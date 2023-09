Une montre connectée de running avec musique intégrée permet de ne plus traîner un smartphone avec vous lors de vos séances d’entraînement. Vous pourrez alors aller faire votre jogging sans vous souciez de rien. Mais, il est actuellement difficile de savoir quels modèles sont actuellement populaires sur le marché.

Voilà pourquoi, voici une petite sélection des meilleures montres connectées dans lesquelles vous pourrez stocker votre playlist musicale.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES GARMIN FENIX 7 SERIES Note : 9,7/10 Découvrir Apple Watch Series 8 Note : 9,5/10 Découvrir Samsung Galaxy Watch 5 Note : 9,2/10 Découvrir

GARMIN FENIX 7, la meilleure de toutes smartwatch pour écouter de la musique

Caractéristiques techniques Dimensions : boîtier de 47 mm de diamètre et 14.5 mm d’épaisseur

Ecran : 1.3 Inches 260 x 260 pixels

Poids : 79 g (boîtier seul : 56 g)

Stockage : 16 Go

Autonomie : 40h + 8h avec recharge solaire. Fenix 7X : 63h + 14h avec recharge solaire

Les montres fenix de Garmin offrent une multitude de fonctionnalités. Son design attrayant convient aussi bien au bureau qu’en déplacement. La dernière version, la fenix 7, se décline en plusieurs tailles et styles. Mais toutes offrent la possibilité de stocker et de lire de la musique. C’est donc une montre de premier choix si vous recherchez une smartwatch de running avec musique.

La fenix 7 est la meilleure sur le marché. Vous pouvez stocker jusqu’à 2 000 chansons sur la montre et les écouter lors de vos déplacements sans téléphone. Tout comme vous pouvez écouter et contrôler la musique sur votre smartphone directement à partir de la montre. Téléchargez des listes de lecture à partir de Spotify et d’autres services et profitez-en.

D’ailleurs, les montres Fenix 7 comptent parmi les montres GPS les plus robustes du marché. Elles permettent de suivre une multitude d’activités. De la course à pied au cyclisme, en passant par la natation, la randonnée, le ski, tout est pris en compte. Son espace de stockage de 16 Go permet également de pré-charger des cartes topographiques.

Montre connectée toute option avec design robuste

Très bonne autonomie

Assez massive

Prix relativement élevé

Promo -27% Garmin - fenix 7 - Montres GPS multisports connectée haute performance - Silver avec bracelet gris - Boitier 47mm Nouvelle interface utilisateur...

+300% de prolongation de l’aut...

Cartographie multi-continent a...

Positionnement satellitaire mu... 649.99 € 473.05 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Apple Watch Series 8, un modèle de référence pour vos chansons

Caractéristiques techniques Dimensions : Boîtier de 41 ou 45 mm

Ecran : Retina toujours activé 1000 nits

Poids : 51.5 g

Stockage : 32 Go

Autonomie : 18 heures en mode normal et 36 heures en mode économie d’énergie

Sinon, en deuxième position, l’Apple Watch constitue toujours un excellent choix. Et la dernière Apple Watch Series 8 est la meilleure montre de running de tout le lot. Et c’est aussi le modèle le mieux adapté pour faire passer vos morceaux de musique favoris.

Tout comme la Series 7, la 8 se décline en deux tailles. Les personnes ayant de petits ou de grands poignets peuvent donc choisir entre le boîtier faisant 41 mm et celui qui fait 45 mm. Et l’un des modèles est doté d’un GPS intégré. Tandis que l’autre a une fonction LTE (GPS et cellulaire).

L’utilisation du LTE coûte plus cher par mois. Mais c’est cette option qui permet de diffuser de la musique en streaming via cette smartwatch. Vous pouvez accéder à Apple Music et à Beats Radio directement via Siri ou en tapotant dans le menu de la montre. Ce sont des plateformes payantes. Mais vous pouvez profiter d’une large gamme d’albums en tout genre. Il n’y a pas de listes de lecture préétablies à parcourir. Sinon il est également possible de stocker de la musique dans l’appareil.

