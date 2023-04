Le meilleur casque à réduction de bruit n’est pas forcément cher. Vous pouvez l’obtenir à un prix réduit tout en remplissant vos besoins. Pour votre prochain achat, vous pouvez vous baser sur le présent comparatif.

Tous les casques audio sans fil et écouteurs sans fil disponibles sur le marché n’offrent pas la même qualité sonore. Par ailleurs, tous ne sont pas dotés d’une fonction de réduction de bruit. Toutefois, une telle fonction permet d’éliminer les bruits environnants, permettant ainsi de se concentrer sur l’essentiel. Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé le vôtre, lisez notre liste des meilleurs casques à réduction de bruit. Cela vous servira de guide pour votre prochain achat.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Sony WH-1000XM5 Note : 9,6/10 Découvrir Casque à réduction de bruit Bose 700 Note : 9,3/10 Découvrir Sennheiser Momentum 4 sans fil Note : 9,2/10 Découvrir

Sony WH-1000XM5 : le dernier modèle des plus populaires de la marque

Caractéristiques techniques Type de casque : Supra-auriculaire

Autonomie : 30 heures

Indice de protection : Non

Assistant vocal : Oui

Microphone : Oui

A chaque nouvelle génération de la série 1000X de Sony, la popularité ne cesse de grimper. Depuis 2016, la marque a apporté des améliorations notoires à ses casques antibruit. C’est ce qu’on décèle chez le WH-1000XM5, la cinquième génération de la série. Celui-ci offre un son de qualité exceptionnelle. On rencontre également des modifications au niveau design.

A part la qualité sonore, Sony a beaucoup investi dans le design, rendant ainsi ce casque aussi extraordinaire. Par ailleurs, avec son microphone intégré, vous pouvez passer des appels vocaux avec un audio de haute performance. Avec une durée de vie de 30 heures et une fonction de charge rapide, vous ne pouvez qu’admirer ce meilleur casque à réduction de bruit de Sony.

Assistant vocal intégré

Haute performance sonore

Cher

Taille encombrante

Promo -5% Sony WH-1000XM5 - Casque Bluetooth sans Fil à réduction de Bruit - 30 Heures d'autonomie - Optimisé pour Alexa et Google Assistant - avec Micro intégr L'association des processeurs ...

Profitez d'un son qualité et d...

Intelligent et pratique, l'Ada...

Pour une utilisation intuitive... 419.00 € 399.90 € Voir l'offre

Casque à réduction de bruit Bose 700 : meilleur modèle pour les audiophiles

Caractéristiques techniques Type de casque : Circum-auriculaire

Autonomie : 20 heures

Indice de protection : Non

Assistant vocal : Oui

Microphone : Oui

Vous voulez du son, rien que du son ? On vous propose le meilleur casque à réduction de bruit Bose 700. Le modèle intègre 11 niveaux d’annulation du bruit pour vous offrir les meilleures de la musique. De plus, un seul geste suffit pour accéder à Spotify depuis un appareil sous iOS.

Le casque Bose 700 intègre également la commande vocale. De la sorte, vous pouvez facilement accéder à Alexa ou Google Assistant pour connaître la prévision météo ou envoyer vos morceaux favoris. L’application mobile Alexa permet aussi de passer des appels vers des appareils Amazon Echo ou un appareil intelligent Bose.

Appel vers des appareils intelligent Bose ou Amazon Echo

Accès facile à Spotify

Absence d’hydrofuge

Des bruits de fond de temps en temps pendant les appels

Promo -20% Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Casque Bluetooth sans fil Supra-Aural avec Microphone Intégré pour des Appels Clairs et le Contrôle vocal via A Casques et écouteurs: 20,3 cm ...

Casque à réduction de bruit ul...

Un son incroyable : des détail...

