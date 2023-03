Test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : que vaut cette trottinette électrique pliante ?

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est le dernier né de la gamme des trottinettes électriques de Xiaomi. D’ailleurs, il s’agit d’un modèle haut de gamme du fabricant.

Xiaomi revient sur le devant de la scène des trottinettes électriques avec Electric Scooter 4 Pro, un modèle plus puissant. Cette trottinette arrive sur le marché français à un prix certes moins élevé, mais avec des caractéristiques techniques améliorées pour l’occasion. La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est un modèle qui vise la « perfection » ? Devriez-vous adopter ce modèle Rolls Royce de Xiaomi ? Découvrez notre test.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : Une trottinette aux finitions soignées et robustes

Caractéristiques techniques Poids : 17,5 kg

Moteurs : 700 watts

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 45 km

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 4 Black EU 35802 805.95 € Voir l'offre

Après le déballage, on constate que la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se distingue par son aspect plutôt conservateur. En effet, la marque chinoise reprend à peu près le même design que le modèle précédent, en y apportant toutefois des petites modifications.

À première vue, la trottinette électrique 4 Pro se révèle beaucoup plus robuste que ses prédécesseurs. Fabriqué en aluminium, cet engin est également certifié IPX4. Il ne craint donc pas les projections d’eau.

Cette trottinette électrique bénéficie d’une finition impeccable, aucun défaut ni aucune pièce mal adaptée ne sont à signaler. À noter la présence de réflecteurs sur les suspensions des roues, de câbles et de lignes rouges ajoutant une touche d’originalité à l’ensemble.

Pliante, cette trottinette électrique dispose d’un excellent mécanisme de pliage. Celui-ci permet de manœuvrer la trottinette d’une seule main et de fixer facilement le guidon sur le garde-boue arrière. À noter que les poignées ne se plient pas.

En ce qui concerne ses dimensions, l’e-scooter mesure 1198 mm de long et 1240 mm de haut avec un plateau de 62 centimètres de large. Pesant 17,5 kg environ, elle dispose d’une capacité de charge maximale de 120 kg.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : Une trottinette électrique peu confortable

Bien que la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro présente un aspect très similaire à celui des modèles précédents, elle présente quelques innovations notables. Tout d’abord, les pneus tubeless de 10 pouces sont auto-obturants. Grâce à un gel spécial contenu à l’intérieur, les perforations inférieures à 3,5 mm se referment d’elles-mêmes. Ces pneus garantissent un bon confort de conduite et une excellente adhérence.

En outre, cette trottinette électrique pliante profite d’un guidon plus haut que ses prédécesseurs. Cette caractéristique assure une meilleure maniabilité et une meilleure prise en main. Bien que ces particularités offrent un certain confort de conduite, ce n’est pas suffisant. En fait, l’absence de suspension représente un handicap notable. Il faut dire que les vibrations à chaque passage sur les routes pavées sont palpables. Plus gênant, même les irrégularités moyennes de la route engendrent de fortes secousses.

Riche en équipement

La Xiaomi Scooter 4 Pro fait partie des modèles de référence en termes d’équipement. En effet, cette trottinette électrique plant s’équipe de réflecteurs positionnés sur les deux côtés du plateau, mais également à l’avant et à l’arrière du véhicule. La clochette est maintenant plus près de la poignée ce qui facilite son utilisation.

Quant aux poignées, elles sont recouvertes de caoutchouc strié, un revêtement très agréable au toucher. Elles ne causent aucune gêne sur des parcours de 30 minutes. En outre, la présence d’une béquille assure un parfait maintien de la trottinette, bien qu’elle soit un peu courte.

Autre bonne nouvelle, le feu avant se révèle très performant. Il éclaire la route avec un faisceau lumineux étendu qui illumine l’environnement. En prime, il y a un feu de freinage à l’arrière.

La Xiaomi electric scooter 4 profite d’une technologie de pointe

La Xiaomi Scooter 4 Pro bénéficie du même écran de contrôle des modèles précédents. Ce dernier affiche le mode engagé (marche, éco ou sport), la vitesse et l’autonomie disponible. Parfois, ces informations manquent de précision, mais l’application apporte une aide précieuse à cet égard.

Certes l’application propre de la marque, la Xiaomi Home, n’a pas évolué depuis plusieurs générations. Mais cette fois, la firme chinoise a décidé de lui donner un petit coup de jeune, en particulier au niveau de son interface. Celle-ci s’affiche une fois que la trottinette a été correctement appairée au smartphone. Il faut bien le reconnaître, cette innovation la rend plus conviviale.

L’interface devient plus colorée. Par ailleurs, il faut se rendre à la page principale pour accéder à quelques fonctions, non plus dans les réglages.

