Amazon Alexa : Tout ce qu’il faut savoir sur l’assistant vocal

Alexa fait parler de lui pour ses qualités et sa facilité d’usage. Cet assistant digital proposé par Amazon possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui le démarquent des autres. Il peut alors être utilisé pour simplement répondre à une question spontanée ou vous aider dans vos recherches.

Les assistants digitaux sont de plus en plus présents actuellement. Et pour cause, ce concept reste facile à comprendre même si parfois, il faut bien paramétrer pour en profiter au maximum. Nous nous sommes alors permis de vous donner ce guide d’utilisation Amazon Alexa pour vous aider à vous servir de ce gadget.

Amazon Alexa, c’est quoi exactement ?

Alexa un assistant virtuel développé par le géant Amazon, d’où son nom. En fait, c’est devenu un concurrent direct de « Siri » de la marque Apple et de « Google Assistant ». Mais contrairement à ces derniers, Alexa peut être utilisé sur de nombreux appareils comme une enceinte intelligente (smart speaker) ou un smartphone.

Il donne la possibilité de demander la météo, d’écouter de la musique et même de contrôler les appareils connectés d’une maison.

Et pour le contrôler, tout se fait par la voix. Il suffit de dire à Alexa le service souhaité pour qu’elle s’exécute. Cette fonctionnalité permet alors de faire des recherches ou des tâches facilement et en un temps record.

Récemment, une mise à jour d’Amazon a permis à Alexa de suivre ses propres « intuitions » pour effectuer des tâches de manière autonome. Il peut s’agir de tâches simples comme éteindre les lumières ou d’actions un peu plus complexes comme réguler la température d’une pièce la nuit pendant que vous dormez.

En effet, vous n’aurez plus besoin de taper sur l’écran de votre téléphone pour commander vos appareils connectés. Alexa a été lancée vers 2014 avec l’enceinte Amazon Echo. Pour ceux qui ne le savent pas, celui-ci n’est autre qu’une petite enceinte intelligente servant à commander vocalement Alexa.

Comment facilement configurer Alexa ?

Ne vous inquiétez pas, utiliser Alexa sur une enceinte intelligente est un jeu d’enfant. La plupart des appareils compatibles avec cet assistant digital nous «écoutent » en pertinence. Mais pour qu’ils captent vos paroles, il faut d’abord le «déclencher » en utilisant des mots déclencheurs pour qu’ils prennent en compte les commandes.

Par défaut, l’enceinte réagit si vous prononcez « Alexa », mais il peut être changé à tout moment grâce à l’application « Alexa app » qui a généralement une interface en anglais. Si vous souhaitez donc utiliser d’autres mots comme « Echo », « Amazon » ou encore « Computer », allez dans le Menu>Paramètres>Paramètres de l’appareil.

Comment faire pour l’utiliser sur une enceinte ?

Rien de plus simple… Il suffit de dire le mot de réveil choisi et de prononcer la commande. Par exemple, pour écouter de la musique, il faut dire « Alexa, je voudrais écouter la chanson One Love de Bob Marley ».

Au même moment, il est possible de demander « Alexa, quel temps fait-il aujourd’hui ? ». Inutile de rappeler qu’il fallait toujours utiliser un bouton pour activer un assistant numérique sur les anciens appareils, comme l’Amazon Tap. Cette situation peut cependant signifier que l’utilisateur n’avait pas une totale liberté d’utilisation puisqu’il devait toujours utiliser sa main.

Comment s’y prendre via smartphone ?

Il faut admettre qu’utiliser Alexa sur un mobile n’offre pas la même simplicité que sur une enceinte intelligente. Un smartphone peut avoir un mot déclencheur. Cependant, on doit toujours accéder à l’application avant de faire une commande vocale. Cette fonctionnalité doit également être activée dans les paramètres.

Pour y parvenir, allez à Plus>Paramètres>Paramètre de l’appareil>Alexa sur ce smartphone (interface en anglais). Une fois que vous y êtes, basculez en mode main libre. Avouez que sans cette petite manipulation, l’usage d’Alexa serait contraignant avec une application.

Quelles sont toutes les possibilités en utilisant Alexa ?

Amazon Alexa vous donne la possibilité de faire beaucoup de choses. Il peut par exemple réaliser des commandes générales comme « Alexa, montre-moi le calendrier», « Alexa, y a-t-il des embouteillages ». Il prend aussi en compte la musique, la restauration, l’achat et même pour faire un petit to-do list.