Capture vocale inégalée : un s... 399.95 € 319.23 € Voir l'offre

Sennheiser Momentum 4 sans fil : le meilleur casque Sennheiser à réduction de bruit

Caractéristiques techniques Type de casque : Supra-auriculaire

Autonomie : 60 heures

Indice de protection : Non

Assistant vocal : Oui

Microphone : Oui

Adapté aux grands voyageurs, ce casque à réduction adaptative de bruit Sennheiser Momentum 4 offre une belle expérience d’écoute. Doté d’une grande autonomie, il peut vous offrir jusqu’à 60 heures d’écoute sans interruption. Ce qui vous permet d’écouter votre livre audio pendant vos trajets sans tracas.

Vous pouvez aussi l’utiliser pour passer des appels avec une netteté sonore via ses 4 microphones à réduction de bruit intégrés. Ces derniers facilitent également l’accès à Google Assistant ou Siri. Pour le contrôler, utilisez l’oreillette droite.

Cependant, ce casque intelligent dispose aussi d’une fonction Smart Pause. Le retrait met la lecture en pause automatique. La lecture reprend aussitôt que vous reposez le casque sur vos oreilles.

Fonction Smart Pause

Réduction adaptative de bruit

Application difficile à accéder

Casque non adapté au gaming

Promo -7% SENNHEISER MOMENTUM 4 Wireless - Casque Bluetooth - Optimisé pour les Appels - Clarté Remarquable, Annulation Adaptative du Bruit, Autonomie de 60h - Haute définition audio et la s...

Adaptez le son à vos préférenc...

Immergez-vous dans la musique ...

Jusqu'à 60 heures d'écoute con... 349.90 € 324.41 € Voir l'offre

Beats Fit Pro : le meilleur casque à réduction de bruit pour les sportifs

Caractéristiques techniques Type de casque : Intra-auriculaire

Autonomie : 6 heures (jusqu’à 24 heures d’écoute avec l’étui de charge)

Indice de protection : IPX4

Assistant vocal : Oui

Microphone : Oui

Voici les Beats Fit Pro, les seuls écouteurs à réduction de bruit de la filiale d’Apple qui ont gagné leur place dans notre comparatif. En effet, les Beats Fit Pro présentent quelques différences par rapport aux Airpods Pro d’Apple. On y trouve ainsi la majorité des fonctionnalités de ces derniers à savoir l’annulation du bruit.

Les Beats Fit Pro intègrent également un égaliseur adaptatif et offrent un son uniforme quelle que soit votre position grâce à la fonction audio spatial. En plus, l’indice de protection IPX4 signifie que ces écouteurs supportent très bien la transpiration. C’est pour cela qu’ils ont gagné le trophée des meilleurs modèles pour le sport.

Localisation facile en cas de perte

Fonction audio spatial

Assistant vocal Siri uniquement

Faible autonomie sans l’étui de charge

Promo -14% Beats Fit Pro - Écouteurs Totalement sans Fil avec réduction du Bruit - Indice IPX4, compatibles avec Les appareils Apple et Android, Technologie Blue Contours d'oreille souples et ...

Système acoustique personnalis...

L'Audio spatial avec suivi dyn...

Deux modes d'écoute : Réductio... 249.95 € 215.54 € Voir l'offre

Bang & Olufsen Beoplay H95 : le meilleur modèle haut de gamme

Caractéristiques techniques Type de casque : Circum-auriculaire

Autonomie : 50 heures

Indice de protection : Non

Assistant vocal : Non

Microphone : Oui

Le Beoplay H95 est le modèle parfait pour ceux qui sont à la recherche d’un casque à réduction de bruit haut de gamme. A la fois esthétique et performant, ce casque offre une qualité sonore époustouflante qui garantit un confort d’écoute. Tout cela grâce au moteur Digital Signal Processing, une exclusivité de Bang & Olufsen.

Encore mieux, vous pouvez régler le son à partir des molettes mécaniques tactiles disposées sur chaque oreillette. En effet, le contrôle du volume s’effectue via l’oreillette droite et celui de la réduction du bruit, via l’oreillette gauche. En outre, passez des appels avec une voix claire et limpide en utilisant ses microphones intégrés.

