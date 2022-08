ECG : Guide complet sur la montre intelligente nouvelle génération

L’ECG intègre la technologie à portée de main via les smartwatch. Cela permet de suivre la santé cardiaque sans devoir consulter le médecin.

La technologie est là pour nous faciliter la vie. Après les trackers de fitness, voici maintenant le moniteur de fréquence cardiaque à portée de main. Si l’électrocardiogramme relevait autrefois de la compétence de spécialistes, aujourd’hui, on peut le faire n’importe où du moment que l’on a une smartwatch ECG. Ce qui permet, non seulement de surveiller la santé cardiaque, mais aussi de détecter la fibrillation auriculaire. Nombreuses marques telles qu’Apple et Fitbit offrent une montre connectée équipée de ce moniteur. Mais avant d’en acheter, il est important de savoir ce qu’une telle smartwatch peut faire et de connaître ses avantages.

Montre ECG : qu’est-ce que c’est ?

Si vous avez déjà utilisé une montre intelligente, vous avez sans doute mesuré votre fréquence cardiaque via le moniteur dédié. Il s’agit d’un moniteur optique qui utilise un LED pour capter la fréquence cardiaque. Les capteurs captent la lumière réfléchie par le flux sanguin et introduisent les informations dans un algorithme pour estimer votre fréquence cardiaque.

Différent du moniteur de fréquence cardiaque optique qu’on trouve généralement chez les montres intelligentes, la fonction ECG mesure directement le fonctionnement du cœur. Dans ce cas, la mesure prise ne donne pas une valeur estimée, mais précise. Cette fonction est surtout cruciale pour détecter ou surveiller les anomalies cardiaques.

Il suffit de placer un doigt sur une partie spécifique de la montre ECG pour que celle-ci effectue le test. Avec une telle fonction, la montre peut afficher un graphique de votre rythme cardiaque. Ce qui est précieux, notamment pour ceux qui présentent des risques de maladies cardiaques.

Comment justifier son utilité dans la vie quotidienne ?

Le cœur est l’un des organes nobles du corps. Il est parfois difficile de savoir quand on souffre d’une anomalie cardiaque telle qu’une fibrillation auriculaire ou une affection. Cependant, ces différentes maladies peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux. De la sorte, effectuer un électrocardiogramme ou ECG de temps en temps s’avère nécessaire.

Avec une montre ECG, plus la peine d’aller systématiquement chez le spécialiste. La montre peut détecter à tout moment votre fréquence cardiaque. Elle peut vous dire si votre cœur est en bonne santé ou pas. Certains modèles comme les montres intelligentes ECG d’Apple et de Fitbit ont la capacité d’afficher un graphique à cet effet.

Si les montres équipées de tracker fitness sont plus attribuées aux sportifs, celles-ci sont plutôt affinées aux personnes ayant atteint un certain âge. Cela n’empêche pas qu’elles soient adaptées à tout le monde. En plus, il est préférable d’avoir un outil d’une telle importance avec soi tout le temps. On peut mesurer à chaque instant la fréquence cardiaque.

Comment fonctionne la technologie ECG sur une montre ?

A chaque battement, le cœur émet un signal électrique. Ce sont ces signaux que l’ECG intégré enregistre. Ce qui permet de mesurer à quelle vitesse et à quel rythme le cœur bat et de savoir l’état du muscle cardiaque en général. Par ailleurs, cette technologie peut mesurer le taux de certains produits dans le sang comme les oligo-éléments ou les produits chimiques.

Pour mesurer les battements du cœur, il faut placer un doigt sur un espace spécifique de la montre ECG pendant environ 30 secondes. L’activité cardiaque est alors traduite par une trace rouge affichée sur l’écran de la montre. On n’a pas besoin d’être expert en ECG pour interpréter le résultat, l’application s’occupe de dire si le rythme capté est normal ou pas.

La partie où est placé le capteur de la fréquence cardiaque diffère d’une marque à l’autre. Par exemple, une smartwatch ECG Apple dispose d’une couronne numérique sur laquelle on pose le doigt pour effectuer le test. Pour une Fitbit Sense, il faut tenir le doigt sur le coin du cadre de la montre. Pour les montres ECG Samsung, c’est le bouton tactile qui assure le rôle de capteur.

Montre intelligente ECG : ses atouts

Bien qu’une montre ECG ne remplace un rendez-vous chez le médecin, elle peut toutefois vous sauver la vie. Voici ses atouts irréprochables :

Détecter la fibrillation auriculaire

Une montre ECG à l’instar des Apple Watch Series 4/5/6 et 7 et des Samsung Galaxy Watch 2 et 3 peut détecter les fibrillations auriculaires. Ce type d’arythmie cardiaque peut parfois s’avérer dangereux, voire mortel. Il peut se produire à tout moment et donc difficile à détecter.