Si vous avez le sens de l’humour, cet assistant vocal pourrait vous donner des réponses à des questions bizarres. Il vous répondra si vous lui demandez « Alexa, veux-tu m’épouser », « Alexa, quand est-ce que je vais mourir ». Il est important que parmi tous les appareils connectés et compatibles avec cet assistant digital ne tiennent pas en compte ces ordres.

Récemment, Amazon vient de lancer une fonction « Music Sharing » afin de faire profiter votre musique à vos contacts disposant de l’App Alexa ou d’un appareil de la gamme Echo. Avec une simple commande vocale, les utilisateurs de l’App Alexa pourront désormais demander à l’assistant virtuel d’Amazon « Alexa partage telle chanson à tel contact ».

Quelles sont les limites de cet assistant virtuel sur Android ?

Certes, le fait d’obtenir rapidement des informations par commande vocale, des réponses sur une question aléatoire ou de contrôler des appareils connectés par des « mots » est satisfaisant. Cependant, une question se pose inévitablement : quelles sont les limites d’Alexa ?

Une des limites constatée concerne le fait que les assistants virtuels du moment, y compris Amazon Alexa, ne peuvent pas encore effectuer des tâches basiques. Il ne sera même pas possible d’activer YouTube ou d’effectuer des recherches sur Google. Il en va de même pour le rappel sur Android. Toutes ces opérations sont uniquement possibles si vous désactivez une fonction et basculez sur le mode manuel.

Qu’en est-il des fameux skills d’Alexa ?

Amazon Alexa est réputée grâce à au « Skills ». Pour faire simple, ce sont des fonctionnalités que vous trouverez pour la plupart gratuites sur le site de visite Amazon. Cet assistant a accès à Coinbase, YNAB ou encore Paypal pour faciliter vos paiements.

Il prend également en compte des achats sur Amazon, une option spécifique pour le sport et le fitness, la productivité. Ce sont donc des applications destinées à compléter les fonctionnalités préexistantes si elles ne vous suffisent pas. En plus, il y en a près de 100 000 possibilités qui sont toutes gratuitement téléchargeables.

Les appareils et enceintes connectés compatibles avec Alexa

Il existe quelques appareils qui peuvent s’apparier avec Alexa. Par exemple, il peut être utilisé sur les enceintes Amazon Echo (Dot, Studio, Flex, Auto ; Show, Show 5, Show 8) , Ultimate Ears, mais aussi sur Amazon Fire TV (Stick, Cube) . L’utilisateur aura aussi la possibilité de s’apparier avec l’Ecobee 3 Lite, GE Lightning C-Light, le Ring Vidéo Doorbell 3.

On aimerait préciser qu’il se connecte aussi avec les thermostats, lumières, caméras et bien d’autres. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples de périphériques compatibles avec Alexa puisqu’il y a bien d’autres produits acceptant cet assistant digital. Il ne tient qu’à vous de choisir lequel utiliser.

Comment connecter Alexa au WiFi ?

Une enceinte connectée d’Amazon peut être un ajout utile à la maison intelligente. Mais pour qu’elle puisse fonctionner avec d’autres appareils, une connexion WiFi doit être établie.

Comment connecter Alexa au WiFi avec l’application ?

Pour configurer un nouvel appareil, tel qu’Amazon Écho, il faut utiliser l’application Alexa et le connecter au WiFi. Pour ce faire, l’utilisateur doit ouvrir l’application sur son iPhone, iPad ou Android.

Si nécessaire, il doit se connecter à son compte pour pouvoir sélectionner l’option Appareils qui se trouve en bas de la barre d’outils. Ensuite, il faut appuyer sur Echo et Alexa.

Après cette étape, il est nécessaire de choisir l’appareil auquel se connecter. À côté de WiFi Network, il faut cliquer sur Change, puis définir le réseau et saisir le mot de passe WiFi.

Comment connecter Alexa au WiFi sans l’application ?

Pour configurer un nouvel appareil à l’aide d’un navigateur, il faut utiliser Firefox, Safari ou Edge. La démarche consiste à se rendre sur alexa.amazon.com et à se connecter à son propre compte.