Supporte toutes les plateformes de streaming de musique

Excellente qualité du son

Musique ne peut fonctionner qu’avec des AirPods

Faible autonomie

Promo -10% Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium lumière stellaire de 41 mm, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 499.00 € 449.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Samsung Galaxy Watch 5 Pro, un très bel accessoire multifonctions

Caractéristiques techniques Dimensions : 6 x 29 x 3 cm

Ecran : 1.4 » Super AMOLED 450 x 450 pixels

Poids : 46.5g

Stockage : mémoire vive 16 Go et espace disponible 7.5 Mo

Autonomie : 80 heures en utilisation continue

La montre de running classée à la troisième place de ce top est la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Elle fonctionne sous Wear OS. Ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux listes de lecture hors ligne de Spotify, Amazon Music, Deezer et YouTube Music. Toutes ces applications permettent de diffuser de la musique par Wi-Fi ou LTE et de télécharger votre playlist sur la smartwatch.

Et si vous êtes à la recherche d’un appareil de fitness efficace, cette Galaxy Watch est idéale. Elle n’atteint peut-être pas la précision suprême des montres Garmin ou Apple. Mais elle fait un bon travail de suivi de vos exercices. Et c’est un bon choix pour les utilisateurs de smartphones Android.Avec Wear OS à bord, vous avez accès à Strava. La Galaxy Watch 5 Pro est disponible en 40 mm et 44 mm, avec une version supplémentaire de 46 mm. Elle convient donc à toutes les tailles de poignets.

Très beau design

Efficace lors du suivi des exercices et de la diffusion de musique

Ne surpasse pas la précision des Apple Watch et des Garmin

Autonomie moyenne

Promo -15% Samsung Galaxy Watch5 Pro Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, Bluetooth, 45mm, Noir, Extension gara Suivi d'itinéraires GPS : la n...

Autonomie longue durée : Repou...

Capteur BioActive : le puissan...

Suivi du sommeil : notre techn... 469.99 € 399.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Garmin Forerunner 255 Music, un modèle conçu pour les longues sessions de sport

Caractéristiques techniques Dimensions : 45,6 x 45,6 x 12,9 (mm)

Ecran : Antireflet, MIP transflectif 260 x 260 pixels

Poids : 49 g

Stockage : 4 GB

Autonomie : jusqu’à 14 jours en mode normal et 30 heures en mode GNSS, GPS seul

Plus abordable que la Garmin Fenix 7, la Forerunner 255 Music peut stocker jusqu’à 500 chansons. Il vous suffit de télécharger vos morceaux d’entraînement préférés à partir de votre compte Spotify, Deezer ou Amazon, et c’est parti. Elle est faite pour les coureurs qui souhaitent s’entraîner en musique et disposer de fonctionnalités avancées sur leur montre sans avoir à payer cher. La Garmin Forerunner 255/255S Music est donc le partenaire de course idéal pour votre poignet.

Vous disposerez aussi de la plupart des outils d’entraînement de la Forerunner 255 Series. Il y a notamment VO2 Max, Race Predictor, Pace Pro, Recovery Advisor, Training Status et Training Load. De plus, vous bénéficiez de la fréquence cardiaque au poignet. Et vous avez droit à un super moniteur d’énergie Body Battery, de Pulse Ox et d’un suivi avancé du sommeil. De plus, cette série de smartwatch est désormais disponible en deux tailles. Et elle dispose d’un GPS multi-bandes, de profils triathlon et bien plus encore !

Très endurante

Montre connectée multifonctions

Design un peu plastique

Coloris limités

Promo -6% Garmin Forerunner 255 Music Noir Garmin Forerunner 255 Music no...

