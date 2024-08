La meilleure serrure connectée est un réel atout pour augmenter le niveau de sécurité de votre demeure. Celle-ci évite d'utiliser une clé à tout moment pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

Accéder à votre maison peut devenir plus facile avec une serrure connectée. Avec votre smartphone, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la porte sans devoir utiliser une clé. Maintenant, le marché dispose de modèles dotés de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme les lecteurs d'empreintes digitales et les capteurs intégrés. Le modèle acheté doit toutefois convenir à votre maison et à la taille de votre porte. Le marché propose un grand nombre de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir compte tenu de vos propres critères.

WELOCK PCB01 : la meilleure serrure connectée polyvalente WELOCK PCB01 offre une meilleure sécurité via une serrure connectée aussi bien pour la maison que pour le bureau. Le déverrouillage de votre porte se fait en plusieurs manières. En effet, vous pouvez utiliser un mot de passe, via la carte à puce FRID, à l'aide de l'appli « Welock App » ou même via USB. Sinon, vous pouvez autoriser une autre personne à déverrouiller votre porte avec un mot de passe temporaire. La fonction Record Query vous permet de connaître toute personne qui a deverrouillé la porte, et ce, à tout moment. La PCB01 peut générer jusqu'à 10 mots de passe, assez pour toute la famille. Caractéristique techniques Dimensions : 18,5 x 4,5 x 4 cm

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Compatibilité : iOS, Android

Bold Smart Lock Cylinder SX-33 : la meilleure serrure connectée au bon rapport qualité/prix Bold Smart Cylinder SX-33 convient à toutes les serrures de styles traditionnelles. Celle-ci fonctionne entièrement sans clé. Cependant, cette meilleure serrure connectée de la marque néerlandaise peut aussi être utilisée avec une clé. Avec son appli « Bold Connect » vous pouvez vous débarrasser de la clé pour ouvrir votre porte. Celle-ci permet également de savoir qui a accédé à votre porte depuis n'importe où et n'importe quand. Et si, par malheur votre smartphone n'est pas sur vous, vous pouvez utiliser le code PIN et déverrouiller la porte via Bluetooth. Pour commencer à l'utiliser, vous n'avez qu'à télécharger l'appli via l'App Store ou Google Play. Caractéristique techniques Dimensions : 5,7 x 16 x 16 cm

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Compatibilité : iOS, Android

Nuki Smartlock 3.0 : la serrure connectée 3ème génération de Nuki Nuki a intégré une meilleure configuration chez sa troisième génération de serrure connectée. Son installation ne prend pas plus de 5 minutes. Certifiée AV-TEST, les normes de sécurité chez Nuki Smartlock 3.0 offrent une sécurité accrue pour les utilisateurs. Désormais, vous n'avez plus besoin de procurer une clé de rechange à la famille ou à votre assistant au bureau ; l'appli Nuki est là pour tout. Vous pouvez également configurer un déverrouillage/verrouillage automatique personnalisé à l'aide de la fonction « Lock-n'Go ». Mieux encore, l'extension Nuki Bridge vous permet d'accéder à la commande vocale si vous utilisez Alexa, Siri ou Google Home à la maison. Caractéristiques techniques Dimensions : 11 x 6 x 6 cm

Connectivité : Bluetooth

Compatibilité : iOS, Android

Yale Linus 05/101200MB : la meilleure serrure connectée au design élégant Pour une meilleure sécurité de votre maison intelligente, Yale offre la serrure connectée Linus 05/101200MB. L'authentification à deux facteurs lors de son utilisation est un autre atout irréprochable. En plus, on y trouve la sécurité de niveau bancaire via le cryptage AES 128 bits et TLS. Ce qui vous permet de désactiver l'appli Yale Access ainsi que toutes les autres clés virtuelles existantes. Vous pouvez activer l'alarme intégré qui se désactive automatiquement lorsque la porte est déverrouillée. La fonction de géolocalisation est aussi intuitive car elle permet de déverrouiller la porte lorsque vous êtes à proximité avec votre smartphone ou votre smartwatch. Le modèle intègre aussi la commande vocale via Alexa. Caractéristique techniques Dimensions : 15 x 5,8 x 5,8 cm