Ensuite, il faut choisir Paramètres dans la barre latérale gauche. Sous Appareils, il faut cliquer sur Configurer un nouvel appareil tout en choisissant celui à connecter. Pour ce faire, l’appareil doit être allumé, si nécessaire pour que le voyant lumineux soit orange. Puis, il faut choisir un réseau WiFi indiqué comme Amazon-XXX. Par la suite, il faut appuyer sur Continuer pour choisir le réseau auquel se connecter et saisir le mot de passe.

Comment changer le WiFi sur Alexa ?

Dans un premier temps, il faut ouvrir l’application Alexa sur l’iPhone, l’iPad ou Android. Ensuite, il faut cliquer sur Appareils dans la barre d’outils inférieure. Pour continuer, il faut sélectionner l’appareil, puis choisir le réseau WiFi, et enfin cliquer sur Modifier.

Un message s’affiche pour vérifier si l’appareil est bien connecté et s’il affiche une lumière orange. Dans le cas contraire, il faut maintenir enfoncé le bouton Action de l’appareil jusqu’à ce que le voyant orange s’allume. Une fois que l’appareil fonctionne en mode d’appairage, l’application devrait maintenant afficher une liste de réseaux WiFi.

Comment supprimer des appareils connectés à Alexa ?

Il se peut que des appareils utilisés dans le passé restent enregistrés dans l’application alexa. Ces derniers risquent de créer des problèmes pour les commandes vocales. Pour éviter toute confusion dans les commandes, il suffit de les effacer.

Pour ce faire, il faut commencer par ouvrir l’application Alexa. Ensuite, il faut cliquer sur Appareils dans le coin inférieur droit et sur Tous les appareils dans le coin supérieur droit. La liste de tous les appareils domestiques intelligents associés au compte Alexa s’affiche ainsi, avec des symboles pratiques pour déterminer de quel type d’appareil il s’agit.

Pour supprimer un dispositif, il suffit de le sélectionner, puis d’appuyer sur l’icône « Paramètres », en haut à droite. Les informations relatives à l’appareil vont alors s’afficher, y compris la compétence ou l’application par laquelle il a été connecté. Par la suite, il faut appuyer sur l’icône de la corbeille dans le coin supérieur droit. Une fenêtre contextuelle s’affiche et il ne vous reste plus qu’à confirmer la suppression.

Il y a toutefois un moyen plus rapide pour supprimer un grand nombre d’appareils en une seule fois. Pour cela, il faut utiliser l’interface web d’Alexa sur un PC ou un Mac, à l’adresse alexa.amazon.com. Pour ce faire, procédez comme suit.

Il faut d’abord se connecter en utilisant le compte Amazon utilisé pour Alexa. Ensuite, il faut cliquer sur Smart Home dans le menu latéral, puis sur Appareils. La liste de tous les appareils associés au compte s’affiche alors. Il suffit de cliquer sur Désactiver et de confirmer en appuyant sur le bouton bleu Désactiver qui se trouve dans la fenêtre contextuelle.

Cette méthode se révèle beaucoup plus rapide que la suppression des appareils à l’aide de l’application Alexa.

Comment passer un appel vocal avec Amazon Alexa ?

Les appels téléphoniques avec Alexa font partie des meilleures fonctionnalités proposées actuellement. Pour ce faire, il faut se servir des enceintes Alexa.

Pour commencer, l’application Alexa doit être ouverte sur le smartphone. Il faut noter que seules les relations de la liste de contacts qui ont également un Echo ou l’application Alexa installée sur leur smartphone peuvent être appelées. Ensuite, il faut appuyer sur la zone de conversation située à gauche de la barre d’outils inférieure.

Après cela, il convient de cliquer sur l’icône Contacts en haut à droite. Si cette fonctionnalité est utilisée pour la première fois, l’application va demander l’autorisation d’accéder aux contacts. Il faut alors choisir Autoriser pour pouvoir passer des appels.

Il suffit ensuite de rechercher et d’appuyer sur le nom d’un contact pour voir ses informations. De la même manière que dans le répertoire standard du smartphone, les numéros enregistrés pour chaque contact et les options pour les joindre sont affichés.

Pour passer un appel vocal avec Alexa sur l’enceinte Echo, dites « Alexa, appelle [nom du contact] ». Ensuite, l’assistant Alexa confirme qu’il a compris le nom du contact, puis lance l’appel. Ceux qui ont un Echo ou un Dot verront l’anneau en haut de l’écran devenir vert pendant que l’appel est actif.

