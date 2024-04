Apple nous cache des choses ? L’AirPower vu rechargeant une Apple Watch !

C'est incroyable mais un prototype du chargeur sans fil AirPower d'Apple a été vu en train de recharger une Apple Watch pour la première fois. Mais cet appareil cache un gros défaut.

A la base, l'AirPower était un tapis de charge conçu par Apple pour charger les iPhones basés sur Qi. Il n'était pas prévu que l'Apple Watch et les AirPods que l'entreprise a annoncé en septembre 2017 soient rechargeables via cet appareil. Or, l'expérience a été tentée, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Voici ce qui s'est passé.

Conception de l'Airpower

L'AirPower se présente comme un petit tapis relié à un câble USB ou de type C conçu pour que les utilisateurs puissent placer leur iPhone, leurs AirPods et/ou leur Apple Watch dessus. En les plaçant sur n'importe quelle partie du tapis, leur batterie se rechargera. C'est assez simple comme concept, mais assez pratique.

Ce processus implique donc que plusieurs bobines de charge se chevauchent à l'intérieur de cet appareil afin de le faire fonctionner. Des images représentant des prototypes AirPower ont fait surface pour la première fois sur les médias sociaux en août 2020. Elles montraient une conception à bobines multiples et le circuit interne de l'appareil. Et la première séquence vidéo de l'appareil a émergé en août 2021.

Un appareil présentant un danger pour les appareils Apple

De nombreux autres prototypes AirPower sont alors apparus depuis. Mais la plupart ne sont plus fonctionnels. Une nouvelle vidéo de l'utilisateur X « Apple Demo » a cependant démontré la capacité de l'AirPower à recharger une Apple Watch.

L'appareil comportait 16 bobines et pouvait charger un prototype DVT de l'Apple Watch Series 4. Toutefois, il chauffait apparemment beaucoup. À la fin de l'année dernière sur un prototype AirPower fonctionnel datant du début de son développement. Il présentait certains des graves problèmes thermiques mentionnés. Le fait que les appareils placés sur le socle de charge brûlent ou fondent ont finalement conduit Apple à abandonner le projet.

Rechargement de l'Apple Watch via l'Airpower, un processus qui ne s'improvise pas

La capacité d'AirPower à recharger une Apple Watch aurait été particulière. La montre connectée d'Apple ne devrait normalement être rechargée qu'à l'aide de sa rondelle de recharge magnétique. Et elle ne prend pas en charge le Qi. Mais le simple fait de placer une Apple Watch n'importe où sur le support AirPower sans alignement magnétique aurait constitué une expérience de charge unique.

Est-ce donc une bonne chose de pouvoir recourir à cet appareil ? Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg datant de 2022 indique qu'Apple étudie toujours des solutions de recharge de type AirPower pour l'avenir. Même s'il s'avère que la marque à la pomme croquée a annulé ce projet en mars 2019 après un grand nombre de problèmes de développement. Ils se sont apparemment repris.

De ce fait, même si AirPower n'a pas atteint son objectif initial de lancement en 2018, l'abandon de ce projet n'a pas été définitif. On le voit dans les premiers documents marketing d'Apple. Un iPhone placé sur le chargeur AirPower aurait affiché la charge de tous les appareils placés sur le tapis. Ce qui signifie que les bugs précédemment cités peuvent être sans doute réglés.

Partager l'article :



LinkedIn