Montres sport 396.06 € 370.66 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Suunto 7, la meilleure des montres running outdoor

Caractéristiques techniques Dimensions : 50 x 50 x 15,3 mm

Ecran : AMOLED tactile 454 x 454 pixels soit 1000 nits

Poids : 70 g

Stockage : 0

Autonomie : jusqu’à 40 jours (en mode économiseur de batterie) et 12 heures mode GPS

Ensuite, la Suunto 7 pourrait être celle qu’il vous faut si vous êtes un adepte de la marque finlandaise et que vous souhaitez posséder une montre running outdoor solide dotée de bonnes capacités musicales.

Cette montre à écran tactile est compatible avec les téléphones Android et Apple. De ce fait, tout le monde peut l’utiliser. Cependant, Suunto utilise Google Wear OS pour cette smartwatch. Ce sont donc les utilisateurs de Google qui en tireront le plus d’avantages.

La meilleure façon d’utiliser la fonction musicale de la Suunto 7 est de la coupler à votre téléphone. Votre musique pourra alors être contrôlée via votre montre. Vous pourrez alors laisser votre smartphone dans votre poche lors de vos entraînements.Par contre, il n’est pas possible de stocker des fichiers MP3 sur cette montre. Vous pourrez écouter de la musique qu’en streaming. Il va donc falloir installer Spotify ou d’autres applications pris via Google Play Store, si vous voulez en profiter.

Montre connectée de très bonne manufacture

Très bonne précision des données relevées

Impossibilité d’enregistrer des fichiers MP3 dedans

Autonomie moyenne en fonction des options utilisées

Promo -23% Suunto 7 Smartwatch Avec Application Polyvalente et Wear OS by Google Smartwatch personnalisable pou...

Fonctions utiles telles que la...

Surveillance du sommeil, GPS e...

Design élégant et robuste avec... 479.00 € 369.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Polar Vantage V2, une bonne montre running haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 13 mm

Ecran : tactile couleur 1,2 pouce 240 x 240 pixels

Poids : 52 g avec bracelet, 34 g sans

Stockage : 0

Autonomie : 7 jours en mode normal et 40 heures en mode GPS

La marque Polar propose également une montre faite pour le running. Il s’agit de la Vantage V2. C’est une smartwatch haut de gamme, idéale pour la course à pied, le cyclisme, la natation et bien d’autres activités. Toutefois, ses fonctions musicales sont assez standards. Et la Vantage V2 ne dispose pas d’un système de stockage de la musique.

L’utilisateur peut contrôler le volume, la mise en pause et le passage d’un morceau à l’autre. Ces fonctions sont accessibles via l’écran tactile lors de la configuration avant la course. De plus, vous pouvez contrôler la montre via ses boutons. Mais, vous devez impérativement avoir votre téléphone avec vous lorsque vous écoutez vos chansons. Sinon cela ne fonctionne pas.

Puis, malgré le fait que ce soit une montre pourvue d’une batterie puissante, la Vantage V2 est grande. Et elle pourrait ne pas convenir aux petits poignets. Même si le bracelet est interchangeable, vous devez bien vous informer sur ses caractéristiques, avant de faire votre choix.

Montre de running de très belle manufacture

Très bonne autonomie

Pas d’espace de stockage pour fichiers MP3

Doit être couplée avec votre smartphone pour écouter de la musique

Promo -24% Polar Vantage V2 - GPS Montre Connectée Running et Triathlon Premium - Mesure de la Fréquence Cardiaque au Poignet pour Course à pied, Natation, Cycli Cette montre intelligente mult...

Les outils de suivi de la char...

Utilisez Polar Vantage V2 avec...

Connectez-vous facilement à de... 499.90 € 379.90 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Coros Vertix 2, la montre possédant le plus d’espace de stockage pour votre musique

Caractéristiques techniques Dimensions : 50.3 x 50.3 x 15.7 mm

Ecran : 3.5 cm 280 x 280 (64 couleurs) tactile LCD Always-On Memory

Poids : 89 g

Stockage : 32 Go

Autonomie : 140 heures en mode normal et 90 heures en mode GPS

Enfin, la Vertix 2 est la première montre running de la famille Coros à proposer un lecteur de musique intégré. Une partie de son espace de stockage embarqué de 32 Go est fait pour stocker votre propre musique. La montre connectée ne prend en charge que les formats de fichiers MP3. Ce qui fait qu’il faut la connecter à un ordinateur pour y glisser des chansons.