Sur l’Echo Show , il suffit de dire « Alexa, appelle [nom du contact] » près de l’enceinte pour qu’il lance automatiquement un appel vidéo. Cependant, la vidéo peut être désactivée en disant « vidéo désactivée » après le début de l’appel, ou en appuyant sur le bouton vidéo sur l’écran.

Amazon Alexa : l’assistant vocal souhaite enseigner la lecture aux enfants

La course de l’assistant vocal d’Amazon contre celui de Google continue. Désormais, Amazon Alexa cherche à conquérir une cible plus jeune. Non seulement il peut faciliter les achats et le réglage de nombreux objets connectés domestiques, mais très prochainement, il va pouvoir apprendre la lecture aux enfants.

En effet, la firme américaine a dévoilé une nouvelle fonction appelée Reading Sidekick. Grâce au système de reconnaissance vocale et à l’apprentissage automatique, Alexa pourra alors assister les jeunes enfants dans la lecture à haute voix des textes. Pour ce faire, l’assistant vocal met l’accent sur l’intonation et la prononciation.

Reading Sidekick supporte la plupart des systèmes Alexa mais il n’est disponible qu’aux États-Unis. Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut un forfait Amazon Kids+ au tarif de 3 dollars mensuel.

Il suffit de proposer à l’assistant vocal “let’s read” pour démarrer le Reading Sidekick. Ce dernier va alors suggérer de choisir entre les 700 livres disponibles. Il propose, ensuite, trois différents niveaux de lecture. Puis, suivant l’âge et le niveau de l’utilisateur, l’appareil adaptera le niveau de difficulté.

A rappeler que même si cet outil d’Amazon peut être utile, il ne se substitue pas la présence d’un adulte pour accompagner les enfants.

Qu’est-ce qu’Alexa enregistre ?

A l’instar de nombreux sites internet qui utilisent des cookies pour suivre le comportement d’un internaute, Alexa enregistre également des informations vous concernant. Entre autres, cela inclut vos questions, les skills que vous utilisez ou encore les requêtes que vous lui soumettez.

De fait, un Alexa skills est un terme désignant en pratique une application tierce se basant sur l’assistant vocal d’Amazon. En invoquant le mot-clé « Alexa », ont a donc la possibilité de tirer profit de ces skills. Par exemple, en disant « Alexa, appelle mon père », l’on peut effectuer un appel.

Cependant, tout ce que vous dites après le mot « Alexa » sera enregistré par Amazon et utilisé pour mettre en place votre historique afin de fournir une expérience plus personnalisée.

A tout moment, vous avez la possibilité de supprimer ces enregistrement en allant dans les paramètres « Confidentialité Alexa ».

Alexa : comment faire pour qu’elle ne vous espionne plus ?

Amazon n’utilise pas Alexa pour écouter les conversations des utilisateurs. Cependant, il peut parfois transmettre des extraits vocaux à des « évaluateurs ». Ces derniers écoutent ces enregistrements pour s’assurer que l’assistant vocal fonctionne comme prévu, ce qui permet d’améliorer le système dans son ensemble.

Alexa peut parfois enregistrer des séquences à l’insu du propriétaire, en pensant que celui-ci a prononcé son nom. Le Sun a récemment révélé comment des « classificateurs » financés par Amazon ont surpris des disputes familiales, des conversations sur l’argent et des enregistrements de rapports sexuels.

Comment empêcher Alexa d’envoyer des extraits vocaux ?

Tout d’abord, il faut ouvrir l’application Amazon Alexa, puis aller dans les paramètres. Ensuite, il suffit de se rendre sur Alexa Privacy afin de gérer la façon dont les données enrichissent l’assistant vocal. La page suivante va apparaître : former Alexa avec des enregistrements.

Si ce paramètre est activé, les enregistrements vocaux peuvent être utilisés pour développer de nouvelles fonctionnalités. Désactiver ce paramètre signifie que « les nouvelles fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner correctement ». Mais pour être à l’abri de l’espionnage, il suffit de désactiver cette option.

Comment arrêter complètement les enregistrements d’Alexa ?

Il est également possible de faire en sorte que cet assistant virtuel cesse complètement d’écouter les conversations. Il suffit d’appuyer sur le bouton physique du microphone de l’appareil Amazon Écho. Cela déconnecte le microphone empêchant Amazon d’entendre ce qui se passe dans une pièce.

