Comparatif de la meilleure montre Garmin : laquelle choisir ?

Garmin propose une large gamme de montres connectées. Chacune a ses propres fonctionnalités et avantages. Le choix de la meilleure montre Garmin dépend de vos besoins et de vos activités. Dans ce comparatif, nous allons examiner les différentes options disponibles. Nous vous aiderons à choisir la montre Garmin qui vous convient le mieux.

Garmin Fenix 7X (Solar Edition) : la meilleure montre Garmin à l’heure actuelle

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 280 x 280 pixels

Taille d’écran : 1,4 pouce

Type d’écran : Transflectif memory-in-pixel (MIP)

Dimensions : 51 x 51 x 14,9 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 28 jours

La Garmin Fenix 7X Solar offre la dernière technologie de montre GPS Garmin. Elle intègre presque toutes les fonctionnalités des appareils portables Garmin dans une seule montre connectée.

La Fenix 7X prend en charge un large éventail de sports, y compris le ski, l’escalade, le VTT et le surf. Elle inclut également les sports et exercices plus traditionnels. Les fonctionnalités de charge solaire ajoutent une touche d’élégance à cette montre sportive. Elles prolongent également sa durée de vie pour les activités en extérieur.

Toutes les fonctionnalités de suivi de la santé pour lesquelles Garmin est réputé sont également comprises sur la Fenix. C’est un choix difficile à résister pour ceux qui recherchent une montre GPS axée sur le sport et la santé.

Une autonomie fantastique

De nombreuses fonctionnalités adaptées à tous les niveaux de sportifs

L’imprécision du moniteur de fréquence cardiaque lors des séances à haute intensité

Des tarifs élevés

Garmin Forerunner 955 Solar : la meilleure montre Garmin pour les adeptes de la course

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 260 x 260 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouce

Type d’écran : Transflectif memory-in-pixel (MIP)

Dimensions : 46.5 x 46.5 x 14.4 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 15 jours

La GarminForerunner 955 est la meilleure montre connectée de Garmin axée sur la course à pied. Elle offre d’excellentes fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la course.

Bien que certains préfèrent des offres haut de gamme orientées multisports comme la Fenix 7 ou des montres spécialisées comme l’Enduro, cette montre devrait répondre aux besoins des sportifs occasionnels et des coureurs sérieux.

Elle dispose d’un GPS multibande et d’un moniteur de fréquence cardiaque très précis, de nouvelles fonctionnalités de préparation à l’entraînement et de batterie corporelle, de cartes en couleur et d’une autonomie allant jusqu’à 20 jours grâce à sa batterie solaire Power Glass.

Elle offre des analyses approfondies pour les coureurs, mais peut également suivre d’autres sports.

Le GPS multi-bande et les cartes très détaillées

La précision des capteurs

Garmin Pay limité

Des fonctionnalités limitées en comparaison des Apple Watch ou Galaxy Watch

Garmin Vivoactive 4 : la meilleure montre Garmin en termes de rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 260 x 260 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 40.4 x 40.4 x 12.4 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 8 jours

Garmin a davantage axé la montre connectée GPS Vivoactive 4 sur la santé et la condition physique que sur les fonctionnalités traditionnelles des montres connectées. Elle peut se connecter à des smartphones et utiliser plusieurs applications pour offrir de nombreuses fonctions au-delà de son objectif principal.

Le suivi des sports, de l’exercice et de la santé est la spécialité de la Vivoactive 4. Elle est conçue pour être durable et résister aux activités en extérieur. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé, y compris la respiration et l’oxymétrie de pouls.

Nous avons sélectionné la Vivoactive 4 comme étant le meilleur rapport qualité-prix en raison de ses nombreuses fonctionnalités sportives et de santé, de sa longue autonomie et de son prix relativement bas.

Peut suivre un très grand nombre de sport

Les fonctionnalités pour le bien-être sont d’une grande qualité

Plus cher en comparaison des compétiteurs

Les applications tierces peuvent être enrichies

Garmin Venu 2 Plus : la meilleure montre Garmin avec une touche lifestyle

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 416 x 416 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 43,60 x 43,60 x 12,60 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 9 jours

Si vous cherchez une montre plus axée sur le sport que l’Apple Watch, la Garmin Venu 2 Plus pourrait être ce que vous recherchez. Elle est équipée de tous les outils de suivi de la condition physique d’une montre de sport moderne et comprend de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour un usage quotidien.

L’écran AMOLED lumineux est facile à lire dans toutes les conditions. La montre dispose également d’un microphone pour répondre aux appels et accéder à l’assistant vocal de votre téléphone. La Venu 2 standard possède les mêmes fonctionnalités, à l’exception du microphone intégré. La durée de vie de la batterie peut atteindre 14 jours.

