacer en ville confortablement, ce qui en fait un bon plan à ne pas manquer.

E-FLY : une trottinette électrique compacte et élégante

L’E-FLY affiche un design soigné et fin. Le bon plan se décline en noir avec des décorations bleu au niveau du guidon. En termes d’ergonomie, elle pèse seulement 8 kg, la rendant la trottinette électrique la plus légère. De plus, ces petites roues pleines lui confèrent son format compact. Cette trottinette constitue ainsi un choix approprié pour tous ceux qui ont recours à différents modes de transport. La facilité de pliage et de dépliage de cet engin pour un transport multimodal joue un rôle prépondérant. En effet, cela garantit un déplacement aisé sans perte de temps.

En résumé, l’E-FLY convient parfaitement à ceux qui souhaitent se lancer dans le scooter électrique. Elle est à la fois pliable et légère, maniable et facile à transporter. En prime, cette trottinette électrique affiche un prix abordable, ce qui en fait un bon plan du moment.

Alors si vous cherchez une alternative à la voiture et aux transports publics, cet e-scooter électrique est l’idéal. En principe, rares sont les offres promotionnelles sur les trottinettes électriques, ainsi si vous souhaitez profiter d’une bonne affaire, vous devrez l’ajouter à votre panier. Elle est disponible jusqu’à épuisement des stocks.