Cette opération est plus facile que de débrancher physiquement l’appareil. En effet, elle ne nécessite pas de temps de « redémarrage », lorsque le microphone doit être réactivé.

Faut-il mettre Alexa dans la salle de bain ?

Placer l’Amazon Écho dans la salle de bain peut sembler étrange, mais il y a des raisons de le faire quand même. En effet, Alexa vous permet de commander des articles lorsque vous êtes à court et que vous oubliez de les ajouter à votre liste de courses. Pour ce faire, il faut activer l’achat vocal dans l’application Alexa.

Ainsi, lorsqu’un produit manque, il suffit de dire « Alexa, je voudrais acheter… » De même, il est possible de dire simplement à Alexa d’ajouter les articles à la liste de courses.

Une enceinte Écho installée dans la salle de bain permet d’écouter de la musique. En outre, lorsque l’auditeur n’aime pas la chanson en cours de lecture, il peut demander à Alexa de passer à la chanson suivante. Il peut rapidement demander à l’auditeur d’écouter une chanson spécifique.

Par ailleurs, certaines des meilleures idées surgissent sous la douche. Pour ne pas les oublier, il suffit de demander à « Alexa de prendre une note ».

Mais avant d’installer Alexa dans une salle de bains, il faut déterminer son emplacement. En effet, vous ne voulez certainement pas le mettre près des toilettes à cause de tous les germes qui s’y trouvent. La meilleure option consiste à le fixer au mur ou au plafond avec du ruban adhésif ou un clou. Assurez-vous que le câble est à portée d’une prise électrique avant de le fixer. Vous pouvez également le monter sur une étagère murale ou sur un meuble-lavabo sans lavabo.

Les frais mensuels associés à l’utilisation d’Amazon Alexa

En général, les services offerts par Alexa sont gratuits. Pas besoin de payer des frais d’abonnement ou de paiement à l’utilisation. Pour utiliser Amazon, il suffit d’avoir un compte Amazon. Une fois le compte connecté à l’appareil, il ne reste plus qu’à soumettre la demande et Alexa l’exécutera.

De même, pas besoin d’un abonnement à Amazon Prime, qui coûte environ 40 euros par an. Toutefois, Amazon recommande de passer à cet abonnement pour tirer le meilleur parti d’Alexa. Par exemple, pour accéder à la musique gratuite d’Amazon Music.

Par ailleurs, bien qu’Alexa ne nécessite pas d’abonnement mensuel, il faut disposer de quelques équipements pour la mise en œuvre de l’ensemble de l’écosystème. Au minimum, vous devez investir dans une gamme Echo pour faciliter le contrôle des autres objets connectés. Cette enceinte connectée coûte environ 149,99 euros.

D’autre part, investir dans des appareils connectés dépend des besoins. Par exemple, le contrôleur de porte de garage connecté, dont le prix s’élève à 849 euros, s’avère idéal pour ouvrir et fermer les portes de garage sur commande.

Pour écouter de la musique dans la chambre, il faut acheter des enceintes connectées à commande vocale ou se connecter à Amazon Echo. La plupart des utilisateurs dépensent environ 2500 euros pour mettre en place l’ensemble de l’écosystème.

Le volume adaptatif permet à Alexa de parler plus fort dans les environnements bruyants

Amazon s’efforce de résoudre une frustration des enceintes domestiques intelligentes. Le géant du commerce électronique a introduit une fonctionnalité appelée Adaptive Volume. Cette fonctionnalité permet à Alexa de répondre plus fort s’il détecte que vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Ce mode vise à ce que les réponses d’Alexa soient toujours audibles par-dessus tout bruit de fond. Amazon précise que pour le moment, ce nouveau paramètre n’est disponible que pour les clients américains. Il suffit de dire « Alexa, active le volume adaptatif » pour l’activer.

Toutefois, il n’était pas mentionné que le volume adaptatif fonctionne dans l’autre sens. Mais il existe d’autres moyens de réduire dynamiquement le volume. L’une d’elles concerne le mode chuchotement, dans lequel Alexa murmure sa réponse à voix basse. Cette option peut être déclenchée en demandant à Alexa d’activer le mode “chuchotement”.