Design esthétique

Contrôle facile

Très cher pour un casque

Ne résiste pas à l’eau

Promo -10% Bang & Olufsen Beoplay H95 - Casque Bluetooth Anti Bruit Sans Fil avec 4 Microphones, Jusqu’à 50 h d’Autonomie en Lecture, Casque + Câble USB-C et Étu SON EXCEPTIONNEL : 2 haut-parl...

CONFORT SUPÉRIEUR : des matéri...

BATTERIE PUISSANTE : profitez ...

ANC DYNAMIQUE : la réduction a... 899.00 € 804.99 € Voir l'offre

QuietComfort Earbuds II : le meilleur casque Bose à réduction de bruit

Caractéristiques techniques Type de casque : Intra-auriculaire

Autonomie : 6 heures

Indice de protection : IPX4

Assistant vocal : Non

Microphone : Non

La réduction du bruit, Bose connaît ça depuis longtemps. Avec les écouteurs QuietComfort Earbuds II, vous pouvez bénéficier d’un son net personnalisable. Ses trois kits Bose Fit incluant des paires d’embouts et de bandes de stabilité personnalisées s’adaptent très bien à toutes les tailles d’oreilles. Vous pourrez ainsi profiter d’une expérience sonore immersive adaptée à vos oreilles à toute heure de la journée.

De plus, ces écouteurs sont d’une extrême facilité d’utilisation. Vous n’aurez pas à sortir votre smartphone de votre poche pour ajuster le volume ou arrêter la musique. Les QC Earbuds II disposent d’une interface tactile via laquelle vous pouvez tout contrôler.

Résistance aux éclaboussures

Kit Bose Fit

Pas de commande vocale

La batterie pourrait être améliorée

Bose Nouveaux écouteurs QuietComfort Earbuds II, sans Fil, Bluetooth, Les Meilleurs au Monde, avec Une Réduction de Bruit et Un Son Personnalisés, Bla NOUVEAUX ÉCOUTEURS BOSE QUIETC...

BOSE PRÉSENTE LES MEILLEURS ÉC...

LE CONFORT BOSE : Pour que vos...

SANS FIL ET FACILES À UTILISER... 299.95 € Voir l'offre

Sony WH-1000XM4 : un modèle plus ancien qui reste populaire

Caractéristiques techniques Type de casque : Supra-auriculaire

Autonomie : 30 heures

Indice de protection : Non

Assistant vocal : Oui

Microphone : Oui

Avant le XM5, Sony a d’abord développé le WH-1000XM4. Celui-ci n’est pas meilleur que son successeur. Toutefois, il embarque un tas de qualités telles que la performance au niveau de l’annulation du bruit. De plus, il est aussi puissant et robuste et offre des basses profondes.

Pour une meilleure expérience d’écoute, utilisez son égaliseur graphique intégré. Cela permet de personnaliser le son qui en sort selon votre convenance. Après chaque utilisation, rangez-le facilement dans son étui de transport. Aussi petit qu’il est, ce dernier glissera sans problème dans votre sac.

Design élégant

Egaliseur graphique intégré

Ne résiste pas à la transpiration

Des latences de temps en temps

Promo -13% Sony WH1000XM4| Casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil, 30 heures d'autonomie, avec micro pour appels téléphoniques, optimisé pour Amazon Alex La meilleure réduction de brui...

Mode Ambient Sound : personnal...

Bluetooth multipoint pour chan...

Jusqu’à 30 heures d’autonomie ... 380.00 € 329.99 € Voir l'offre

FAQ sur le casque à réduction de bruit

Qu’est-ce qu’on entend par réduction de bruit dans un casque ?

En principe, le studio demeure le seul et unique endroit où l’on peut écouter de la bonne musique sans être perturbé par les différents bruits environnants. Malheureusement, on ne peut pas y rester toute la journée sans rien faire. Alors, pour que l’écoute soit une expérience enrichissante et divertissante depuis n’importe où, on a inventé la réduction de bruit.

