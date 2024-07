Test : La Samsung Galaxy Watch Ultra peut-elle détrôner l’Apple Watch Ultra ?

Samsung Galaxy Watch Ultra La nouvelle montre connectée qui surpasse l'Apple Watch Ultra Voir l'offre

Verdict

Au final, la Samsung Galaxy Watch Ultra semble juste assez premium par rapport à la Galaxy Watch 7. Cela justifie sans doute son prix élevé. Mais entre le design athlétique et l'autonomie plus longue de la montre, c'est une copie de l'Apple Watch Ultra 2. Mais au lieu d'un iPhone, cette montre connectée est à coupler avec un Android. C'est le modèle pour les utilisateurs de Samsung.

La Samsung Galaxy Watch Ultra est la montre Samsung la plus sportive et la plus durable à ce jour. Cette smartwatch met l'accent sur les fonctions d'entraînement et de fitness. Elle est dotée d'un capteur de santé BioActive et d'un processeur 3 nm et d'une plus grande capacité de stockage. Elle est également considérée comme un tracker de fitness plus intelligent grâce à Galaxy AI.