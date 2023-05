Torrent : qu’est-ce que c’est et comment les utiliser ?

Les torrents sont un moyen populaire de partager et de télécharger des fichiers volumineux sur Internet. Que vous soyez un passionné de cinéma, un mélomane ou un utilisateur avide de logiciels, ils vous permettent d’obtenir rapidement et facilement les fichiers que vous recherchez. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le torrent.

Les torrents ont révolutionné la manière dont nous partageons des fichiers sur Internet. En effet, ils permettent de télécharger des films, de la musique, des logiciels et bien plus encore à une vitesse incroyable, sans avoir besoin de disposer d’un serveur centralisé.

Cependant, leur fonctionnement peut être déroutant pour les débutants. De fait, il implique l’utilisation de logiciels spécialisés et la connaissance des pratiques de sécurité pour éviter les risques associés. Plus de détails.

Qu’est-ce que le torrent ?

Le terme « torrent » fait référence à un protocole de partage de fichiers en pair-à-pair (P2P) qui gère le réseau BitTorrent. Il permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers volumineux tels que des films, des séries télévisées, de la musique, des logiciels, des jeux vidéo, etc.

Dans les faits, le protocole de torrent est très populaire puisqu’il permet de télécharger des fichiers rapidement et efficacement en divisant les fichiers en petits morceaux qui peuvent être téléchargés simultanément depuis plusieurs sources différentes.

Par ailleurs, bien que souvent associé au piratage, le torrenting a également de nombreuses utilisations légitimes. Il permet notamment de réduire la charge sur les serveurs centralisés en répartissant la charge d’hébergement entre les utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers volumineux plus rapidement sans dépendre d’un seul serveur centralisé. En outre, il offre des avantages par rapport au partage de fichiers traditionnel. Avec ce type de protocole, pas besoin d’un serveur coûteux pour envoyer des fichiers à de nombreuses personnes. De ce fait, les réseaux à faible bande passante peuvent aussi télécharger de grandes quantités de données.

Les différences entre le torrent et les téléchargements directs

Les téléchargements directs et les torrents sont deux méthodes populaires pour télécharger des fichiers sur Internet. Bien qu’ils aient des similitudes, ils diffèrent sur plusieurs aspects.

Les téléchargements directs sont des fichiers téléchargés à partir d’un serveur distant vers l’ordinateur de l’utilisateur. Entre autres, il est possible de télécharger des fichiers à partir de sites web tels que Megaupload, Rapidshare ou Mediafire. Ils nécessitent une connexion Internet stable et rapide pour télécharger des fichiers rapidement. Les fichiers téléchargés sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur et peuvent être transférés vers d’autres appareils ou partagés avec d’autres personnes.

Les torrents, quant à eux, sont des fichiers partagés entre plusieurs utilisateurs connectés à un réseau. Les fichiers sont divisés en petites parties appelées « paquets » qui sont téléchargées simultanément par les utilisateurs. Les utilisateurs téléchargent et partagent des fichiers en même temps, ce qui permet des vitesses de téléchargement plus rapides. En revanche, les torrents nécessitent un logiciel spécifique, appelé client torrent, pour télécharger les fichiers. Les fichiers téléchargés sont stockés dans un dossier spécifique sur le disque dur de l’utilisateur.

L’un des avantages des torrents est que les fichiers sont disponibles plus longtemps que les téléchargements directs. Les fichiers sont stockés sur plusieurs ordinateurs, ce qui signifie que même si un utilisateur se déconnecte, le fichier reste disponible pour les autres utilisateurs.

Ils sont également plus sûrs que les téléchargements directs, car les fichiers sont vérifiés par les utilisateurs avant d’être partagés. Les utilisateurs peuvent ainsi signaler les fichiers malveillants ou corrompus, ce qui permet de réduire les risques de virus ou de logiciels malveillants.

Cependant, ils ne sont pas exempts d’inconvénients. Entre autres, les fichiers peuvent être plus volumineux que les téléchargements directs. Ils peuvent ainsi prendre plus de temps à télécharger.

Est-ce que le torrent est dangereux ?

Avant de découvrir le fonctionnement des torrents, il est crucial de comprendre qu’ils présentent un risque plus élevé que d’autres formes de partage de fichiers.

Tout d’abord, les fichiers torrents peuvent contenir des virus et des malwares qui peuvent infecter votre appareil et voler vos données personnelles. Les utilisateurs peuvent également voir l’adresse IP et le contenu que vous transmettez, ce qui peut compromettre votre vie privée.

Par ailleurs, il est facile de télécharger accidentellement des fichiers illégaux. Or, en France, le téléchargement illégal peut entraîner des poursuites judiciaires pouvant aller de simples amendes aux peines d’emprisonnement sévères.

