Fibaro Home Center 2 : Une offre complète

Le géant domotique Fibaro propose, avec son Home Center 2, l'une des box des plus puissantes, les plus designs et les plus complètes de notre comparatif. Le protocole Z-Wave est particulièrement fiable, la rend compatible avec beaucoup d'accessoires et de nombreuses fonctionnalités sont disponibles. Prix : 600€ (pas d'abonnement supplémentaire).

Vera Lite : La plus économique

À 90€ sans abonnement, la Vera Lite de Micasaverde est tout simplement la box domotique la moins chère du marché. De plus, elle a l'avantage d'être relativement complète et de prendre en charge le Z-Wave, lui assurant une grande compatibilité. Prix : 90€

MyFox Home Alarm : La solution française

Grâce à ses capteurs IntelliTAG, la solution MyFox Home Alarm est capable de détecter toute tentative d'effraction de porte ou de fenêtres en sa basant sur les vibrations. Ses capteurs feront alors sonner l'alarme du boîtier connecté, et alerteront l'utilisateur via une notification smartphone sur l'application compagnon. L'installation et l'utilisation sont très simples et rapides. Prix : 299,99€.

Zipabox : Un bon rapport qualité/prix

Il n'est pas nécessaire de chercher des box massives ou onéreuses pour trouver des produits polyvalents et efficaces. Petite en taille et en prix, la Zipabox est une box domotique évolutive et facile d'accès. Sa compatibilité à de nombreux protocole (ZigBee, Z-Wave, KNX, X10…) la rendent idéale à la fois pour les amateurs et pour les professionnels. Prix : 199€.

MyFox Home Control 2 : L'alarme domotique

Particulièrement tournée vers l'aspect sécuritaire de la solution domotique, le Home Control 2 propose, non seulement d'automatiser certaines tâches dans la maison, mais aussi de la protéger. Une offre qui a le mérite de se doubler d'un design élégant. Prix : 300€ (500€ le pack Security).

Samsung SmartThings : La meilleure box domotique

La box Samsung SmartThings peut être connectée à plus de 200 appareils, et laisse à l'utilisateur la liberté de créer différents scénarios pour tous les appareils connectés de la maison. Malheureusement, le processus de création de ces scénarios est un peu confus. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, la SmartThings est dotée d'une batterie de secours. Prix : 221€.

Thomson Thombox : Sécurité et confort

La Thombox de Thomson a pour but d'être le cerveau d'un système à la fois d'alarme et de domotique. En plus d'être puissant, il se révèle simple à installer et à utiliser. La Thombox utilise une plateforme radio sécurisée pour faire interagir autant de capteurs que vous le voulez afin rendre les échanges d'information plus sécurisés. Le bon choix pour allier confort, sécurité et économies. Prix : 299€

iControl Networks Piper NV : Une caméra / hub connecté

Le iControle Networks Piper NV est une caméra connectée faisant également office de hub pour la maison connectée. Elle permet d'interagir avec des portes, stores ou fenêtres connectées pour la Smart Home par le biais du Z-Wave. Cette version NV se distingue par sa vision nocturne, son processeur plus rapide et ses capteurs plus sensibles. Prix : 707€ (pack complet).

eeDomus + : La box domotique compatible Z-Wave

Z-Wave, c'est l'un des leader en termes de réseau domotique. Ce protocole vous permet de relier la majorité des objets connectés importants du marché. De son côté, eeDomus + est une box qui utilise ce protocole pour gérer votre intérieur. Elle a le gros avantage de cumuler un très grand nombre de produits compatibles, un Cloud efficace, et une absence totale d'abonnement. Prix : 299€

Somfy : La simplicité

Au programme : pas d'abonnement, un système plug and play, une interface intuitive facilitant la gestion des modules et de nombreuses fonctionnalités embarquées. Pas difficile de comprendre pourquoi la box domotique de Somfy fait partie des classiques du marché. La Somfy Box a été conçue pour être facilement utilisable et est idéale pour les moins technophiles. Prix : 349€.

Enki : la box domotique de Leroy Merlin

Enki, c'est la box domotique proposée par Leroy Merlin. Le spécialiste du bricolage et de l'aménagement intérieur commercialise donc un boitier pour piloter l'ensemble de vos objets connectés. Afin d'assurer une large compatibilité, les concepteurs misent sur 5 protocoles de communication : Zigbee, Bluetooth, WiFi, radio 433 Dio et Enocean. L'application compatible avec iOS et Android permet de mettre des objets en favoris, de créer et de programmer des scénarios d'associer des comptes Somfy, Philips Hue, Netatmo ou autres. Plus de 15 marques sont compatibles avec cette solution dont Enki, Legrand, Lifx, ou Netatmo. Cela représente plus de 200 objets connectés.