La fonction de réduction du bruit consiste à réduire, voire éliminer les bruits environnants, susceptibles de perturber votre écoute. Cela peut être les klaxons des voitures, les cris de vos enfants, ou même le grincement de votre porte. Aujourd’hui, bon nombre de grandes marques de fabrication de casques et écouteurs comme Bose et Sony intègrent une telle fonction dans leurs produits. Ce qui permet aux utilisateurs d’avoir une large gamme de choix pendant leur achat.

Quand on vit dans un monde beaucoup plus animé, rien de tel que le meilleur casque à réduction de bruit pour profiter d’un moment de détente. Autrefois, l’annulation du bruit était un luxe qui s’achetait à un prix souvent élevé. Au fil des ans, c’est devenu une fonctionnalité de plus en plus courante.

La technologie de réduction du bruit opère en émettant un signal opposé. Ce dernier va annuler le bruit ambiant afin que la personne qui utilise le casque puisse entendre uniquement le son qui sort de la source. Certains modèles de casques à réduction de bruit disposent de plusieurs niveaux de réglages. Cela permet à l’utilisateur de sélectionner le type de bruit à faire passer et à éliminer.

Le casque à réduction de bruit peut-il bloquer tout le bruit ambiant ?

Dire que tous les bruits environnants ne parviennent pas à vos oreilles avec un casque antibruit est peut-être exagéré. En réalité, ils bloquent plutôt les sons de basse fréquence tels que le grondement du moteur de l’avion pendant le vol. Les cris ayant des fréquences plus élevées, comme les cris de votre bébé quand il pleure dans sa balancelle, sont plus difficiles à arrêter.

Toutefois, depuis leur première apparition sur le marché, les modèles de casque à réduction de bruit n’ont pas cessé de recevoir des améliorations. Aujourd’hui, Bose, Sony et Apple figurent parmi les leaders du marché en la matière. Les modèles de ces marques offrent un son ultra clair, avec une netteté exceptionnelle bien qu’ils n’aient pas encore éliminé la totalité des bruits. De la sorte, les bruits ayant une fréquence moyenne ou élevée sont maintenant plus faibles à vos oreilles.

La réduction de bruit altère-t-elle l’autonomie de la batterie ?

Dans la plupart des cas, oui ; mais pas forcément. En effet, quand vous utilisez votre casque en activant la réduction de bruit, la batterie a tendance à avoir une durée de vie plus courte. Si vous utilisez un casque à réduction de bruit qui dure plus d’une vingtaine d’heures, cela ne doit pas poser de problème majeur. Ce qui n’est pas le cas des écouteurs dont l’autonomie est réduite (moins de 10 heures en général).

Cela-dit, vous pouvez profiter d’une écoute immersive en optimisant l’utilisation de vos écouteurs. Pour cela, vous devez utiliser l’une des oreillettes et, en même temps, mettre l’autre dans l’étui de recharge. Cela permet d’alterner les deux oreillettes et donc offrir plus de temps d’écoute.

Quel est l’impact de la fonction de réduction de bruit sur la qualité audio ?

Comme on l’a mentionné plus haut, la réduction de bruit fonctionne en émettant un signal opposé. Cette émission peut avoir un impact négatif sur la qualité sonore de votre casque antibruit. Ce n’est toutefois pas le cas si la suppression du bruit est bonne.

En revanche, si la fonction antibruit est mauvaise, vous pouvez entendre un sifflement en arrière-plan. Ce qui dégrade la qualité sonore. Heureusement, les fabricants investissent davantage dans cette technologie qui permet de profiter de la bonne musique en toute liberté.

Quelle marque de casque antibruit choisir ?

Nombreux sont les fabricants de casques antibruit qui offrent les meilleurs modèles sur le marché. Parmi les plus populaires, il y a Sony et Bose. Cependant, vous pouvez choisir le modèle et la marque qui vous convient selon vos propres critères : budget, design.

Certains modèles tels que le Bose 700 disposent de plusieurs niveaux de réduction du bruit. Ce qui vous permet de personnaliser la fonction.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Sony WH-1000XM5 Note : 9,6/10 Découvrir Casque à réduction de bruit Bose 700 Note : 9,3/10 Découvrir Sennheiser Momentum 4 sans fil Note : 9,2/10 Découvrir