Connectivité : Bluetooth

Compatibilité : iOS 11 ou plus, Android 8 ou plus

ABUS HomeTec Pro Bluetooth CFA3100 : la sécurité accrue pour votre porte Le modèle HomeTec Pro Bluetooth CFA3100 d'ABUS est disponible pour toutes les portes. Au lieu de chercher votre clé dans le sac, utilisez simplement votre smartphone et commandez votre porte via son appli. En plus de cela, cette meilleure serrure connectée de la marque allemande est capable de fournir une journalisation des accès à tout moment. Le chiffrement AES 128 bits permet d'obtenir un niveau de sécurité élevé. Toutefois, la serrure obéit au verrouillage/déverrouillage automatique à des heures précises, nécessitant une programmation. En outre, vous pouvez donner un accès limité dans le temps à d'autres personnes (baby-sitter, nettoyeur, etc.) selon votre gré. Caractéristique techniques Dimensions : 13,8 x 5,1 x 6,6 cm

Connectivité : Bluetooth

Compatibilité : iOS, Android

Eqiva 142950A0 : la meilleure serrure connectée à petit prix Eqiva 142950A0 semble être la meilleure serrure connectée si vous utilisez un smartphone Android 4.4 ou plus ou un iPhone fonctionnant sous iOS 8.3 ou plus. Avec elle, vous pouvez, non seulement commander l'ouverture via votre téléphone, mais également configurer divers profils. Par exemple, la porte se déverrouille à 8 heures pour laisser entrer la baby-sitter. Jusqu'à 8 smartphones peuvent utiliser l'appli pour une serrure. Le modèle est compatible avec toutes les portes dotées d'un cylindre de fermeture standard. Ce qui élargit son champ d'utilisation. Par ailleurs, l'Eqiva 142950A0 est tout aussi discrète car elle n'est pas visible de l'extérieur. Caractéristique techniques Dimensions : 5,6 x 5,2 x 11,4 cm

Connectivité : Bluetooth

Compatibilité : iOS, Android

Danalock Bluetooth : la meilleure serrure connectée Bluetooth Pour terminer notre liste, voici le modèle Bluetooth – 156025 de Danalock. Celui-ci ne requiert pas de Wi-Fi pour fonctionner. La connexion Bluetooth à votre smartphone ou smartwatch suffit. Le chiffrement AES 256 bits unique garantit une meilleure sécurité via cette serrure connectée made in Germany. Vous pouvez donner à d'autres personnes l'accès à votre domicile en leur procurant un accès temporaire ou permanent selon votre choix. L'accord peut être retiré à votre guise via l'application sur votre téléphone. Par ailleurs, vous pouvez activer la fonction « Auto-Unlock » pour entrer sans avoir besoin de votre smartphone. Pour cela, vous devez acheter le dispositif séparément. Caractéristique techniques Dimensions : 11,2 x 11,2 x 10,6 cm

Connectivité : Bluetooth

Compatibilité : iOS, Android

FAQ sur la serrure connectée

Qu'est-ce qu'une serrure connectée ?

Une serrure connectée est une serrure qu'on peut contrôler à distance. Son utilisation se fait via l'application installée sur votre smartphone ou votre smartwatch. Une simple touche sur votre écran peut verrouiller/déverrouiller la porte.

Certains modèles accèdent à la possibilité de surveiller les personnes qui ont utilisé la porte en temps réel et ce, depuis n'importe où. Par ailleurs, la meilleure serrure connectée permet de créer un calendrier d'accès incluant heures et jours précis pour le déverrouillage/verrouillage de la porte. Celle-ci peut aussi intégrer la fonction de déverrouillage automatique.