En combinant un interrupteur et un scénario, l'on crée simplement une chaîne de commande. L'on peut déporter les commandes sur sa montre connectée si on le souhaite. On regrettera la dépendance de la box à Internet. Elle ne fonctionnera pas en cas de coupure. Prix : 109,9 euros. Leroy Merlin propose différents kits pour profiter directement de sa maison connectée.

Jeedom Smart : l'open source au commande

Jeedom est un logiciel de domotique Open Source. Cela lui permet d'être compatible avec de multiples protocoles dont Z-Wave, Enocean, KNX, Legrand Bus, RFXcom, RTS,etc.

La société du même nom propose la Jeedom Smart. Ce produit supporte nativement Zwave et Enocean. La société joue sur les performances avec une machine probablement basée sur un Raspberry Pi 3B. En effet, elle possède un Quad Core à 1,5 GHz 64 Bits et 2 Go de mémoire vive DDR3. Elle fonctionne beaucoup d'objets connectés puisque l'on peut ajouter des clés USB d'extension pour le RF 433 MHz, par exemple. Ici pas de Cloud comme avec Enki. Tout doit pouvoir fonctionner sans.

De plus, la marketplace propose des plug-ins gratuits pour connecter des amplis Onkyo, des enceintes Sonos ou des produits Netatmo. Le prix : 235 euros. On peut également contrôler sa maison à la voix avec Amazon Alexa.

Google Home : La box domotique sous Google Assistant

Le Google Home est l'enceinte connectée de Google. Cependant, cet appareil permet aussi de contrôler plus de 10000 objets de la maison connectée de plus de 1000 marques différents à l'aide de commandes vocales grâce au Google Assistant.

Il est notamment compatible avec les produits Nest, les amoules Philips Hue ou encore les serrures connectées August. Il permet aussi de contrôler un Google Chromecast au son de sa voix. Prix : 149,99€.

Amazon Echo Dot : La box domotique la moins chère

Le Amazon Echo Dot a beau être une simple enceinte connectée, cet appareil permet aussi de contrôler une grande variété d'objets de la Smart Home à l'aide de commandes vocales grâce à l'assistant Amazon Alexa. Il s'agit donc de la box domotique la plus abordable du marché. Prix : 59,99€.

GUIDE D'ACHAT DES BOX DOMOTIQUES

Il y a quelques années débutait le phénomène « objets connectés » et leur volet domestique : la domotique. Véritable maison du futur, celle-ci permettait de contrôler ses volets, son chauffage et sa lumière d'un seul bouton, mais exigeait jusqu'alors des systèmes complexes, des travaux onéreux et surtout l'aide de spécialistes. Le marché a véritablement évolué aujourd'hui, puisque non seulement des « packs » domotiques deviennent disponibles pour les particuliers, mais qu'il y en a tellement qu'il devient parfois difficile de faire un choix. C'est la raison d'être de ce dossier comparatif des box domotiques.

Pour illustrer l'offre domotique, nous vous proposons ce comparatif des principales box disponibles sur le marché. Retrouvez aussi notre comparatif d'alarmes connectées. Pour vous aider à choisir, vous pouvez émettre des exigences au sujet de la marque, les méthodes d'interactivité, les protocoles pris en charge, les fonctionnalités, le nombre maximum de modules autorisés, la présence d'une batterie de secours ou de retour d'état, des informations sur la RAM ou la consommation électrique de la box, son OS, la présence d'une API publique, la compatibilité iOS, Android ou Windows Phone, l'abonnement obligatoire, le prix ou la disponibilité. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur les box domotiques, ne bougez pas : on s'occupe de tout.

Jadis réservée aux passionnés de technologie, la domotique est désormais accessible à tout un chacun. Grâce à l'internet des objets, les boîtiers connectés (box domotiques) permettent de contrôler toute la maison de façon centralisée. Chauffage, électricité, portes, fenêtres, sécurité… tous les éléments de votre domicile peuvent être gérés à distance, et même automatisés. Découvrez dès maintenant le comparatif des box domotiques d'objetconnecte.net.

Qu'est-ce qu'une box domotique ?

Une box domotique est un boitier permettant de centraliser le contrôle d'objets connectés pour la maison. Ces boîtiers sont connectés aux différents protocoles de communication utilisés par l'Internet des Objets. En utilisant l'application compagnon d'une box domotique, l'utilisateur peut par exemple ouvrir ses volets, allumer ses lumières, ou régler le chauffage sans bouger de son fauteuil.