La possibilité de téléphoner et d’avoir accès à une assistance vocale

La présence de Garmin Coach et des fonctionnalités de suivi Garmin

Un prix élevé

Certains services sont absents

Garmin Forerunner 55 : la meilleure montre Garmin pour le quotidien

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 208 x 208 pixels

Taille d’écran : 1,04 pouce

Type d’écran : Transflectif memory-in-pixel (MIP)

Dimensions : 42 x 42 x 11,6 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

La GarminForerunner 55 est la nouvelle montre de course d’entrée de gamme de Garmin. Elle est presque identique à son prédécesseur, la Forerunner 45, en termes de design. Elle est de la même taille et dispose de la même interface à cinq boutons. Cependant, elle offre une gamme d’excellents outils d’entraînement pour surveiller votre condition physique et optimiser votre entraînement. Ces outils incluent de nouveaux entraînements suggérés basés sur vos activités passées et des conseils sur la durée de repos et de récupération après un entraînement. La précision du GPS de Garmin est la caractéristique phare de la Forerunner 55.

Des suggestions d’entraînements intuitives

Des suggestions pour le repos

Pas de fonctionnalités de suivi du sommeil

Un écran de moindre qualité face à la concurrence

Garmin Forerunner 745 : la meilleure montre Garmin pour les triathloniens

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 240 x 240 pixels

Taille d’écran : 1,2 pouce

Type d’écran : Transflectif memory-in-pixel (MIP)

Dimensions : 43,8 x 43,8 x 13,3 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 7 jours

La GarminForerunner 745 a été conçue pour les entraînements et compétitions de triathlon. Elle dispose d’une gamme remarquable de fonctionnalités spécifiquement adaptées à ce style d’exercice.

Bien qu’elle ne prenne pas en charge les cartes embarquées, elle utilise plusieurs protocoles GPS pour une plus grande précision. La Forerunner 745 dispose d’une liste étendue d’outils de mesure, y compris les minutes d’intensité, la dynamique de course, la fréquence cardiaque, la puissance du cyclisme et le temps de récupération.

C’est le modèle Garmin le plus léger et le plus élégant à inclure toutes ces fonctionnalités. Son accent sur le cyclisme, la course à pied et la natation en fait le meilleur choix pour les triathloniens.

Le lecteur de musique intégré

La présence de Garmin Pay

Le câble de recharge assez court

Garmin Pay ne fonctionne pas avec toutes les banques

Garmin Vivoactive 4S : la meilleure montre Garmin avec du style à petit prix !

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 218 x 218 pixels

Taille d’écran : 1,1 pouce

Type d’écran : Transflectif memory-in-pixel (MIP)

Dimensions : 40 x 40 x 12.7 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 7 jours

Certaines montres Garmin ont un design assez utilitaire et peuvent sembler imposantes sur un poignet plus fin. C’est là que la GarminVivoactive 4S entre en jeu. Avec ses dimensions de 40 x 40 x 12,7 mm, c’est une version réduite de la Vivoactive 4.

Comme son homologue plus grand, la Vivoactive 4S offre un excellent suivi de la condition physique avec un GPS embarqué précis pour enregistrer vos courses et vos balades à vélo.

Elle est suffisamment élégante pour être portée toute la journée et dispose d’un suivi du sommeil et d’un capteur SPO2 pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang.

L’application Spotify intégrée

Des boutons qui facilitent la navigation

Des problèmes de synchronisations peuvent survenir

L’installation de certaines applications peut être difficile

FAQ

Quelles sont les fonctionnalités des montres Garmin ?

Les montres Garmin ont une variété de fonctionnalités pour suivre les activités physiques. Parmi celles-ci, le GPS intégré est particulièrement utile pour la navigation précise en extérieur. D’autres fonctionnalités incluent la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure des pas et des calories brûlées, et la gestion du sommeil.

Certaines montres sont également dotées de fonctions de paiement sans contact, de stockage de musique et de fonctions de suivi de la condition physique pour aider à personnaliser les programmes d’entraînement. En outre, les montres Garmin sont souvent conçues pour des sports spécifiques, tels que la course à pied, le vélo et la natation, avec des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer les performances de ces activités.

Comment fonctionne une montre Garmin ?

Une montre Garmin utilise une combinaison de capteurs, tels que le GPS et le moniteur de fréquence cardiaque, pour surveiller les activités physiques. Les données sont ensuite transmises à l’application GarminConnect, qui permet aux utilisateurs de visualiser et d’analyser leurs performances.

Les montres Garmin peuvent également être connectées à d’autres appareils, tels que des smartphones et des ordinateurs, pour synchroniser les données et recevoir des notifications en temps réel.

Les montres Garmin sont également dotées d’une autonomie de batterie prolongée, ce qui permet une utilisation prolongée pendant les activités longues et intenses.

Comment choisir la montre Garmin qui me convient le mieux ?

Pour choisir la montre Garmin qui vous convient le mieux, il est important de déterminer vos besoins spécifiques en matière de suivi d’activité physique. Pensez à vos activités préférées et choisissez une montre avec des fonctionnalités adaptées, comme le suivi de la natation pour les nageurs.

Considérez également les caractéristiques physiques de la montre, comme la taille de l’écran et la durée de vie de la batterie. Vérifiez également les avis des utilisateurs et les comparaisons de produits pour vous aider à prendre une décision éclairée. Enfin, assurez-vous que la montre est compatible avec votre smartphone ou autre appareil mobile.