Il convient de noter que la fonction de volume adaptatif n’est pas la même que le son adaptatif de l’Écho Spherical de quatrième génération. Ce dernier utilise les microphones de l’appareil pour ajuster la musique afin qu’elle sonne mieux dans une pièce spécifique. Ce n’est pas non plus la première fois que les assistants intelligents essaient d’adapter leur volume à l’environnement de l’utilisateur.

Alexa offre la possibilité de prendre plus de temps pour poser une question

Amazon a ajouté une nouvelle fonctionnalité de grand intérêt à Alexa. Désormais, il est possible de choisir d’avoir plus de temps pour terminer une phrase ou une question avant qu’Alexa ne se prononce. En effet, cette fonctionnalité peut se révéler utile pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d’un peu plus de temps avant de recevoir une réponse d’Alexa. Il s’agit également d’une fonctionnalité pratique en matière d’accessibilité, notamment pour les utilisateurs ayant des difficultés d’élocution qui ont besoin de plus de temps pour parler. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de la sélectionner dans l’application Alexa.

Par ailleurs, la société a ajouté la possibilité pour les utilisateurs d’Android de taper des requêtes dans l’application Alexa. Cette nouvelle option semble pratique pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser leur voix pour poser une question à Alexa, mais aussi pour améliorer la facilité d’accès. En fait, cette fonctionnalité a été ajoutée pour la première fois à la version iOS de l’application Alexa en décembre 2020. Elle est en avant-première publique pour les utilisateurs aux États-Unis. Par ailleurs, Apple et Google proposent chacun une fonctionnalité similaire pour leurs assistants numériques respectifs.

La différence entre Echo et Alexa

Alexa est un assistant vocal créé par Amazon. Le but de cet assistant vocal consiste essentiellement à reconnaître la voix des utilisateurs afin d’exécuter des commandes spécifiques d’Alexa. Pour ce faire, Alexa a besoin de quelques éléments pour fonctionner, comme un microphone pour écouter et un haut-parleur pour réagir.

Comme ces conditions sont assez simples, Amazon est en mesure d’intégrer Alexa dans toutes sortes d’appareils différents qui possèdent au moins un microphone et un haut-parleur. C’est la raison pour laquelle l’assistant vocal d’Amazon est accessible sur un large éventail d’appareils, dont les plus populaires sont les appareils Echo. De plus, Amazon améliore constamment Alexa en la rendant plus intelligente et en lui ajoutant des fonctionnalités supplémentaires.

Alexa est plus précisément le nom de l’assistant virtuel, cette voix désincarnée qui répond aux diverses questions et aux attentes des utilisateurs. En effet, avec de simples commandes vocales Alexa, il est possible de demander à Alexa de régler des minuteries, de jouer de la musique, d’allumer et d’éteindre les lumières, de jouer à des jeux, de commander sur Amazon et bien plus encore.

Echo d’Amazon est le nom donné aux produits physiques eux-mêmes, les enceintes qui abritent l’assistant vocal Alexa. Bien sûr, il faut dire le mot « Alexa » à chaque fois pour utiliser l’Écho, ce qui explique que tout le monde appelle l’enceinte intelligente Alexa. Ainsi, en achetant un Écho, ou même un Écho Dot ou un Écho Show, l’utilisateur achète également Alexa. Ce dernier peut maintenant être utilisé dans plusieurs haut-parleurs intelligents non-Écho, tels que le Sonos One et même certaines voitures Ford.

Amazon renforce les capacités d’Alexa sur ses premiers téléviseurs

Amazon passe à l’étape supérieure avec le lancement de la Fire TV 4-Series et de la Fire TV Omni. Il s’agit des deux premiers modèles de TV créés par ce géant de l’e-commerce. Depuis vendredi 10 septembre, les clients américains peuvent passer des précommandes qui seront livrées en Octobre.

La Fire TV Omni se distingue par son système de détection vocale en champ lointain. Cette dernière permet de bien identifier la voix des usagers même dans un endroit bruyant. Comme les enceintes Echo, ce téléviseur répond à la mention du mot « Alexa ». Ainsi, l’utilisateur peut communiquer avec le téléviseur sans utiliser une télécommande que ce soit pour choisir une émission ou pour accéder aux différents menus ou encore pour allumer et éteindre l’appareil.