Autrefois très coûteuses, ces machines sont désormais abordables grâce à la démocratisation de l'Internet des Objets. De plus, les boîtiers et leurs différents modules sont aujourd'hui très faciles à installer. Plus besoin d'entreprendre des travaux, ou d'appeler un spécialiste pour se charger du câblage et de la mise en marche. Déballez votre box, branchez-la, et tout fonctionne parfaitement.

Les enceintes connectées sont les nouvelles box domotiques

Les enceintes connectées telles que Amazon Echo, Google Home ou Apple HomePod peuvent également faire office de box domotiques. Grâce à leurs assistants virtuels comme Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple Siri, ces appareils peuvent effectuer les mêmes tâches qu'une box domotique dédiée.

Par exemple, les skills Alexa permettent de synchroniser une enceinte Amazon Echo avec n'importe quel objet connecté domotique pour pouvoir le contrôler au son de sa voix. La différence est qu'au lieu d'utiliser un protocole de communication comme Zigbee ou Z-Wave, la communication s'établit directement via le WiFi. Précisons toutefois que certains modèles, comme Amazon Echo Plus, embarquent leur propre hub Zigbee.

Une fois les appareils de la Smart Home connectés à Alexa, il est possible de les contrôler par des commandes vocales. On peut aussi définir des groupes d'appareils et des scénarios.

De par leur simplicité d'utilisation et leur popularité auprès du grand public, il est fort probable que les enceintes connectées provoquent la disparition des box domotiques au fil des années à venir…

À quoi sert une box domotique ?

Confort

En centralisant le contrôle du domicile, les box domotiques permettent d'améliorer le confort de l'utilisateur. De plus, de nombreux modèles permettent d'effectuer plusieurs actions définies simultanément. Il est ainsi possible de choisir une atmosphère particulière, par exemple en allumant certaines lampes et en diffusant un style de musique spécifique. Une telle fonctionnalité représente un gain de temps non négligeable.

Économies

Ces box offrent aussi l'opportunité d'économiser de l'argent, en surveillant la consommation d'énergie. Les boitiers domotiques offrent un suivi visuel, mais dispensent également des conseils pour diminuer le montant des factures.

Sécurité

Enfin, les box domotiques renforcent la sécurité du logis. Toutes les données collectées par les caméras de surveillance ou les détecteurs de mouvement sont centralisées, et l'utilisateur peut ainsi vérifier à tout moment l'état de son domicile. Il est possible de créer des scénarios ou des simulations de présence à déclencher en cas d'intrusion.

Installation

Les box domotiques récentes sont très faciles à installer. Il suffit de relier la box au routeur internet. Ensuite, les différents modules (prises électriques, interrupteurs, ampoules, capteurs…) doivent être installés dans la maison.

Les modules

Capteurs : Les capteurs sont les différents outils de mesure de la maison connectée. Ils permettent par exemple d'évaluer l'environnement, et les données comme l'humidité, la température, la qualité de l'air, ou la pression atmosphérique. D'autres capteurs sont dédiés à la sécurité. C'est le cas des détecteurs de mouvement, d'ouverture, d'incendie ou des caméras de surveillance.

Prises : Les prises connectées permettent de contrôler les appareils électriques à distance. Elles intègrent également les capteurs pour mesurer la consommation énergétique. Certaines prises servent également de relais pour la box afin d'en accroître la portée.

Interrupteurs : Les interrupteurs connectés permettent d'allumer les lampes à distance de manière automatisée.

Ampoules : Les ampoules connectées permettent à l'utilisateur de choisir différentes couleurs d'éclairage, de créer des patterns d'ambiances lumineuses, ou d'allumer la lumière progressivement pour un réveil en douceur.

Protocoles de communication

On dénombre différents protocoles de communication permettant à la box domotique d'envoyer des ordres aux modules connectés. Dans le domaine de la maison connectée, on ne compte pas de protocole standard aussi courant que le Wi-Fi ou le Bluetooth. Les plus utilisés sont Z-Wave et Zigbee. On retrouve aussi souvent les protocoles ARW, EnOcean, Hestia, IP, KNX, ModBUS, MyHome, PLCBUS, RFXCOM, RTS, Téléinfo, X10, X2D, X3D. Il est important de vérifier la compatibilité d'un module avec sa box avant d'acheter.