Choisir un modèle à pavé tactile est aussi intéressant du fait qu'il permet le déverrouillage via un mot de passe. La prise en charge de la commande vocale facilite le contrôle de la serrure, tout comme la géolocalisation. Cela étant, toutes les serrures intelligentes ne prennent pas en charge la connexion au Wi-Fi. Ce qui limite parfois leurs fonctionnalités.

La serrure conventionnelle est-elle meilleure que la serrure connectée ?

Cacher sa clé sous le paillasson n'est pas le moyen le plus efficace pour sécuriser la maison. Cela a déjà causé des pertes pour de nombreux foyers. Force est alors d'admettre que la serrure intelligente offre plus de sécurité. Le code étant confidentiel, limite l'accès à votre demeure et empêche toute autre personne d'y entrer sans votre autorisation.

Cependant, il faut opter pour une sécurité accrue. Comme pour sécuriser votre compte bancaire, vous ne devez pas non plus utiliser le traditionnel 1-2-3-4 comme code PIN ni même votre date de naissance. De nos jours, les données personnelles sont plus faciles à pirater qu'on ne le pense.

Vous pouvez également choisir une serrure incluant l'authentification multifacteur ou à empreintes digitales. Mais n'oubliez pas, plus la serrure offre de fonctionnalités intéressantes, plus son prix est élevé.

Peut-on pirater une serrure intelligente ?

Comme tout autre gadget intelligent, la serrure connectée ne peut pas échapper au piratage. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous devez vous soucier de cet aspect à longueur de journée. Bien sûr, vous pouvez éviter le piratage, sinon le réduire au minimum.

Pour cela, il suffit de choisir le modèle le plus sécurisé, c'est-à-dire celui qui inclut l'authentification multifacteur ou la lecture d'empreintes digitales par exemple. Lors de votre achat, vous pouvez également miser sur la meilleure serrure connectée qui utilise le chiffrement AES qu'on qualifie de niveau de sécurité bancaire. Si cela ne suffit pas pour sécuriser votre demeure, optez pour une caméra connectée afin de renforcer la sécurité.

Quels sont les risques d'une serrure connectée ?

La plupart des serrures connectées fonctionnent via des piles ou une batterie. De ce fait, il faut veiller à les garder alimentées au risque d'altérer leurs fonctionnalités. Si la vôtre fonctionne à l'aide de piles, vous devez vous procurer des piles de rechange. Certaines serrures fonctionnent avec une appli qui vous signale lorsque la batterie est faible. Cela vous offre le temps de la recharger afin d'éviter un dysfonctionnement.

L'autre risque avec la serrure connectée est le piratage. Bien entendu, le piratage peut toucher n'importe quel appareil connecté. Seulement, vous pouvez y remédier en optant pour un mot de passe fort et les autres fonctions de sécurité comme le scan de vos empreintes digitales ou l'authentification multifacteur.

La meilleure serrure connectée est-elle facile à installer ?

Une serrure connectée s'installe en quelques minutes. Certaines sont plus faciles à installer que d'autres. Le pack inclut en général le boîtier à l'intérieur et le cylindre ou le pavé tactile à l'extérieur. Pour faciliter l'installation, il faut retirer complètement la serrure traditionnelle de votre porte.

Quant à l'installation de la serrure à proprement parler, cela ne nécessite généralement pas d'outils spécifiques. La majorité des modèles sont dotés de trous pré-percés et de dispositif de fixation. Par conséquent, vous ne dépensez pas au-delà d'un quart d'heure pour installer votre serrure connectée.

La serrure intelligente est-elle compatible avec d'autres dispositifs d'une maison connectée ?

La serrure intelligente est un dispositif digne d'une maison connectée. De ce fait, elle s'intègre facilement à d'autres dispositifs comme les détecteurs de fumée et les divers assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Assistant, etc.).

Aussi, vous pouvez configurer la serrure pour se déverrouiller lorsque les détecteurs de fumée se déclenchent par exemple. En outre, vous pouvez configurer la commande vocale. Cette dernière n'est pas toujours disponible. Il se peut que vous ayez besoin d'une extension pour activer cette fonction.