Il est aussi possible de se servir de la télécommande pour discuter avec Alexa en actionnant la touche « microphone ». Par ailleurs, la mise en marche de l’appareil peut se faire vocalement en sélectionnant dans la configuration la fonction « Alexa Always ». Par la suite, il faut simplement dire « Alexa allume la télévision » pour que la fire TV Omni réagisse.

Amazon a amélioré les performances d’Alexa. Ainsi, le simple fait de demander « Alexa, quels programmes dois-je voir ? » déclenche un mécanisme de recommandation. Ce moteur va personnaliser les suggestions en fonction des réponses aux questions posées par Alexa. Elle accompagne ainsi l’utilisateur pour lui permettre de préciser ses choix en fonction de l’acteur et du type de film.

Amazon ajoute la reconnaissance vocale hors ligne aux appareils Alexa

Amazon a dévoilé une multitude de nouveaux appareils connectés. Cette annonce s’accompagne de nouvelles fonctionnalités d’Alexa dont les utilisateurs pourront tirer parti. Parmi les plus intéressantes figurent les nouvelles fonctionnalités de confidentialité intégrées aux derniers appareils Alexa.

Bientôt, les clients américains pourront choisir que toutes leurs commandes vocales soient traitées sur leurs appareils Alexa. Cela signifie que les extraits audio ne seront pas envoyés sur le cloud et qu’ils seront automatiquement supprimés après leur traitement par l’appareil Alexa. Mais il semble qu’elle ne fonctionnera qu’avec les derniers appareils Écho équipés du processeur AZ1 Neural Edge. Selon Amazon, la fonctionnalité sera d’abord disponible sur l’Écho de 4e génération et l’Écho Show 10, et à l’avenir, sur d’autres appareils.

Quant aux nouvelles fonctionnalités d’Alexa, la plupart ne sont disponibles que sur les écrans intelligents d’Amazon, comme le nouvel Écho Show 15. Tout d’abord, Sling TV sera bientôt disponible sur tous les appareils Écho Show. Il viendra s’ajouter à la liste déjà longue des services de streaming accessibles depuis les écrans d’Amazon.

Deuxièmement, les appareils Écho dotés d’une caméra pourront utiliser Visual ID. Cette fonctionnalité permet à Alexa de reconnaître l’utilisateur lorsque celui-ci se trouve dans le champ de vision de la caméra. En sachant qui se trouve devant la caméra, l’écran de l’appareil peut alors présenter des informations personnalisées comme des alertes de calendrier et des préférences d’émissions de télévision.

Amazon réorganise également Care Hub dans un nouveau service d’abonnement appelé Alexa Together. Cela permet essentiellement aux soignants de surveiller les autres à distance et de configurer des éléments tels que des alertes, des informations de contact en cas d’urgence, etc.

Les développeurs d’applications peuvent suggérer des routines Alexa

Amazon a révélé certains outils qui permettront aux développeurs de créer des routines Alexa et de les suggérer aux utilisateurs. Avec l’autorisation des utilisateurs, ils pourront utiliser le kit de développement Alexa Ambient Home. Ces outils leur permettront d’intégrer leurs appareils et services à d’autres produits de manière plus transparente.

Par exemple, ils pourraient suggérer une routine qui ordonne à un aspirateur robot de se mettre au travail après que l’utilisateur a quitté son domicile et activé son système de sécurité. Le kit de développement logiciel permettra également de reproduire ailleurs les modifications apportées dans une application. Lorsque l’utilisateur renomme une pièce dans l’application dédiée à l’éclairage connectée, Alexa peut automatiquement mettre à jour le nom de la pièce.

Un autre ensemble d’API concerne les états de la maison pour des scénarios tels que la maison, les vacances, l’heure du dîner et le sommeil. Les modes et les paramètres peuvent être synchronisés entre les appareils et les services en fonction de la situation. Par exemple, lorsqu’il est temps d’aller se coucher, la fonction d’état de la maison peut s’assurer que certains appareils électroniques s’éteignent. Par ailleurs, il est possible de verrouiller les portes (si ce n’est pas déjà fait) et le thermostat ajuste la température selon vos préférences pour la nuit.

Le fait de pouvoir créer des routines pourrait à la fois faire gagner du temps aux consommateurs. En outre, cela leur ouvrirait les yeux sur certaines possibilités de la maison intelligente qu’ils n’avaient peut-être pas envisagées auparavant.

Source : androidauthority.com