Applications box domotique

Les box domotiques proposent plusieurs champs d'applications. Voici les plus courants :

Automatisme

La notion d'automatisme désigne la capacité d'une box domotique à enclencher des mécanismes, par l'intermédiaire de systèmes motorisés. On parle là de portes, de fenêtres, de volets ou de portails pouvant être ouverts à distance.

Chauffage

Le contrôle du chauffage permet de régler la température de la maison avec précision depuis son smartphone. Il permet également de surveiller sa consommation et ainsi de réduire le montant des factures. Les économies induites par le chauffage connecté sont estimées à 20%.

Eclairage

Grâce aux ampoules et interrupteurs connectés, les box domotiques permettent de créer des ambiances lumineuses en choisissant la couleur, l'intensité et le nombre de lumières allumées. Il est même possible de lancer la diffusion musicale simultanément pour créer directement une atmosphère dans la maison.

Scénarios

Les scénarios sont des successions d'actions déclenchés par des situations précises. Par exemple, quand l'utilisateur rentre chez lui, la box domotique peut activer le chauffage et allumer les lumières. En cas d'intrusion d'une personne non reconnue par le système de surveillance, les lumières peuvent s'allumer pour simuler une présence et effrayer les malandrins.

Caractéristiques techniques

Pour choisir une box domotique, il est important de prendre en compte les fonctionnalités qu'elle offre, ses différentes compatibilités, et son niveau de performances. Voici les caractéristiques techniques principales d'une box domotique :

Interactivité

Une box domotique peut communiquer avec l'utilisateur de différentes manières. Les notifications peuvent être envoyées sur le smartphone, sur la tablette ou sur l'ordinateur de l'utilisateur. Elles peuvent être transmises via un site web ou sur l'application compagnon pour smartphone. D'autres proposent également des alertes par SMS ou des appels téléphoniques, très pratiques pour assurer la sécurité.

Compatibilité

Toutes les box domotiques ne sont pas compatibles avec tous les protocoles de communication. Il est donc essentiel de vérifier qu'un module est compatible avec sa box. De même, certaines box sont compatibles avec iOS, Android et Windows Phone, mais d'autres ne prennent en charge qu'un seul de ces systèmes d'exploitation mobiles. En fonction du smartphone ou de la tablette que vous utilisez, vérifiez donc cette compatibilité.

Abonnement

Certaines box domotiques proposent des fonctionnalités supplémentaires si l'utilisateur s'abonne. Si vous n'avez pas l'intention de payer un forfait mensuel pour votre box domotique, faites attention à ce critère.

Retour d'état

Nombre maximum de modules

Chaque box domotique peut prendre en charge un nombre maximum de modules. En général, ce nombre s'élève à 200. Certaines box peuvent accueillir un nombre largement supérieur de modules, d'autres sont nettement plus limitées. Il est important de prendre en compte ce critère en amont.

[FAQ] Box domotique

Une box domotique est reliée à une box Internet via un câble Ethernet. Elle communique avec les accessoires par radiofréquence. Grâce aux interfaces électroniques, les appareils peuvent être gérés à distance via des contrôleurs, soit par un assistant vocal, soit par une application.

Vous devez tout d'abord choisir votre box domotique en fonction de vos besoins. En fait, elle est livrée avec des accessoires spécifiques. À titre d'exemple, une box domotique dédiée à la sécurité est livrée avec un détecteur de mouvement, une sirène, etc. Vous devez également prendre en compte le protocole de communication de la centrale domotique.

? Pourquoi une box domotique ?

Une box domotique vous offre la possibilité d'automatiser votre maison. Vous pouvez également faire des commandes à distance. Une box domotique peut améliorer le confort de votre demeure et surveiller la consommation d'énergie.

Une box domotique est facile à installer. Il suffit de brancher la box à votre réseau wifi. Vous devez ensuite télécharger l'application dédiée et ajouter l'appareil. Une fois connectée, vous pouvez piloter à distance tous les accessoires connectés de votre maison.

? Box domotique ou Raspberry ?

Le Raspberry est un mini-ordinateur composé d'un processeur, de mémoire vive et de divers ports. Tout comme une box domotique, il peut automatiser différentes actions, comme gérer la lumière, programmer les radiateurs, gérer les caméras de surveillance, etc. Le Raspberry coûte beaucoup moins cher par rapport à une box domotique.

GRAND COMPARATIF DES BOX DOMOTIQUES CONNECTÉES

Nous mettons régulièrement à jour notre sélection des meilleures box domotiques connectées. Retrouvez nos tests de box domotiques dans notre rubrique dédiée.