Avec un tel gadget portatif, on peut suivre régulièrement le rythme cardiaque sans l’aide d’un médecin. Il est aussi facile pour le cardiologue d’établir un diagnostic en se référant aux graphiques formés par les fréquences cardiaques. De cette manière, dès que la personne ressent un malaise, elle peut tout de suite vérifier s’il s’agit d’une anomalie cardiaque.

Détecter le syndrome du QT long ou LQTS

Le syndrome du QT long est une autre maladie cardiaque qui peut provoquer une arythmie cardiaque. C’est une sorte de trouble causée par une affection. Il peut aussi présenter un réel danger comme l’évanouissement ou même la mort subite.

Le LQTS est généralement lié au stress et aux activités physiques. De ce fait, il est difficile de le détecter chez le médecin. Pour savoir si vous avez ce syndrome, il faut effectuer le test pendant les séances de gym ou de fitness.

Prévenir l’infarctus du myocarde

L’infarctus du myocarde est une maladie cardiaque fréquente de nos jours. Il s’agit de la lésion du muscle du cœur quand l’un des artères coronaires se trouve obstrué. Il n’est pas facile de le détecter. Toutefois, avec une montre ECG, on peut lire l’arythmie cardiaque qui signale un éventuel infarctus.

Évidemment, l’origine de l’arythmie n’est pas forcément l’une de ces maladies. Cette fonction ne remplacera pas les compétences d’un médecin. On va justement aborder ses limites dans le prochain paragraphe.

Les limites d’une montre ECG

On ne peut pas compter sur la montre ECG pour détecter la totalité des anomalies cardiaques. Il ne peut pas remplir les fonctions d’un ECG professionnel. Il en est autant si un cœur malade subit des aggravations. Sans parler de la structure anormale du cœur qui peut provoquer des changements électriques.

Selon Apple, l’ECG intégré n’est pas aussi efficace que celui de l’hôpital. Il offre uniquement le moyen de savoir si votre cœur est en bonne santé ou s’il y a une anomalie. Ainsi, il est préférable de combiner son utilisation avec les visites périodiques chez le cardiologue, notamment pour ceux qui souffrent déjà de maladie cardiaque.

Par ailleurs, l’écran de votre montre peut parfois afficher un faux résultat. Il y a des fois où le capteur présente des dysfonctionnements et dit à une personne saine qu’elle est malade, ou à un malade qu’il ne l’est pas. Le Dr Grimes les qualifie de « faux positifs » ou « faux négatifs ».

Par conséquent, votre Apple Watch, tout comme les autres montres ECG, peut afficher un résultat peu fiable. Si vous le pouvez, prenez le temps de faire un autre test à l’hôpital ou chez votre médecin pour confirmer. Il faut le dire, les résultats ne sont pas toujours faux non plus.

Quand et comment utiliser sa montre ECG ?

Si vous êtes sûr d’avoir un cœur en pleine forme, inutile de vous rendre chez le médecin systématiquement pour vérifier votre rythme cardiaque. Une montre ECG peut vous aider pour cela. Vous pouvez poser votre doigt sur la partie dédiée quand cela vous chante. Le résultat va vous indiquer si vous avez ou non besoin de consulter ou non.

A contrario, si vous vous sentez mal à l’aise ou si vous ressentez des palpitations, vous pouvez prendre rendez-vous chez votre médecin pour voir avec un ECG professionnel. En effet, la montre ECG peut s’avérer être un incroyable gadget de santé que vous portez sur vous tout le temps.

Quant à son utilisation, il est préférable de ne pas y recourir avant d’avoir 22 ans. Les raisons sont sans doute médicales, mais en tout cas, c’est ce que Fitbit recommande à ses clients. En principe, ce sont les adultes qui doivent utiliser une montre ECG pour surveiller leur santé cardiaque. Les sportifs peuvent aussi la porter pour pouvoir contrôler leurs activités, surtout pendant les séances d’entraînement.

Laquelle choisir ?

Beaucoup de marques disposent d’une gamme de montre ECG. Apple et Samsung font partie des grandes marques qui ont investi dans ce domaine. Cependant, vous pouvez orienter votre choix suivant vos propres besoins et vos moyens.

Comme il s’agit de montre intelligente ECG, on se focalise donc sur cette fonctionnalité. Les Apple Watch, par exemple, permettent le partage du résultat du test avec votre médecin via l’application dédiée. Il en est de même avec un Fitbit Charge 5. Par contre, une montre Fitbit Sense est équipée d’un capteur PPG destiné à détecter les rythmes cardiaques anormaux traduisant une fréquence cardiaque basse ou élevée.

Le choix dépend aussi du prix de la montre ECG. Si vous êtes plutôt adepte de la marque Apple, il vous faut un budget plus conséquent pour vous procurer une Apple Watch. C’est exactement le même si vous penchez plus pour une montre Fitbit. En revanche, si vous vous souciez plus de la fonction ECG, la gamme Samsung Galaxy Watch peut faire l’affaire.