Elle ne fonctionne avec aucun service de streaming musical tiers pour offrir une prise en charge des listes de lecture hors ligne. Mais, tant que vous avez suffisamment de titres à écouter, vous pouvez associer des écouteurs Bluetooth à la smartwatch et laisser votre téléphone derrière vous.

Pour suivre, la Coros Vertix 2 promet une autonomie assez impressionnante. Et elle offre également une grande variété de modes sportifs. Lors de vos sorties, cette montre running dispose d’une cartographie hors ligne et un accès aux informations d’entraînement EvoLab. Vous pourrez donc profiter de toutes ces fonctionnalités. Et Strava et TrainingPeaks vous aideront à partager des informations avec d’autres utilisateurs.

Très grande espace de stockage où mettre une longue playlist musicale

Montre running outdoor très solide et durable

Aspect plutôt massif

Prix élevé

COROS VERTIX 2 Montre GPS Aventure, 60 Jours Batterie Longue, GPS bi-fréquence, Navigation au Poignet, Cartes Hors Ligne, Fréquence Cardiaque, Mesure Conçue pour durer : la montre ...

Le grand écran : Un écran tact...

Précision GPS améliorée : La c...

Fonctions de navigation robust... 699.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

FAQ

Maintenant vous savez quels sont les modèles de montres connectées les plus populaires pour le running et pouvoir écouter de la musique. Voici alors comment sélectionner la meilleure smartwatch pour vos sessions de running.

Est-ce que toutes les montres de running peuvent supporter Spotify ?

La plupart des montres de running dotées d’une option musique sont compatibles avec Spotify et d’autres services de streaming. Cela signifie que vous pouvez télécharger des listes de lecture ou des titres individuels pour les écouter hors ligne. Il faut simplement vérifier que la montre est conciliable avec le service de votre choix avant de l’acheter.

Il ne faut pas oublier que l’utilisateur d’une telle smartwatch doit aussi être abonné à Spotify Premium pour synchroniser hors ligne avec Garmin, Samsung et l’Apple Watch.

Est-il mieux d’avoir un contrôle de la musique ou un simple lecteur de musique ?

La plupart des montres de running dotées de fonctions musicales offrent la possibilité de contrôler la musique. Celle-ci provient d’abord du smartphone de l’utilisateur. Mais pour pouvoir changer de chanson rapidement, l’usage d’une smartwatch est de mise. Et le contrôle de la musique peut également servir à surfer sur les plateformes de streaming telles que Deezer, Spotify ou alors Amazon Music.

Cependant, la lecture de musique se résume à pouvoir faire passer vos tubes préférés à partir de votre montre connectée en guise de support. Une partie de l’espace de stockage de la montre est dédiée à cet usage. Sauf que vous devrez connecter des écouteurs Bluetooth afin d’écouter la musique à partir de la montre.

Comment ajouter de la musique sur une montre running ?

Si vous utilisez des fichiers MP3, la méthode pour transférer des morceaux sur votre montre varie. Certaines nécessitent de brancher la montre sur un ordinateur et de glisser-déposer les fichiers audio dans un dossier de la montre.

Les formats et les types de fichiers peuvent également être limités. Et la plupart des smartwatch ne permettent pas de synchroniser la musique, sauf par l’intermédiaire de l’application du téléphone compagnon. Il faut donc s’assurer que l’audio se trouve déjà sur votre téléphone. Sinon, il faut connecter votre téléphone à votre ordinateur si c’est là que se trouve votre musique.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES GARMIN FENIX 7 SERIES Note : 9,7/10 Découvrir Apple Watch Series 8 Note : 9,5/10 Découvrir Samsung Galaxy Watch 5 Note : 9,2/10 Découvrir