Il est donc important de faire preuve de prudence lors de l’utilisation de torrents et de télécharger uniquement des fichiers à partir de sources fiables. L’utilisation d’un VPN est également recommandée pour protéger des risques liés au torrent et assurer la sécurité de vos données.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le torrent repose sur le protocole BitTorrent qui utilise sur un réseau peer-to-peer. Cela signifie qu’il permet de partager des fichiers entre les utilisateurs sans passer par un serveur centralisé.

De manière générale, le protocole BitTorrent exploite le principe « un prêté pour un rendu », favorisant l’échange de données entre des machines qui ont déjà coopéré dans le passé. Les fichiers sont découpés en segments de tailles égales et chaque segment est partagé entre les utilisateurs, appelés « seeders » et « leechers ». Les premiers possèdent l’intégralité du fichier et les deuxièmes téléchargeant le fichier en plusieurs parties à partir de différents seeders

Par ailleurs, les torrents utilisent la bande passante d’internet pour télécharger les données souhaitées chez d’autres internautes qui possèdent le même fichier torrent et qui le partagent sur le net.

En outre, il est important de savoir que les serveurs de fichiers traditionnels peuvent épuiser la bande passante en partageant un fichier de 200 Mo avec 1 000 personnes. Les torrents, quant à eux, évitent ce problème en permettant aux clients de télécharger des parties du fichier à partir de différents utilisateurs jusqu’à ce qu’ils aient télécharger l’intégralité du fichier.

Le seeder peut également cesser de le distribuer sans affecter les autres utilisateurs. Cela est possible grâce à la base décentralisée et P2P de BitTorrent qui rend le fichier disponible pour tous les autres utilisateurs du torrent.

Est-ce que le torrent est légal ?

Le torrenting en soi n’est pas illégal. De fait, il peut être utilisé pour partager des fichiers qui sont légalement disponibles logiciels open source, vidéos libres de droits… C’est l’utilisation du torrent pour télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur qui est illégale. À ce titre, certains sites de téléchargement de torrents peuvent être considérés comme illégaux puisqu’ils permettent la distribution de contenu protégé.

Pourquoi les FAI bloquent les torrents ?

Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) bloquent souvent les torrents en raison de leur association avec le partage de fichiers protégés par des droits d’auteur. En effet, les FAI sont soumis à des pressions de la part des titulaires de propriétés intellectuelles pour bloquer les torrents afin de protéger leurs droits. En cas de poursuites judiciaires, ils peuvent être poursuivis pour complicité si leurs clients utilisent leurs services pour partager ou télécharger des fichiers protégés.

Outre les problèmes juridiques, les torrents peuvent également entraîner une utilisation excessive de la bande passante. Ainsi, ils ralentissent les réseaux et perturbent les autres utilisateurs. Ils sont également utilisés pour distribuer des logiciels malveillants ainsi que des virus.

Pour bloquer les torrents, les FAI utilisent des technologies de filtrage telles que le blocage de ports et le filtrage de contenu. Le premier empêche les utilisateurs d’accéder aux ports utilisés par les clients de torrent. Le deuxième analyse le trafic Internet pour bloquer les connexions vers des sites Web et des serveurs associés aux torrents.

Voici quelques étapes à suivre pour utiliser les torrents de manière efficace et sécurisée :

Téléchargez un client torrent tel que uTorrent, BitTorrent ou qBittorrent

Recherchez des fichiers torrent sur les sites dédiés tels que The Pirate Bay, RARBG et 1337x

Téléchargez le fichier torrent en cliquant sur le lien de téléchargement

Le client torrent s’ouvrira automatiquement et commencera à télécharger le fichier

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez le fichier avec un lecteur multimédia ou un logiciel de traitement de texte adapté.

Pourquoi recourir à un VPN pour utiliser le torrent en toute sécurité ?

Pour garantir une sécurité optimale lors du téléchargement de fichiers torrent, l’utilisation d’un VPN est vivement recommandée. Cette solution permet de rediriger votre trafic Internet via un serveur situé dans une localisation de votre choix. Il cache ainsi votre adresse IP réelle.

Cette méthode offre une couche supplémentaire d’anonymat, rendant ainsi plus difficile la traçabilité de vos activités en ligne. Dans les faits, le VPN se présente comme le moyen le plus efficace pour protéger votre vie privée et préserver votre sécurité lors de vos échanges de données sur Internet.

Par ailleurs, dans le monde du torrenting, la sécurité en ligne est une préoccupation majeure pour les utilisateurs. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser un VPN de qualité tel que NordVPN.

Considéré comme l’un des meilleurs VPN pour le torrenting, NordVPN met à votre disposition un cryptage AES 256 bits. Ce chiffrement de niveau militaire garantit la protection de vos informations contre les pirates informatiques et les vols de données.

De plus, sa fonction de kill switch garantit la sécurité de votre trafic internet en cas de déconnexion du VPN.

Les sites de torrents

Il existe de nombreux sites de torrents disponibles en ligne, offrant une variété de contenus téléchargeables. Parmi les plus populaires, on peut citer The Pirate Bay, Torrent9, Kickass Torrent, RARBG, OxTorrent com, Cpasbien et YggTorrent.