Une expérience utilisateur

La trottinette électrique Xiaomi 4 Pro répond aux attentes des utilisateurs, à quelques détails près. En effet, elle gagne des points en termes de puissance. Elle délivre 350 W en nominal et 700 W en maximal. Il s’agit là de la version la plus rapide de la collection de Xiaomi,

Par ailleurs, elle atteint aisément la vitesse maximale de 25 km/h, imposée par la législation en vigueur. Toutefois, Xiaomi confirme que ce deux roues électrique peut grimper une pente plus abrupte de 20%.

Sur des pentes moyennes, cet engin accomplit correctement son travail. Par contre, lorsque les montées deviennent plus prononcées, les vitesses enregistrées ne dépassent pas les 17 km/h. Pourtant, ce Scooter 4 Pro se montre particulièrement performant à ce niveau.

De plus, les accélérations sont agréables et dynamiques. En effet, cet e-scooter offre une puissance bien dosée, sans pour autant sacrifier les questions de sécurité. Certes, pour passer de 20 à 25 km/h, l’accélérateur manque un peu de vigueur, mais rien de bien gênant.

La seule chose à signaler ici est que la roue avant, abritant le moteur, peut patiner lors de certains démarrages.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 4 Black EU 35802 805.95 € Voir l'offre

Une maniabilité, mais pas très stable à toute épreuve

Même si la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a des dimensions plus importantes, elle reste très maniable comme les modèles de la génération précédente. Les trotteurs vont avoir du plaisir à se faufiler dans la rue à 25 km/h. Pour la stabilité, il faut être prudent. Il faut savoir, par exemple, que le guidon tendait à trembler aussitôt que le conducteur retirait sa main pour signaler sa direction. Sur une surface plane, cela se gère sans problème. Mais lorsque de petites aspérités se présentent, c’est plus difficile. Enfin, ce modèle ne dispose pas de clignotant pour indiquer la direction que l’on souhaite prendre.

Sans pour autant prétendre que cette nouvelle version est un instable. En revanche, il faut rappeler que par rapport à un vélo électrique, une trottinette électrique se montre plus sensible aux aspérités de la route.

Autonomie

Notons que déterminer l’autonomie exacte d’une trottinette électrique est une tâche complexe. En effet, elle dépend en grande partie de l’utilisateur. Xiaomi annonce une autonomie moyenne de 55 km. Or, lors de notre test, l’écran indique 45 km avec une batterie complètement chargée.

Les routes fréquentées jouent aussi un rôle déterminant pour évaluer l’autonomie du véhicule. La batterie se déchargera plus rapidement en cas de conduite dans une ville vallonnée. Cette trottinette électrique parcourt en moyenne 30 km avant de passer en mode économie.

La façon de conduire influence également l’autonomie. Dans ce cas, il convient d’alterner entre le mode « standard » et le mode « vitesse ». Cette utilisation polyvalente permet de couvrir une distance comprise entre 30 et 35 km pour un utilisateur pesant 80 kg.

Côté charge, le fabricant a modifié le connecteur. Désormais, celui-ci est magnétique. Ce système se révèle plus pratique lorsque l’on veut connecter la trottinette. De plus, si par accident vous vous coincez un pied dans le câble, aucun risque que vous emportiez l’appareil avec vous. En effet, le câble peut se détacher automatiquement.

Quant à la recharge, il faut compter 8 à 9 heures pour qu’elle soit complète. En résumé, la Xiaomi Scooter 4 Pro fait partie des trottinettes électriques durables. Par rapport à ses prédécesseurs, elle se distingue par sa batterie de 474 Wh.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : notre verdict

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro reprend les mêmes principes que les modèles précédents. Cependant, on constate une différence de 300 euros sur son prix par rapport au Scooter 3 classique. Peut-on justifier cet écart ? En partie oui, en partie non. En fait, ce modèle permet de profiter de 45 km d’autonomie, alors que les générations précédentes affichaient une autonomie de 20 km.

D’autre part, cette version Pro est plus robuste avec une surface de plancher plus importante, augmentant ainsi le niveau de sécurité. Au programme également, une amélioration de la puissance. Cependant, le niveau de confort laisse encore à désirer pour un prix de 799 euros. Cette trottinette électrique Xiaomi 4 Pro se révèle assez lourde et imposante ce qui la rend assez difficile à transporter.

Néanmoins, ce modèle offre une expérience de conduite bien équilibrée et plaisante. Il faut simplement s’accommoder de certains défauts.

Système de contrôle de la croisière

Excellent freinage

Mécanisme de déverrouillage rapide

Lourd et imposant

Prix élevé à l’achat

L’application pourrait être améliorée

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 4 Black EU 35802 805.95 € Voir l'offre

Design et Conduite - 7 Vitesse et Accélération - 9.5 Autonomie et Recharge - 8 Rapport Qualité / Prix - 6 7.6 Design et Conduite : La trottinette reprend les mêmes traits que ses prédécesseurs. Vitesse et Accélération : Respecte les normes en vigueur. Autonomie et Recharge : Plus endurante. Rapport Qualité / Prix : Assez cher par rapport aux autres modèles. User Rating: Be the first one !