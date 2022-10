Wiflix : la véritable adresse du site de streaming

Wiflix est un site de streaming qui propose des contenus gratuits. Vous pouvez en profiter pour regarder vos films et séries préférés.

Wiflix a rapidement gravi les échelons parmi les sites de streaming les plus populaires. A côté du géant du streaming, Netflix, le site propose des contenus gratuits. On n’a pas besoin de s’inscrire pour pouvoir télécharger des films et séries en toute liberté. L’ouverture d’un compte n’est pas non plus une obligation. Le site dispose d’une interface conviviale avec les détails tels que le synopsis, le casting, la date de sortie, etc. Cependant, Wiflix demeure dans la ligne de mire des autorités du fait de son illégalité. Il présente depuis peu une nouvelle URL qui fournit une alternative à ceux qui n’ont pas les moyens de payer pour le streaming.

La vraie adresse actuelle du site

Comme on l’a dit, Wiflix se trouve dans le collimateur des autorités puisque le site bafoue les règles sur les droits d’auteur. Les éditeurs du site sont alors contraints de changer d’adresse de temps en temps pour échapper à la justice. De ce fait, les fans de streaming gratuit n’arrivent plus à trouver la vraie adresse.

En effet, Wiflix.city a longtemps été l’adresse du site avant qu’il ne soit obligé de changer d’URL pour éviter les blocages et les autres sanctions. Depuis juillet 2022, on peut y accéder via wiflix.zone, bien que le site ait vêtu un autre URL wiflix.bet avant. Toutefois, il existe des sites clones tels que wiflix.eu et woflix.org.

Si vous souhaitez obtenir des contenus gratuits au lieu de payer, vous pouvez aller sur cette nouvelle adresse. En même temps, il faut rappeler que les changements peuvent s’opérer à chaque instant. Au cas où vous vous trouvez bloqué, vous pouvez aussi consulter la page d’informations Wiflix : wiflix.name pour passer en revue les derniers changements.

Que propose Wiflix à ses visiteurs ?

N’ayant pas besoin d’inscription ni de création de compte, Wiflix propose des contenus entièrement gratuits avec une interface facile à consulter. Dans la page d’accueil, les dernières nouveautés que vous pouvez regarder en streaming s’affichent en haut.

En parallèle, vous pouvez voir les contenus exclusifs dans une bande déroulante. Les contenus exclusifs sont ceux que vous ne pouvez pas trouver sur les autres sites de streaming. Si vous regardez à gauche, vous trouverez les différentes catégories.

Wiflix propose dans sa médiathèque des films et séries, mais aussi des dessins animés. La médiathèque présente en même temps les contenus par genre. Vous y trouverez diverses classifications telles que les documentaires, les novelas, les dramas, les films d’action ou films d’horreur, etc.

Par ailleurs, le site affiche les calendriers de sortie pour certains contenus à venir. En plus, vous bénéficierez d’un classement des contenus les plus populaires, c’est-à-dire ceux que le public aiment le plus. Cela permet de faciliter votre choix.

Avantages et inconvénients de Wiflix

On ne va pas nier que sa gratuité marque un grand avantage pour Wiflix. Vous ne payez pas un sou pour obtenir vos films préférés et vous êtes au courant des nouveautés bien que vous n’ayez pas accès à Netflix. En plus, vous n’avez pas besoin de vous inscrire avant de profiter de sa médiathèque. Ce qui évite les spams dans votre boîte de réception.

Un autre atout du site repose sur l’abondance de contenus autres que les films et séries (documentaires sur divers thèmes). Sans compter la qualité des contenus partagés sur le site.

Ensuite, vous pouvez choisir entre la VOSTFR et la VF pour la grande majorité des contenus de Wiflix.

Toutefois, certains inconvénients viennent parfois perturber vos séances de streaming. Il s’agit particulièrement de la version CAM. Il s’agit des contenus filmés par un smartphone ou une caméra depuis une salle de cinéma. Ceux-ci ne sont pas d’une bonne qualité. Par ailleurs, attendez-vous de temps en temps à des fenêtres publicitaires qui s’ouvrent sans votre permission.

Quels sont les alternatives possibles ?

Bien évidemment, Wiflix n’est pas le seul site de streaming gratuit. Il y en a d’autres que vous pouvez visiter si celui-ci vous est inaccessible. Parmi les plus populaires, il y a Tirexo où vous bénéficierez de contenus en français. Si vous êtes particulièrement fan de mangas japonais, vous pouvez essayer VOSTfree.

On vous conseille également d’utiliser un VPN si vous souhaitez télécharger vos films et séries favoris sans qu’on vous espionne. Comme cela, vous pouvez aussi sécuriser votre connexion et préserver votre vie privée. Plusieurs services VPN tels que NordVPN et CyberGhost offrent divers avantages.